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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.24 12:53:52  37.4702   33.6845       11.3      -.-  2.2  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                           İlksel

2024.10.24 12:46:03  38.0138   37.6813        7.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.10.24 12:33:20  39.1565   29.0767       10.1      -.-  1.2  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel

2024.10.24 12:15:56  39.6062   29.4308        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.24 12:09:11  37.5605   42.4235        5.3      -.-  1.8  -.-   BASAGAC-(SIRNAK)                                  İlksel

2024.10.24 11:28:09  37.5372   37.1717       11.2      -.-  1.9  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.10.24 11:15:16  39.6587   29.4517        0.0      -.-  1.6  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.24 11:06:21  39.6627   29.4918        0.0      -.-  1.6  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.24 10:33:23  37.0190   36.1150       12.5      -.-  2.0  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel

2024.10.24 09:48:58  38.3910   38.8262        8.6      -.-  2.1  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.24 08:04:16  38.3725   38.8098        5.0      -.-  2.8  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.24 07:26:43  35.1955   26.1627        5.7      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.24 06:46:22  38.3692   38.8272        7.1      -.-  1.4  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.24 06:34:02  38.5905   44.6617        5.0      -.-  3.2  3.3   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2024.10.24 06:12:54  38.3227   37.4593        5.0      -.-  2.0  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.24 05:45:41  38.1343   37.5308        9.4      -.-  1.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.24 05:42:41  37.2400   36.8893       12.7      -.-  1.8  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.10.24 05:24:59  36.0260   27.1977        8.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 05:22:27  36.0105   27.2678        7.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 05:16:04  36.0123   27.2512        8.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 04:50:32  40.1565   31.6928       12.1      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel

2024.10.24 04:43:18  38.2605   38.6543        8.0      -.-  1.6  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.10.24 03:38:33  38.7332   37.5595        5.5      -.-  1.7  -.-   AYVALI-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.24 03:25:35  40.2277   31.7403        5.3      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.10.24 03:23:01  37.8683   27.1337        5.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.10.24 02:58:06  38.9635   27.7280       14.7      -.-  1.6  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.10.24 02:54:01  36.6370   30.3532       12.8      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)                          İlksel

2024.10.24 02:51:40  38.2802   37.7952        6.2      -.-  2.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.24 02:48:08  38.1052   38.0128        7.6      -.-  1.8  -.-   ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.10.24 02:01:19  36.8675   33.3863        1.0      -.-  2.2  -.-   KAVAKOZU-MUT (MERSIN)                             İlksel

2024.10.24 01:49:40  38.3220   37.4188        4.3      -.-  1.5  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.24 01:35:23  36.3798   28.3727       27.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 01:27:39  36.4115   28.4080       15.1      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 01:25:48  36.3663   28.4262       18.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.24 01:24:55  38.4987   37.2995        2.5      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.24 01:21:48  40.0057   28.3105        2.7      -.-  1.6  -.-   GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                  İlksel

2024.10.24 01:21:41  38.1120   37.1770        5.4      -.-  1.8  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.24 01:09:29  39.7747   26.1730       15.8      -.-  1.5  -.-   DALYAN-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.10.24 01:05:12  38.4068   38.8182        5.2      -.-  1.5  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Ekim son depremler listesi

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-24 12:55:34 38.34944  38.84194  7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-24 12:53:53 37.4725     33.68083  7.05  ML    2.1    Ayrancı (Karaman)    

2024-10-24 12:48:15 36.27111  28.805       7.0    ML    1.5    Akdeniz - [36.44 km] Fethiye (Muğla)

2024-10-24 12:46:03 38.01944  37.65639  7.0    ML    1.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-24 12:43:55 39.90528  28.85139  7.0    ML    1.6    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-24 12:39:09 38.18333  38.60139  7.0    ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-24 12:34:38 39.93139  28.80639  7.38  ML    1.2    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-24 12:34:03 38.03361  38.23139  7.0    ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-24 12:33:20 39.1275     29.04806  12.27         ML    1.3    Simav (Kütahya)        

2024-10-24 12:26:31 40.59806  30.29556  5.55  ML    1.1    Geyve (Sakarya)        

2024-10-24 12:09:01 39.75889  30.17583  7.15  ML    1.5    İnönü (Eskişehir)       

2024-10-24 12:05:52 41.2775     41.62556  7.0    ML    1.0    Murgul (Artvin)        

