Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.24 12:53:52 37.4702 33.6845 11.3 -.- 2.2 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.10.24 12:46:03 38.0138 37.6813 7.5 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.24 12:33:20 39.1565 29.0767 10.1 -.- 1.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.10.24 12:15:56 39.6062 29.4308 0.0 -.- 1.5 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.24 12:09:11 37.5605 42.4235 5.3 -.- 1.8 -.- BASAGAC-(SIRNAK) İlksel
2024.10.24 11:28:09 37.5372 37.1717 11.2 -.- 1.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.24 11:15:16 39.6587 29.4517 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.24 11:06:21 39.6627 29.4918 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2024.10.24 10:33:23 37.0190 36.1150 12.5 -.- 2.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.10.24 09:48:58 38.3910 38.8262 8.6 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 08:04:16 38.3725 38.8098 5.0 -.- 2.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 07:26:43 35.1955 26.1627 5.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.24 06:46:22 38.3692 38.8272 7.1 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 06:34:02 38.5905 44.6617 5.0 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.10.24 06:12:54 38.3227 37.4593 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.24 05:45:41 38.1343 37.5308 9.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.24 05:42:41 37.2400 36.8893 12.7 -.- 1.8 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.24 05:24:59 36.0260 27.1977 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 05:22:27 36.0105 27.2678 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 05:16:04 36.0123 27.2512 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 04:50:32 40.1565 31.6928 12.1 -.- 2.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.10.24 04:43:18 38.2605 38.6543 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 03:38:33 38.7332 37.5595 5.5 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 03:25:35 40.2277 31.7403 5.3 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.24 03:23:01 37.8683 27.1337 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.24 02:58:06 38.9635 27.7280 14.7 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.24 02:54:01 36.6370 30.3532 12.8 -.- 1.8 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2024.10.24 02:51:40 38.2802 37.7952 6.2 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.24 02:48:08 38.1052 38.0128 7.6 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.24 02:01:19 36.8675 33.3863 1.0 -.- 2.2 -.- KAVAKOZU-MUT (MERSIN) İlksel
2024.10.24 01:49:40 38.3220 37.4188 4.3 -.- 1.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.24 01:35:23 36.3798 28.3727 27.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 01:27:39 36.4115 28.4080 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 01:25:48 36.3663 28.4262 18.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.24 01:24:55 38.4987 37.2995 2.5 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.24 01:21:48 40.0057 28.3105 2.7 -.- 1.6 -.- GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.10.24 01:21:41 38.1120 37.1770 5.4 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.24 01:09:29 39.7747 26.1730 15.8 -.- 1.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.10.24 01:05:12 38.4068 38.8182 5.2 -.- 1.5 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
AFAD 24 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-24 12:55:34 38.34944 38.84194 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-24 12:53:53 37.4725 33.68083 7.05 ML 2.1 Ayrancı (Karaman)
2024-10-24 12:48:15 36.27111 28.805 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [36.44 km] Fethiye (Muğla)
2024-10-24 12:46:03 38.01944 37.65639 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-24 12:43:55 39.90528 28.85139 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-10-24 12:39:09 38.18333 38.60139 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-10-24 12:34:38 39.93139 28.80639 7.38 ML 1.2 Orhaneli (Bursa)
2024-10-24 12:34:03 38.03361 38.23139 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-24 12:33:20 39.1275 29.04806 12.27 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2024-10-24 12:26:31 40.59806 30.29556 5.55 ML 1.1 Geyve (Sakarya)
2024-10-24 12:09:01 39.75889 30.17583 7.15 ML 1.5 İnönü (Eskişehir)
2024-10-24 12:05:52 41.2775 41.62556 7.0 ML 1.0 Murgul (Artvin)
2024-10-24 11:48:37 38.37333 39.10028 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-24 11:28:09 37.38861 37.17028 19.61 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-24 10:34:19 38.32167 38.785 8.99 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-24 10:33:25 36.9825 36.27611 7.0 ML 2.1 Merkez (Osmaniye)
2024-10-24 10:11:03 38.50389 39.04722 21.89 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-10-24 09:48:58 38.325 38.78611 6.86 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-24 09:44:08 38.36722 38.72667 10.67 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-24 08:34:28 40.20167 42.05111 7.0 ML 1.2 Horasan (Erzurum)
2024-10-24 08:04:17 38.34556 38.78833 10.93 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-24 07:55:53 38.33389 38.80667 10.91 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 07:54:59 38.24333 37.37222 6.21 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 07:31:15 38.43833 38.05611 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-10-24 07:26:39 34.80667 25.84167 5.93 ML 2.3 Akdeniz
2024-10-24 07:05:49 38.27444 38.83361 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 06:46:23 38.34861 38.80583 11.14 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-24 06:34:01 38.58 44.75278 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.90 km] Başkale (Van)
2024-10-24 06:12:54 38.31972 37.41639 10.15 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 05:52:28 38.36028 38.73972 12.27 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-24 05:45:46 38.52361 30.64667 10.31 ML 0.8 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-10-24 05:45:42 38.14278 37.55389 5.41 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 05:45:41 37.83917 27.21417 5.36 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-24 05:42:41 37.22083 36.92111 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-24 05:25:01 35.96417 27.58389 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:22:28 36.02833 27.38139 10.82 ML 1.8 Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:16:06 36.03806 27.46528 5.88 ML 1.8 Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:08:21 37.24056 28.52028 7.04 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-10-24 04:50:33 40.20306 31.77528 9.01 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-10-24 04:43:19 38.21778 38.67944 13.92 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 04:33:54 39.45583 38.29444 6.99 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2024-10-24 03:38:32 38.83861 37.40694 14.95 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-10-24 03:25:36 40.20111 31.79139 7.03 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-10-24 03:23:01 37.90306 27.17194 7.02 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-24 03:06:29 38.43111 39.31222 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-24 02:58:07 38.94917 27.74139 8.1 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-10-24 02:53:58 36.53278 30.30417 23.87 ML 1.8 Kumluca (Antalya)
2024-10-24 02:51:41 38.26889 37.77278 9.46 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-24 02:48:09 38.06417 38.00583 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-24 02:21:20 37.25722 28.02722 9.77 ML 1.1 Yatağan (Muğla)
2024-10-24 02:20:39 38.29778 32.37222 6.99 ML 1.0 Sarayönü (Konya)
2024-10-24 02:01:20 36.87611 33.40417 15.15 ML 1.7 Mut (Mersin)
2024-10-24 01:58:43 37.77194 36.10917 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-10-24 01:49:40 38.33833 37.39889 7.05 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 01:35:23 36.36361 28.43611 19.01 ML 1.5 Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:27:38 36.33528 28.43667 7.1 ML 1.4 Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:25:48 36.33528 28.41917 6.54 ML 1.4 Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:24:55 38.4575 37.31944 7.06 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-10-24 01:21:49 40.01861 28.34389 6.95 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-24 01:21:42 38.09194 37.18611 7.02 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-24 01:09:29 39.78667 26.15972 6.79 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-10-24 01:05:14 38.34833 38.82722 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-24 00:06:12 40.39194 35.84778 6.99 ML 1.0 Zile (Tokat)