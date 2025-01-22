Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.22 10:35:45 39.4725 29.1840 18.1 -.- 1.1 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.01.22 10:31:19 38.3015 37.4887 7.8 -.- 1.8 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.22 09:37:17 39.4407 26.2428 6.4 -.- 1.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.22 09:12:54 38.1518 36.8792 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.22 08:39:21 38.0862 38.3395 8.3 -.- 1.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.22 08:37:59 39.0997 26.9360 1.4 -.- 1.6 -.- KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.01.22 08:36:46 39.8515 40.9995 5.4 -.- 1.8 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2025.01.22 08:29:10 37.6342 35.4183 9.8 -.- 2.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.22 08:21:05 38.1315 36.6618 5.6 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.22 07:45:54 36.0957 28.1308 1.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.22 05:56:48 38.1177 38.2898 8.0 -.- 1.7 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.22 05:40:44 38.2792 36.5468 5.0 -.- 2.8 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.22 05:02:52 39.4300 26.2720 6.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.22 04:13:04 36.4138 28.8000 47.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.22 04:08:38 38.4212 37.4692 3.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.22 02:31:35 38.7688 39.1208 14.5 -.- 1.6 -.- KORPE-(ELAZIG) İlksel
2025.01.22 02:27:22 37.2345 36.9487 9.2 -.- 1.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.22 01:43:21 40.0562 35.9340 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.01.22 01:29:36 39.4142 26.2847 10.1 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.22 01:23:04 38.7895 37.4353 1.2 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.22 00:47:09 38.5280 28.2225 5.4 -.- 2.3 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.22 00:05:48 38.9193 26.7892 9.7 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.22 00:01:50 38.8993 26.7327 17.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 22 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-22 10:16:09 38.35694 38.78111 7.01 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-01-22 10:13:41 38.18833 37.87333 7.05 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-22 10:12:10 39.76944 30.15083 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2025-01-22 09:59:18 38.12028 38.33528 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-22 09:37:16 39.44222 26.29028 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [06.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 09:31:46 38.3175 38.255 7.06 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-22 09:25:18 37.38472 37.02917 7.0 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-22 09:12:46 38.18778 36.95889 8.0 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-01-22 09:02:29 39.42139 26.30361 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [08.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 08:39:23 38.08583 38.34833 12.57 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-22 08:38:00 39.07694 26.91694 9.18 ML 1.3 Dikili (İzmir)
2025-01-22 08:36:46 39.81778 41.03333 23.23 ML 1.8 Palandöken (Erzurum)
2025-01-22 08:29:11 37.66222 35.42361 7.03 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2025-01-22 08:21:06 38.11778 36.61611 6.97 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-22 07:45:53 36.00611 28.07111 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [69.53 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-22 07:44:16 38.17417 37.94389 7.24 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-22 07:35:38 39.81889 39.46472 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan)
2025-01-22 07:21:03 37.45028 34.00333 7.0 ML 1.2 Ereğli (Konya)
2025-01-22 07:13:12 38.52972 28.225 7.07 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-22 07:11:45 38.82056 37.42028 7.07 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-01-22 06:53:01 38.26806 38.79528 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-01-22 06:51:43 39.47917 41.19028 7.0 ML 1.1 Tekman (Erzurum)
2025-01-22 06:50:13 39.47472 41.15028 7.25 ML 1.2 Tekman (Erzurum)
