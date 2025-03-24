Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.24 11:29:42 38.6183 31.0932 9.0 -.- 1.9 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.03.24 11:12:08 38.6142 31.1165 6.0 -.- 2.5 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.03.24 09:42:59 38.2580 31.0848 11.5 -.- 1.8 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.03.24 09:04:14 34.8398 32.9563 50.8 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2025.03.24 08:33:06 38.4572 31.8395 5.2 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2025.03.24 07:28:27 37.5240 37.0900 13.0 -.- 2.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.24 06:53:59 38.2433 31.0643 10.7 -.- 2.0 -.- AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.03.24 06:35:52 40.4450 27.1758 15.7 -.- 2.6 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.24 06:16:13 36.6665 25.7382 8.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 05:46:20 38.0348 32.5022 4.5 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.03.24 05:30:40 40.3308 24.1433 5.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.24 04:52:22 37.9785 36.5595 13.4 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.24 04:36:51 35.6407 26.1462 10.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 04:33:03 39.4295 40.3345 3.4 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.03.24 04:30:03 36.0005 30.7392 16.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.24 04:05:11 38.0948 37.1172 9.4 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.24 03:41:15 37.8692 27.5730 16.7 -.- 1.2 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.24 03:37:33 35.6380 26.1625 13.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 03:34:35 36.2918 34.0648 8.1 -.- 1.6 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.03.24 03:20:13 35.7987 25.5373 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 02:55:39 35.6070 26.1373 17.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 02:48:49 36.6575 25.7488 6.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 02:39:45 37.5918 37.2850 5.2 -.- 1.4 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.24 02:38:09 37.7400 35.5895 4.8 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.24 02:32:18 36.6580 25.6655 9.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 02:02:59 40.7188 29.2655 2.0 -.- 2.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.24 01:57:37 39.2280 41.9435 20.7 -.- 1.7 -.- MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2025.03.24 01:52:06 35.6417 26.1360 7.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.24 01:45:11 38.6342 36.1182 25.1 -.- 1.5 -.- ESENKOY-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.03.24 01:42:56 37.7493 35.6030 5.3 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.24 01:41:51 37.0018 28.0058 14.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.24 01:13:17 38.4870 36.9695 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.24 01:08:53 37.7658 35.5908 5.3 -.- 2.6 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.24 00:34:36 36.2435 28.9110 13.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 24 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-24 11:12:08 38.62306 31.09806 10.2 ML 2.4 Eber Gölü - [03.27 km] Çay (Afyonkarahisar)
2025-03-24 09:42:59 38.26583 31.07278 14.88 ML 1.7 Yalvaç (Isparta)
2025-03-24 09:04:14 34.81806 32.96944 47.85 ML 3.1 Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-03-24 08:33:07 38.47083 31.83167 7.0 ML 0.9 Ilgın (Konya)
2025-03-24 07:28:27 37.50972 37.09361 13.58 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-24 06:54:00 38.27389 31.06056 12.69 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)
2025-03-24 06:35:52 40.42111 27.15722 10.62 ML 2.1 Biga (Çanakkale)
2025-03-24 06:16:16 36.84333 25.94167 7.0 ML 1.7 Ege Denizi
2025-03-24 05:46:19 38.03389 32.54417 8.24 ML 1.5 Selçuklu (Konya)
2025-03-24 05:41:32 38.40778 39.12139 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-03-24 05:10:33 38.89917 38.30278 7.0 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2025-03-24 04:52:23 37.98417 36.59333 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-24 04:46:54 38.24167 38.18667 7.07 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-24 04:33:03 39.45639 40.30083 6.96 ML 1.4 Yedisu (Bingöl)
2025-03-24 04:30:03 35.89333 30.72861 15.37 ML 2.8 Akdeniz - [55.35 km] Kumluca (Antalya)
2025-03-24 04:28:57 38.01778 29.17444 10.48 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2025-03-24 04:05:11 38.07528 37.07917 7.0 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-24 03:41:16 37.88917 27.58944 6.88 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2025-03-24 03:37:32 35.335 26.7425 7.0 ML 2.3 Akdeniz - [163.67 km] Datça (Muğla)
2025-03-24 02:55:41 35.60972 26.72694 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - [136.70 km] Datça (Muğla)
2025-03-24 02:39:45 37.60722 37.26028 7.19 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-24 02:38:10 37.75667 35.58528 6.98 ML 2.3 Kozan (Adana)
2025-03-24 02:32:17 36.59278 25.61861 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-24 02:03:00 40.69194 29.25139 10.12 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.99 km] Merkez (Yalova)
2025-03-24 01:42:57 37.76361 35.59306 6.99 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-03-24 01:41:52 37.02 28.0375 6.95 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.42 km] Milas (Muğla)
2025-03-24 01:13:18 38.59806 36.82694 11.5 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2025-03-24 01:08:54 37.75444 35.5725 9.01 ML 2.4 Kozan (Adana)
2025-03-24 00:58:15 39.28361 41.91389 7.08 ML 2.0 Karaçoban (Erzurum)
2025-03-24 00:52:14 38.3125 38.91722 6.55 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-24 00:48:35 38.45028 39.15833 7.01 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2025-03-24 00:34:36 36.18889 28.92083 6.59 ML 2.4 Akdeniz - [34.75 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-24 00:22:53 37.11306 28.7675 7.11 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-03-24 00:08:48 38.43333 39.25139 7.22 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)