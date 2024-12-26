  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.26 12:53:59  38.2932   37.0677       15.3      -.-  1.7  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.26 12:37:11  37.1445   28.7830       13.6      -.-  1.7  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.12.26 12:12:15  38.1643   36.3350        3.3      -.-  1.4  -.-   FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.12.26 12:05:42  37.1235   28.8073       15.0      -.-  1.5  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.12.26 12:03:10  38.4442   27.3210        5.1      -.-  1.6  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel

2024.12.26 11:48:27  37.4408   40.2570        5.0      -.-  1.7  -.-   YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN)                       İlksel

2024.12.26 11:07:14  38.9343   27.6073        9.3      -.-  1.9  -.-   SIRTKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.12.26 10:52:29  37.1450   28.8297        9.3      -.-  2.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.26 09:32:30  39.2367   29.3637        0.0      -.-  1.7  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.12.26 09:27:46  38.7047   37.4968        5.3      -.-  2.0  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.12.26 09:18:21  38.8945   37.4025        6.0      -.-  1.8  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.12.26 09:01:06  35.8180   31.5270       11.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.26 08:54:10  37.1632   28.7407        9.2      -.-  1.4  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.12.26 08:25:39  37.6692   36.0950        5.9      -.-  1.6  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel

2024.12.26 08:00:32  38.8793   31.4717        8.4      -.-  2.7  -.-   GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.12.26 07:40:09  38.3803   38.9347        5.4      -.-  2.3  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.12.26 07:35:42  37.9872   27.1968        4.9      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.26 07:26:47  37.4827   36.5670        5.5      -.-  2.4  -.-   KISIKLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.12.26 06:07:12  38.0770   36.6103        5.3      -.-  1.3  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.26 06:03:10  38.1052   36.3635       24.4      -.-  1.2  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.26 05:47:58  38.5610   40.1853       21.3      -.-  1.5  -.-   ERBAGI-ARICAK (ELAZIG)                            İlksel

2024.12.26 05:43:06  38.3552   38.7892        5.3      -.-  1.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.12.26 04:54:04  37.1400   28.8257        5.0      -.-  1.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.26 04:09:42  34.9668   30.8005       18.0      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.26 04:04:28  37.1560   28.8093       12.6      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.26 04:00:50  37.8660   38.5975        5.6      -.-  1.5  -.-   BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN)                           İlksel

2024.12.26 03:59:22  38.6705   43.2717        4.5      -.-  1.3  -.-   ALAKOY-(VAN)                                      İlksel

2024.12.26 03:49:32  38.2982   34.8117        5.0      -.-  1.5  -.-   ORHANLI-(NIGDE)                                   İlksel

2024.12.26 03:18:14  38.1930   38.4677       15.1      -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.12.26 02:49:19  37.8687   29.2723        8.0      -.-  2.0  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.26 02:37:12  38.5368   26.8093        5.4      -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.26 02:35:28  37.8657   29.2778        5.8      -.-  1.9  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.26 02:28:51  38.1330   36.6117        7.7      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.26 01:58:15  39.9790   29.2637        3.5      -.-  1.8  -.-   PINARCIK-KELES (BURSA)                            İlksel

2024.12.26 01:07:44  38.2305   38.5767        5.0      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.12.26 00:41:22  37.1873   28.8157       10.0      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                REVIZE01   (2024.12.26 00:41:22)

2024.12.26 00:36:05  37.0857   28.8225       17.1      -.-  1.9  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Aralık son depremler listesi 

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-12-26 12:20:07 36.53389  29.93778  7.0    ML    1.4    Elmalı (Antalya)

2024-12-26 12:19:07 39.79583  29.79389  27.72         ML    1.2    Bozüyük (Bilecik)        

2024-12-26 11:07:14 38.92028  27.6275     6.98  ML    1.8    Akhisar (Manisa)       

2024-12-26 10:52:29 37.13194  28.78472  7.0    ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2024-12-26 09:32:30 39.2025     29.35278  2.45  ML    1.3    Hisarcık (Kütahya)    

2024-12-26 09:27:46 38.65833  37.41111  6.95  ML    2.1    Darende (Malatya)    

2024-12-26 09:21:32 38.46056  39.21722  7.0    ML    0.6    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-26 09:18:23 38.87556  37.45222  7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-12-26 08:25:38 37.68306  36.12778  7.07  ML    1.7    Sumbas (Osmaniye)  

2024-12-26 08:00:33 38.88972  31.48167  7.0    ML    2.3    Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-12-26 07:40:09 38.36806  38.89639  7.06  ML    2.3    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-26 07:35:42 37.97833  27.20667  8.35  ML    2.1    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-26 07:32:42 37.88583  29.25222  7.0    ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-26 07:26:47 37.46972  36.56333  7.03  ML    2.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-26 07:15:24 37.98444  27.22083  7.67  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-26 06:08:02 37.69306  36.23667  7.0    ML    1.2    Kadirli (Osmaniye)    

2024-12-26 06:07:13 38.01861  36.49083  6.95  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-26 06:03:11 38.11194  36.39306  6.99  ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-26 05:47:58 38.55472  40.195       6.96  ML    1.4    Arıcak (Elazığ)  

2024-12-26 05:43:06 38.33472  38.79194  9.81  ML    1.7    Kale (Malatya)  

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-26 05:32:04 37.93361  27.16833  8.85  ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-26 04:09:43 35.05861  31.00694  10.46         ML    2.7    Akdeniz - [150.35 km] Kumluca (Antalya)     

2024-12-26 04:04:28 37.15417  28.80889  7.06  ML    1.9    Menteşe (Muğla)      

2024-12-26 04:00:50 37.87861  38.59278  6.99  ML    1.3    Kahta (Adıyaman)     

2024-12-26 03:59:24 38.65278  43.24972  12.98         ML    1.4    Tuşba (Van)      

2024-12-26 03:49:32 38.3225     34.82944  16.05         ML    1.6    Merkez (Niğde)

2024-12-26 03:34:32 38.05083  38.265       7.0    ML    0.9    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-26 03:18:15 38.15278  38.46667  15.78         ML    1.6    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-26 02:49:18 37.88889  29.26028  13.94         ML    1.8    Pamukkale (Denizli)        

2024-12-26 02:37:12 38.53444  26.77194  16.45         ML    2.0    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir)       

2024-12-26 02:35:27 37.87139  29.27917  16.02         ML    1.8    Çal (Denizli)      

2024-12-26 02:28:51 38.13972  36.58333  7.02  ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-26 01:58:15 39.94556  29.22167  7.0    ML    1.6    Keles (Bursa)    

2024-12-26 01:38:15 38.57194  39.53056  6.97  ML    1.3    Merkez (Elazığ)

2024-12-26 01:22:08 38.14556  37.82194  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-26 01:07:45 38.20806  38.58917  15.46         ML    1.8    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-26 00:41:23 37.1625     28.80333  7.01  ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2024-12-26 00:36:06 37.15806  28.80889  7.02  ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2024-12-26 00:10:42 38.36278  38.74028  7.01  ML    0.9    Kale (Malatya)

4 | 5