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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.23 12:10:47  38.0413   37.1055        5.0      -.-  2.4  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.23 11:06:47  39.7808   26.1163       16.1      -.-  1.5  -.-   DALYAN-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.10.23 10:45:22  38.4378   39.0482       13.6      -.-  1.8  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel

2024.10.23 10:30:03  38.2993   37.4220        5.4      -.-  1.7  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.23 10:19:31  38.3305   37.4835        5.0      -.-  3.6  3.7   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               REVIZE01   (2024.10.23 10:19:31)

2024.10.23 10:04:56  37.6732   35.6877       10.7      -.-  2.0  -.-   VELICANLI-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.23 09:46:27  36.6195   28.0547       24.2      -.-  2.0  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2024.10.23 09:37:02  37.5823   26.6782        6.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.10.23 09:14:52  37.4968   37.0575        5.0      -.-  1.7  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.10.23 07:44:04  38.0918   36.8780        5.0      -.-  1.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.23 06:34:09  40.8502   31.4255        9.1      -.-  1.3  -.-   KIRIK-YIGILCA (DUZCE)                             İlksel

2024.10.23 05:16:12  38.8708   27.8025        7.5      -.-  1.5  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.10.23 05:13:35  35.9803   27.2860        5.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 05:12:00  34.8432   25.0292       16.9      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.23 05:07:32  37.4025   37.1090        5.7      -.-  1.8  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.23 04:21:55  37.2252   36.8812        5.4      -.-  1.4  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.10.23 04:09:04  37.4430   26.7427       16.4      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.10.23 03:53:24  37.7790   30.6803        5.7      -.-  1.7  -.-   SAVKOY-(ISPARTA)                                  İlksel

2024.10.23 03:47:15  34.8635   24.8895        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.23 03:45:08  35.9852   27.2735        5.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 03:18:51  39.6958   37.3655        6.6      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.23 02:04:30  36.1760   27.3385        5.3      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.10.23 01:53:14  39.7208   37.3868        4.3      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.23 01:41:16  35.9952   27.2807        5.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 01:32:51  37.0482   28.5070       16.0      -.-  1.6  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel

2024.10.23 01:31:05  34.8468   25.0150        8.8      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.23 01:10:39  39.7450   37.4177        5.4      -.-  2.5  -.-   ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)                            İlksel

2024.10.23 01:09:40  40.5982   36.6907        5.5      -.-  2.0  -.-   OCAKBASI-ERBAA (TOKAT)                            İlksel

2024.10.23 00:50:05  35.9917   27.1800        9.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 00:28:47  36.0185   27.2810        5.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 00:22:44  36.0072   27.2210        8.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.23 00:06:16  38.2585   37.7880        8.4      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.23 00:04:37  38.4533   39.2615        5.0      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat     Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-23 12:26:10 38.11056  32.65806  7.0    ML    1.0    Selçuklu (Konya)       

2024-10-23 12:24:20 38.37         38.845       7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-23 12:21:03 39.96639  28.77306  13.28         ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-23 12:20:24 37.76056  36.11861  6.98  ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-23 12:10:47 38.01833  37.02944  6.62  ML    2.4    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-23 11:55:40 38.9225     37.88056  8.49  ML    1.5    Hekimhan (Malatya) 

2024-10-23 11:29:14 38.35222  38.80472  7.1    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-23 11:24:27 40.7525     27.40722  12.31         ML    1.6    Marmara Denizi - [06.21 km] Şarköy (Tekirdağ)   

2024-10-23 11:06:49 39.77861  26.15167  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [02.09 km] Ezine (Çanakkale)     

2024-10-23 10:45:22 38.41417  39.02278  15.34         ML    1.6    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-23 10:36:33 38.3375     38.80639  7.17  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-10-23 10:27:35 37.63889  26.97722  15.86         ML    1.9    Ege Denizi - [17.90 km] Söke (Aydın)      

2024-10-23 10:19:32 38.34111  37.4025     7.0    ML    3.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-23 10:10:40 39.9675     28.78944  7.02  ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-23 10:04:55 37.68694  35.60889  7.0    ML    2.0    Kozan (Adana) 

