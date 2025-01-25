Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.25 11:19:08 37.7298 36.2657 7.9 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.25 09:57:24 36.3693 25.3270 7.2 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel
2025.01.25 09:42:08 38.3483 37.2263 14.9 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.25 07:38:18 38.3020 38.2928 6.2 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.25 07:28:03 40.7427 29.1362 2.7 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.01.25 07:02:28 37.0735 28.3532 5.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.25 06:42:41 37.1112 28.7313 16.4 -.- 0.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.25 06:37:44 37.9325 37.9228 2.1 -.- 2.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.25 06:27:18 39.9673 28.8473 11.8 -.- 1.5 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.01.25 06:05:05 40.6815 32.9842 5.4 -.- 2.2 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.01.25 05:35:44 38.4742 37.3317 5.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.25 05:31:47 37.8812 28.7440 6.8 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.01.25 05:09:52 37.1103 36.9305 5.7 -.- 1.0 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.25 04:34:49 37.3090 36.8078 12.9 -.- 0.9 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.25 04:27:12 38.2153 38.6272 2.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.25 04:12:53 38.4393 37.4485 14.8 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.25 03:59:17 39.5975 27.4212 15.2 -.- 1.8 -.- TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.01.25 03:27:13 39.2987 42.3513 6.1 -.- 1.4 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2025.01.25 03:17:48 39.5070 42.2502 5.0 -.- 2.5 -.- ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.25 03:09:13 38.2490 37.3350 1.7 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.25 02:15:50 38.3258 34.8640 5.0 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(NIGDE) İlksel
2025.01.25 01:50:21 39.3952 26.2855 7.6 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.25 01:49:01 39.3870 26.2697 8.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.25 01:48:08 39.4083 26.2750 13.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.25 01:38:41 38.1160 38.4337 5.0 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.25 01:24:08 38.5443 40.4172 15.8 -.- 1.9 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.01.25 01:13:34 39.4352 26.2745 12.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.25 00:49:48 36.6978 34.0385 3.4 -.- 3.4 -.- ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.01.25 00:24:05 40.7757 27.4545 10.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2025.01.25 00:15:10 36.3115 27.5227 8.1 -.- 2.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.01.25 00:13:50 39.8352 38.9050 5.9 -.- 2.1 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.01.25 00:07:27 37.3513 30.5317 21.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-BUCAK (BURDUR) İlksel
AFAD 25 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-25 12:47:07 36.55972 38.55167 7.0 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-01-25 11:19:08 37.75417 36.24222 7.0 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-25 10:49:24 38.07639 29.04556 5.71 ML 1.7 Güney (Denizli)
2025-01-25 09:57:22 36.21722 25.30472 8.59 ML 3.5 Ege Denizi
2025-01-25 09:55:17 39.24139 27.2775 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2025-01-25 09:42:09 38.27361 37.26306 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-25 09:41:00 39.43556 26.33694 7.17 ML 1.8 Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 09:38:11 40.40972 39.27194 7.0 ML 1.5 Torul (Gümüşhane)
2025-01-25 08:25:58 38.25833 38.65111 12.47 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 08:10:51 41.24583 33.46 7.0 ML 0.9 Araç (Kastamonu)
2025-01-25 08:07:48 38.42167 39.05889 6.98 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-01-25 07:53:21 38.24222 38.13528 7.03 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-25 07:40:38 38.25222 38.64694 11.19 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 07:38:18 38.30222 38.29639 12.01 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-25 07:31:56 38.26306 38.6475 11.82 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 07:30:59 38.25083 38.6525 9.53 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 07:30:07 38.99861 43.47167 9.54 ML 0.9 Erciş (Van)
2025-01-25 07:28:02 40.72361 29.13417 10.62 ML 1.5 Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova)
2025-01-25 07:10:32 39.58194 26.13306 7.5 ML 1.0 Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 07:02:28 37.07 28.34417 6.95 ML 1.0 Ula (Muğla)
2025-01-25 07:00:41 39.59639 26.15306 6.75 ML 0.9 Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 06:42:41 37.11944 28.705 6.99 ML 1.0 Ula (Muğla)
2025-01-25 06:37:44 37.92472 37.93028 10.74 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-25 06:27:19 39.97722 28.81 5.15 ML 1.2 Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-01-25 06:05:05 40.71611 32.98917 10.86 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-25 06:01:14 38.56194 28.21861 6.92 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-25 05:37:14 39.97333 40.60194 6.91 ML 0.8 Aşkale (Erzurum)
2025-01-25 05:35:45 38.45472 37.33472 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-25 05:31:47 37.94 28.78944 7.36 ML 1.6 Buharkent (Aydın)
2025-01-25 05:09:54 37.13444 36.94111 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-25 04:34:49 37.30028 36.79139 11.22 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-25 04:27:13 38.15639 38.65889 7.33 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 04:20:19 38.245 38.74139 7.96 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-01-25 04:12:54 38.43556 37.46583 11.97 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-01-25 03:59:17 39.60722 27.40028 7.0 ML 1.6 İvrindi (Balıkesir)
2025-01-25 03:41:05 38.20444 38.14111 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-25 03:41:04 35.375 27.73361 6.75 ML 1.6 Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-25 03:29:24 39.95472 39.85861 7.0 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan)
2025-01-25 03:17:49 39.48972 42.25556 7.93 ML 2.3 Karayazı (Erzurum)
2025-01-25 03:09:14 38.24222 37.29806 7.95 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-25 02:15:51 38.33 34.85889 6.99 ML 1.6 Merkez (Niğde)
2025-01-25 01:58:08 38.11694 36.99694 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-25 01:50:04 37.85972 26.87389 6.88 ML 1.9 Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir)
2025-01-25 01:49:01 39.40417 26.30917 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 01:48:09 39.41917 26.31444 9.56 ML 1.8 Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 01:38:42 38.08306 38.42694 11.78 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-25 01:24:09 38.56972 40.4175 6.97 ML 1.8 Hani (Diyarbakır)
2025-01-25 01:13:35 39.4425 26.3025 7.11 ML 1.6 Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-25 00:56:52 38.42667 27.66528 7.0 ML 1.5 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-25 00:49:48 36.685 34.08 15.37 ML 3.2 Erdemli (Mersin)
2025-01-25 00:46:32 38.42194 37.4725 7.0 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-01-25 00:24:06 40.77417 27.40472 8.72 ML 1.8 Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-01-25 00:15:10 36.28167 27.51833 10.13 ML 2.6 Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla)
2025-01-25 00:13:51 39.79667 38.8775 13.0 ML 2.0 Refahiye (Erzincan)
2025-01-25 00:07:26 37.14222 30.5275 14.61 ML 1.7 Döşemealtı (Antalya)
2025-01-25 00:05:40 39.22611 27.28972 7.0 ML 1.1 Bergama (İzmir)