2025-01-22 06:32:52 40.22889 31.72444 6.97 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2025-01-22 06:24:48 39.47528 41.19833 7.0 ML 0.9 Tekman (Erzurum)
2025-01-22 06:15:48 39.55444 26.19972 7.0 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 05:56:49 38.08806 38.34222 11.23 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-22 05:40:45 38.33417 36.52667 7.0 ML 2.7 Sarız (Kayseri)
2025-01-22 05:32:00 37.16917 39.23667 7.0 ML 1.5 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-22 05:19:45 39.45778 26.28139 7.15 ML 1.1 Ege Denizi - [05.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 05:02:53 39.42917 26.28944 9.67 ML 1.6 Ege Denizi - [07.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 04:55:23 38.49056 37.49167 7.65 ML 0.9 Darende (Malatya)
2025-01-22 04:35:45 39.66722 40.86722 11.73 ML 1.6 Çat (Erzurum)
2025-01-22 04:35:34 40.85528 35.96833 7.0 ML 1.0 Merkez (Amasya)
2025-01-22 04:23:06 38.0925 38.43389 13.64 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-22 04:18:37 39.42917 25.98194 14.17 ML 1.1 Ege Denizi - [09.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 04:13:05 36.38722 28.77417 36.5 ML 1.6 Akdeniz - [32.41 km] Fethiye (Muğla)
2025-01-22 04:08:39 38.43861 37.47556 6.98 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-01-22 04:06:43 37.43361 37.17694 11.73 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-22 04:06:04 38.35944 38.73333 10.4 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-01-22 04:04:28 39.43778 26.31417 7.38 ML 1.4 Ege Denizi - [06.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 03:51:57 37.39889 34.00056 7.0 ML 1.3 Ereğli (Konya)
2025-01-22 03:44:36 38.37306 38.87694 10.64 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-01-22 03:38:12 38.17694 38.64389 7.02 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-01-22 03:21:32 40.65722 27.44944 6.72 ML 1.0 Marmara Denizi - [08.92 km] Marmara (Balıkesir)
2025-01-22 03:06:46 39.4525 26.29278 6.39 ML 1.1 Ege Denizi - [05.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 03:03:19 38.0975 38.4375 7.07 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-22 02:51:19 38.07333 37.77917 4.21 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-22 02:51:05 37.77 35.41389 7.0 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)
2025-01-22 02:44:24 39.40917 26.32278 6.87 ML 1.2 Ege Denizi - [09.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 02:31:35 38.76861 39.04389 7.13 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2025-01-22 02:27:22 37.21972 36.91389 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-22 02:21:28 39.46833 26.27083 4.87 ML 1.0 Ege Denizi - [04.33 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 01:58:48 38.55333 28.22417 6.97 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2025-01-22 01:46:49 38.27028 38.78889 7.44 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-01-22 01:43:21 40.05556 35.90917 7.38 ML 1.9 Kadışehri (Yozgat)
2025-01-22 01:42:05 39.43389 26.28583 10.39 ML 1.0 Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 01:29:36 39.43639 26.32 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [06.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 01:23:04 38.80361 37.42972 7.45 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2025-01-22 01:06:33 38.56917 28.25194 7.02 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-22 00:47:09 38.55222 28.21333 7.0 ML 2.2 Salihli (Manisa)
2025-01-22 00:20:23 38.25722 38.11028 7.18 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-22 00:20:01 40.18722 33.91472 7.68 ML 1.1 Sulakyurt (Kırıkkale)
2025-01-22 00:18:44 39.45222 26.2975 8.33 ML 1.4 Ege Denizi - [05.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 00:16:43 39.43361 26.28528 6.83 ML 1.2 Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 00:15:36 39.42528 26.30083 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 00:12:15 39.84889 40.95389 7.0 ML 1.4 Palandöken (Erzurum)
2025-01-22 00:11:33 39.85361 40.95083 7.0 ML 1.1 Palandöken (Erzurum)
2025-01-22 00:11:04 39.85556 40.93472 7.02 ML 1.1 Palandöken (Erzurum)
2025-01-22 00:10:25 39.80028 40.88556 6.99 ML 1.2 Aşkale (Erzurum)
2025-01-22 00:07:39 39.44833 26.30444 4.94 ML 1.4 Ege Denizi - [05.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-22 00:05:49 38.94 26.77861 11.32 ML 1.5 Ege Denizi - [03.36 km] Dikili (İzmir)
2025-01-22 00:01:51 38.95 26.7425 10.28 ML 1.4 Ege Denizi - [06.18 km] Dikili (İzmir)