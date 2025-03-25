Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.25 11:55:37 39.8505 26.2728 0.0 -.- 1.3 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.25 11:47:54 37.8280 36.4638 11.7 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 11:40:01 37.1050 28.8688 12.1 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.25 11:23:13 37.9013 36.1723 8.5 -.- 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.25 10:21:21 36.9688 28.8465 10.2 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.25 10:17:55 38.9523 37.2868 5.0 -.- 2.7 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.25 09:00:38 38.4228 37.5455 9.8 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 07:44:30 38.1137 37.8382 5.5 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.25 07:02:51 38.3017 38.2838 6.4 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.25 06:51:30 37.8792 29.3468 9.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.03.25 05:31:31 36.9888 27.8358 17.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.25 04:56:34 38.4078 37.5010 4.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.25 04:10:08 38.7603 40.0223 10.1 -.- 1.4 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.25 03:53:18 36.5012 31.2300 27.4 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.25 03:43:34 37.8820 36.5253 12.4 -.- 1.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 02:57:54 37.1303 28.1125 13.5 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54)
2025.03.25 02:26:03 40.4540 27.4273 4.4 -.- 3.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.25 02:21:02 38.8428 38.0977 5.3 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.25 02:14:24 38.8198 26.9262 7.5 -.- 2.2 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.03.25 02:12:16 38.0883 38.3255 7.2 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.25 02:07:56 38.1070 27.5797 5.0 -.- 1.8 -.- YENIOBA-TIRE (IZMIR) İlksel
2025.03.25 01:56:46 37.1593 28.1157 12.1 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2025.03.25 01:39:27 38.1373 36.8720 4.4 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 01:23:38 38.8305 26.9190 11.3 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.25 01:19:17 37.5442 34.9488 5.1 -.- 1.6 -.- KAMISLI-POZANTI (ADANA) İlksel
2025.03.25 01:11:06 37.3418 37.1590 3.2 -.- 1.4 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.25 00:52:53 37.1087 28.1322 11.3 -.- 2.3 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2025.03.25 00:25:49 36.0907 29.0897 16.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.25 00:18:00 36.2445 38.7082 9.2 -.- 3.6 3.6 SURIYE İlksel
AFAD 25 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-25 11:47:55 37.89056 36.50861 6.89 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-25 11:40:01 37.1275 28.80167 6.9 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-03-25 11:23:12 37.8225 36.18778 7.03 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2025-03-25 10:40:32 38.25444 38.73667 11.5 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-25 10:21:56 38.29028 38.71806 12.37 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2025-03-25 10:21:19 37.02083 28.86083 7.0 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-25 10:17:55 38.97167 37.24556 7.22 ML 2.9 Gürün (Sivas)
2025-03-25 10:11:26 38.51056 28.20306 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-03-25 09:54:28 37.77611 37.82694 7.62 ML 1.4 Tut (Adıyaman)
2025-03-25 09:04:55 36.93556 36.55306 7.0 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep)
2025-03-25 08:57:22 36.37194 29.41889 7.0 ML 1.5 Kaş (Antalya)
2025-03-25 08:07:52 38.92111 26.70472 7.01 ML 1.8 Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
2025-03-25 08:01:24 37.63583 35.86889 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2025-03-25 07:45:51 38.09056 28.91778 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2025-03-25 07:44:31 38.10611 37.85667 10.89 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-25 07:43:18 37.78639 36.52333 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-25 07:03:12 39.09333 30.17667 7.03 ML 1.3 Altıntaş (Kütahya)
2025-03-25 07:02:51 38.27667 38.30722 7.04 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2025-03-25 06:51:30 37.86861 29.34361 7.01 ML 1.6 Honaz (Denizli)
2025-03-25 06:40:49 40.43056 41.01667 6.92 ML 1.3 İspir (Erzurum)
2025-03-25 06:11:34 38.06944 38.4775 4.95 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2025-03-25 05:45:01 39.16028 41.21 7.0 ML 1.4 Varto (Muş)
2025-03-25 05:31:32 37.00889 27.81222 7.01 ML 1.6 Milas (Muğla)
2025-03-25 04:56:35 38.45083 37.47111 6.93 ML 1.8 Darende (Malatya)
2025-03-25 04:10:09 38.75861 39.97778 7.01 ML 1.3 Kovancılar (Elazığ)
2025-03-25 04:05:59 38.03917 37.395 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-03-25 03:56:12 38.13694 36.56306 8.29 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-25 03:53:18 36.61056 31.27361 57.05 ML 2.0 Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya)
2025-03-25 03:33:04 38.49389 37.93222 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-03-25 02:57:55 37.10306 28.10583 7.02 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2025-03-25 02:26:04 40.45472 27.42139 5.11 ML 2.8 Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir)
2025-03-25 02:21:02 38.88028 38.105 7.0 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2025-03-25 02:14:24 38.83778 26.90639 11.85 ML 2.1 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir)
2025-03-25 02:12:17 38.07194 38.33639 7.76 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-25 02:07:56 38.12472 27.59139 7.79 ML 1.7 Tire (İzmir)
2025-03-25 01:56:46 37.12972 28.08 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-03-25 01:49:37 38.23389 38.13556 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-25 01:39:27 38.13444 36.8475 9.74 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-03-25 01:23:38 38.83556 26.92389 13.47 ML 2.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir)
2025-03-25 01:21:13 38.33722 27.20083 6.75 ML 1.2 Buca (İzmir)
2025-03-25 01:19:17 37.55944 34.93639 7.0 ML 1.7 Pozantı (Adana)
2025-03-25 00:52:54 37.10917 28.1 6.99 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2025-03-25 00:45:03 37.775 36.55083 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-25 00:25:50 36.07 29.09028 7.02 ML 1.5 Akdeniz - [30.77 km] Kaş (Antalya)
2025-03-25 00:17:57 35.86917 38.77278 6.01 ML 3.7 Rakka (Suriye) - [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa)