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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.26 11:58:52  36.1855   35.7212        5.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.26 11:10:13  38.1563   38.4635        1.6      -.-  1.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2025.03.26 10:58:00  40.5648   39.5855       27.8      -.-  1.7  -.-   OLUCAK-(GUMUSHANE)                                İlksel

2025.03.26 10:29:55  36.8268   36.6278       10.1      -.-  1.7  -.-   CINARBASI-HASSA (HATAY)                           İlksel

2025.03.26 10:22:58  38.1420   36.5892        5.0      -.-  1.8  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.26 10:14:50  40.3723   29.9457        9.0      -.-  1.5  -.-   DUZMESE-OSMANELI (BILECIK)                        İlksel

2025.03.26 10:09:22  38.3585   39.2757        5.0      -.-  1.1  -.-   YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)                    İlksel

2025.03.26 09:54:44  38.7638   42.4610       17.2      -.-  2.0  -.-   AHLAT (BITLIS)                                    İlksel

2025.03.26 08:41:22  38.5798   39.2992        5.0      -.-  1.3  -.-   DOGANKUS-(ELAZIG)                                 İlksel

2025.03.26 07:58:58  38.9945   27.9365        5.3      -.-  1.5  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2025.03.26 06:28:19  36.8220   25.7760       12.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 06:07:28  37.7308   35.4190        4.8      -.-  1.5  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel

2025.03.26 05:41:39  38.5263   37.7362        6.0      -.-  1.1  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.26 05:18:00  38.1827   37.6667        8.1      -.-  1.4  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2025.03.26 05:08:00  36.5475   25.7540       13.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 04:56:12  37.9090   27.2887       14.3      -.-  2.6  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel

2025.03.26 04:22:54  37.0465   35.6918       21.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)                     İlksel

2025.03.26 03:59:47  36.4473   28.6953        6.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.26 03:57:14  36.6743   25.5172       12.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 03:40:00  35.9412   28.9797        9.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.26 03:20:37  36.6628   25.5945        9.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 02:59:41  38.4533   36.9657        5.0      -.-  1.4  -.-   BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2025.03.26 02:27:47  38.7672   43.5927       10.8      -.-  2.2  -.-   YUKARIGOLALAN-(VAN)                               İlksel

2025.03.26 02:21:08  36.6275   25.5148        5.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 02:11:08  36.4895   27.5513       92.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 02:05:20  37.0277   28.2188        5.2      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.26 02:00:07  37.9767   36.3977        7.6      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.26 01:51:26  38.0000   36.3853        5.0      -.-  2.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.26 01:23:25  37.5897   26.8502       14.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 01:02:24  36.6602   25.4995        7.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.26 00:56:46  40.2955   29.4797        5.3      -.-  2.3  -.-   SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-26 11:10:12    38.15472    38.41111    12.9   ML    1.6     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-26 10:57:58    40.50472    39.25222    7.2     ML    1.5     Torul (Gümüşhane)    

2025-03-26 10:29:55    36.89417    36.54972    7.18   ML    1.9     İslahiye (Gaziantep)    

2025-03-26 10:22:58    38.13583    36.56 7.07   ML    2.0     Göksun (Kahramanmaraş)   

2025-03-26 10:15:49    40.94972    31.37083    8.14   ML    1.0     Yığılca (Düzce)  

2025-03-26 10:09:21    38.35278    39.25167    7.0     ML    1.0     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-26 09:54:45    38.77 42.43361    10.55 ML    2.2     Ahlat (Bitlis)       

2025-03-26 08:42:28    37.82444    36.64917    6.96   ML    1.4     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-26 08:41:22    38.48667    39.34917    7.0     ML    1.4     Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ)   

2025-03-26 08:24:47    38.39667    30.01111    7.0     ML    0.8     Sandıklı (Afyonkarahisar)        

2025-03-26 07:58:58    38.94556    27.89139    6.99   ML    1.4     Akhisar (Manisa)         

2025-03-26 06:54:05    36.10278    26.43611    7.65   ML    1.4     Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla)   

2025-03-26 06:40:25    38.1   38.50639    7.63   ML    1.1     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-26 06:28:21    36.88694    25.89111    7.0     ML    1.9     Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla)     

2025-03-26 06:07:29    37.685        35.39333    6.37   ML    1.5     Aladağ (Adana) 

2025-03-26 05:52:56    40.40389    42.29111    6.66   ML    1.8     Şenkaya (Erzurum)     

2025-03-26 05:41:39    38.49278    37.7125      7.02   ML    1.2     Darende (Malatya)     

2025-03-26 05:18:01    38.19444    37.67222    7.0     ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-26 05:07:58    36.55111    25.77417    7.0     ML    2.8     Ege Denizi

2025-03-26 04:56:13    37.93167    27.33583    8.66   ML    2.5     Selçuk (İzmir)     

2025-03-26 04:23:56    36.27167    41.02222    7.0     ML    2.9     Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)       

2025-03-26 04:22:55    37.07444    35.78778    6.94   ML    1.3     Ceyhan (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-26 03:59:47    36.44139    28.68806    10.31 ML    2.9     Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-26 03:57:14    36.73472    25.69167    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-03-26 03:51:50    36.2575      35.72361    6.91   ML    1.1     Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay)      

2025-03-26 03:40:01    36.01972    28.915        39.17 ML    2.0     Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-26 03:35:27    41.96833    26.60972    8.04   ML    1.0     Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne)  

2025-03-26 03:20:37    36.61778    25.7925      7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-03-26 03:03:45    36.10889    28.125        6.68   ML    1.0     Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-26 02:59:42    38.47528    36.99111    7.16   ML    1.2     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-03-26 02:52:35    38.09306    38.50167    7.0     ML    1.1     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-26 02:27:48    38.75222    43.62694    15.2   ML    2.1     İpekyolu (Van)   

2025-03-26 02:21:10    36.71056    25.77917    7.0     ML    1.5     Ege Denizi

2025-03-26 02:15:35    37.95222    36.2275      7.0     ML    1.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-26 02:11:08    36.50917    27.51861    86.73 ML    2.0     Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla)   

2025-03-26 02:05:21    37.01139    28.26056    6.82   ML    1.0     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla) 

2025-03-26 02:01:56    37.14194    28.79694    7.06   ML    0.8     Menteşe (Muğla)        

2025-03-26 02:00:07    37.98417    36.38583    6.98   ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-26 01:51:27    37.99806    36.40972    5.6     ML    2.7     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-26 01:34:35    38.22306    38.69611    10.83 ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-03-26 01:25:12    36.18611    36.0425      7.06   ML    1.0     Samandağ (Hatay)      

2025-03-26 01:23:26    37.5925      26.86083    14.7   ML    2.8     Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın)      

2025-03-26 01:07:21    36.49361    28.69917    7.0     ML    1.0     Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-26 01:02:01    38.55028    38.05611    6.17   ML    1.0     Yazıhan (Malatya)      

2025-03-26 00:56:45    40.28611    29.47111    7.0     ML    2.0     Yenişehir (Bursa)        

2025-03-26 00:42:53    38.4125      38.20222    7.13   ML    0.7     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-26 00:41:03    38.1875      38.67139    5.37   ML    0.8     Pütürge (Malatya)

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