2024-10-24 11:48:37 38.37333  39.10028  7.0    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-24 11:28:09 37.38861  37.17028  19.61         ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-24 10:34:19 38.32167  38.785       8.99  ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-10-24 10:33:25 36.9825     36.27611  7.0    ML    2.1    Merkez (Osmaniye)  

2024-10-24 10:11:03 38.50389  39.04722  21.89         ML    0.9    Merkez (Elazığ)

2024-10-24 09:48:58 38.325       38.78611  6.86  ML    1.9    Kale (Malatya)  

2024-10-24 09:44:08 38.36722  38.72667  10.67         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-10-24 08:34:28 40.20167  42.05111  7.0    ML    1.2    Horasan (Erzurum)   

2024-10-24 08:04:17 38.34556  38.78833  10.93         ML    2.5    Kale (Malatya)  

2024-10-24 07:55:53 38.33389  38.80667  10.91         ML    1.3    Pütürge (Malatya)        

2024-10-24 07:54:59 38.24333  37.37222  6.21  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-24 07:31:15 38.43833  38.05611  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-24 07:26:39 34.80667  25.84167  5.93  ML    2.3    Akdeniz   

2024-10-24 07:05:49 38.27444  38.83361  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-10-24 06:46:23 38.34861  38.80583  11.14         ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-10-24 06:34:01 38.58         44.75278  7.0    ML    2.9    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.90 km] Başkale (Van)       

2024-10-24 06:12:54 38.31972  37.41639  10.15         ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-10-24 05:52:28 38.36028  38.73972  12.27         ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-10-24 05:45:46 38.52361  30.64667  10.31         ML    0.8    Şuhut (Afyonkarahisar)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-24 05:45:42 38.14278  37.55389  5.41  ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-24 05:45:41 37.83917  27.21417  5.36  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-10-24 05:42:41 37.22083  36.92111  7.0    ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)

2024-10-24 05:25:01 35.96417  27.58389  7.0    ML    1.8    Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla)  

2024-10-24 05:22:28 36.02833  27.38139  10.82         ML    1.8    Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla)   

2024-10-24 05:16:06 36.03806  27.46528  5.88  ML    1.8    Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla)  

2024-10-24 05:08:21 37.24056  28.52028  7.04  ML    1.1    Menteşe (Muğla)      

2024-10-24 04:50:33 40.20306  31.77528  9.01  ML    2.1    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-24 04:43:19 38.21778  38.67944  13.92         ML    1.6    Pütürge (Malatya)        

2024-10-24 04:33:54 39.45583  38.29444  6.99  ML    1.1    Divriği (Sivas)   

2024-10-24 03:38:32 38.83861  37.40694  14.95         ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-10-24 03:25:36 40.20111  31.79139  7.03  ML    1.5    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-24 03:23:01 37.90306  27.17194  7.02  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-10-24 03:06:29 38.43111  39.31222  7.0    ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-24 02:58:07 38.94917  27.74139  8.1    ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-10-24 02:53:58 36.53278  30.30417  23.87         ML    1.8    Kumluca (Antalya)        

2024-10-24 02:51:41 38.26889  37.77278  9.46  ML    2.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-24 02:48:09 38.06417  38.00583  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-24 02:21:20 37.25722  28.02722  9.77  ML    1.1    Yatağan (Muğla)       

2024-10-24 02:20:39 38.29778  32.37222  6.99  ML    1.0    Sarayönü (Konya)     

2024-10-24 02:01:20 36.87611  33.40417  15.15         ML    1.7    Mut (Mersin)    

2024-10-24 01:58:43 37.77194  36.10917  7.0    ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-24 01:49:40 38.33833  37.39889  7.05  ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-24 01:35:23 36.36361  28.43611  19.01         ML    1.5    Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla)      

2024-10-24 01:27:38 36.33528  28.43667  7.1    ML    1.4    Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla)     

2024-10-24 01:25:48 36.33528  28.41917  6.54  ML    1.4    Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla)     

2024-10-24 01:24:55 38.4575     37.31944  7.06  ML    2.1    Darende (Malatya)    

2024-10-24 01:21:49 40.01861  28.34389  6.95  ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-24 01:21:42 38.09194  37.18611  7.02  ML    1.8    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-24 01:09:29 39.78667  26.15972  6.79  ML    1.6    Ezine (Çanakkale)     

2024-10-24 01:05:14 38.34833  38.82722  7.0    ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-10-24 00:06:12 40.39194  35.84778  6.99  ML    1.0    Zile (Tokat)

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