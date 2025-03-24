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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.24 11:29:42  38.6183   31.0932        9.0      -.-  1.9  -.-   CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR)                   İlksel

2025.03.24 11:12:08  38.6142   31.1165        6.0      -.-  2.5  -.-   EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2025.03.24 09:42:59  38.2580   31.0848       11.5      -.-  1.8  -.-   KURUSARI-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel

2025.03.24 09:04:14  34.8398   32.9563       50.8      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.24 08:33:06  38.4572   31.8395        5.2      -.-  1.4  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel

2025.03.24 07:28:27  37.5240   37.0900       13.0      -.-  2.6  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.24 06:53:59  38.2433   31.0643       10.7      -.-  2.0  -.-   AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel

2025.03.24 06:35:52  40.4450   27.1758       15.7      -.-  2.6  -.-   AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel

2025.03.24 06:16:13  36.6665   25.7382        8.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 05:46:20  38.0348   32.5022        4.5      -.-  1.3  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel

2025.03.24 05:30:40  40.3308   24.1433        5.4      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.24 04:52:22  37.9785   36.5595       13.4      -.-  1.1  -.-   KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2025.03.24 04:36:51  35.6407   26.1462       10.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 04:33:03  39.4295   40.3345        3.4      -.-  1.7  -.-   KABAYEL-YEDISU (BINGOL)                           İlksel

2025.03.24 04:30:03  36.0005   30.7392       16.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.24 04:05:11  38.0948   37.1172        9.4      -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.24 03:41:15  37.8692   27.5730       16.7      -.-  1.2  -.-   MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel

2025.03.24 03:37:33  35.6380   26.1625       13.5      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 03:34:35  36.2918   34.0648        8.1      -.-  1.6  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                            İlksel

2025.03.24 03:20:13  35.7987   25.5373        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 02:55:39  35.6070   26.1373       17.2      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 02:48:49  36.6575   25.7488        6.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 02:39:45  37.5918   37.2850        5.2      -.-  1.4  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.03.24 02:38:09  37.7400   35.5895        4.8      -.-  2.3  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.03.24 02:32:18  36.6580   25.6655        9.3      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 02:02:59  40.7188   29.2655        2.0      -.-  2.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel

2025.03.24 01:57:37  39.2280   41.9435       20.7      -.-  1.7  -.-   MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)                    İlksel

2025.03.24 01:52:06  35.6417   26.1360        7.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.24 01:45:11  38.6342   36.1182       25.1      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-PINARBASI (KAYSERI)                       İlksel

2025.03.24 01:42:56  37.7493   35.6030        5.3      -.-  1.6  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.03.24 01:41:51  37.0018   28.0058       14.6      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.24 01:13:17  38.4870   36.9695        5.0      -.-  2.0  -.-   BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.24 01:08:53  37.7658   35.5908        5.3      -.-  2.6  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.03.24 00:34:36  36.2435   28.9110       13.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-24 11:12:08    38.62306    31.09806    10.2   ML    2.4     Eber Gölü - [03.27 km] Çay (Afyonkarahisar)

2025-03-24 09:42:59    38.26583    31.07278    14.88 ML    1.7     Yalvaç (Isparta)  

2025-03-24 09:04:14    34.81806    32.96944    47.85 ML    3.1     Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)  

2025-03-24 08:33:07    38.47083    31.83167    7.0     ML    0.9     Ilgın (Konya)      

2025-03-24 07:28:27    37.50972    37.09361    13.58 ML    2.6     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-03-24 06:54:00    38.27389    31.06056    12.69 ML    1.9     Yalvaç (Isparta)  

2025-03-24 06:35:52    40.42111    27.15722    10.62 ML    2.1     Biga (Çanakkale)         

2025-03-24 06:16:16    36.84333    25.94167    7.0     ML    1.7     Ege Denizi

2025-03-24 05:46:19    38.03389    32.54417    8.24   ML    1.5     Selçuklu (Konya)

2025-03-24 05:41:32    38.40778    39.12139    7.0     ML    0.9     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-24 05:10:33    38.89917    38.30278    7.0     ML    1.1     Arguvan (Malatya)      

2025-03-24 04:52:23    37.98417    36.59333    7.0     ML    1.2     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-24 04:46:54    38.24167    38.18667    7.07   ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-24 04:33:03    39.45639    40.30083    6.96   ML    1.4     Yedisu (Bingöl)  

2025-03-24 04:30:03    35.89333    30.72861    15.37 ML    2.8     Akdeniz - [55.35 km] Kumluca (Antalya)      

2025-03-24 04:28:57    38.01778    29.17444    10.48 ML    1.0     Pamukkale (Denizli)   

2025-03-24 04:05:11    38.07528    37.07917    7.0     ML    1.4     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-03-24 03:41:16    37.88917    27.58944    6.88   ML    1.3     Germencik (Aydın)      

2025-03-24 03:37:32    35.335        26.7425      7.0     ML    2.3     Akdeniz - [163.67 km] Datça (Muğla)   

2025-03-24 02:55:41    35.60972    26.72694    7.0     ML    2.4     Ege Denizi - [136.70 km] Datça (Muğla)   

2025-03-24 02:39:45    37.60722    37.26028    7.19   ML    1.4     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-03-24 02:38:10    37.75667    35.58528    6.98   ML    2.3     Kozan (Adana)   

2025-03-24 02:32:17    36.59278    25.61861    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-03-24 02:03:00    40.69194    29.25139    10.12 ML    1.8     Marmara Denizi - [03.99 km] Merkez (Yalova)  

2025-03-24 01:42:57    37.76361    35.59306    6.99   ML    1.5     Kozan (Adana)   

2025-03-24 01:41:52    37.02 28.0375      6.95   ML    1.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.42 km] Milas (Muğla)     

2025-03-24 01:13:18    38.59806    36.82694    11.5   ML    2.1     Gürün (Sivas)     

2025-03-24 01:08:54    37.75444    35.5725      9.01   ML    2.4     Kozan (Adana)   

2025-03-24 00:58:15    39.28361    41.91389    7.08   ML    2.0     Karaçoban (Erzurum) 

2025-03-24 00:52:14    38.3125      38.91722    6.55   ML    2.0     Pütürge (Malatya)      

2025-03-24 00:48:35    38.45028    39.15833    7.01   ML    1.9     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-24 00:34:36    36.18889    28.92083    6.59   ML    2.4     Akdeniz - [34.75 km] Seydikemer (Muğla)   

2025-03-24 00:22:53    37.11306    28.7675      7.11   ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-03-24 00:08:48    38.43333    39.25139    7.22   ML    1.5     Sivrice (Elazığ)

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