Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.22 12:22:47 38.8698 37.5602 5.0 -.- 1.9 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.22 12:17:09 39.6257 29.5468 0.0 -.- 1.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.22 11:50:51 37.1270 27.8548 0.0 -.- 1.8 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.10.22 11:32:19 39.6517 29.4747 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.22 11:05:43 39.8998 28.8470 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.22 10:56:43 39.0865 27.5595 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.22 10:44:06 40.7068 42.6223 1.8 -.- 1.5 -.- GEDIK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.10.22 10:09:40 39.6677 29.4632 0.0 -.- 1.7 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2024.10.22 10:05:25 38.4387 38.9743 5.2 -.- 1.0 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.22 09:56:00 38.1862 36.9572 5.0 -.- 2.4 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 09:52:15 38.5768 31.2630 7.8 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.22 09:34:02 39.6143 29.5743 4.1 -.- 1.6 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.22 09:10:06 38.2707 38.1238 12.2 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.22 09:08:06 40.8900 31.7348 1.0 -.- 2.2 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2024.10.22 08:12:19 37.5992 35.8087 5.0 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.22 08:05:46 36.9765 28.5487 11.8 -.- 2.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.10.22 07:37:03 39.7363 37.4248 3.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.22 07:35:52 39.7455 37.4428 6.4 -.- 2.2 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.22 07:12:15 37.0452 28.2857 16.5 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.10.22 06:56:50 38.4823 33.3372 2.7 -.- 1.9 -.- ESKIL (AKSARAY) İlksel
2024.10.22 06:39:50 37.2257 28.5840 13.4 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2024.10.22 06:30:13 38.1280 38.4468 5.4 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.22 06:15:55 37.2315 28.5130 17.3 -.- 1.9 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.10.22 06:00:43 40.4378 42.2940 18.5 -.- 1.4 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.10.22 05:59:21 40.4908 42.1990 8.3 -.- 2.2 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.10.22 05:35:06 38.1013 36.6135 5.2 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 05:24:24 38.4462 38.9777 8.6 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.22 04:50:46 40.4385 26.2813 4.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.22 03:52:27 39.9675 39.7710 8.9 -.- 1.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2024.10.22 03:41:44 38.3823 38.8280 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.22 03:32:16 38.4550 37.5202 6.6 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.22 02:58:16 37.5813 37.0437 5.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 02:44:55 38.4047 28.5553 8.4 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.10.22 02:36:02 38.1362 38.3923 18.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.22 02:29:55 36.2292 35.9820 2.8 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.10.22 01:17:28 37.2622 31.1385 5.4 -.- 1.2 -.- ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.10.22 01:08:39 38.1670 38.5495 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.10.22 00:39:42 38.0683 36.5330 5.0 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.22 00:17:47 36.2350 28.0985 4.2 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.10.22 00:17:47)
AFAD 22 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-22 12:11:23 37.71583 37.49194 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-10-22 12:05:46 38.36583 38.80611 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-22 11:59:06 41.8775 27.42861 13.44 ML 1.3 Merkez (Kırklareli)
2024-10-22 11:48:38 38.20833 38.04194 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-22 11:41:13 39.35583 27.76278 16.91 ML 1.3 Savaştepe (Balıkesir)
2024-10-22 11:38:52 38.15278 37.80889 7.56 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-22 11:32:19 39.66472 29.3775 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-22 11:24:37 38.07583 37.90278 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-22 11:05:43 39.89139 28.87472 6.98 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-10-22 11:04:47 38.58611 38.62083 7.0 ML 1.6 Baskil (Elazığ)
2024-10-22 10:56:44 39.06667 27.53778 7.02 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-10-22 10:56:20 37.84306 36.2875 6.79 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-22 10:44:02 40.8925 43.09222 7.0 ML 1.8 Susuz (Kars)
2024-10-22 10:38:49 38.07639 38.41361 6.97 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-22 10:09:40 39.66 29.48944 7.03 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-22 10:05:21 38.35417 38.77139 6.13 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-22 09:56:02 38.10444 36.725 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-22 09:52:15 38.555 31.24556 6.96 ML 1.7 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-10-22 09:10:07 38.19417 38.15083 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-22 09:08:07 40.87 31.74528 7.0 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2024-10-22 09:06:22 37.38667 37.09 7.4 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-22 08:12:19 37.61889 35.89639 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-10-22 08:05:47 37.00667 28.52444 6.99 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-10-22 07:37:01 39.65889 37.35139 7.12 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2024-10-22 07:36:08 39.64944 37.39222 7.02 ML 2.1 Merkez (Sivas)
2024-10-22 07:12:15 37.03278 28.25694 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-22 06:56:50 38.45528 33.32083 7.04 ML 1.8 Eskil (Aksaray)
2024-10-22 06:39:49 37.23139 28.49333 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-10-22 06:30:13 38.08917 38.41333 7.0 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-22 06:15:55 37.25278 28.51722 6.98 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-10-22 05:59:22 40.40389 42.33361 7.15 ML 2.2 Şenkaya (Erzurum)
2024-10-22 05:35:06 38.12694 36.56917 6.76 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-22 05:24:23 38.40722 38.92167 13.28 ML 1.7 Baskil (Elazığ)
2024-10-22 04:58:05 38.38306 38.87 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-22 04:50:46 40.41778 26.30056 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.71 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-10-22 03:52:28 39.94694 39.84833 7.04 ML 1.6 Çayırlı (Erzincan)
2024-10-22 03:41:45 38.3425 38.81 7.02 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-22 03:38:10 38.26083 37.82333 7.03 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-10-22 03:32:16 38.42611 37.49361 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-10-22 02:58:17 37.44111 36.95361 7.0 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-22 02:44:55 38.4 28.52778 11.03 ML 1.8 Alaşehir (Manisa)
2024-10-22 02:36:03 38.09833 38.42222 7.09 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-22 02:29:56 36.21861 35.98417 7.0 ML 2.1 Samandağ (Hatay)
2024-10-22 01:17:28 37.25639 31.12278 7.33 ML 1.3 Manavgat (Antalya)
2024-10-22 01:08:40 38.13611 38.575 6.99 ML 2.8 Battalgazi (Malatya)
2024-10-22 01:04:03 38.04306 36.50722 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-22 00:39:42 38.06472 36.50306 6.93 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-22 00:17:46 36.11972 28.10528 6.64 ML 1.9 Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla)