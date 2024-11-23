  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.23 12:31:22  34.4795   25.2712        9.5      -.-  3.7  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.11.23 12:09:42  38.4088   28.7367       25.7      -.-  1.6  -.-   BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)                       İlksel

2024.11.23 12:02:02  37.0278   35.7495        5.0      -.-  1.0  -.-   YILANKALE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2024.11.23 11:22:58  36.6098   36.3708        4.0      -.-  2.4  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     İlksel

2024.11.23 10:51:14  37.3292   28.2615        3.6      -.-  1.6  -.-   DESTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel

2024.11.23 09:42:36  38.1653   37.1727       16.9      -.-  1.9  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.23 09:16:33  40.3223   29.4050        7.0      -.-  2.4  -.-   BURCUN-YENISEHIR (BURSA)                          İlksel

2024.11.23 09:11:34  40.3412   29.4205        8.4      -.-  1.7  -.-   BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA)                        İlksel

2024.11.23 08:42:43  40.3573   31.8588       14.5      -.-  1.8  -.-   TASLIK-KIBRISCIK (BOLU)                           İlksel

2024.11.23 08:09:52  38.8265   37.4635        1.1      -.-  0.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.11.23 07:28:15  38.0743   37.6417        1.8      -.-  2.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.23 06:30:29  36.5772   36.3535        7.1      -.-  1.4  -.-   CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel

2024.11.23 05:52:37  38.0558   37.6502        5.3      -.-  1.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.11.23 05:45:37  38.0883   36.6193        8.9      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.23 05:29:25  37.9732   37.9827        2.4      -.-  1.3  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.11.23 05:11:26  38.2622   37.8168        5.2      -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.11.23 04:55:37  38.2293   37.7287        5.3      -.-  1.2  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.11.23 04:55:31  36.6247   28.0200       47.4      -.-  1.8  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.11.23 04:53:49  40.1915   31.7128        8.5      -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.23 04:46:51  38.3655   38.7413        5.0      -.-  3.2  3.2   IKIZPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel

2024.11.23 04:42:00  40.1813   31.7457        9.4      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.23 04:37:23  39.8248   41.8297        4.5      -.-  2.0  -.-   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.11.23 04:32:54  39.8072   41.8572        2.8      -.-  2.6  -.-   SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.11.23 03:26:10  38.4270   37.4748        7.5      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.23 03:25:02  38.1790   36.8917        5.6      -.-  1.6  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.23 02:53:25  38.1082   36.5878       12.0      -.-  1.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.23 02:50:22  38.3923   38.8968        1.6      -.-  0.9  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.11.23 00:39:01  37.8195   37.6913       11.8      -.-  1.5  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                           İlksel

2024.11.23 00:33:17  37.5788   37.1800        5.3      -.-  1.4  -.-   KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.11.23 00:28:01  37.9193   37.2838        4.9      -.-  1.6  -.-   UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.23 00:25:03  37.1578   30.5720        8.0      -.-  1.5  -.-   KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-11-23 11:22:57    36.60167    36.40444    7.97   ML    2.4     Kırıkhan (Hatay)

2024-11-23 10:51:14    37.32917    28.29306    7.01   ML    1.5     Yatağan (Muğla)         

2024-11-23 09:42:36    38.06 37.07889    6.99   ML    1.8     Ekinözü (Kahramanmaraş)  

2024-11-23 09:16:32    40.30056    29.38278    10.51 ML    2.3     Kestel (Bursa)    

2024-11-23 09:11:33    40.34056    29.40111    6.71   ML    1.8     Yenişehir (Bursa)        

2024-11-23 08:42:37    40.14333    31.94083    6.75   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2024-11-23 07:28:16    38.05806    37.63639    7.01   ML    2.3     Doğanşehir (Malatya)

2024-11-23 06:56:11    40.29806    42.94444    7.0     ML    1.3     Kağızman (Kars)

2024-11-23 06:30:28    36.59889    36.38306    5.81   ML    1.6     Kırıkhan (Hatay)

2024-11-23 05:52:37    38.06139    37.65167    7.0     ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2024-11-23 05:45:37    38.03917    36.57944    7.0     ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-23 05:29:25    37.91667    37.95528    7.0     ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-23 05:11:26    38.29194    37.80556    7.55   ML    1.7     Akçadağ (Malatya)     

2024-11-23 04:55:30    36.67056    28.05611    62.5   ML    1.5     Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla)      

2024-11-23 04:53:49    40.19806    31.80083    7.05   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2024-11-23 04:46:52    38.35889    38.77194    9.91   ML    3.2     Kale (Malatya)   

2024-11-23 04:42:00    40.105        31.79417    7.0     ML    1.4     Beypazarı (Ankara)     

2024-11-23 04:37:22    39.82306    41.86694    6.9     ML    1.9     Köprüköy (Erzurum)   

2024-11-23 04:32:55    39.83694    41.84194    6.96   ML    2.5     Köprüköy (Erzurum)   

2024-11-23 03:26:09    38.46556    37.43583    7.0     ML    1.3     Darende (Malatya)     

2024-11-23 03:25:01    38.16111    36.83306    6.98   ML    1.6     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-11-23 00:39:00    37.83417    37.74417    5.96   ML    1.4     Gölbaşı (Adıyaman)    

2024-11-23 00:33:16    37.5375      37.24389    7.07   ML    1.3     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-11-23 00:28:04    38.08139    37.1375      7.0     ML    1.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-11-23 00:25:05    37.16444    30.42083    7.0     ML    1.4     Korkuteli (Antalya)

4 | 5