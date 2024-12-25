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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.25 12:13:22  38.5950   39.1197       19.4      -.-  1.0  -.-   YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG)                           İlksel

2024.12.25 11:54:13  36.8477   36.6150        9.0      -.-  1.7  -.-   CINARBASI-HASSA (HATAY)                           İlksel

2024.12.25 11:43:47  38.1988   38.4840        5.3      -.-  1.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.12.25 11:17:09  37.1575   28.7893       11.7      -.-  2.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.25 10:44:00  37.9380   36.3180        5.0      -.-  2.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.25 09:53:45  37.1648   28.8653       13.5      -.-  2.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2024.12.25 09:23:17  38.2918   38.8343        5.0      -.-  2.9  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.12.25 09:07:22  38.5810   39.4600        8.8      -.-  1.8  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.12.25 09:06:54  40.7787   27.7758       11.1      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.12.25 08:41:49  38.1768   38.4825        4.2      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.25 08:27:04  36.6597   36.3600        5.5      -.-  2.3  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.12.25 08:08:23  37.1440   28.8042       11.3      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.25 07:45:55  38.2538   38.4485        5.0      -.-  2.4  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.12.25 07:42:53  38.2492   38.4555        2.5      -.-  1.9  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.12.25 07:25:52  37.1663   36.8087        5.0      -.-  2.6  -.-   KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.12.25 07:25:06  37.1695   36.7293        3.8      -.-  2.7  -.-   NURDAGI (GAZIANTEP)                               İlksel

2024.12.25 06:55:53  37.2233   36.7748        5.4      -.-  1.8  -.-   BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.12.25 06:39:13  39.3600   26.1313        7.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.25 06:23:24  37.8753   29.2948        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2024.12.25 05:57:26  40.2013   28.9990        5.1      -.-  1.7  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2024.12.25 05:39:05  37.8453   29.3128       12.5      -.-  1.9  -.-   KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel

2024.12.25 05:07:50  39.4080   38.4945        5.0      -.-  2.1  -.-   COPLER-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.25 05:03:53  37.1668   37.0153        5.8      -.-  1.5  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.12.25 04:59:16  37.8797   29.2783        6.2      -.-  1.9  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.25 04:29:39  37.2385   28.8062        5.2      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.25 04:11:07  38.0348   30.0732        6.0      -.-  2.3  -.-   AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)                   İlksel

2024.12.25 04:09:12  35.2205   25.3350        6.4      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.25 04:06:13  37.8868   29.2682        5.9      -.-  3.0  3.1   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.12.25 03:53:43  40.8440   28.0210        7.3      -.-  1.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.12.25 03:36:46  37.2077   36.9617       15.7      -.-  1.0  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.12.25 03:34:39  37.9492   28.8843       13.6      -.-  1.5  -.-   KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.12.25 03:20:32  37.1808   28.8215        9.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.25 03:07:54  37.8777   29.2722        7.4      -.-  3.1  3.1   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.25 02:49:38  38.2327   38.4723        4.6      -.-  3.3  3.2   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.12.25 02:49:13  36.9440   28.2353        5.4      -.-  1.2  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.12.25 02:11:40  40.4500   29.2077        7.7      -.-  2.3  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2024.12.25 02:00:41  40.3827   24.0703        5.1      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.25 01:59:50  40.3867   33.4182        4.6      -.-  1.8  -.-   HANCILI-KALECIK (ANKARA)                          İlksel

2024.12.25 01:57:22  40.3870   33.4188        5.0      -.-  3.2  3.2   HANCILI-KALECIK (ANKARA)                          İlksel

2024.12.25 01:10:07  38.1658   38.5978        5.0      -.-  2.1  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.12.25 01:04:24  37.9787   27.1402        5.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.25 00:52:25  34.7795   31.9975        9.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.25 00:18:53  37.4195   37.0005        6.8      -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.12.25 00:15:38  37.1600   28.8063        8.0      -.-  2.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.25 00:01:00  37.1518   28.8395       11.1      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-12-25 12:26:42 37.88         29.27694  7.0    ML    1.3    Çal (Denizli)      

2024-12-25 12:18:42 38.69306  33.56861  7.0    ML    1.0    Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara)   

2024-12-25 11:54:14 36.89056  36.5425     7.04  ML    1.8    İslahiye (Gaziantep)  

2024-12-25 11:43:46 38.14389  38.54306  7.0    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-25 11:17:09 37.15611  28.82         6.98  ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 10:45:26 38.22583  37.7575     6.93  ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-25 10:44:01 37.93861  36.34278  6.93  ML    2.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-25 10:14:17 37.17028  28.80111  7.0    ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 10:05:08 37.65778  35.88472  7.0    ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-12-25 09:23:18 38.2575     38.8225     6.71  ML    2.8    Pütürge (Malatya)    

