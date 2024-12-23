Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.23 12:13:56 36.8708 27.5693 11.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.23 11:13:13 38.4448 37.3158 4.8 -.- 1.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.23 10:58:05 37.4930 40.3655 5.0 -.- 1.6 -.- EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.12.23 09:58:50 39.8427 29.8963 7.7 -.- 2.0 -.- ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK) İlksel
2024.12.23 09:06:08 37.1572 28.9405 6.4 -.- 2.0 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2024.12.23 08:40:37 36.9367 36.6720 5.2 -.- 1.7 -.- AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.23 08:39:14 38.9587 26.1532 5.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.23 08:07:10 38.1295 36.5187 8.2 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.23 07:12:01 40.6450 29.0930 16.9 -.- 2.0 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.12.23 06:42:03 38.1288 38.4603 10.8 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.23 06:30:22 37.0690 27.8153 14.3 -.- 1.9 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.23 06:10:23 39.7900 41.7625 7.9 -.- 1.9 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.12.23 06:01:41 37.4558 37.1590 5.6 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.23 05:45:07 38.2517 38.4177 5.0 -.- 1.7 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
2024.12.23 05:37:12 38.2500 37.9407 7.6 -.- 1.8 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.23 05:23:50 37.8400 26.9107 9.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.23 05:20:10 37.1428 28.8218 9.6 -.- 2.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.23 04:17:07 38.6025 38.0028 8.4 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.12.23 04:01:50 37.3722 36.9563 6.8 -.- 1.4 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.23 03:58:33 38.1187 38.4610 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.23 03:54:44 38.5370 28.2495 8.1 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.23 03:39:43 38.3278 37.7457 16.4 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.23 03:09:37 37.4982 36.8923 5.4 -.- 1.6 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.23 01:40:14 36.7642 36.0015 8.6 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.23 01:37:47 38.3545 38.7858 4.2 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.23 01:24:57 39.7833 41.7820 5.0 -.- 2.8 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.12.23 01:15:55 38.5097 28.2342 7.2 -.- 1.8 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
AFAD 23 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-23 09:58:48 39.85583 29.88778 7.0 ML 1.7 Bozüyük (Bilecik)
2024-12-23 09:06:08 37.13583 28.80972 6.9 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2024-12-23 08:40:38 37.00722 36.36417 7.02 ML 1.7 Merkez (Osmaniye)
2024-12-23 08:39:14 38.93167 26.10694 6.85 ML 1.8 Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-23 07:42:39 39.04583 27.70333 7.86 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2024-12-23 07:37:28 38.08417 32.60444 6.65 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-12-23 07:12:02 40.64917 29.07861 12.03 ML 1.8 Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova)
2024-12-23 07:00:40 37.95028 29.35806 7.0 ML 1.0 Çal (Denizli)
2024-12-23 06:58:03 37.95889 29.35444 12.95 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-12-23 06:42:04 38.12 38.43 7.83 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-12-23 06:30:23 37.04333 27.82917 7.0 ML 1.5 Milas (Muğla)
2024-12-23 06:26:57 38.24833 37.73778 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-23 06:21:43 38.07861 37.58917 6.55 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-23 06:15:52 39.95778 39.91833 7.95 ML 1.5 Otlukbeli (Erzincan)
2024-12-23 06:10:23 39.82361 41.70083 21.0 ML 1.8 Pasinler (Erzurum)
2024-12-23 06:04:45 38.98333 44.22444 7.06 ML 1.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van)
2024-12-23 06:01:41 37.45694 37.18361 12.13 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-23 05:48:07 37.09222 28.85778 13.04 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-23 05:45:09 38.19722 38.465 12.05 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-12-23 05:40:51 40.07167 27.63 7.0 ML 1.0 Gönen (Balıkesir)
2024-12-23 05:37:13 38.18611 37.97083 12.25 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-23 05:23:51 37.85056 26.905 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir)
2024-12-23 05:20:10 37.14194 28.82611 14.62 ML 2.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-23 04:33:08 38.72611 31.45306 6.72 ML 1.2 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-23 04:31:59 38.31944 38.79611 7.02 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-12-23 04:17:07 38.55833 38.01056 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-12-23 04:02:42 37.94278 36.61028 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-23 04:01:51 37.39389 36.9575 10.86 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-23 04:00:09 38.46194 39.29083 7.57 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-23 03:58:34 38.09833 38.45361 7.55 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-23 03:56:48 38.34944 38.76778 10.32 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-23 03:44:08 36.08694 27.05028 12.58 ML 1.9 Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla)
2024-12-23 03:30:58 38.15889 26.20417 10.25 ML 1.5 Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir)
2024-12-23 03:09:36 37.49889 36.85306 7.48 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-23 03:07:04 38.13472 38.54056 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-23 03:03:18 38.56417 44.24111 7.35 ML 1.0 Saray (Van)
2024-12-23 02:51:04 38.48889 39.64639 9.43 ML 1.3 Maden (Elazığ)
2024-12-23 02:37:13 38.21667 26.72389 10.91 ML 1.4 Urla (İzmir)
2024-12-23 02:23:56 38.59361 43.78389 10.79 ML 1.2 İpekyolu (Van)
2024-12-23 02:21:06 38.14333 36.85417 6.89 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-23 02:18:25 41.04 44.00722 7.0 ML 1.6 Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars)
2024-12-23 01:56:13 37.92167 26.98778 6.27 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir)
2024-12-23 01:40:15 36.76139 36.07361 7.6 ML 2.1 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay)
2024-12-23 01:37:48 38.32806 38.79472 8.39 ML 2.4 Kale (Malatya)
2024-12-23 01:35:32 38.1975 38.61806 7.01 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-23 01:33:59 38.51083 28.22361 6.89 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2024-12-23 01:33:12 39.79611 41.74222 5.79 ML 2.1 Köprüköy (Erzurum)
2024-12-23 01:24:57 39.79972 41.75056 24.68 ML 2.8 Köprüköy (Erzurum)
2024-12-23 01:17:06 38.05472 36.62306 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-23 01:15:55 38.52111 28.26083 10.01 ML 1.7 Salihli (Manisa)
2024-12-23 00:55:09 38.17556 38.4475 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-23 00:29:07 38.49028 37.17583 6.39 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-23 00:25:40 37.32028 36.77222 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-23 00:08:23 40.60806 35.41167 6.98 ML 1.5 Mecitözü (Çorum)
2024-12-23 00:05:58 38.93972 26.11917 6.05 ML 1.4 Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir)