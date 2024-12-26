Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.26 12:53:59 38.2932 37.0677 15.3 -.- 1.7 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.26 12:37:11 37.1445 28.7830 13.6 -.- 1.7 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.26 12:12:15 38.1643 36.3350 3.3 -.- 1.4 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.26 12:05:42 37.1235 28.8073 15.0 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.26 12:03:10 38.4442 27.3210 5.1 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.12.26 11:48:27 37.4408 40.2570 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) İlksel
2024.12.26 11:07:14 38.9343 27.6073 9.3 -.- 1.9 -.- SIRTKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.26 10:52:29 37.1450 28.8297 9.3 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.26 09:32:30 39.2367 29.3637 0.0 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.12.26 09:27:46 38.7047 37.4968 5.3 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.26 09:18:21 38.8945 37.4025 6.0 -.- 1.8 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.26 09:01:06 35.8180 31.5270 11.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.26 08:54:10 37.1632 28.7407 9.2 -.- 1.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.26 08:25:39 37.6692 36.0950 5.9 -.- 1.6 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.12.26 08:00:32 38.8793 31.4717 8.4 -.- 2.7 -.- GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.26 07:40:09 38.3803 38.9347 5.4 -.- 2.3 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.26 07:35:42 37.9872 27.1968 4.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.26 07:26:47 37.4827 36.5670 5.5 -.- 2.4 -.- KISIKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.26 06:07:12 38.0770 36.6103 5.3 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.26 06:03:10 38.1052 36.3635 24.4 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.26 05:47:58 38.5610 40.1853 21.3 -.- 1.5 -.- ERBAGI-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.26 05:43:06 38.3552 38.7892 5.3 -.- 1.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.26 04:54:04 37.1400 28.8257 5.0 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.26 04:09:42 34.9668 30.8005 18.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.26 04:04:28 37.1560 28.8093 12.6 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.26 04:00:50 37.8660 38.5975 5.6 -.- 1.5 -.- BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.26 03:59:22 38.6705 43.2717 4.5 -.- 1.3 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel
2024.12.26 03:49:32 38.2982 34.8117 5.0 -.- 1.5 -.- ORHANLI-(NIGDE) İlksel
2024.12.26 03:18:14 38.1930 38.4677 15.1 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.12.26 02:49:19 37.8687 29.2723 8.0 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.26 02:37:12 38.5368 26.8093 5.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.26 02:35:28 37.8657 29.2778 5.8 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.26 02:28:51 38.1330 36.6117 7.7 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.26 01:58:15 39.9790 29.2637 3.5 -.- 1.8 -.- PINARCIK-KELES (BURSA) İlksel
2024.12.26 01:07:44 38.2305 38.5767 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.26 00:41:22 37.1873 28.8157 10.0 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22)
2024.12.26 00:36:05 37.0857 28.8225 17.1 -.- 1.9 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
AFAD 26 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-26 12:20:07 36.53389 29.93778 7.0 ML 1.4 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 12:19:07 39.79583 29.79389 27.72 ML 1.2 Bozüyük (Bilecik)
2024-12-26 11:07:14 38.92028 27.6275 6.98 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-12-26 10:52:29 37.13194 28.78472 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 09:32:30 39.2025 29.35278 2.45 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2024-12-26 09:27:46 38.65833 37.41111 6.95 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-26 09:21:32 38.46056 39.21722 7.0 ML 0.6 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 09:18:23 38.87556 37.45222 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-12-26 08:25:38 37.68306 36.12778 7.07 ML 1.7 Sumbas (Osmaniye)
2024-12-26 08:00:33 38.88972 31.48167 7.0 ML 2.3 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-26 07:40:09 38.36806 38.89639 7.06 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 07:35:42 37.97833 27.20667 8.35 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)
2024-12-26 07:32:42 37.88583 29.25222 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 07:26:47 37.46972 36.56333 7.03 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-26 07:15:24 37.98444 27.22083 7.67 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
2024-12-26 06:08:02 37.69306 36.23667 7.0 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-12-26 06:07:13 38.01861 36.49083 6.95 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-26 06:03:11 38.11194 36.39306 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-26 05:47:58 38.55472 40.195 6.96 ML 1.4 Arıcak (Elazığ)
2024-12-26 05:43:06 38.33472 38.79194 9.81 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-12-26 05:32:04 37.93361 27.16833 8.85 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir)
2024-12-26 04:09:43 35.05861 31.00694 10.46 ML 2.7 Akdeniz - [150.35 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-26 04:04:28 37.15417 28.80889 7.06 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 04:00:50 37.87861 38.59278 6.99 ML 1.3 Kahta (Adıyaman)
2024-12-26 03:59:24 38.65278 43.24972 12.98 ML 1.4 Tuşba (Van)
2024-12-26 03:49:32 38.3225 34.82944 16.05 ML 1.6 Merkez (Niğde)
2024-12-26 03:34:32 38.05083 38.265 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-26 03:18:15 38.15278 38.46667 15.78 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2024-12-26 02:49:18 37.88889 29.26028 13.94 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 02:37:12 38.53444 26.77194 16.45 ML 2.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir)
2024-12-26 02:35:27 37.87139 29.27917 16.02 ML 1.8 Çal (Denizli)
2024-12-26 02:28:51 38.13972 36.58333 7.02 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-26 01:58:15 39.94556 29.22167 7.0 ML 1.6 Keles (Bursa)
2024-12-26 01:38:15 38.57194 39.53056 6.97 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2024-12-26 01:22:08 38.14556 37.82194 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-26 01:07:45 38.20806 38.58917 15.46 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-12-26 00:41:23 37.1625 28.80333 7.01 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 00:36:06 37.15806 28.80889 7.02 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 00:10:42 38.36278 38.74028 7.01 ML 0.9 Kale (Malatya)