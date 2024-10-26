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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.26 13:01:55  40.1623   31.6840       26.4      -.-  2.4  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel

2024.10.26 10:38:24  38.3788   38.8395        3.6      -.-  3.1  3.0   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.26 10:09:48  39.6753   28.9322       14.1      -.-  1.7  -.-   AKCASAZ-BUYUKORHAN (BURSA)                        İlksel

2024.10.26 08:37:22  38.3918   38.8988        8.2      -.-  2.1  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.26 08:14:28  36.2640   31.5698       84.0      -.-  3.1  3.0   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.10.26 07:02:36  33.1568   35.3500        2.3      -.-  3.3  3.2   DOGU AKDENIZ                                      İlksel

2024.10.26 06:28:52  35.5712   28.5013       82.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.26 06:20:04  36.9967   28.4840       14.0      -.-  1.9  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.10.26 06:19:39  37.0245   28.4568        9.7      -.-  2.2  -.-   KIZILYAKA-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.10.26 05:17:57  38.3737   38.7925        1.9      -.-  2.0  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.26 04:44:35  37.2315   28.4053       22.4      -.-  1.6  -.-   MUGLA (MUGLA)                                     İlksel

2024.10.26 04:01:53  37.0602   28.3720        1.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.10.26 03:12:21  38.1575   26.0197        2.7      -.-  2.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.10.26 02:58:59  37.4300   37.1875        7.4      -.-  1.8  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.26 02:27:00  37.8293   37.6685        3.9      -.-  1.6  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                           İlksel

2024.10.26 00:35:46  37.7442   29.2105       12.9      -.-  1.2  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.10.26 00:19:01  37.4393   37.2145        2.6      -.-  1.3  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.10.26 00:04:31  38.6163   39.5777        6.4      -.-  1.5  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Ekim son depremler listesi

Tarih   Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-10-26 13:04:44 40.05361  31.8575     7.05  ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-26 13:01:56 40.18278  31.72167  6.99  ML    2.4    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-26 13:00:56 40.79861  30.90417  13.81         ML    1.8    Gümüşova (Düzce)        

2024-10-26 12:50:43 39.6425     29.48444  7.0    ML    1.4    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-10-26 11:33:43 37.78333  37.71889  4.47  ML    1.5    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-10-26 10:38:25 38.36583  38.80528  7.0    ML    3.1    Kale (Malatya)  

2024-10-26 10:22:31 37.95333  29.25167  4.52  ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-26 10:09:56 39.88194  28.86889  7.89  ML    1.8    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-26 10:01:43 39.75861  30.18556  7.16  ML    1.6    İnönü (Eskişehir)       

2024-10-26 09:10:38 39.56028  26.11639  7.17  ML    1.4    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-26 09:00:51 37.36222  37.01639  11.49         ML    1.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-26 08:37:21 38.36278  38.76639  11.52         ML    2.3    Kale (Malatya)  

2024-10-26 08:14:27 36.30083  31.67056  83.11         ML    2.9    Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya)

2024-10-26 07:14:50 39.33028  40.05444  7.03  ML    1.5    Pülümür (Tunceli)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-26 07:08:13 39.13722  37.77528  7.0    ML    1.5    Kangal (Sivas)  

2024-10-26 07:02:38 33.19444  35.44306  7.02  ML    3.4    Bent Jbayl, An Nabatiyah (Lübnan) 

2024-10-26 06:32:51 42.41972  43.05083  16.4  ML    2.6    Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.10 km] Posof (Ardahan)

2024-10-26 06:28:42 35.25639  28.38667  7.0    ML    2.2    Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya)    

2024-10-26 06:20:03 37.02694  28.45667  7.0    ML    1.8    Ula (Muğla)      

2024-10-26 06:19:39 37.03694  28.45444  6.97  ML    2.3    Ula (Muğla)      

2024-10-26 05:17:57 38.35167  38.78972  7.01  ML    2.0    Kale (Malatya)  

2024-10-26 05:13:05 38.145       38.56944  7.0    ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-26 05:12:11 39.1375     37.73944  6.99  ML    1.3    Kangal (Sivas)  

2024-10-26 04:45:13 37.19139  28.45083  7.45  ML    1.0    Menteşe (Muğla)      

2024-10-26 04:44:35 37.20778  28.43972  7.03  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-10-26 04:31:46 36.39417  27.69194  7.06  ML    1.3    Ege Denizi - [35.78 km] Datça (Muğla)  

2024-10-26 04:27:52 37.77389  37.7375     4.12  ML    0.9    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-10-26 04:25:38 38.14556  38.55611  7.0    ML    1.3    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-26 04:09:45 39.07694  29.46167  9.02  ML    1.2    Gediz (Kütahya)        

2024-10-26 04:01:53 37.06861  28.35389  7.0    ML    1.2    Ula (Muğla)      

2024-10-26 03:12:22 38.14139  26.0775     7.75  ML    2.6    Ege Denizi - [21.81 km] Çeşme (İzmir)   

2024-10-26 02:58:59 37.45194  37.19389  7.0    ML    1.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-26 02:47:23 38.09722  36.62167  6.97  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-26 02:45:29 38.96833  37.2725     7.04  ML    1.4    Gürün (Sivas)   

2024-10-26 00:04:31 38.57611  39.575       7.01  ML    1.5    Maden (Elazığ)

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