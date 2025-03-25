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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Mart 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.25 11:55:37  39.8505   26.2728        0.0      -.-  1.3  -.-   BOZALAN-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2025.03.25 11:47:54  37.8280   36.4638       11.7      -.-  1.8  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.25 11:40:01  37.1050   28.8688       12.1      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.03.25 11:23:13  37.9013   36.1723        8.5      -.-  1.8  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2025.03.25 10:21:21  36.9688   28.8465       10.2      -.-  2.2  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.03.25 10:17:55  38.9523   37.2868        5.0      -.-  2.7  -.-   BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2025.03.25 09:00:38  38.4228   37.5455        9.8      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.03.25 07:44:30  38.1137   37.8382        5.5      -.-  2.1  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel

2025.03.25 07:02:51  38.3017   38.2838        6.4      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2025.03.25 06:51:30  37.8792   29.3468        9.2      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2025.03.25 05:31:31  36.9888   27.8358       17.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.25 04:56:34  38.4078   37.5010        4.0      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.03.25 04:10:08  38.7603   40.0223       10.1      -.-  1.4  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2025.03.25 03:53:18  36.5012   31.2300       27.4      -.-  2.4  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.25 03:43:34  37.8820   36.5253       12.4      -.-  1.1  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.25 02:57:54  37.1303   28.1125       13.5      -.-  1.2  -.-   MEKE-(MUGLA)                                      REVIZE01   (2025.03.25 02:57:54)

2025.03.25 02:26:03  40.4540   27.4273        4.4      -.-  3.0  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          İlksel

2025.03.25 02:21:02  38.8428   38.0977        5.3      -.-  1.3  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)                      İlksel

2025.03.25 02:14:24  38.8198   26.9262        7.5      -.-  2.2  -.-   ALIAGA (IZMIR)                                    İlksel

2025.03.25 02:12:16  38.0883   38.3255        7.2      -.-  1.9  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2025.03.25 02:07:56  38.1070   27.5797        5.0      -.-  1.8  -.-   YENIOBA-TIRE (IZMIR)                              İlksel

2025.03.25 01:56:46  37.1593   28.1157       12.1      -.-  1.3  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.25 01:39:27  38.1373   36.8720        4.4      -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2025.03.25 01:23:38  38.8305   26.9190       11.3      -.-  2.1  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.25 01:19:17  37.5442   34.9488        5.1      -.-  1.6  -.-   KAMISLI-POZANTI (ADANA)                           İlksel

2025.03.25 01:11:06  37.3418   37.1590        3.2      -.-  1.4  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2025.03.25 00:52:53  37.1087   28.1322       11.3      -.-  2.3  -.-   BAGYAKA-(MUGLA)                                   İlksel

2025.03.25 00:25:49  36.0907   29.0897       16.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.25 00:18:00  36.2445   38.7082        9.2      -.-  3.6  3.6   SURIYE                                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-25 11:47:55    37.89056    36.50861    6.89   ML    2.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-25 11:40:01    37.1275      28.80167    6.9     ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-03-25 11:23:12    37.8225      36.18778    7.03   ML    2.2     Saimbeyli (Adana)      

2025-03-25 10:40:32    38.25444    38.73667    11.5   ML    2.0     Pütürge (Malatya)      

2025-03-25 10:21:56    38.29028    38.71806    12.37 ML    1.8     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-25 10:21:19    37.02083    28.86083    7.0     ML    1.9     Köyceğiz (Muğla)       

2025-03-25 10:17:55    38.97167    37.24556    7.22   ML    2.9     Gürün (Sivas)     

2025-03-25 10:11:26    38.51056    28.20306    7.0     ML    1.2     Salihli (Manisa) 

2025-03-25 09:54:28    37.77611    37.82694    7.62   ML    1.4     Tut (Adıyaman)  

2025-03-25 09:04:55    36.93556    36.55306    7.0     ML    1.7     İslahiye (Gaziantep)    

2025-03-25 08:57:22    36.37194    29.41889    7.0     ML    1.5     Kaş (Antalya)     

2025-03-25 08:07:52    38.92111    26.70472    7.01   ML    1.8     Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)       

2025-03-25 08:01:24    37.63583    35.86889    7.0     ML    1.2     Kozan (Adana)   

2025-03-25 07:45:51    38.09056    28.91778    7.0     ML    1.3     Buldan (Denizli)

2025-03-25 07:44:31    38.10611    37.85667    10.89 ML    2.1     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-25 07:43:18    37.78639    36.52333    7.0     ML    1.3     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-25 07:03:12    39.09333    30.17667    7.03   ML    1.3     Altıntaş (Kütahya)       

2025-03-25 07:02:51    38.27667    38.30722    7.04   ML    1.8     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-25 06:51:30    37.86861    29.34361    7.01   ML    1.6     Honaz (Denizli) 

2025-03-25 06:40:49    40.43056    41.01667    6.92   ML    1.3     İspir (Erzurum)  

2025-03-25 06:11:34    38.06944    38.4775      4.95   ML    1.7     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-25 05:45:01    39.16028    41.21 7.0     ML    1.4     Varto (Muş)       

2025-03-25 05:31:32    37.00889    27.81222    7.01   ML    1.6     Milas (Muğla)    

2025-03-25 04:56:35    38.45083    37.47111    6.93   ML    1.8     Darende (Malatya)     

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-25 04:10:09    38.75861    39.97778    7.01   ML    1.3     Kovancılar (Elazığ)      

2025-03-25 04:05:59    38.03917    37.395        7.0     ML    1.3     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-03-25 03:56:12    38.13694    36.56306    8.29   ML    0.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-25 03:53:18    36.61056    31.27361    57.05 ML    2.0     Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya)    

2025-03-25 03:33:04    38.49389    37.93222    7.0     ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-25 02:57:55    37.10306    28.10583    7.02   ML    0.9     Menteşe (Muğla)        

2025-03-25 02:26:04    40.45472    27.42139    5.11   ML    2.8     Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir)      

2025-03-25 02:21:02    38.88028    38.105        7.0     ML    1.3     Hekimhan (Malatya)   

2025-03-25 02:14:24    38.83778    26.90639    11.85 ML    2.1     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir)

2025-03-25 02:12:17    38.07194    38.33639    7.76   ML    2.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-25 02:07:56    38.12472    27.59139    7.79   ML    1.7     Tire (İzmir)

2025-03-25 01:56:46    37.12972    28.08 7.0     ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-03-25 01:49:37    38.23389    38.13556    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-25 01:39:27    38.13444    36.8475      9.74   ML    2.0     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-03-25 01:23:38    38.83556    26.92389    13.47 ML    2.0     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir)

2025-03-25 01:21:13    38.33722    27.20083    6.75   ML    1.2     Buca (İzmir)       

2025-03-25 01:19:17    37.55944    34.93639    7.0     ML    1.7     Pozantı (Adana)

2025-03-25 00:52:54    37.10917    28.1   6.99   ML    1.9     Menteşe (Muğla)        

2025-03-25 00:45:03    37.775        36.55083    7.0     ML    1.2     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-25 00:25:50    36.07 29.09028    7.02   ML    1.5     Akdeniz - [30.77 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-25 00:17:57    35.86917    38.77278    6.01   ML    3.7     Rakka (Suriye) - [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa)

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