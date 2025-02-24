Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.24 12:12:22 37.1168 27.8607 0.0 -.- 1.5 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.02.24 12:06:50 39.4903 26.3368 1.2 -.- 1.9 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.24 11:57:53 39.9022 33.4895 0.0 -.- 1.3 -.- MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2025.02.24 11:47:10 36.7017 25.7277 16.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 11:15:53 39.0363 29.7410 7.9 -.- 1.4 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2025.02.24 10:53:47 38.1858 30.9862 9.4 -.- 1.7 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.02.24 09:33:43 36.5710 25.6193 14.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 08:56:55 40.4057 28.8670 10.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.24 08:53:11 40.0513 25.3053 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 08:47:41 38.5772 30.7823 4.9 -.- 1.3 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.24 08:12:42 36.6553 25.6522 10.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 05:48:49 37.1618 28.8137 8.5 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.24 05:39:44 36.6815 25.7058 5.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 05:23:55 37.5328 37.3080 7.1 -.- 1.7 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.24 04:19:11 38.3230 37.4175 7.9 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.24 03:53:49 36.2050 29.9873 13.5 -.- 2.2 -.- DEMRE (ANTALYA) İlksel
2025.02.24 03:43:09 37.4743 37.2173 5.1 -.- 1.7 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.24 03:41:30 36.5038 25.6088 21.4 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.24 03:22:03 39.5465 26.1410 3.3 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.24 03:09:08 38.0772 36.5195 2.4 -.- 3.2 3.1 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.24 02:11:13 37.1960 28.7935 7.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.24 02:07:46 37.0342 36.8688 7.5 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.02.24 01:05:54 39.4267 26.2982 5.4 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 24 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-24 12:06:51 39.47417 26.3375 11.23 ML 1.6 Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-24 11:57:53 39.88972 33.38389 7.0 ML 0.8 Yahşihan (Kırıkkale)
2025-02-24 11:15:53 39.01806 29.74 14.9 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2025-02-24 10:53:49 38.19722 30.93528 14.12 ML 1.7 Yalvaç (Isparta)
2025-02-24 08:56:21 40.05083 25.38944 14.77 ML 1.7 Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-02-24 08:53:13 40.05333 25.38889 14.19 ML 2.4 Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-02-24 08:47:42 38.58028 30.8 7.03 ML 1.0 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-02-24 08:12:44 36.75528 25.82028 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-24 08:01:00 40.23222 31.70583 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2025-02-24 07:35:59 41.16 42.81833 7.0 ML 1.9 Merkez (Ardahan)
2025-02-24 07:07:08 36.75472 25.85722 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2025-02-24 06:31:32 35.25639 36.8975 11.62 ML 2.1 Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay)
2025-02-24 06:20:31 40.1775 31.75111 7.01 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-02-24 05:48:50 37.13722 28.82056 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-02-24 05:39:47 36.79056 25.98083 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-24 05:23:55 37.54222 37.27306 7.57 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-24 04:40:30 40.11278 31.93222 6.21 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2025-02-24 04:19:11 38.34028 37.51833 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-24 04:03:30 38.32611 38.82306 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-24 03:53:45 35.93556 30.02528 28.58 ML 2.2 Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya)
2025-02-24 03:43:09 37.50694 37.205 13.1 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-24 03:41:28 36.7025 25.71028 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-24 03:22:03 39.57278 26.19389 11.37 ML 1.9 Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-24 03:09:08 38.07667 36.49056 9.39 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-24 02:51:55 37.8675 27.65139 7.0 ML 1.1 Germencik (Aydın)
2025-02-24 02:44:00 39.37611 37.96528 10.25 ML 1.4 Divriği (Sivas)
2025-02-24 02:16:40 38.53222 45.01278 7.0 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van)
2025-02-24 02:16:08 38.0675 36.88972 6.97 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-24 02:11:13 37.15694 28.79917 7.05 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2025-02-24 02:07:46 37.02972 36.86222 7.0 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-02-24 01:53:33 38.34222 38.74944 15.67 ML 1.4 Kale (Malatya)
2025-02-24 01:05:54 39.435 26.30361 8.44 ML 2.4 Ege Denizi - [06.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-24 01:04:43 39.975 38.46028 9.89 ML 1.8 Refahiye (Erzincan)
2025-02-24 00:57:37 40.14833 34.07056 9.9 ML 1.4 Delice (Kırıkkale)
2025-02-24 00:51:07 37.08333 29.19806 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2025-02-24 00:39:50 38.42806 38.82306 7.0 ML 1.0 Baskil (Elazığ)
2025-02-24 00:28:47 37.16333 36.94361 7.02 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-02-24 00:07:37 37.35972 37.04028 15.5 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-24 00:05:51 36.10056 28.03472 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [59.34 km] Marmaris (Muğla)