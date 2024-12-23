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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.23 12:13:56  36.8708   27.5693       11.2      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.23 11:13:13  38.4448   37.3158        4.8      -.-  1.5  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.23 10:58:05  37.4930   40.3655        5.0      -.-  1.6  -.-   EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN)                       İlksel

2024.12.23 09:58:50  39.8427   29.8963        7.7      -.-  2.0  -.-   ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK)                          İlksel

2024.12.23 09:06:08  37.1572   28.9405        6.4      -.-  2.0  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         İlksel

2024.12.23 08:40:37  36.9367   36.6720        5.2      -.-  1.7  -.-   AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                  İlksel

2024.12.23 08:39:14  38.9587   26.1532        5.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.12.23 08:07:10  38.1295   36.5187        8.2      -.-  1.3  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.23 07:12:01  40.6450   29.0930       16.9      -.-  2.0  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel

2024.12.23 06:42:03  38.1288   38.4603       10.8      -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.12.23 06:30:22  37.0690   27.8153       14.3      -.-  1.9  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.12.23 06:10:23  39.7900   41.7625        7.9      -.-  1.9  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.12.23 06:01:41  37.4558   37.1590        5.6      -.-  1.5  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.12.23 05:45:07  38.2517   38.4177        5.0      -.-  1.7  -.-   UZUMLU-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.23 05:37:12  38.2500   37.9407        7.6      -.-  1.8  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.23 05:23:50  37.8400   26.9107        9.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.23 05:20:10  37.1428   28.8218        9.6      -.-  2.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.23 04:17:07  38.6025   38.0028        8.4      -.-  1.9  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.12.23 04:01:50  37.3722   36.9563        6.8      -.-  1.4  -.-   OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.23 03:58:33  38.1187   38.4610        5.0      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.12.23 03:54:44  38.5370   28.2495        8.1      -.-  1.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.23 03:39:43  38.3278   37.7457       16.4      -.-  1.5  -.-   KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.12.23 03:09:37  37.4982   36.8923        5.4      -.-  1.6  -.-   HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.12.23 01:40:14  36.7642   36.0015        8.6      -.-  2.1  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.12.23 01:37:47  38.3545   38.7858        4.2      -.-  2.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.12.23 01:24:57  39.7833   41.7820        5.0      -.-  2.8  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.12.23 01:15:55  38.5097   28.2342        7.2      -.-  1.8  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Aralık son depremler listesi 

Tarih       Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-23 09:58:48       39.85583              29.88778              7.0          ML         1.7          Bozüyük (Bilecik)            

2024-12-23 09:06:08       37.13583              28.80972              6.9          ML         1.9          Menteşe (Muğla)          

2024-12-23 08:40:38       37.00722              36.36417              7.02       ML         1.7          Merkez (Osmaniye)      

2024-12-23 08:39:14       38.93167              26.10694              6.85       ML         1.8          Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir)               

2024-12-23 07:42:39       39.04583              27.70333              7.86       ML         1.2          Kırkağaç (Manisa)          

2024-12-23 07:37:28       38.08417              32.60444              6.65       ML         1.0          Selçuklu (Konya)            

2024-12-23 07:12:02       40.64917              29.07861              12.03     ML         1.8          Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova)               

2024-12-23 07:00:40       37.95028              29.35806              7.0          ML         1.0          Çal (Denizli)       

2024-12-23 06:58:03       37.95889              29.35444              12.95     ML         1.1          Çal (Denizli)       

2024-12-23 06:42:04       38.12     38.43     7.83       ML         1.7          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-23 06:30:23       37.04333              27.82917              7.0          ML         1.5          Milas (Muğla)   

2024-12-23 06:26:57       38.24833              37.73778              7.0          ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-23 06:21:43       38.07861              37.58917              6.55       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-23 06:15:52       39.95778              39.91833              7.95       ML         1.5          Otlukbeli (Erzincan)       

