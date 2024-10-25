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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.25 13:42:27  39.8673   28.8087        0.0      -.-  1.6  -.-   ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.10.25 13:31:33  35.0057   27.0752        5.0      -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.25 13:02:24  39.4582   28.1142        8.6      -.-  2.0  -.-   KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.10.25 12:26:26  35.9873   27.2193       11.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.25 12:25:36  39.2155   27.7222        0.0      -.-  1.6  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               REVIZE01   (2024.10.25 12:25:36)

2024.10.25 12:21:16  38.2633   28.1853        5.8      -.-  2.5  -.-   VELILER-KIRAZ (IZMIR)                             İlksel

2024.10.25 12:20:27  38.2558   28.1855       11.0      -.-  2.2  -.-   SACLI-KIRAZ (IZMIR)                               İlksel

2024.10.25 12:11:40  38.2570   28.2507        9.4      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KIRAZ (IZMIR)                             İlksel

2024.10.25 11:28:45  37.1572   27.9140        0.0      -.-  1.7  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.10.25 10:46:08  40.2067   25.2462       25.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.25 10:10:35  37.3702   37.8752       27.5      -.-  1.7  -.-   ELIF-ARABAN (GAZIANTEP)                           İlksel

2024.10.25 09:55:04  38.1025   38.7403       24.4      -.-  1.7  -.-   TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.25 09:53:46  38.2667   38.2910        4.4      -.-  2.0  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.10.25 09:48:30  39.1002   27.5620        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.10.25 09:41:37  40.6172   27.5125       14.7      -.-  1.5  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                               İlksel

2024.10.25 09:11:32  38.2168   38.6857       16.0      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.25 08:48:39  38.7175   31.1710       18.1      -.-  1.2  -.-   DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2024.10.25 08:34:53  36.2365   28.5870       27.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.25 08:30:13  38.4245   39.2203       10.5      -.-  2.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.25 08:25:04  38.4212   39.2132        9.1      -.-  1.8  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.10.25 08:02:13  38.2668   37.7403        7.8      -.-  2.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.25 06:58:07  39.7065   37.3647        5.0      -.-  2.4  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.25 04:18:02  39.0733   37.8293        3.5      -.-  2.7  -.-   TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel

2024.10.25 04:05:12  38.0618   29.0650        9.4      -.-  2.0  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.10.25 03:36:32  36.5950   37.0845        6.8      -.-  1.8  -.-   AKCABAGLAR-(KILIS)                                İlksel

2024.10.25 02:06:30  36.9455   28.1843        1.4      -.-  2.3  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.10.25 01:08:34  38.0505   36.2387        1.2      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.10.25 01:04:40  38.3603   38.7902        2.1      -.-  2.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.25 00:28:55  41.1485   34.5070        9.4      -.-  1.7  -.-   UZUNYURT-KARGI (CORUM)                            İlksel

2024.10.25 00:25:20  40.1053   33.3230        7.0      -.-  2.7  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel

2024.10.25 00:21:33  36.6063   36.2027        1.8      -.-  1.6  -.-   BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-25 14:06:31 38.645       38.00667  7.0    ML    1.5    Yazıhan (Malatya)     

2024-10-25 13:31:23 34.4825     26.73444  9.51  ML    3.5    Akdeniz - [253.77 km] Datça (Muğla)  

2024-10-25 13:27:35 38.15083  38.58444  7.0    ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-25 13:26:03 38.52083  38.68528  7.0    ML    0.9    Baskil (Elazığ)   

2024-10-25 13:02:24 39.47528  28.17583  6.98  ML    2.0    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-25 12:38:24 40.06889  28.60861  8.04  ML    1.7    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-25 12:37:31 38.22306  38.10306  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-25 12:27:39 38.53444  40.55694  8.19  ML    1.6    Lice (Diyarbakır)       

2024-10-25 12:26:28 35.97667  27.3475     7.22  ML    2.0    Ege Denizi - [80.14 km] Datça (Muğla)  

2024-10-25 12:25:37 39.25111  27.7375     7.12  ML    1.4    Soma (Manisa) 

2024-10-25 12:21:16 38.26861  28.21889  7.44  ML    2.5    Kiraz (İzmir)      

2024-10-25 12:20:28 38.25639  28.21306  7.53  ML    2.1    Kiraz (İzmir)      

2024-10-25 12:11:40 38.27139  28.22111  7.0    ML    1.9    Kiraz (İzmir)      

2024-10-25 12:11:16 38.21556  38.07778  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-25 12:10:46 38.27611  28.21194  6.97  ML    1.2    Kiraz (İzmir)      

2024-10-25 12:03:20 38.87806  39.17167  7.01  ML    1.7    Keban Barajı - [03.97 km] Pertek (Tunceli)        

2024-10-25 11:54:25 38.96417  37.86611  7.0    ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2024-10-25 11:28:56 37.79056  27.43028  16.19         ML    1.2    Söke (Aydın)    

2024-10-25 10:46:08 40.22444  25.18389  6.92  ML    2.0    Ege Denizi - [46.00 km] Gökçeada (Çanakkale)      

2024-10-25 10:44:02 39.85167  28.84333  7.02  ML    1.3    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-25 10:10:45 37.4325     37.20278  14.17         ML    1.7    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-25 09:55:03 38.14722  38.64056  7.0    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-10-25 09:53:49 38.23         38.47306  14.64         ML    2.0    Battalgazi (Malatya)        

2024-10-25 09:48:31 39.0875     27.53861  6.98  ML    1.6    Soma (Manisa) 

2024-10-25 09:41:39 40.67417  27.44694  6.69  ML    1.3    Marmara Denizi - [10.19 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-10-25 09:34:10 39.79194  27.48639  6.99  ML    0.9    Balya (Balıkesir)         

2024-10-25 09:15:17 37.72111  29.17444  7.0    ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-25 09:13:37 38.36944  38.80889  7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-10-25 09:11:35 38.35833  38.73444  12.51         ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-25 08:48:40 38.67472  31.22         7.6    ML    0.9    Bolvadin (Afyonkarahisar)       

2024-10-25 08:34:53 36.18194  28.56306  5.92  ML    2.5    Akdeniz - [59.79 km] Fethiye (Muğla)

2024-10-25 08:30:14 38.41556  39.22222  7.0    ML    2.1    Sivrice (Elazığ)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-25 08:25:05 38.40833  39.2  7.0    ML    1.7    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-25 08:14:24 37.73722  29.17889  7.0    ML    1.2    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-25 08:02:13 38.26806  37.76694  7.0    ML    2.8    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-25 07:55:43 39.11         37.81361  7.0    ML    1.6    Kangal (Sivas)  

2024-10-25 07:09:14 38.76556  30.32333  6.8    ML    1.4    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)       

2024-10-25 06:58:06 39.65944  37.35806  6.9    ML    2.3    Merkez (Sivas) 

2024-10-25 06:04:37 37.74         29.13694  7.0    ML    1.5    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-25 04:45:41 38.2675     38.83611  6.92  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-10-25 04:32:17 38.40722  39.29333  7.0    ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-25 04:18:02 39.05056  37.76361  6.86  ML    2.6    Hekimhan (Malatya) 

2024-10-25 04:05:12 38.03528  29.05194  7.01  ML    1.8    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-25 03:45:50 38.34056  38.80806  7.0    ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-25 02:30:08 36.88         27.00583  63.88         ML    1.3    Ege Denizi - [26.62 km] Bodrum (Muğla)        

2024-10-25 02:13:58 39.62056  38.6425     7.0    ML    0.9    İliç (Erzincan)   

2024-10-25 02:06:31 36.96167  28.15417  7.34  ML    2.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.05 km] Marmaris (Muğla)      

2024-10-25 01:58:04 38.485       39.43889  6.65  ML    1.0    Hazar Gölü - [02.44 km] Maden (Elazığ) 

2024-10-25 01:52:35 38.33444  38.7925     7.02  ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-25 01:33:30 37.29306  37.01444  8.72  ML    1.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-25 01:08:35 38.08333  36.20667  7.0    ML    1.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-25 01:04:42 38.33972  38.79722  7.48  ML    2.9    Kale (Malatya)  

2024-10-25 00:28:54 41.14278  34.47111  11.81         ML    1.6    Kargı (Çorum)  

2024-10-25 00:25:20 40.11222  33.35722  13.25         ML    2.5    Kalecik (Ankara)        

2024-10-25 00:17:41 38.11861  38.32917  7.0    ML    1.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-25 00:03:20 38.15722  30.3  7.0    ML    1.3    Dinar (Afyonkarahisar)

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