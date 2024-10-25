Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.25 13:42:27 39.8673 28.8087 0.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.25 13:31:33 35.0057 27.0752 5.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.25 13:02:24 39.4582 28.1142 8.6 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.25 12:26:26 35.9873 27.2193 11.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.25 12:25:36 39.2155 27.7222 0.0 -.- 1.6 -.- DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36)
2024.10.25 12:21:16 38.2633 28.1853 5.8 -.- 2.5 -.- VELILER-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2024.10.25 12:20:27 38.2558 28.1855 11.0 -.- 2.2 -.- SACLI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2024.10.25 12:11:40 38.2570 28.2507 9.4 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2024.10.25 11:28:45 37.1572 27.9140 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.10.25 10:46:08 40.2067 25.2462 25.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.25 10:10:35 37.3702 37.8752 27.5 -.- 1.7 -.- ELIF-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.25 09:55:04 38.1025 38.7403 24.4 -.- 1.7 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.25 09:53:46 38.2667 38.2910 4.4 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.25 09:48:30 39.1002 27.5620 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.25 09:41:37 40.6172 27.5125 14.7 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.10.25 09:11:32 38.2168 38.6857 16.0 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.25 08:48:39 38.7175 31.1710 18.1 -.- 1.2 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.25 08:34:53 36.2365 28.5870 27.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.25 08:30:13 38.4245 39.2203 10.5 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.25 08:25:04 38.4212 39.2132 9.1 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.25 08:02:13 38.2668 37.7403 7.8 -.- 2.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.25 06:58:07 39.7065 37.3647 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.25 04:18:02 39.0733 37.8293 3.5 -.- 2.7 -.- TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.25 04:05:12 38.0618 29.0650 9.4 -.- 2.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.10.25 03:36:32 36.5950 37.0845 6.8 -.- 1.8 -.- AKCABAGLAR-(KILIS) İlksel
2024.10.25 02:06:30 36.9455 28.1843 1.4 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.25 01:08:34 38.0505 36.2387 1.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.25 01:04:40 38.3603 38.7902 2.1 -.- 2.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.25 00:28:55 41.1485 34.5070 9.4 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-KARGI (CORUM) İlksel
2024.10.25 00:25:20 40.1053 33.3230 7.0 -.- 2.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.10.25 00:21:33 36.6063 36.2027 1.8 -.- 1.6 -.- BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
AFAD 25 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-25 14:06:31 38.645 38.00667 7.0 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-10-25 13:31:23 34.4825 26.73444 9.51 ML 3.5 Akdeniz - [253.77 km] Datça (Muğla)
2024-10-25 13:27:35 38.15083 38.58444 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-10-25 13:26:03 38.52083 38.68528 7.0 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2024-10-25 13:02:24 39.47528 28.17583 6.98 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-25 12:38:24 40.06889 28.60861 8.04 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-25 12:37:31 38.22306 38.10306 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-25 12:27:39 38.53444 40.55694 8.19 ML 1.6 Lice (Diyarbakır)
2024-10-25 12:26:28 35.97667 27.3475 7.22 ML 2.0 Ege Denizi - [80.14 km] Datça (Muğla)
2024-10-25 12:25:37 39.25111 27.7375 7.12 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-10-25 12:21:16 38.26861 28.21889 7.44 ML 2.5 Kiraz (İzmir)
2024-10-25 12:20:28 38.25639 28.21306 7.53 ML 2.1 Kiraz (İzmir)
2024-10-25 12:11:40 38.27139 28.22111 7.0 ML 1.9 Kiraz (İzmir)
2024-10-25 12:11:16 38.21556 38.07778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-25 12:10:46 38.27611 28.21194 6.97 ML 1.2 Kiraz (İzmir)
2024-10-25 12:03:20 38.87806 39.17167 7.01 ML 1.7 Keban Barajı - [03.97 km] Pertek (Tunceli)
2024-10-25 11:54:25 38.96417 37.86611 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-10-25 11:28:56 37.79056 27.43028 16.19 ML 1.2 Söke (Aydın)
2024-10-25 10:46:08 40.22444 25.18389 6.92 ML 2.0 Ege Denizi - [46.00 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-10-25 10:44:02 39.85167 28.84333 7.02 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2024-10-25 10:10:45 37.4325 37.20278 14.17 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-25 09:55:03 38.14722 38.64056 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-10-25 09:53:49 38.23 38.47306 14.64 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2024-10-25 09:48:31 39.0875 27.53861 6.98 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-10-25 09:41:39 40.67417 27.44694 6.69 ML 1.3 Marmara Denizi - [10.19 km] Marmara (Balıkesir)
2024-10-25 09:34:10 39.79194 27.48639 6.99 ML 0.9 Balya (Balıkesir)
2024-10-25 09:15:17 37.72111 29.17444 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-10-25 09:13:37 38.36944 38.80889 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-25 09:11:35 38.35833 38.73444 12.51 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-25 08:48:40 38.67472 31.22 7.6 ML 0.9 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-10-25 08:34:53 36.18194 28.56306 5.92 ML 2.5 Akdeniz - [59.79 km] Fethiye (Muğla)
2024-10-25 08:30:14 38.41556 39.22222 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-25 08:25:05 38.40833 39.2 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2024-10-25 08:14:24 37.73722 29.17889 7.0 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-10-25 08:02:13 38.26806 37.76694 7.0 ML 2.8 Akçadağ (Malatya)
2024-10-25 07:55:43 39.11 37.81361 7.0 ML 1.6 Kangal (Sivas)
2024-10-25 07:09:14 38.76556 30.32333 6.8 ML 1.4 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2024-10-25 06:58:06 39.65944 37.35806 6.9 ML 2.3 Merkez (Sivas)
2024-10-25 06:04:37 37.74 29.13694 7.0 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2024-10-25 04:45:41 38.2675 38.83611 6.92 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-10-25 04:32:17 38.40722 39.29333 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-25 04:18:02 39.05056 37.76361 6.86 ML 2.6 Hekimhan (Malatya)
2024-10-25 04:05:12 38.03528 29.05194 7.01 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-10-25 03:45:50 38.34056 38.80806 7.0 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-25 02:30:08 36.88 27.00583 63.88 ML 1.3 Ege Denizi - [26.62 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-25 02:13:58 39.62056 38.6425 7.0 ML 0.9 İliç (Erzincan)
2024-10-25 02:06:31 36.96167 28.15417 7.34 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.05 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-25 01:58:04 38.485 39.43889 6.65 ML 1.0 Hazar Gölü - [02.44 km] Maden (Elazığ)
2024-10-25 01:52:35 38.33444 38.7925 7.02 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-25 01:33:30 37.29306 37.01444 8.72 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-25 01:08:35 38.08333 36.20667 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-25 01:04:42 38.33972 38.79722 7.48 ML 2.9 Kale (Malatya)
2024-10-25 00:28:54 41.14278 34.47111 11.81 ML 1.6 Kargı (Çorum)
2024-10-25 00:25:20 40.11222 33.35722 13.25 ML 2.5 Kalecik (Ankara)
2024-10-25 00:17:41 38.11861 38.32917 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-25 00:03:20 38.15722 30.3 7.0 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)