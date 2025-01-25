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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.25 11:19:08  37.7298   36.2657        7.9      -.-  1.9  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.25 09:57:24  36.3693   25.3270        7.2      -.-  3.6  3.8   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.25 09:42:08  38.3483   37.2263       14.9      -.-  1.8  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.01.25 07:38:18  38.3020   38.2928        6.2      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2025.01.25 07:28:03  40.7427   29.1362        2.7      -.-  1.7  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel

2025.01.25 07:02:28  37.0735   28.3532        5.0      -.-  1.1  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2025.01.25 06:42:41  37.1112   28.7313       16.4      -.-  0.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2025.01.25 06:37:44  37.9325   37.9228        2.1      -.-  2.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.25 06:27:18  39.9673   28.8473       11.8      -.-  1.5  -.-   KARINCALI-ORHANELI (BURSA)                        İlksel

2025.01.25 06:05:05  40.6815   32.9842        5.4      -.-  2.2  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          İlksel

2025.01.25 05:35:44  38.4742   37.3317        5.9      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.25 05:31:47  37.8812   28.7440        6.8      -.-  1.9  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel

2025.01.25 05:09:52  37.1103   36.9305        5.7      -.-  1.0  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel

2025.01.25 04:34:49  37.3090   36.8078       12.9      -.-  0.9  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.25 04:27:12  38.2153   38.6272        2.9      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.25 04:12:53  38.4393   37.4485       14.8      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.25 03:59:17  39.5975   27.4212       15.2      -.-  1.8  -.-   TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.01.25 03:27:13  39.2987   42.3513        6.1      -.-  1.4  -.-   KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)                           İlksel

2025.01.25 03:17:48  39.5070   42.2502        5.0      -.-  2.5  -.-   ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.25 03:09:13  38.2490   37.3350        1.7      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.01.25 02:15:50  38.3258   34.8640        5.0      -.-  1.7  -.-   ORHANLI-(NIGDE)                                   İlksel

2025.01.25 01:50:21  39.3952   26.2855        7.6      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.25 01:49:01  39.3870   26.2697        8.1      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.25 01:48:08  39.4083   26.2750       13.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.25 01:38:41  38.1160   38.4337        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.01.25 01:24:08  38.5443   40.4172       15.8      -.-  1.9  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel

2025.01.25 01:13:34  39.4352   26.2745       12.4      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.25 00:49:48  36.6978   34.0385        3.4      -.-  3.4  -.-   ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)                         İlksel

2025.01.25 00:24:05  40.7757   27.4545       10.4      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel

2025.01.25 00:15:10  36.3115   27.5227        8.1      -.-  2.8  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel

2025.01.25 00:13:50  39.8352   38.9050        5.9      -.-  2.1  -.-   KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)                      İlksel

2025.01.25 00:07:27  37.3513   30.5317       21.7      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-25 12:47:07    36.55972    38.55167    7.0     ML    1.6     Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa) 

2025-01-25 11:19:08    37.75417    36.24222    7.0     ML    1.5     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-01-25 10:49:24    38.07639    29.04556    5.71   ML    1.7     Güney (Denizli) 

2025-01-25 09:57:22    36.21722    25.30472    8.59   ML    3.5     Ege Denizi

2025-01-25 09:55:17    39.24139    27.2775      7.0     ML    1.3     Bergama (İzmir)

2025-01-25 09:42:09    38.27361    37.26306    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-25 09:41:00    39.43556    26.33694    7.17   ML    1.8     Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 09:38:11    40.40972    39.27194    7.0     ML    1.5     Torul (Gümüşhane)    

2025-01-25 08:25:58    38.25833    38.65111    12.47 ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 08:10:51    41.24583    33.46 7.0     ML    0.9     Araç (Kastamonu)       

2025-01-25 08:07:48    38.42167    39.05889    6.98   ML    1.0     Sivrice (Elazığ)   

