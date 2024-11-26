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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.26 10:28:48  39.2638   29.2907        0.0      -.-  1.2  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.11.26 08:08:18  37.9605   36.2953        5.4      -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.26 07:34:43  36.0453   32.1608       69.6      -.-  1.9  -.-   GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel

2024.11.26 07:33:43  37.9320   27.2292        7.6      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.26 07:27:28  38.8328   29.0757        5.2      -.-  1.2  -.-   KARAKOZAN-SELENDI (MANISA)                        İlksel

2024.11.26 07:26:49  38.1412   37.5047       20.1      -.-  1.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.26 06:58:10  35.8218   29.6183       66.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.26 06:56:07  37.6760   30.6030        7.1      -.-  1.9  -.-   YAZIR-AGLASUN (BURDUR)                            İlksel

2024.11.26 06:51:16  40.1853   31.8115        1.4      -.-  1.8  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.11.26 06:48:15  35.8995   31.0267        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.26 05:46:23  38.1077   38.4045        2.0      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.11.26 04:24:12  37.8030   36.2212        8.1      -.-  1.4  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.11.26 04:21:45  37.8415   36.2253        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.11.26 04:11:32  38.3705   38.7493        6.5      -.-  1.9  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.26 03:55:42  39.2162   41.5500        6.7      -.-  1.8  -.-   BASKENT-VARTO (MUS)                               İlksel

2024.11.26 03:53:54  38.2583   37.7787       11.9      -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.11.26 02:46:12  38.3050   38.7835        5.0      -.-  2.1  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.11.26 01:50:18  38.8897   41.7152        6.9      -.-  2.1  -.-   KARAMESE-(MUS)                                    İlksel

2024.11.26 01:12:47  40.3527   27.5063        1.7      -.-  1.1  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.11.26 00:50:48  36.3378   28.4265       32.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.26 00:33:42  37.9047   27.5850        1.2      -.-  2.0  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2024.11.26 00:28:44  37.8968   27.6112       10.6      -.-  2.3  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     İlksel

2024.11.26 00:25:54  37.8827   27.5828        7.3      -.-  1.9  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2024.11.26 00:24:44  37.8670   27.6212        7.2      -.-  2.3  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-26 12:12:25 39.48722  28.09417  6.91  ML    1.5    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-26 12:06:21 37.02333  34.97472  7.0    ML    1.3    Tarsus (Mersin)

2024-11-26 12:02:41 38.04083  37.63417  7.0    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-26 12:00:40 37.55056  36.36556  14.78         ML    1.2    Andırın (Kahramanmaraş)     

2024-11-26 11:57:19 39.13167  27.59139  7.0    ML    1.2    Soma (Manisa) 

2024-11-26 11:38:27 40.04667  35.835       7.0    ML    1.4    Kadışehri (Yozgat)    

2024-11-26 10:58:53 40.89861  31.66833  7.0    ML    1.0    Merkez (Bolu)  

2024-11-26 10:49:02 36.68861  30.01639  7.0    ML    1.7    Elmalı (Antalya)

2024-11-26 10:40:08 37.52111  37.25472  7.0    ML    1.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-26 10:29:28 37.27722  37.00917  7.0    ML    1.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-26 10:28:48 39.255       29.27167  7.0    ML    1.1    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-26 09:51:08 39.86444  42.52194  12.87         ML    1.1    Eleşkirt (Ağrı)   

2024-11-26 08:50:16 38.12306  38.47694  7.0    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-26 08:45:30 38.34722  38.77167  10.39         ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-11-26 08:08:19 37.94111  36.25306  7.02  ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-26 07:34:44 36.07917  32.21361  55.34         ML    1.9    Akdeniz - [20.22 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-11-26 07:33:44 37.94111  27.23389  7.0    ML    2.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.98 km] Selçuk (İzmir)    

2024-11-26 07:26:51 38.20306  37.55972  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-26 06:58:13 35.91333  29.25389  41.96         ML    1.8    Akdeniz - [40.60 km] Kaş (Antalya)     

2024-11-26 06:56:08 37.65861  30.57611  7.0    ML    1.7    Ağlasun (Burdur)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-26 06:51:19 40.25528  31.78583  7.0    ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-26 06:34:43 38.35333  38.81917  4.93  ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-26 04:24:12 37.78389  36.23639  7.0    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-26 04:21:47 37.82056  36.25694  7.0    ML    1.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-26 04:11:33 38.35417  38.74167  5.95  ML    2.0    Kale (Malatya)  

2024-11-26 03:55:43 39.21667  41.50222  7.03  ML    1.7    Varto (Muş)      

2024-11-26 03:53:55 38.29306  37.835       8.58  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-26 03:10:01 40.28528  33.435       7.0    ML    1.1    Kalecik (Ankara)        

2024-11-26 02:46:14 38.30028  38.78806  9.84  ML    2.2    Pütürge (Malatya)    

2024-11-26 02:01:38 38.23417  38.15194  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-26 01:50:19 38.91694  41.7075     7.0    ML    2.1    Merkez (Muş)   

2024-11-26 01:44:35 38.10167  38.44722  7.0    ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-26 01:12:48 40.31667  27.44222  6.94  ML    1.2    Biga (Çanakkale)       

2024-11-26 00:56:03 37.97028  38.14083  6.98  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-26 00:50:49 36.3575     28.45028  32.42         ML    2.2    Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla)      

2024-11-26 00:48:13 37.16806  36.68833  6.91  ML    1.0    Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-26 00:33:42 37.90528  27.61028  5.34  ML    2.0    Germencik (Aydın)   

2024-11-26 00:28:43 37.91056  27.6025     7.0    ML    2.2    Germencik (Aydın)   

2024-11-26 00:25:55 37.88528  27.59306  7.0    ML    1.9    Germencik (Aydın)   

2024-11-26 00:24:44 37.90306  27.57333  7.0    ML    2.2    Germencik (Aydın)   

2024-11-26 00:14:52 38.15556  37.86056  7.95  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)

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