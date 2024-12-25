Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.25 12:13:22 38.5950 39.1197 19.4 -.- 1.0 -.- YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
2024.12.25 11:54:13 36.8477 36.6150 9.0 -.- 1.7 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.25 11:43:47 38.1988 38.4840 5.3 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.12.25 11:17:09 37.1575 28.7893 11.7 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.25 10:44:00 37.9380 36.3180 5.0 -.- 2.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.25 09:53:45 37.1648 28.8653 13.5 -.- 2.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 09:23:17 38.2918 38.8343 5.0 -.- 2.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.25 09:07:22 38.5810 39.4600 8.8 -.- 1.8 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2024.12.25 09:06:54 40.7787 27.7758 11.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.25 08:41:49 38.1768 38.4825 4.2 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.25 08:27:04 36.6597 36.3600 5.5 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.12.25 08:08:23 37.1440 28.8042 11.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.25 07:45:55 38.2538 38.4485 5.0 -.- 2.4 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.12.25 07:42:53 38.2492 38.4555 2.5 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.12.25 07:25:52 37.1663 36.8087 5.0 -.- 2.6 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.25 07:25:06 37.1695 36.7293 3.8 -.- 2.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.25 06:55:53 37.2233 36.7748 5.4 -.- 1.8 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.25 06:39:13 39.3600 26.1313 7.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.25 06:23:24 37.8753 29.2948 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 05:57:26 40.2013 28.9990 5.1 -.- 1.7 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2024.12.25 05:39:05 37.8453 29.3128 12.5 -.- 1.9 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 05:07:50 39.4080 38.4945 5.0 -.- 2.1 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.12.25 05:03:53 37.1668 37.0153 5.8 -.- 1.5 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.25 04:59:16 37.8797 29.2783 6.2 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 04:29:39 37.2385 28.8062 5.2 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.25 04:11:07 38.0348 30.0732 6.0 -.- 2.3 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.25 04:09:12 35.2205 25.3350 6.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.25 04:06:13 37.8868 29.2682 5.9 -.- 3.0 3.1 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.12.25 03:53:43 40.8440 28.0210 7.3 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.25 03:36:46 37.2077 36.9617 15.7 -.- 1.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.25 03:34:39 37.9492 28.8843 13.6 -.- 1.5 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 03:20:32 37.1808 28.8215 9.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.25 03:07:54 37.8777 29.2722 7.4 -.- 3.1 3.1 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.25 02:49:38 38.2327 38.4723 4.6 -.- 3.3 3.2 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.12.25 02:49:13 36.9440 28.2353 5.4 -.- 1.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.12.25 02:11:40 40.4500 29.2077 7.7 -.- 2.3 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.12.25 02:00:41 40.3827 24.0703 5.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.25 01:59:50 40.3867 33.4182 4.6 -.- 1.8 -.- HANCILI-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.12.25 01:57:22 40.3870 33.4188 5.0 -.- 3.2 3.2 HANCILI-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.12.25 01:10:07 38.1658 38.5978 5.0 -.- 2.1 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.25 01:04:24 37.9787 27.1402 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.25 00:52:25 34.7795 31.9975 9.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.25 00:18:53 37.4195 37.0005 6.8 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.25 00:15:38 37.1600 28.8063 8.0 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.25 00:01:00 37.1518 28.8395 11.1 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
AFAD 25 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-25 12:26:42 37.88 29.27694 7.0 ML 1.3 Çal (Denizli)
2024-12-25 12:18:42 38.69306 33.56861 7.0 ML 1.0 Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-12-25 11:54:14 36.89056 36.5425 7.04 ML 1.8 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-25 11:43:46 38.14389 38.54306 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-12-25 11:17:09 37.15611 28.82 6.98 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 10:45:26 38.22583 37.7575 6.93 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-25 10:44:01 37.93861 36.34278 6.93 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-25 10:14:17 37.17028 28.80111 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 10:05:08 37.65778 35.88472 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-12-25 09:23:18 38.2575 38.8225 6.71 ML 2.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-25 09:07:21 38.55417 39.54389 12.4 ML 1.7 Maden (Elazığ)
2024-12-25 09:06:54 40.80028 27.79083 6.94 ML 2.4 Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir)
2024-12-25 08:41:50 38.13361 38.52667 7.01 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-12-25 08:38:38 37.86944 29.27222 7.0 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 08:27:05 36.69944 36.28722 7.0 ML 2.2 İskenderun (Hatay)
2024-12-25 08:08:24 37.23639 28.77583 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 07:45:56 38.21667 38.47056 13.94 ML 2.4 Battalgazi (Malatya)
2024-12-25 07:42:54 38.21778 38.48972 10.62 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-25 07:25:52 37.21972 36.71889 8.04 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-25 07:25:06 37.19833 36.71556 7.05 ML 2.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-25 06:55:53 37.20028 36.68833 10.98 ML 1.9 Bahçe (Osmaniye)
2024-12-25 06:39:13 39.38389 26.18694 9.87 ML 1.4 Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-25 06:34:40 37.86306 29.30417 7.0 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2024-12-25 06:32:49 37.87694 29.27583 7.0 ML 1.5 Çal (Denizli)
2024-12-25 06:31:18 37.87028 29.27417 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 06:23:25 37.87083 29.27194 12.36 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 06:03:45 38.76222 38.95306 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-12-25 05:57:26 40.19361 28.98111 7.0 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)
2024-12-25 05:39:05 37.88 29.26806 7.0 ML 1.8 Çal (Denizli)
2024-12-25 05:32:41 38.27 38.80583 8.71 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-25 05:07:51 39.41556 38.51861 13.48 ML 1.9 İliç (Erzincan)
2024-12-25 05:03:53 37.2025 36.96278 10.72 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-25 04:59:16 37.8775 29.26444 5.33 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 04:50:48 38.31333 38.25333 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-25 04:42:58 40.80056 31.09139 7.03 ML 1.2 Merkez (Düzce)
2024-12-25 04:11:07 38.02778 30.07222 7.0 ML 2.3 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-12-25 04:06:14 37.87944 29.25556 7.0 ML 3.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 03:53:43 40.81889 27.95222 8.53 ML 1.4 Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-12-25 03:36:47 37.19861 36.9525 7.04 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-25 03:34:46 37.85667 29.26972 7.07 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 03:20:31 37.15472 28.77778 6.97 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 03:07:55 37.86722 29.26111 9.64 ML 3.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 03:01:04 40.38556 33.40389 7.0 ML 1.3 Kalecik (Ankara)
2024-12-25 02:49:39 38.23167 38.47583 10.99 ML 3.3 Battalgazi (Malatya)
2024-12-25 02:11:40 40.44306 29.19472 7.3 ML 1.9 Gemlik (Bursa)
2024-12-25 02:03:31 38.00194 30.03694 7.26 ML 1.4 Evciler (Afyonkarahisar)
2024-12-25 02:01:16 37.88778 29.25167 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-25 01:59:51 40.42139 33.43472 7.03 ML 1.3 Şabanözü (Çankırı)
2024-12-25 01:57:23 40.38417 33.40833 7.0 ML 2.8 Kalecik (Ankara)
2024-12-25 01:36:54 37.15722 28.8 7.03 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 01:23:38 39.14111 27.62306 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-12-25 01:10:09 38.13667 38.6 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-25 01:04:23 37.95861 27.18111 8.7 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir)
2024-12-25 00:52:26 34.6175 32.15611 12.71 ML 2.5 Akdeniz
2024-12-25 00:50:18 41.12139 39.76028 10.02 ML 1.9 Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-12-25 00:18:53 37.46722 37.04306 7.0 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-25 00:15:37 37.15083 28.78417 7.27 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-25 00:07:39 39.01306 29.55917 7.04 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2024-12-25 00:01:00 37.14083 28.79083 6.94 ML 1.8 Menteşe (Muğla)