2025-01-25 07:53:21    38.24222    38.13528    7.03   ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-25 07:40:38    38.25222    38.64694    11.19 ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 07:38:18    38.30222    38.29639    12.01 ML    1.5     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-25 07:31:56    38.26306    38.6475      11.82 ML    1.1     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 07:30:59    38.25083    38.6525      9.53   ML    1.5     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 07:30:07    38.99861    43.47167    9.54   ML    0.9     Erciş (Van)

2025-01-25 07:28:02    40.72361    29.13417    10.62 ML    1.5     Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-01-25 07:10:32    39.58194    26.13306    7.5     ML    1.0     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 07:02:28    37.07 28.34417    6.95   ML    1.0     Ula (Muğla)       

2025-01-25 07:00:41    39.59639    26.15306    6.75   ML    0.9     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 06:42:41    37.11944    28.705        6.99   ML    1.0     Ula (Muğla)       

2025-01-25 06:37:44    37.92472    37.93028    10.74 ML    2.4     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-25 06:27:19    39.97722    28.81 5.15   ML    1.2     Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa)  

2025-01-25 06:05:05    40.71611    32.98917    10.86 ML    1.7     Çerkeş (Çankırı) 

2025-01-25 06:01:14    38.56194    28.21861    6.92   ML    1.0     Salihli (Manisa) 

2025-01-25 05:37:14    39.97333    40.60194    6.91   ML    0.8     Aşkale (Erzurum)        

2025-01-25 05:35:45    38.45472    37.33472    7.0     ML    1.3     Darende (Malatya)     

2025-01-25 05:31:47    37.94 28.78944    7.36   ML    1.6     Buharkent (Aydın)      

2025-01-25 05:09:54    37.13444    36.94111    7.0     ML    1.2     Nurdağı (Gaziantep)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-25 04:34:49    37.30028    36.79139    11.22 ML    1.1     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-25 04:27:13    38.15639    38.65889    7.33   ML    2.1     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 04:20:19    38.245        38.74139    7.96   ML    1.1     Pütürge (Malatya)      

2025-01-25 04:12:54    38.43556    37.46583    11.97 ML    1.0     Darende (Malatya)     

2025-01-25 03:59:17    39.60722    27.40028    7.0     ML    1.6     İvrindi (Balıkesir)         

2025-01-25 03:41:05    38.20444    38.14111    7.0     ML    0.9     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-25 03:41:04    35.375        27.73361    6.75   ML    1.6     Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-25 03:29:24    39.95472    39.85861    7.0     ML    1.4     Çayırlı (Erzincan)        

2025-01-25 03:17:49    39.48972    42.25556    7.93   ML    2.3     Karayazı (Erzurum)     

2025-01-25 03:09:14    38.24222    37.29806    7.95   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-25 02:15:51    38.33 34.85889    6.99   ML    1.6     Merkez (Niğde) 

2025-01-25 01:58:08    38.11694    36.99694    7.01   ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-25 01:50:04    37.85972    26.87389    6.88   ML    1.9     Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir)       

2025-01-25 01:49:01    39.40417    26.30917    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 01:48:09    39.41917    26.31444    9.56   ML    1.8     Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 01:38:42    38.08306    38.42694    11.78 ML    1.7     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-25 01:24:09    38.56972    40.4175      6.97   ML    1.8     Hani (Diyarbakır)        

2025-01-25 01:13:35    39.4425      26.3025      7.11   ML    1.6     Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-25 00:56:52    38.42667    27.66528    7.0     ML    1.5     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-25 00:49:48    36.685        34.08 15.37 ML    3.2     Erdemli (Mersin)

2025-01-25 00:46:32    38.42194    37.4725      7.0     ML    1.0     Darende (Malatya)     

2025-01-25 00:24:06    40.77417    27.40472    8.72   ML    1.8     Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ)

2025-01-25 00:15:10    36.28167    27.51833    10.13 ML    2.6     Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla)   

2025-01-25 00:13:51    39.79667    38.8775      13.0   ML    2.0     Refahiye (Erzincan)    

2025-01-25 00:07:26    37.14222    30.5275      14.61 ML    1.7     Döşemealtı (Antalya)  

2025-01-25 00:05:40    39.22611    27.28972    7.0     ML    1.1     Bergama (İzmir)

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