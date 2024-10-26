Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.26 13:01:55 40.1623 31.6840 26.4 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.10.26 10:38:24 38.3788 38.8395 3.6 -.- 3.1 3.0 KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.26 10:09:48 39.6753 28.9322 14.1 -.- 1.7 -.- AKCASAZ-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.10.26 08:37:22 38.3918 38.8988 8.2 -.- 2.1 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.26 08:14:28 36.2640 31.5698 84.0 -.- 3.1 3.0 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.26 07:02:36 33.1568 35.3500 2.3 -.- 3.3 3.2 DOGU AKDENIZ İlksel
2024.10.26 06:28:52 35.5712 28.5013 82.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.26 06:20:04 36.9967 28.4840 14.0 -.- 1.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.26 06:19:39 37.0245 28.4568 9.7 -.- 2.2 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.26 05:17:57 38.3737 38.7925 1.9 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.26 04:44:35 37.2315 28.4053 22.4 -.- 1.6 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2024.10.26 04:01:53 37.0602 28.3720 1.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.26 03:12:21 38.1575 26.0197 2.7 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.26 02:58:59 37.4300 37.1875 7.4 -.- 1.8 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.26 02:27:00 37.8293 37.6685 3.9 -.- 1.6 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.26 00:35:46 37.7442 29.2105 12.9 -.- 1.2 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.10.26 00:19:01 37.4393 37.2145 2.6 -.- 1.3 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.26 00:04:31 38.6163 39.5777 6.4 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
AFAD 26 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-26 13:04:44 40.05361 31.8575 7.05 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-10-26 13:01:56 40.18278 31.72167 6.99 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-10-26 13:00:56 40.79861 30.90417 13.81 ML 1.8 Gümüşova (Düzce)
2024-10-26 12:50:43 39.6425 29.48444 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-26 11:33:43 37.78333 37.71889 4.47 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-10-26 10:38:25 38.36583 38.80528 7.0 ML 3.1 Kale (Malatya)
2024-10-26 10:22:31 37.95333 29.25167 4.52 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-10-26 10:09:56 39.88194 28.86889 7.89 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2024-10-26 10:01:43 39.75861 30.18556 7.16 ML 1.6 İnönü (Eskişehir)
2024-10-26 09:10:38 39.56028 26.11639 7.17 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-26 09:00:51 37.36222 37.01639 11.49 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-26 08:37:21 38.36278 38.76639 11.52 ML 2.3 Kale (Malatya)
2024-10-26 08:14:27 36.30083 31.67056 83.11 ML 2.9 Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya)
2024-10-26 07:14:50 39.33028 40.05444 7.03 ML 1.5 Pülümür (Tunceli)
2024-10-26 07:08:13 39.13722 37.77528 7.0 ML 1.5 Kangal (Sivas)
2024-10-26 07:02:38 33.19444 35.44306 7.02 ML 3.4 Bent Jbayl, An Nabatiyah (Lübnan)
2024-10-26 06:32:51 42.41972 43.05083 16.4 ML 2.6 Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.10 km] Posof (Ardahan)
2024-10-26 06:28:42 35.25639 28.38667 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya)
2024-10-26 06:20:03 37.02694 28.45667 7.0 ML 1.8 Ula (Muğla)
2024-10-26 06:19:39 37.03694 28.45444 6.97 ML 2.3 Ula (Muğla)
2024-10-26 05:17:57 38.35167 38.78972 7.01 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-10-26 05:13:05 38.145 38.56944 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-10-26 05:12:11 39.1375 37.73944 6.99 ML 1.3 Kangal (Sivas)
2024-10-26 04:45:13 37.19139 28.45083 7.45 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2024-10-26 04:44:35 37.20778 28.43972 7.03 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-10-26 04:31:46 36.39417 27.69194 7.06 ML 1.3 Ege Denizi - [35.78 km] Datça (Muğla)
2024-10-26 04:27:52 37.77389 37.7375 4.12 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-10-26 04:25:38 38.14556 38.55611 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-10-26 04:09:45 39.07694 29.46167 9.02 ML 1.2 Gediz (Kütahya)
2024-10-26 04:01:53 37.06861 28.35389 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-10-26 03:12:22 38.14139 26.0775 7.75 ML 2.6 Ege Denizi - [21.81 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-26 02:58:59 37.45194 37.19389 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-26 02:47:23 38.09722 36.62167 6.97 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-26 02:45:29 38.96833 37.2725 7.04 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-10-26 00:04:31 38.57611 39.575 7.01 ML 1.5 Maden (Elazığ)