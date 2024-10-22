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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.22 12:22:47  38.8698   37.5602        5.0      -.-  1.9  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.10.22 12:17:09  39.6257   29.5468        0.0      -.-  1.4  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.22 11:50:51  37.1270   27.8548        0.0      -.-  1.8  -.-   PINARARASI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.10.22 11:32:19  39.6517   29.4747        0.0      -.-  1.5  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.22 11:05:43  39.8998   28.8470        0.0      -.-  1.7  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.10.22 10:56:43  39.0865   27.5595        0.0      -.-  1.9  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.10.22 10:44:06  40.7068   42.6223        1.8      -.-  1.5  -.-   GEDIK-GOLE (ARDAHAN)                              İlksel

2024.10.22 10:09:40  39.6677   29.4632        0.0      -.-  1.7  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.22 10:05:25  38.4387   38.9743        5.2      -.-  1.0  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.10.22 09:56:00  38.1862   36.9572        5.0      -.-  2.4  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.10.22 09:52:15  38.5768   31.2630        7.8      -.-  1.7  -.-   TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel

2024.10.22 09:34:02  39.6143   29.5743        4.1      -.-  1.6  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel

2024.10.22 09:10:06  38.2707   38.1238       12.2      -.-  1.7  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.10.22 09:08:06  40.8900   31.7348        1.0      -.-  2.2  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel

2024.10.22 08:12:19  37.5992   35.8087        5.0      -.-  1.7  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.22 08:05:46  36.9765   28.5487       11.8      -.-  2.3  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel

2024.10.22 07:37:03  39.7363   37.4248        3.2      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-HAFIK (SIVAS)                              İlksel

2024.10.22 07:35:52  39.7455   37.4428        6.4      -.-  2.2  -.-   GOLCUK-HAFIK (SIVAS)                              İlksel

2024.10.22 07:12:15  37.0452   28.2857       16.5      -.-  1.7  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel

2024.10.22 06:56:50  38.4823   33.3372        2.7      -.-  1.9  -.-   ESKIL (AKSARAY)                                   İlksel

2024.10.22 06:39:50  37.2257   28.5840       13.4      -.-  1.4  -.-   YEMISENDERE-(MUGLA)                               İlksel

2024.10.22 06:30:13  38.1280   38.4468        5.4      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.22 06:15:55  37.2315   28.5130       17.3      -.-  1.9  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel

2024.10.22 06:00:43  40.4378   42.2940       18.5      -.-  1.4  -.-   ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)                          İlksel

2024.10.22 05:59:21  40.4908   42.1990        8.3      -.-  2.2  -.-   KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

2024.10.22 05:35:06  38.1013   36.6135        5.2      -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.22 05:24:24  38.4462   38.9777        8.6      -.-  1.5  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.10.22 04:50:46  40.4385   26.2813        4.0      -.-  1.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.22 03:52:27  39.9675   39.7710        8.9      -.-  1.8  -.-   DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel

2024.10.22 03:41:44  38.3823   38.8280        5.0      -.-  1.6  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.22 03:32:16  38.4550   37.5202        6.6      -.-  1.7  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.10.22 02:58:16  37.5813   37.0437        5.1      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.10.22 02:44:55  38.4047   28.5553        8.4      -.-  1.9  -.-   TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA)                         İlksel

2024.10.22 02:36:02  38.1362   38.3923       18.0      -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.10.22 02:29:55  36.2292   35.9820        2.8      -.-  2.1  -.-   SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.10.22 01:17:28  37.2622   31.1385        5.4      -.-  1.2  -.-   ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)                      İlksel

2024.10.22 01:08:39  38.1670   38.5495        5.0      -.-  2.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.10.22 00:39:42  38.0683   36.5330        5.0      -.-  1.6  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.22 00:17:47  36.2350   28.0985        4.2      -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2024.10.22 00:17:47)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Ekim son depremler listesi

Tarih    Saat      Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-10-22 12:11:23       37.71583              37.49194              7.0          ML         1.5          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-10-22 12:05:46       38.36583              38.80611              7.0          ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-10-22 11:59:06       41.8775                27.42861              13.44     ML         1.3          Merkez (Kırklareli)         

