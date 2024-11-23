Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.23 12:31:22 34.4795 25.2712 9.5 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.23 12:09:42 38.4088 28.7367 25.7 -.- 1.6 -.- BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) İlksel
2024.11.23 12:02:02 37.0278 35.7495 5.0 -.- 1.0 -.- YILANKALE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.23 11:22:58 36.6098 36.3708 4.0 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.11.23 10:51:14 37.3292 28.2615 3.6 -.- 1.6 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.11.23 09:42:36 38.1653 37.1727 16.9 -.- 1.9 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 09:16:33 40.3223 29.4050 7.0 -.- 2.4 -.- BURCUN-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2024.11.23 09:11:34 40.3412 29.4205 8.4 -.- 1.7 -.- BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.11.23 08:42:43 40.3573 31.8588 14.5 -.- 1.8 -.- TASLIK-KIBRISCIK (BOLU) İlksel
2024.11.23 08:09:52 38.8265 37.4635 1.1 -.- 0.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.23 07:28:15 38.0743 37.6417 1.8 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.23 06:30:29 36.5772 36.3535 7.1 -.- 1.4 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.11.23 05:52:37 38.0558 37.6502 5.3 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.23 05:45:37 38.0883 36.6193 8.9 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 05:29:25 37.9732 37.9827 2.4 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.23 05:11:26 38.2622 37.8168 5.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.23 04:55:37 38.2293 37.7287 5.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.23 04:55:31 36.6247 28.0200 47.4 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.11.23 04:53:49 40.1915 31.7128 8.5 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.23 04:46:51 38.3655 38.7413 5.0 -.- 3.2 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.23 04:42:00 40.1813 31.7457 9.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.23 04:37:23 39.8248 41.8297 4.5 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.23 04:32:54 39.8072 41.8572 2.8 -.- 2.6 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.23 03:26:10 38.4270 37.4748 7.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.23 03:25:02 38.1790 36.8917 5.6 -.- 1.6 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 02:53:25 38.1082 36.5878 12.0 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 02:50:22 38.3923 38.8968 1.6 -.- 0.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.11.23 00:39:01 37.8195 37.6913 11.8 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.23 00:33:17 37.5788 37.1800 5.3 -.- 1.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 00:28:01 37.9193 37.2838 4.9 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.23 00:25:03 37.1578 30.5720 8.0 -.- 1.5 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
AFAD 23 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-23 11:22:57 36.60167 36.40444 7.97 ML 2.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-23 10:51:14 37.32917 28.29306 7.01 ML 1.5 Yatağan (Muğla)
2024-11-23 09:42:36 38.06 37.07889 6.99 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-23 09:16:32 40.30056 29.38278 10.51 ML 2.3 Kestel (Bursa)
2024-11-23 09:11:33 40.34056 29.40111 6.71 ML 1.8 Yenişehir (Bursa)
2024-11-23 08:42:37 40.14333 31.94083 6.75 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-11-23 07:28:16 38.05806 37.63639 7.01 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-23 06:56:11 40.29806 42.94444 7.0 ML 1.3 Kağızman (Kars)
2024-11-23 06:30:28 36.59889 36.38306 5.81 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-23 05:52:37 38.06139 37.65167 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-23 05:45:37 38.03917 36.57944 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-23 05:29:25 37.91667 37.95528 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-23 05:11:26 38.29194 37.80556 7.55 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-11-23 04:55:30 36.67056 28.05611 62.5 ML 1.5 Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-23 04:53:49 40.19806 31.80083 7.05 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-11-23 04:46:52 38.35889 38.77194 9.91 ML 3.2 Kale (Malatya)
2024-11-23 04:42:00 40.105 31.79417 7.0 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2024-11-23 04:37:22 39.82306 41.86694 6.9 ML 1.9 Köprüköy (Erzurum)
2024-11-23 04:32:55 39.83694 41.84194 6.96 ML 2.5 Köprüköy (Erzurum)
2024-11-23 03:26:09 38.46556 37.43583 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-11-23 03:25:01 38.16111 36.83306 6.98 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-11-23 00:39:00 37.83417 37.74417 5.96 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-23 00:33:16 37.5375 37.24389 7.07 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-23 00:28:04 38.08139 37.1375 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-23 00:25:05 37.16444 30.42083 7.0 ML 1.4 Korkuteli (Antalya)