Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.26 10:28:48 39.2638 29.2907 0.0 -.- 1.2 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.26 08:08:18 37.9605 36.2953 5.4 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.26 07:34:43 36.0453 32.1608 69.6 -.- 1.9 -.- GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.11.26 07:33:43 37.9320 27.2292 7.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.26 07:27:28 38.8328 29.0757 5.2 -.- 1.2 -.- KARAKOZAN-SELENDI (MANISA) İlksel
2024.11.26 07:26:49 38.1412 37.5047 20.1 -.- 1.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.26 06:58:10 35.8218 29.6183 66.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.26 06:56:07 37.6760 30.6030 7.1 -.- 1.9 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2024.11.26 06:51:16 40.1853 31.8115 1.4 -.- 1.8 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.26 06:48:15 35.8995 31.0267 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.26 05:46:23 38.1077 38.4045 2.0 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.26 04:24:12 37.8030 36.2212 8.1 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.26 04:21:45 37.8415 36.2253 5.0 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.26 04:11:32 38.3705 38.7493 6.5 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.26 03:55:42 39.2162 41.5500 6.7 -.- 1.8 -.- BASKENT-VARTO (MUS) İlksel
2024.11.26 03:53:54 38.2583 37.7787 11.9 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.26 02:46:12 38.3050 38.7835 5.0 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.26 01:50:18 38.8897 41.7152 6.9 -.- 2.1 -.- KARAMESE-(MUS) İlksel
2024.11.26 01:12:47 40.3527 27.5063 1.7 -.- 1.1 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.26 00:50:48 36.3378 28.4265 32.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.26 00:33:42 37.9047 27.5850 1.2 -.- 2.0 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.26 00:28:44 37.8968 27.6112 10.6 -.- 2.3 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.26 00:25:54 37.8827 27.5828 7.3 -.- 1.9 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.26 00:24:44 37.8670 27.6212 7.2 -.- 2.3 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
AFAD 26 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-26 12:12:25 39.48722 28.09417 6.91 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-26 12:06:21 37.02333 34.97472 7.0 ML 1.3 Tarsus (Mersin)
2024-11-26 12:02:41 38.04083 37.63417 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-26 12:00:40 37.55056 36.36556 14.78 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-26 11:57:19 39.13167 27.59139 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-11-26 11:38:27 40.04667 35.835 7.0 ML 1.4 Kadışehri (Yozgat)
2024-11-26 10:58:53 40.89861 31.66833 7.0 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2024-11-26 10:49:02 36.68861 30.01639 7.0 ML 1.7 Elmalı (Antalya)
2024-11-26 10:40:08 37.52111 37.25472 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-26 10:29:28 37.27722 37.00917 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-26 10:28:48 39.255 29.27167 7.0 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-26 09:51:08 39.86444 42.52194 12.87 ML 1.1 Eleşkirt (Ağrı)
2024-11-26 08:50:16 38.12306 38.47694 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-11-26 08:45:30 38.34722 38.77167 10.39 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-11-26 08:08:19 37.94111 36.25306 7.02 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-11-26 07:34:44 36.07917 32.21361 55.34 ML 1.9 Akdeniz - [20.22 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-11-26 07:33:44 37.94111 27.23389 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.98 km] Selçuk (İzmir)
2024-11-26 07:26:51 38.20306 37.55972 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-26 06:58:13 35.91333 29.25389 41.96 ML 1.8 Akdeniz - [40.60 km] Kaş (Antalya)
2024-11-26 06:56:08 37.65861 30.57611 7.0 ML 1.7 Ağlasun (Burdur)
2024-11-26 06:51:19 40.25528 31.78583 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-11-26 06:34:43 38.35333 38.81917 4.93 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-26 04:24:12 37.78389 36.23639 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-26 04:21:47 37.82056 36.25694 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-11-26 04:11:33 38.35417 38.74167 5.95 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-11-26 03:55:43 39.21667 41.50222 7.03 ML 1.7 Varto (Muş)
2024-11-26 03:53:55 38.29306 37.835 8.58 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-11-26 03:10:01 40.28528 33.435 7.0 ML 1.1 Kalecik (Ankara)
2024-11-26 02:46:14 38.30028 38.78806 9.84 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-26 02:01:38 38.23417 38.15194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-26 01:50:19 38.91694 41.7075 7.0 ML 2.1 Merkez (Muş)
2024-11-26 01:44:35 38.10167 38.44722 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-26 01:12:48 40.31667 27.44222 6.94 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-11-26 00:56:03 37.97028 38.14083 6.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-26 00:50:49 36.3575 28.45028 32.42 ML 2.2 Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-26 00:48:13 37.16806 36.68833 6.91 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-26 00:33:42 37.90528 27.61028 5.34 ML 2.0 Germencik (Aydın)
2024-11-26 00:28:43 37.91056 27.6025 7.0 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2024-11-26 00:25:55 37.88528 27.59306 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın)
2024-11-26 00:24:44 37.90306 27.57333 7.0 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2024-11-26 00:14:52 38.15556 37.86056 7.95 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)