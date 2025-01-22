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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.22 10:35:45  39.4725   29.1840       18.1      -.-  1.1  -.-   CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2025.01.22 10:31:19  38.3015   37.4887        7.8      -.-  1.8  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.22 09:37:17  39.4407   26.2428        6.4      -.-  1.1  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.22 09:12:54  38.1518   36.8792        5.0      -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2025.01.22 08:39:21  38.0862   38.3395        8.3      -.-  1.4  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2025.01.22 08:37:59  39.0997   26.9360        1.4      -.-  1.6  -.-   KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR)                         İlksel

2025.01.22 08:36:46  39.8515   40.9995        5.4      -.-  1.8  -.-   YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM)                 İlksel

2025.01.22 08:29:10  37.6342   35.4183        9.8      -.-  2.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.01.22 08:21:05  38.1315   36.6618        5.6      -.-  1.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.22 07:45:54  36.0957   28.1308        1.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.22 05:56:48  38.1177   38.2898        8.0      -.-  1.7  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.01.22 05:40:44  38.2792   36.5468        5.0      -.-  2.8  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.22 05:02:52  39.4300   26.2720        6.1      -.-  1.7  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.22 04:13:04  36.4138   28.8000       47.8      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.22 04:08:38  38.4212   37.4692        3.8      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.22 02:31:35  38.7688   39.1208       14.5      -.-  1.6  -.-   KORPE-(ELAZIG)                                    İlksel

2025.01.22 02:27:22  37.2345   36.9487        9.2      -.-  1.2  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2025.01.22 01:43:21  40.0562   35.9340        5.0      -.-  2.1  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel

2025.01.22 01:29:36  39.4142   26.2847       10.1      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.22 01:23:04  38.7895   37.4353        1.2      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2025.01.22 00:47:09  38.5280   28.2225        5.4      -.-  2.3  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.22 00:05:48  38.9193   26.7892        9.7      -.-  1.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.22 00:01:50  38.8993   26.7327       17.7      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-22 10:16:09    38.35694    38.78111    7.01   ML    1.3     Kale (Malatya)   

2025-01-22 10:13:41    38.18833    37.87333    7.05   ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-22 10:12:10    39.76944    30.15083    7.0     ML    1.0     İnönü (Eskişehir)

2025-01-22 09:59:18    38.12028    38.33528    7.0     ML    1.5     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-22 09:37:16    39.44222    26.29028    7.0     ML    0.9     Ege Denizi - [06.71 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 09:31:46    38.3175      38.255        7.06   ML    0.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-22 09:25:18    37.38472    37.02917    7.0     ML    1.6     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-01-22 09:12:46    38.18778    36.95889    8.0     ML    1.9     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-01-22 09:02:29    39.42139    26.30361    7.0     ML    0.9     Ege Denizi - [08.27 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 08:39:23    38.08583    38.34833    12.57 ML    1.5     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-22 08:38:00    39.07694    26.91694    9.18   ML    1.3     Dikili (İzmir)       

2025-01-22 08:36:46    39.81778    41.03333    23.23 ML    1.8     Palandöken (Erzurum)        

2025-01-22 08:29:11    37.66222    35.42361    7.03   ML    2.0     Aladağ (Adana) 

2025-01-22 08:21:06    38.11778    36.61611    6.97   ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-22 07:45:53    36.00611    28.07111    7.0     ML    2.1     Akdeniz - [69.53 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-22 07:44:16    38.17417    37.94389    7.24   ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-22 07:35:38    39.81889    39.46472    7.0     ML    1.0     Merkez (Erzincan)      

2025-01-22 07:21:03    37.45028    34.00333    7.0     ML    1.2     Ereğli (Konya)    

2025-01-22 07:13:12    38.52972    28.225        7.07   ML    0.9     Salihli (Manisa) 

2025-01-22 07:11:45    38.82056    37.42028    7.07   ML    1.3     Gürün (Sivas)     

2025-01-22 06:53:01    38.26806    38.79528    7.0     ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2025-01-22 06:51:43    39.47917    41.19028    7.0     ML    1.1     Tekman (Erzurum)      

2025-01-22 06:50:13    39.47472    41.15028    7.25   ML    1.2     Tekman (Erzurum)      

2025-01-22 06:32:52    40.22889    31.72444    6.97   ML    1.5     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-22 06:24:48    39.47528    41.19833    7.0     ML    0.9     Tekman (Erzurum)      

2025-01-22 06:15:48    39.55444    26.19972    7.0     ML    1.2     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 05:56:49    38.08806    38.34222    11.23 ML    1.9     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-22 05:40:45    38.33417    36.52667    7.0     ML    2.7     Sarız (Kayseri)    

