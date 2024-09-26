Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.26 12:11:42 40.1202 38.2337 6.0 -.- 2.3 -.- ESENYAKA-SUSEHRI (SIVAS) İlksel
2024.09.26 10:32:02 38.1092 36.9527 5.4 -.- 1.7 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 09:48:23 37.9638 36.2602 5.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 07:35:48 40.8222 25.3755 5.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 07:24:02 40.7742 27.4717 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.26 07:22:14 40.7738 27.4302 18.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.09.26 06:39:27 38.1003 37.1948 7.3 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 05:57:40 40.8232 25.3160 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:46:37 40.7727 25.4062 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:42:05 40.7985 25.3695 2.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:32:43 37.0660 28.3003 13.1 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.09.26 04:49:35 39.3215 41.1505 5.3 -.- 2.0 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.09.26 04:41:21 38.4978 37.2635 11.6 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.26 04:40:50 35.5643 27.1425 15.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.26 04:32:51 38.8668 42.1215 5.8 -.- 1.9 -.- NAZIK-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.09.26 03:53:47 37.7697 36.5502 7.0 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 03:40:55 38.2607 31.1485 17.4 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.09.26 03:16:28 38.2828 42.5665 8.7 -.- 1.6 -.- KISIKLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.09.26 02:17:23 37.3860 35.5403 21.0 -.- 2.3 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.09.26 00:38:25 37.0158 29.1603 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.09.26 00:11:27 36.1692 41.4567 9.6 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
AFAD 26 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-26 12:42:04 40.755 31.3525 7.0 ML 1.0 Kaynaşlı (Düzce)
2024-09-26 12:11:43 40.1175 38.21694 7.61 ML 1.8 Suşehri (Sivas)
2024-09-26 11:54:20 41.19389 43.89222 6.48 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars)
2024-09-26 11:07:40 38.12472 38.65583 10.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-26 10:57:50 38.00528 36.24667 14.62 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-26 10:32:04 38.0175 36.90611 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-26 10:06:43 37.86667 36.31694 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-26 09:48:24 37.94361 36.21972 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-26 09:15:02 37.43306 36.47361 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-26 09:05:22 38.12972 38.53556 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-09-26 07:35:50 40.77167 25.35667 7.37 ML 1.4 Ege Denizi
2024-09-26 07:24:02 40.78417 27.46944 7.09 ML 1.2 Marmara Denizi - [07.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-09-26 07:22:14 40.81083 27.46972 7.23 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.29 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-09-26 06:39:28 38.09083 37.24306 7.02 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-26 05:57:43 40.78944 25.42333 14.24 ML 1.4 Ege Denizi
2024-09-26 05:46:38 40.77222 25.36278 10.14 ML 1.8 Ege Denizi
2024-09-26 05:42:07 40.79222 25.39556 14.19 ML 1.5 Ege Denizi
2024-09-26 05:32:43 37.07194 28.30861 6.99 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-09-26 04:49:35 39.32083 41.16806 6.87 ML 1.8 Varto (Muş)
2024-09-26 04:41:22 38.45167 37.29306 7.02 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-26 04:40:50 35.74389 26.90833 17.41 ML 2.2 Ege Denizi - [116.07 km] Datça (Muğla)
2024-09-26 04:32:51 38.90861 42.11333 6.83 ML 1.8 Bulanık (Muş)
2024-09-26 04:11:31 38.89417 42.19 9.0 ML 1.0 Bulanık (Muş)
2024-09-26 03:53:47 37.77333 36.59111 6.98 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-26 03:40:57 38.24528 31.16833 5.47 ML 0.9 Yalvaç (Isparta)
2024-09-26 03:16:29 38.32333 42.57222 7.18 ML 1.1 Tatvan (Bitlis)
2024-09-26 02:17:24 37.3375 35.525 27.07 ML 2.4 İmamoğlu (Adana)
2024-09-26 00:38:26 36.99333 29.17389 6.91 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2024-09-26 00:11:26 36.2875 41.40222 7.0 ML 2.2 Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin)