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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.25 10:36:36  38.3540   38.7612        5.0      -.-  2.7  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.25 09:43:20  40.2667   24.1293        7.0      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.25 09:37:06  38.7707   40.0008        4.4      -.-  2.2  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.11.25 09:10:05  38.0330   37.5600       16.3      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.25 08:46:34  39.5675   42.9568       27.3      -.-  1.5  -.-   SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI)                           İlksel

2024.11.25 08:42:44  39.5570   29.1113       10.7      -.-  1.7  -.-   DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA)              İlksel

2024.11.25 07:54:15  37.8240   37.6262        9.3      -.-  1.9  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.11.25 06:11:52  40.1778   31.7335        9.7      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.25 05:17:51  38.5858   38.0962        2.7      -.-  2.0  -.-   MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.11.25 04:49:08  39.6462   28.5267       13.7      -.-  1.6  -.-   UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.11.25 04:39:16  37.1272   28.8973        5.3      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.11.25 03:58:19  40.2650   31.6812       19.0      -.-  1.5  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.25 03:44:56  37.8158   29.0007       15.7      -.-  1.8  -.-   YESILYAYLA-(DENIZLI)                              İlksel

2024.11.25 03:24:45  38.1623   26.0275        8.4      -.-  1.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.11.25 02:56:54  37.5822   35.8267        7.4      -.-  1.5  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.11.25 02:29:21  39.6705   25.5470       10.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-25 11:45:26 37.99278  36.65139  7.11  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-25 11:30:03 39.15806  27.615       7.0    ML    1.2    Soma (Manisa) 

2024-11-25 10:36:38 38.28944  38.75556  7.86  ML    2.7    Pütürge (Malatya)    

2024-11-25 10:20:24 39.73806  27.86611  10.48         ML    1.4    Karesi (Balıkesir)        

2024-11-25 09:37:05 38.775       40.16306  7.13  ML    1.7    Palu (Elazığ)     

2024-11-25 09:10:06 38.06167  37.60139  6.97  ML    2.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-25 08:29:17 38.53361  39.05583  7.17  ML    1.2    Merkez (Elazığ)

2024-11-25 08:00:38 39.36472  28.27528  7.04  ML    1.4    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-25 07:54:15 37.80583  37.60833  6.58  ML    2.1    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-11-25 06:11:50 40.01028  31.37361  7.3    ML    2.0    Mihalıcçık (Eskişehir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-25 05:17:52 38.56472  38.05944  7.1    ML    2.0    Yazıhan (Malatya)     

2024-11-25 04:49:10 39.65472  28.53361  9.79  ML    1.3    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-11-25 04:39:18 37.11861  28.89806  7.01  ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-25 04:37:47 38.29667  38.72778  9.16  ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-25 03:58:20 40.1425     31.77694  7.31  ML    1.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-25 03:44:57 37.83194  28.98472  7.04  ML    1.8    Merkezefendi (Denizli)        

2024-11-25 03:24:45 38.08389  26.03139  7.02  ML    1.8    Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir)   

2024-11-25 02:56:55 37.655       35.89611  7.0    ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-11-25 02:29:22 39.66222  25.605       13.71         ML    2.1    Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale)         

2024-11-25 01:38:54 38.21944  38.64278  6.93  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-11-25 00:37:52 37.75167  37.74194  8.07  ML    1.5    Besni (Adıyaman)

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