2025-01-22 05:32:00    37.16917    39.23667    7.0     ML    1.5     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-01-22 05:19:45    39.45778    26.28139    7.15   ML    1.1     Ege Denizi - [05.75 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 05:02:53    39.42917    26.28944    9.67   ML    1.6     Ege Denizi - [07.98 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 04:55:23    38.49056    37.49167    7.65   ML    0.9     Darende (Malatya)     

2025-01-22 04:35:45    39.66722    40.86722    11.73 ML    1.6     Çat (Erzurum)    

2025-01-22 04:35:34    40.85528    35.96833    7.0     ML    1.0     Merkez (Amasya)        

2025-01-22 04:23:06    38.0925      38.43389    13.64 ML    1.1     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-22 04:18:37    39.42917    25.98194    14.17 ML    1.1     Ege Denizi - [09.13 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 04:13:05    36.38722    28.77417    36.5   ML    1.6     Akdeniz - [32.41 km] Fethiye (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-22 04:08:39    38.43861    37.47556    6.98   ML    1.5     Darende (Malatya)     

2025-01-22 04:06:43    37.43361    37.17694    11.73 ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-01-22 04:06:04    38.35944    38.73333    10.4   ML    0.9     Kale (Malatya)   

2025-01-22 04:04:28    39.43778    26.31417    7.38   ML    1.4     Ege Denizi - [06.26 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 03:51:57    37.39889    34.00056    7.0     ML    1.3     Ereğli (Konya)    

2025-01-22 03:44:36    38.37306    38.87694    10.64 ML    1.0     Kale (Malatya)   

2025-01-22 03:38:12    38.17694    38.64389    7.02   ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2025-01-22 03:21:32    40.65722    27.44944    6.72   ML    1.0     Marmara Denizi - [08.92 km] Marmara (Balıkesir)      

2025-01-22 03:06:46    39.4525      26.29278    6.39   ML    1.1     Ege Denizi - [05.67 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 03:03:19    38.0975      38.4375      7.07   ML    1.4     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-22 02:51:19    38.07333    37.77917    4.21   ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-22 02:51:05    37.77 35.41389    7.0     ML    1.0     Yahyalı (Kayseri)

2025-01-22 02:44:24    39.40917    26.32278    6.87   ML    1.2     Ege Denizi - [09.24 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 02:31:35    38.76861    39.04389    7.13   ML    1.1     Merkez (Elazığ) 

2025-01-22 02:27:22    37.21972    36.91389    7.0     ML    1.4     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-01-22 02:21:28    39.46833    26.27083    4.87   ML    1.0     Ege Denizi - [04.33 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 01:58:48    38.55333    28.22417    6.97   ML    0.8     Salihli (Manisa) 

2025-01-22 01:46:49    38.27028    38.78889    7.44   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-01-22 01:43:21    40.05556    35.90917    7.38   ML    1.9     Kadışehri (Yozgat)      

2025-01-22 01:42:05    39.43389    26.28583    10.39 ML    1.0     Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 01:29:36    39.43639    26.32 7.0     ML    1.8     Ege Denizi - [06.29 km] Ayvacık (Çanakkale)        

2025-01-22 01:23:04    38.80361    37.42972    7.45   ML    1.4     Gürün (Sivas)     

2025-01-22 01:06:33    38.56917    28.25194    7.02   ML    1.1     Salihli (Manisa) 

2025-01-22 00:47:09    38.55222    28.21333    7.0     ML    2.2     Salihli (Manisa) 

2025-01-22 00:20:23    38.25722    38.11028    7.18   ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-22 00:20:01    40.18722    33.91472    7.68   ML    1.1     Sulakyurt (Kırıkkale)   

2025-01-22 00:18:44    39.45222    26.2975      8.33   ML    1.4     Ege Denizi - [05.45 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 00:16:43    39.43361    26.28528    6.83   ML    1.2     Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 00:15:36    39.42528    26.30083    7.0     ML    1.1     Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 00:12:15    39.84889    40.95389    7.0     ML    1.4     Palandöken (Erzurum)        

2025-01-22 00:11:33    39.85361    40.95083    7.0     ML    1.1     Palandöken (Erzurum)        

2025-01-22 00:11:04    39.85556    40.93472    7.02   ML    1.1     Palandöken (Erzurum)        

2025-01-22 00:10:25    39.80028    40.88556    6.99   ML    1.2     Aşkale (Erzurum)        

2025-01-22 00:07:39    39.44833    26.30444    4.94   ML    1.4     Ege Denizi - [05.49 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-22 00:05:49    38.94 26.77861    11.32 ML    1.5     Ege Denizi - [03.36 km] Dikili (İzmir)       

2025-01-22 00:01:51    38.95 26.7425      10.28 ML    1.4     Ege Denizi - [06.18 km] Dikili (İzmir)

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