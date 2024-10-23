Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.23 12:10:47 38.0413 37.1055 5.0 -.- 2.4 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 11:06:47 39.7808 26.1163 16.1 -.- 1.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.10.23 10:45:22 38.4378 39.0482 13.6 -.- 1.8 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.23 10:30:03 38.2993 37.4220 5.4 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 10:19:31 38.3305 37.4835 5.0 -.- 3.6 3.7 YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.10.23 10:19:31)
2024.10.23 10:04:56 37.6732 35.6877 10.7 -.- 2.0 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.23 09:46:27 36.6195 28.0547 24.2 -.- 2.0 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.23 09:37:02 37.5823 26.6782 6.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 09:14:52 37.4968 37.0575 5.0 -.- 1.7 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 07:44:04 38.0918 36.8780 5.0 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 06:34:09 40.8502 31.4255 9.1 -.- 1.3 -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.10.23 05:16:12 38.8708 27.8025 7.5 -.- 1.5 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.23 05:13:35 35.9803 27.2860 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 05:12:00 34.8432 25.0292 16.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 05:07:32 37.4025 37.1090 5.7 -.- 1.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.23 04:21:55 37.2252 36.8812 5.4 -.- 1.4 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.23 04:09:04 37.4430 26.7427 16.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 03:53:24 37.7790 30.6803 5.7 -.- 1.7 -.- SAVKOY-(ISPARTA) İlksel
2024.10.23 03:47:15 34.8635 24.8895 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 03:45:08 35.9852 27.2735 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 03:18:51 39.6958 37.3655 6.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.23 02:04:30 36.1760 27.3385 5.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 01:53:14 39.7208 37.3868 4.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.23 01:41:16 35.9952 27.2807 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 01:32:51 37.0482 28.5070 16.0 -.- 1.6 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.23 01:31:05 34.8468 25.0150 8.8 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.23 01:10:39 39.7450 37.4177 5.4 -.- 2.5 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.23 01:09:40 40.5982 36.6907 5.5 -.- 2.0 -.- OCAKBASI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.10.23 00:50:05 35.9917 27.1800 9.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:28:47 36.0185 27.2810 5.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:22:44 36.0072 27.2210 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.23 00:06:16 38.2585 37.7880 8.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.23 00:04:37 38.4533 39.2615 5.0 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
AFAD 23 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-23 12:26:10 38.11056 32.65806 7.0 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-10-23 12:24:20 38.37 38.845 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-23 12:21:03 39.96639 28.77306 13.28 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-23 12:20:24 37.76056 36.11861 6.98 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2024-10-23 12:10:47 38.01833 37.02944 6.62 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-23 11:55:40 38.9225 37.88056 8.49 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-10-23 11:29:14 38.35222 38.80472 7.1 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-23 11:24:27 40.7525 27.40722 12.31 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.21 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-10-23 11:06:49 39.77861 26.15167 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [02.09 km] Ezine (Çanakkale)
2024-10-23 10:45:22 38.41417 39.02278 15.34 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-10-23 10:36:33 38.3375 38.80639 7.17 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-23 10:27:35 37.63889 26.97722 15.86 ML 1.9 Ege Denizi - [17.90 km] Söke (Aydın)
2024-10-23 10:19:32 38.34111 37.4025 7.0 ML 3.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-23 10:10:40 39.9675 28.78944 7.02 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-23 10:04:55 37.68694 35.60889 7.0 ML 2.0 Kozan (Adana)
2024-10-23 09:55:28 37.68694 37.30083 7.0 ML 0.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-10-23 09:46:24 36.57111 28.12028 57.51 ML 1.8 Akdeniz - [06.82 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-23 09:37:02 37.65639 26.755 6.94 ML 2.2 Ege Denizi - [37.61 km] Söke (Aydın)
2024-10-23 09:28:47 39.20222 33.22139 6.99 ML 1.0 Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-10-23 09:14:52 37.50278 37.03833 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-23 09:11:38 38.38944 38.85444 7.0 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-23 08:09:03 38.35222 38.85417 6.97 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-23 07:44:04 38.15167 36.85472 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-10-23 07:20:34 37.81083 35.67472 7.0 ML 1.5 Feke (Adana)
2024-10-23 06:34:10 40.8225 31.41778 7.0 ML 1.0 Yığılca (Düzce)
2024-10-23 06:11:02 39.02639 27.48694 6.97 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2024-10-23 05:45:20 38.26639 37.76583 14.33 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-10-23 05:22:46 38.36806 38.87889 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-23 05:16:13 38.85194 27.83194 6.99 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-10-23 05:13:37 36.075 27.37056 7.47 ML 1.9 Ege Denizi - [69.08 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 05:07:32 37.39139 37.09306 10.51 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-23 04:40:10 38.35111 38.73444 10.43 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-23 04:21:55 37.17694 36.83694 7.11 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-23 04:09:05 37.49722 26.675 5.67 ML 1.4 Ege Denizi - [46.51 km] Söke (Aydın)
2024-10-23 03:58:32 38.13778 38.58278 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-10-23 03:53:25 37.74056 30.67111 7.01 ML 1.5 Merkez (Isparta)
2024-10-23 03:45:05 36.98361 26.86833 35.0 ML 1.9 Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-23 03:18:51 39.65417 37.37167 6.99 ML 1.6 Merkez (Sivas)
2024-10-23 02:04:29 36.04111 27.35222 6.81 ML 1.6 Ege Denizi - [72.99 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 01:53:14 39.66667 37.36222 6.63 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2024-10-23 01:43:10 37.86278 27.01139 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.07 km] Menderes (İzmir)
2024-10-23 01:41:17 35.99083 27.42389 7.23 ML 2.0 Ege Denizi - [78.10 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 01:10:40 39.66806 37.36139 6.94 ML 2.5 Merkez (Sivas)
2024-10-23 01:09:41 40.5925 36.70861 8.86 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2024-10-23 00:50:08 36.02583 27.38833 16.36 ML 2.6 Ege Denizi - [74.38 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 00:28:49 36.01611 27.3375 8.44 ML 2.5 Ege Denizi - [75.91 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 00:22:46 36.03778 27.39167 18.89 ML 2.4 Ege Denizi - [73.03 km] Datça (Muğla)
2024-10-23 00:06:18 38.26722 37.75944 8.15 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-10-23 00:04:38 38.42306 39.29611 7.03 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)