2024-12-25 09:07:21 38.55417  39.54389  12.4  ML    1.7    Maden (Elazığ) 

2024-12-25 09:06:54 40.80028  27.79083  6.94  ML    2.4    Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-12-25 08:41:50 38.13361  38.52667  7.01  ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-25 08:38:38 37.86944  29.27222  7.0    ML    1.5    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 08:27:05 36.69944  36.28722  7.0    ML    2.2    İskenderun (Hatay)  

2024-12-25 08:08:24 37.23639  28.77583  7.0    ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 07:45:56 38.21667  38.47056  13.94         ML    2.4    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-25 07:42:54 38.21778  38.48972  10.62         ML    2.0    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-25 07:25:52 37.21972  36.71889  8.04  ML    2.7    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-25 07:25:06 37.19833  36.71556  7.05  ML    2.7    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-25 06:55:53 37.20028  36.68833  10.98         ML    1.9    Bahçe (Osmaniye)        

2024-12-25 06:39:13 39.38389  26.18694  9.87  ML    1.4    Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-25 06:34:40 37.86306  29.30417  7.0    ML    1.5    Honaz (Denizli)

2024-12-25 06:32:49 37.87694  29.27583  7.0    ML    1.5    Çal (Denizli)      

2024-12-25 06:31:18 37.87028  29.27417  7.0    ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 06:23:25 37.87083  29.27194  12.36         ML    2.0    Pamukkale (Denizli)        

2024-12-25 06:03:45 38.76222  38.95306  7.0    ML    1.0    Merkez (Elazığ)

2024-12-25 05:57:26 40.19361  28.98111  7.0    ML    1.4    Nilüfer (Bursa) 

2024-12-25 05:39:05 37.88         29.26806  7.0    ML    1.8    Çal (Denizli)      

2024-12-25 05:32:41 38.27         38.80583  8.71  ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-25 05:07:51 39.41556  38.51861  13.48         ML    1.9    İliç (Erzincan)   

2024-12-25 05:03:53 37.2025     36.96278  10.72         ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)        

2024-12-25 04:59:16 37.8775     29.26444  5.33  ML    1.7    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 04:50:48 38.31333  38.25333  7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-25 04:42:58 40.80056  31.09139  7.03  ML    1.2    Merkez (Düzce)

2024-12-25 04:11:07 38.02778  30.07222  7.0    ML    2.3    Dinar (Afyonkarahisar)        

2024-12-25 04:06:14 37.87944  29.25556  7.0    ML    3.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 03:53:43 40.81889  27.95222  8.53  ML    1.4    Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)        

2024-12-25 03:36:47 37.19861  36.9525     7.04  ML    1.2    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-25 03:34:46 37.85667  29.26972  7.07  ML    1.6    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 03:20:31 37.15472  28.77778  6.97  ML    1.9    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 03:07:55 37.86722  29.26111  9.64  ML    3.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 03:01:04 40.38556  33.40389  7.0    ML    1.3    Kalecik (Ankara)        

2024-12-25 02:49:39 38.23167  38.47583  10.99         ML    3.3    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-25 02:11:40 40.44306  29.19472  7.3    ML    1.9    Gemlik (Bursa) 

2024-12-25 02:03:31 38.00194  30.03694  7.26  ML    1.4    Evciler (Afyonkarahisar)        

2024-12-25 02:01:16 37.88778  29.25167  7.0    ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-25 01:59:51 40.42139  33.43472  7.03  ML    1.3    Şabanözü (Çankırı)   

2024-12-25 01:57:23 40.38417  33.40833  7.0    ML    2.8    Kalecik (Ankara)        

2024-12-25 01:36:54 37.15722  28.8  7.03  ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 01:23:38 39.14111  27.62306  7.0    ML    1.3    Soma (Manisa) 

2024-12-25 01:10:09 38.13667  38.6  7.0    ML    2.1    Pütürge (Malatya)    

2024-12-25 01:04:23 37.95861  27.18111  8.7    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-25 00:52:26 34.6175     32.15611  12.71         ML    2.5    Akdeniz   

2024-12-25 00:50:18 41.12139  39.76028  10.02         ML    1.9    Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon)   

2024-12-25 00:18:53 37.46722  37.04306  7.0    ML    1.6    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-25 00:15:37 37.15083  28.78417  7.27  ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2024-12-25 00:07:39 39.01306  29.55917  7.04  ML    1.3    Gediz (Kütahya)        

2024-12-25 00:01:00 37.14083  28.79083  6.94  ML    1.8    Menteşe (Muğla)

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