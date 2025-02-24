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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.24 12:12:22  37.1168   27.8607        0.0      -.-  1.5  -.-   PINARARASI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2025.02.24 12:06:50  39.4903   26.3368        1.2      -.-  1.9  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel

2025.02.24 11:57:53  39.9022   33.4895        0.0      -.-  1.3  -.-   MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE)                    İlksel

2025.02.24 11:47:10  36.7017   25.7277       16.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.24 11:15:53  39.0363   29.7410        7.9      -.-  1.4  -.-   TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)                          İlksel

2025.02.24 10:53:47  38.1858   30.9862        9.4      -.-  1.7  -.-   KOKE-GELENDOST (ISPARTA)                          İlksel

2025.02.24 09:33:43  36.5710   25.6193       14.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.24 08:56:55  40.4057   28.8670       10.5      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2025.02.24 08:53:11  40.0513   25.3053        7.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.24 08:47:41  38.5772   30.7823        4.9      -.-  1.3  -.-   KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2025.02.24 08:12:42  36.6553   25.6522       10.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.24 05:48:49  37.1618   28.8137        8.5      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.24 05:39:44  36.6815   25.7058        5.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.24 05:23:55  37.5328   37.3080        7.1      -.-  1.7  -.-   SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.02.24 04:19:11  38.3230   37.4175        7.9      -.-  1.6  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.24 03:53:49  36.2050   29.9873       13.5      -.-  2.2  -.-   DEMRE (ANTALYA)                                   İlksel

2025.02.24 03:43:09  37.4743   37.2173        5.1      -.-  1.7  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.24 03:41:30  36.5038   25.6088       21.4      -.-  3.5  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.24 03:22:03  39.5465   26.1410        3.3      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2025.02.24 03:09:08  38.0772   36.5195        2.4      -.-  3.2  3.1   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.02.24 02:11:13  37.1960   28.7935        7.9      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.24 02:07:46  37.0342   36.8688        7.5      -.-  1.6  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2025.02.24 01:05:54  39.4267   26.2982        5.4      -.-  2.4  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-24 12:06:51    39.47417    26.3375      11.23 ML    1.6     Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-24 11:57:53    39.88972    33.38389    7.0     ML    0.8     Yahşihan (Kırıkkale)    

2025-02-24 11:15:53    39.01806    29.74 14.9   ML    1.1     Gediz (Kütahya) 

2025-02-24 10:53:49    38.19722    30.93528    14.12 ML    1.7     Yalvaç (Isparta)  

2025-02-24 08:56:21    40.05083    25.38944    14.77 ML    1.7     Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale)

2025-02-24 08:53:13    40.05333    25.38889    14.19 ML    2.4     Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale)

2025-02-24 08:47:42    38.58028    30.8   7.03   ML    1.0     Merkez (Afyonkarahisar)     

2025-02-24 08:12:44    36.75528    25.82028    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-24 08:01:00    40.23222    31.70583    7.0     ML    1.7     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-24 07:35:59    41.16 42.81833    7.0     ML    1.9     Merkez (Ardahan)      

2025-02-24 07:07:08    36.75472    25.85722    7.0     ML    1.5     Ege Denizi

2025-02-24 06:31:32    35.25639    36.8975      11.62 ML    2.1     Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay)       

2025-02-24 06:20:31    40.1775      31.75111    7.01   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-24 05:48:50    37.13722    28.82056    7.0     ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-02-24 05:39:47    36.79056    25.98083    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-24 05:23:55    37.54222    37.27306    7.57   ML    1.5     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-02-24 04:40:30    40.11278    31.93222    6.21   ML    1.3     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-24 04:19:11    38.34028    37.51833    7.01   ML    1.4     Elbistan (Kahramanmaraş)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-24 04:03:30    38.32611    38.82306    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-02-24 03:53:45    35.93556    30.02528    28.58 ML    2.2     Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya)

2025-02-24 03:43:09    37.50694    37.205        13.1   ML    2.0     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-02-24 03:41:28    36.7025      25.71028    7.0     ML    3.5     Ege Denizi

2025-02-24 03:22:03    39.57278    26.19389    11.37 ML    1.9     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-24 03:09:08    38.07667    36.49056    9.39   ML    3.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-24 02:51:55    37.8675      27.65139    7.0     ML    1.1     Germencik (Aydın)      

2025-02-24 02:44:00    39.37611    37.96528    10.25 ML    1.4     Divriği (Sivas)    

2025-02-24 02:16:40    38.53222    45.01278    7.0     ML    1.5     Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van)  

2025-02-24 02:16:08    38.0675      36.88972    6.97   ML    1.6     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-24 02:11:13    37.15694    28.79917    7.05   ML    1.6     Menteşe (Muğla)        

2025-02-24 02:07:46    37.02972    36.86222    7.0     ML    2.1     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-02-24 01:53:33    38.34222    38.74944    15.67 ML    1.4     Kale (Malatya)   

2025-02-24 01:05:54    39.435        26.30361    8.44   ML    2.4     Ege Denizi - [06.86 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-24 01:04:43    39.975        38.46028    9.89   ML    1.8     Refahiye (Erzincan)    

2025-02-24 00:57:37    40.14833    34.07056    9.9     ML    1.4     Delice (Kırıkkale)         

2025-02-24 00:51:07    37.08333    29.19806    7.0     ML    1.3     Çameli (Denizli) 

2025-02-24 00:39:50    38.42806    38.82306    7.0     ML    1.0     Baskil (Elazığ)    

2025-02-24 00:28:47    37.16333    36.94361    7.02   ML    1.3     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-02-24 00:07:37    37.35972    37.04028    15.5   ML    1.4     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-02-24 00:05:51    36.10056    28.03472    7.0     ML    1.7     Ege Denizi - [59.34 km] Marmaris (Muğla)

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