2024-10-22 11:48:38       38.20833              38.04194              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-10-22 11:41:13       39.35583              27.76278              16.91     ML         1.3          Savaştepe (Balıkesir)    

2024-10-22 11:38:52       38.15278              37.80889              7.56       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-22 11:32:19       39.66472              29.3775                7.0          ML         1.1          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-10-22 11:24:37       38.07583              37.90278              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-22 11:05:43       39.89139              28.87472              6.98       ML         1.5          Orhaneli (Bursa)             

2024-10-22 11:04:47       38.58611              38.62083              7.0          ML         1.6          Baskil (Elazığ)    

2024-10-22 10:56:44       39.06667              27.53778              7.02       ML         1.4          Soma (Manisa)

2024-10-22 10:56:20       37.84306              36.2875                6.79       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-22 10:44:02       40.8925                43.09222              7.0          ML         1.8          Susuz (Kars)      

2024-10-22 10:38:49       38.07639              38.41361              6.97       ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-22 10:09:40       39.66     29.48944              7.03       ML         1.5          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-10-22 10:05:21       38.35417              38.77139              6.13       ML         1.5          Kale (Malatya) 

2024-10-22 09:56:02       38.10444              36.725   7.0          ML         2.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-22 09:52:15       38.555   31.24556              6.96       ML         1.7          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-10-22 09:10:07       38.19417              38.15083              7.0          ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-10-22 09:08:07       40.87     31.74528              7.0          ML         1.8          Merkez (Bolu) 

2024-10-22 09:06:22       37.38667              37.09     7.4          ML         0.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-10-22 08:12:19       37.61889              35.89639              7.0          ML         1.7          Kozan (Adana) 

2024-10-22 08:05:47       37.00667              28.52444              6.99       ML         2.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-10-22 07:37:01       39.65889              37.35139              7.12       ML         1.7          Merkez (Sivas)

2024-10-22 07:36:08       39.64944              37.39222              7.02       ML         2.1          Merkez (Sivas)

2024-10-22 07:12:15       37.03278              28.25694              6.96       ML         1.6          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla)          

2024-10-22 06:56:50       38.45528              33.32083              7.04       ML         1.8          Eskil (Aksaray) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-22 06:39:49       37.23139              28.49333              7.0          ML         1.3          Menteşe (Muğla)          

2024-10-22 06:30:13       38.08917              38.41333              7.0          ML         2.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-22 06:15:55       37.25278              28.51722              6.98       ML         1.6          Menteşe (Muğla)          

2024-10-22 05:59:22       40.40389              42.33361              7.15       ML         2.2          Şenkaya (Erzurum)        

2024-10-22 05:35:06       38.12694              36.56917              6.76       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-22 05:24:23       38.40722              38.92167              13.28     ML         1.7          Baskil (Elazığ)    

2024-10-22 04:58:05       38.38306              38.87     7.0          ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-10-22 04:50:46       40.41778              26.30056              7.0          ML         1.6          Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.71 km] Eceabat (Çanakkale)      

2024-10-22 03:52:28       39.94694              39.84833              7.04       ML         1.6          Çayırlı (Erzincan)             

2024-10-22 03:41:45       38.3425                38.81     7.02       ML         1.6          Kale (Malatya) 

2024-10-22 03:38:10       38.26083              37.82333              7.03       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-10-22 03:32:16       38.42611              37.49361              7.0          ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-10-22 02:58:17       37.44111              36.95361              7.0          ML         2.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-10-22 02:44:55       38.4       28.52778              11.03     ML         1.8          Alaşehir (Manisa)           

2024-10-22 02:36:03       38.09833              38.42222              7.09       ML         1.7          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-22 02:29:56       36.21861              35.98417              7.0          ML         2.1          Samandağ (Hatay)         

2024-10-22 01:17:28       37.25639              31.12278              7.33       ML         1.3          Manavgat (Antalya)      

2024-10-22 01:08:40       38.13611              38.575   6.99       ML         2.8          Battalgazi (Malatya)      

2024-10-22 01:04:03       38.04306              36.50722              7.0          ML         0.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-22 00:39:42       38.06472              36.50306              6.93       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-22 00:17:46       36.11972              28.10528              6.64       ML         1.9          Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla)

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