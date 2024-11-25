Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.25 10:36:36 38.3540 38.7612 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.25 09:43:20 40.2667 24.1293 7.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.25 09:37:06 38.7707 40.0008 4.4 -.- 2.2 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.11.25 09:10:05 38.0330 37.5600 16.3 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.25 08:46:34 39.5675 42.9568 27.3 -.- 1.5 -.- SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.11.25 08:42:44 39.5570 29.1113 10.7 -.- 1.7 -.- DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.25 07:54:15 37.8240 37.6262 9.3 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.25 06:11:52 40.1778 31.7335 9.7 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.25 05:17:51 38.5858 38.0962 2.7 -.- 2.0 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.25 04:49:08 39.6462 28.5267 13.7 -.- 1.6 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.11.25 04:39:16 37.1272 28.8973 5.3 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.25 03:58:19 40.2650 31.6812 19.0 -.- 1.5 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.25 03:44:56 37.8158 29.0007 15.7 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI) İlksel
2024.11.25 03:24:45 38.1623 26.0275 8.4 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.25 02:56:54 37.5822 35.8267 7.4 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.25 02:29:21 39.6705 25.5470 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 25 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-25 11:45:26 37.99278 36.65139 7.11 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-25 11:30:03 39.15806 27.615 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-11-25 10:36:38 38.28944 38.75556 7.86 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-11-25 10:20:24 39.73806 27.86611 10.48 ML 1.4 Karesi (Balıkesir)
2024-11-25 09:37:05 38.775 40.16306 7.13 ML 1.7 Palu (Elazığ)
2024-11-25 09:10:06 38.06167 37.60139 6.97 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-25 08:29:17 38.53361 39.05583 7.17 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-11-25 08:00:38 39.36472 28.27528 7.04 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-25 07:54:15 37.80583 37.60833 6.58 ML 2.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-25 06:11:50 40.01028 31.37361 7.3 ML 2.0 Mihalıcçık (Eskişehir)
2024-11-25 05:17:52 38.56472 38.05944 7.1 ML 2.0 Yazıhan (Malatya)
2024-11-25 04:49:10 39.65472 28.53361 9.79 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)
2024-11-25 04:39:18 37.11861 28.89806 7.01 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-25 04:37:47 38.29667 38.72778 9.16 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-11-25 03:58:20 40.1425 31.77694 7.31 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-11-25 03:44:57 37.83194 28.98472 7.04 ML 1.8 Merkezefendi (Denizli)
2024-11-25 03:24:45 38.08389 26.03139 7.02 ML 1.8 Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-25 02:56:55 37.655 35.89611 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-11-25 02:29:22 39.66222 25.605 13.71 ML 2.1 Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-11-25 01:38:54 38.21944 38.64278 6.93 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-11-25 00:37:52 37.75167 37.74194 8.07 ML 1.5 Besni (Adıyaman)