2024-10-23 09:55:28 37.68694  37.30083  7.0    ML    0.9    Çağlayancerit (Kahramanmaraş)     

2024-10-23 09:46:24 36.57111  28.12028  57.51         ML    1.8    Akdeniz - [06.82 km] Marmaris (Muğla)      

2024-10-23 09:37:02 37.65639  26.755       6.94  ML    2.2    Ege Denizi - [37.61 km] Söke (Aydın)    

2024-10-23 09:28:47 39.20222  33.22139  6.99  ML    1.0    Şereflikoçhisar (Ankara)        

2024-10-23 09:14:52 37.50278  37.03833  7.0    ML    1.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-23 09:11:38 38.38944  38.85444  7.0    ML    0.8    Kale (Malatya)  

2024-10-23 08:09:03 38.35222  38.85417  6.97  ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-10-23 07:44:04 38.15167  36.85472  7.0    ML    1.5    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-10-23 07:20:34 37.81083  35.67472  7.0    ML    1.5    Feke (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-23 06:34:10 40.8225     31.41778  7.0    ML    1.0    Yığılca (Düzce) 

2024-10-23 06:11:02 39.02639  27.48694  6.97  ML    1.3    Kınık (İzmir)     

2024-10-23 05:45:20 38.26639  37.76583  14.33         ML    1.6    Akçadağ (Malatya)        

2024-10-23 05:22:46 38.36806  38.87889  7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-23 05:16:13 38.85194  27.83194  6.99  ML    1.6    Akhisar (Manisa)       

2024-10-23 05:13:37 36.075       27.37056  7.47  ML    1.9    Ege Denizi - [69.08 km] Datça (Muğla)  

2024-10-23 05:07:32 37.39139  37.09306  10.51         ML    1.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-23 04:40:10 38.35111  38.73444  10.43         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-10-23 04:21:55 37.17694  36.83694  7.11  ML    1.7    Nurdağı (Gaziantep)

2024-10-23 04:09:05 37.49722  26.675       5.67  ML    1.4    Ege Denizi - [46.51 km] Söke (Aydın)    

2024-10-23 03:58:32 38.13778  38.58278  7.0    ML    0.9    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-23 03:53:25 37.74056  30.67111  7.01  ML    1.5    Merkez (Isparta)       

2024-10-23 03:45:05 36.98361  26.86833  35.0  ML    1.9    Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla)       

2024-10-23 03:18:51 39.65417  37.37167  6.99  ML    1.6    Merkez (Sivas) 

2024-10-23 02:04:29 36.04111  27.35222  6.81  ML    1.6    Ege Denizi - [72.99 km] Datça (Muğla)  

2024-10-23 01:53:14 39.66667  37.36222  6.63  ML    1.7    Merkez (Sivas) 

2024-10-23 01:43:10 37.86278  27.01139  7.0    ML    0.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.07 km] Menderes (İzmir)       

2024-10-23 01:41:17 35.99083  27.42389  7.23  ML    2.0    Ege Denizi - [78.10 km] Datça (Muğla)  

2024-10-23 01:10:40 39.66806  37.36139  6.94  ML    2.5    Merkez (Sivas) 

2024-10-23 01:09:41 40.5925     36.70861  8.86  ML    1.7    Niksar (Tokat)  

2024-10-23 00:50:08 36.02583  27.38833  16.36         ML    2.6    Ege Denizi - [74.38 km] Datça (Muğla)   

2024-10-23 00:28:49 36.01611  27.3375     8.44  ML    2.5    Ege Denizi - [75.91 km] Datça (Muğla)  

2024-10-23 00:22:46 36.03778  27.39167  18.89         ML    2.4    Ege Denizi - [73.03 km] Datça (Muğla)   

2024-10-23 00:06:18 38.26722  37.75944  8.15  ML    1.7    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-23 00:04:38 38.42306  39.29611  7.03  ML    1.9    Sivrice (Elazığ)

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