  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.26 12:11:42  40.1202   38.2337        6.0      -.-  2.3  -.-   ESENYAKA-SUSEHRI (SIVAS)                          İlksel

2024.09.26 10:32:02  38.1092   36.9527        5.4      -.-  1.7  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.09.26 09:48:23  37.9638   36.2602        5.4      -.-  1.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.26 07:35:48  40.8222   25.3755        5.5      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.26 07:24:02  40.7742   27.4717       14.8      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.09.26 07:22:14  40.7738   27.4302       18.8      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel

2024.09.26 06:39:27  38.1003   37.1948        7.3      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.26 05:57:40  40.8232   25.3160        7.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.26 05:46:37  40.7727   25.4062        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.26 05:42:05  40.7985   25.3695        2.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.09.26 05:32:43  37.0660   28.3003       13.1      -.-  1.3  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel

2024.09.26 04:49:35  39.3215   41.1505        5.3      -.-  2.0  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.09.26 04:41:21  38.4978   37.2635       11.6      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.26 04:40:50  35.5643   27.1425       15.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.26 04:32:51  38.8668   42.1215        5.8      -.-  1.9  -.-   NAZIK-AHLAT (BITLIS)                              İlksel

2024.09.26 03:53:47  37.7697   36.5502        7.0      -.-  2.0  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.09.26 03:40:55  38.2607   31.1485       17.4      -.-  1.2  -.-   YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel

2024.09.26 03:16:28  38.2828   42.5665        8.7      -.-  1.6  -.-   KISIKLI-TATVAN (BITLIS)                           İlksel

2024.09.26 02:17:23  37.3860   35.5403       21.0      -.-  2.3  -.-   UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA)                           İlksel

2024.09.26 00:38:25  37.0158   29.1603        5.0      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2024.09.26 00:11:27  36.1692   41.4567        9.6      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer   

2024-09-26 12:42:04    40.755        31.3525      7.0     ML    1.0     Kaynaşlı (Düzce)

2024-09-26 12:11:43    40.1175      38.21694    7.61   ML    1.8     Suşehri (Sivas)   

2024-09-26 11:54:20    41.19389    43.89222    6.48   ML    2.0     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars)     

2024-09-26 11:07:40    38.12472    38.65583    10.0   ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-09-26 10:57:50    38.00528    36.24667    14.62 ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 10:32:04    38.0175      36.90611    7.0     ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 10:06:43    37.86667    36.31694    7.0     ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 09:48:24    37.94361    36.21972    7.0     ML    1.7     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 09:15:02    37.43306    36.47361    7.0     ML    1.3     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-09-26 09:05:22    38.12972    38.53556    7.0     ML    1.8     Sincik (Adıyaman)       

2024-09-26 07:35:50    40.77167    25.35667    7.37   ML    1.4     Ege Denizi

2024-09-26 07:24:02    40.78417    27.46944    7.09   ML    1.2     Marmara Denizi - [07.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-09-26 07:22:14    40.81083    27.46972    7.23   ML    1.6     Marmara Denizi - [06.29 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2024-09-26 06:39:28    38.09083    37.24306    7.02   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 05:57:43    40.78944    25.42333    14.24 ML    1.4     Ege Denizi

2024-09-26 05:46:38    40.77222    25.36278    10.14 ML    1.8     Ege Denizi

2024-09-26 05:42:07    40.79222    25.39556    14.19 ML    1.5     Ege Denizi

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-26 05:32:43    37.07194    28.30861    6.99   ML    1.1     Menteşe (Muğla)        

2024-09-26 04:49:35    39.32083    41.16806    6.87   ML    1.8     Varto (Muş)       

2024-09-26 04:41:22    38.45167    37.29306    7.02   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-26 04:40:50    35.74389    26.90833    17.41 ML    2.2     Ege Denizi - [116.07 km] Datça (Muğla)   

2024-09-26 04:32:51    38.90861    42.11333    6.83   ML    1.8     Bulanık (Muş)    

2024-09-26 04:11:31    38.89417    42.19 9.0     ML    1.0     Bulanık (Muş)    

2024-09-26 03:53:47    37.77333    36.59111    6.98   ML    2.1     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-09-26 03:40:57    38.24528    31.16833    5.47   ML    0.9     Yalvaç (Isparta)  

2024-09-26 03:16:29    38.32333    42.57222    7.18   ML    1.1     Tatvan (Bitlis)     

2024-09-26 02:17:24    37.3375      35.525        27.07 ML    2.4     İmamoğlu (Adana)     

2024-09-26 00:38:26    36.99333    29.17389    6.91   ML    1.4     Çameli (Denizli) 

2024-09-26 00:11:26    36.2875      41.40222    7.0     ML    2.2     Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin)

4 | 5