2024-12-23 06:10:23       39.82361              41.70083              21.0       ML         1.8          Pasinler (Erzurum)         

2024-12-23 06:04:45       38.98333              44.22444              7.06       ML         1.5          Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van)        

2024-12-23 06:01:41       37.45694              37.18361              12.13     ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-12-23 05:48:07       37.09222              28.85778              13.04     ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-12-23 05:45:09       38.19722              38.465   12.05     ML         1.7          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-23 05:40:51       40.07167              27.63     7.0          ML         1.0          Gönen (Balıkesir)           

2024-12-23 05:37:13       38.18611              37.97083              12.25     ML         1.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-23 05:23:51       37.85056              26.905   7.0          ML         1.7          Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir)          

2024-12-23 05:20:10       37.14194              28.82611              14.62     ML         2.7          Menteşe (Muğla)          

2024-12-23 04:33:08       38.72611              31.45306              6.72       ML         1.2          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-12-23 04:31:59       38.31944              38.79611              7.02       ML         1.1          Kale (Malatya) 

2024-12-23 04:17:07       38.55833              38.01056              7.0          ML         1.9          Yazıhan (Malatya)          

2024-12-23 04:02:42       37.94278              36.61028              7.0          ML         1.5          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-23 04:01:51       37.39389              36.9575                10.86     ML         1.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-23 04:00:09       38.46194              39.29083              7.57       ML         1.5          Sivrice (Elazığ)  

2024-12-23 03:58:34       38.09833              38.45361              7.55       ML         1.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-12-23 03:56:48       38.34944              38.76778              10.32     ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-12-23 03:44:08       36.08694              27.05028              12.58     ML         1.9          Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla)  

2024-12-23 03:30:58       38.15889              26.20417              10.25     ML         1.5          Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir)  

2024-12-23 03:09:36       37.49889              36.85306              7.48       ML         1.6          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-23 03:07:04       38.13472              38.54056              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-23 03:03:18       38.56417              44.24111              7.35       ML         1.0          Saray (Van)       

2024-12-23 02:51:04       38.48889              39.64639              9.43       ML         1.3          Maden (Elazığ)

2024-12-23 02:37:13       38.21667              26.72389              10.91     ML         1.4          Urla (İzmir)        

2024-12-23 02:23:56       38.59361              43.78389              10.79     ML         1.2          İpekyolu (Van)

2024-12-23 02:21:06       38.14333              36.85417              6.89       ML         1.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-12-23 02:18:25       41.04     44.00722              7.0          ML         1.6          Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars)

2024-12-23 01:56:13       37.92167              26.98778              6.27       ML         1.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir)          

2024-12-23 01:40:15       36.76139              36.07361              7.6          ML         2.1          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay)   

2024-12-23 01:37:48       38.32806              38.79472              8.39       ML         2.4          Kale (Malatya) 

2024-12-23 01:35:32       38.1975                38.61806              7.01       ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-12-23 01:33:59       38.51083              28.22361              6.89       ML         0.8          Salihli (Manisa)

2024-12-23 01:33:12       39.79611              41.74222              5.79       ML         2.1          Köprüköy (Erzurum)     

2024-12-23 01:24:57       39.79972              41.75056              24.68     ML         2.8          Köprüköy (Erzurum)     

2024-12-23 01:17:06       38.05472              36.62306              7.0          ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-23 01:15:55       38.52111              28.26083              10.01     ML         1.7          Salihli (Manisa)

2024-12-23 00:55:09       38.17556              38.4475                6.98       ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-23 00:29:07       38.49028              37.17583              6.39       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-23 00:25:40       37.32028              36.77222              7.0          ML         1.1          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-12-23 00:08:23       40.60806              35.41167              6.98       ML         1.5          Mecitözü (Çorum)         

2024-12-23 00:05:58       38.93972              26.11917              6.05       ML         1.4          Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir)

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