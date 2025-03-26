Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.26 11:58:52 36.1855 35.7212 5.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.26 11:10:13 38.1563 38.4635 1.6 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.26 10:58:00 40.5648 39.5855 27.8 -.- 1.7 -.- OLUCAK-(GUMUSHANE) İlksel
2025.03.26 10:29:55 36.8268 36.6278 10.1 -.- 1.7 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY) İlksel
2025.03.26 10:22:58 38.1420 36.5892 5.0 -.- 1.8 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.26 10:14:50 40.3723 29.9457 9.0 -.- 1.5 -.- DUZMESE-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2025.03.26 10:09:22 38.3585 39.2757 5.0 -.- 1.1 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.26 09:54:44 38.7638 42.4610 17.2 -.- 2.0 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2025.03.26 08:41:22 38.5798 39.2992 5.0 -.- 1.3 -.- DOGANKUS-(ELAZIG) İlksel
2025.03.26 07:58:58 38.9945 27.9365 5.3 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.03.26 06:28:19 36.8220 25.7760 12.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 06:07:28 37.7308 35.4190 4.8 -.- 1.5 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.03.26 05:41:39 38.5263 37.7362 6.0 -.- 1.1 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.26 05:18:00 38.1827 37.6667 8.1 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.26 05:08:00 36.5475 25.7540 13.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 04:56:12 37.9090 27.2887 14.3 -.- 2.6 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2025.03.26 04:22:54 37.0465 35.6918 21.0 -.- 1.3 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.26 03:59:47 36.4473 28.6953 6.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.26 03:57:14 36.6743 25.5172 12.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 03:40:00 35.9412 28.9797 9.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.26 03:20:37 36.6628 25.5945 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 02:59:41 38.4533 36.9657 5.0 -.- 1.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.26 02:27:47 38.7672 43.5927 10.8 -.- 2.2 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2025.03.26 02:21:08 36.6275 25.5148 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 02:11:08 36.4895 27.5513 92.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 02:05:20 37.0277 28.2188 5.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.26 02:00:07 37.9767 36.3977 7.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.26 01:51:26 38.0000 36.3853 5.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.26 01:23:25 37.5897 26.8502 14.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 01:02:24 36.6602 25.4995 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.26 00:56:46 40.2955 29.4797 5.3 -.- 2.3 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) İlksel
AFAD 26 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-26 11:10:12 38.15472 38.41111 12.9 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-26 10:57:58 40.50472 39.25222 7.2 ML 1.5 Torul (Gümüşhane)
2025-03-26 10:29:55 36.89417 36.54972 7.18 ML 1.9 İslahiye (Gaziantep)
2025-03-26 10:22:58 38.13583 36.56 7.07 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-26 10:15:49 40.94972 31.37083 8.14 ML 1.0 Yığılca (Düzce)
2025-03-26 10:09:21 38.35278 39.25167 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-03-26 09:54:45 38.77 42.43361 10.55 ML 2.2 Ahlat (Bitlis)
2025-03-26 08:42:28 37.82444 36.64917 6.96 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-26 08:41:22 38.48667 39.34917 7.0 ML 1.4 Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ)
2025-03-26 08:24:47 38.39667 30.01111 7.0 ML 0.8 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2025-03-26 07:58:58 38.94556 27.89139 6.99 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2025-03-26 06:54:05 36.10278 26.43611 7.65 ML 1.4 Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla)
2025-03-26 06:40:25 38.1 38.50639 7.63 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-03-26 06:28:21 36.88694 25.89111 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-26 06:07:29 37.685 35.39333 6.37 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2025-03-26 05:52:56 40.40389 42.29111 6.66 ML 1.8 Şenkaya (Erzurum)
2025-03-26 05:41:39 38.49278 37.7125 7.02 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-03-26 05:18:01 38.19444 37.67222 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-26 05:07:58 36.55111 25.77417 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-03-26 04:56:13 37.93167 27.33583 8.66 ML 2.5 Selçuk (İzmir)
2025-03-26 04:23:56 36.27167 41.02222 7.0 ML 2.9 Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)
2025-03-26 04:22:55 37.07444 35.78778 6.94 ML 1.3 Ceyhan (Adana)
2025-03-26 03:59:47 36.44139 28.68806 10.31 ML 2.9 Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-26 03:57:14 36.73472 25.69167 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-26 03:51:50 36.2575 35.72361 6.91 ML 1.1 Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay)
2025-03-26 03:40:01 36.01972 28.915 39.17 ML 2.0 Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya)
2025-03-26 03:35:27 41.96833 26.60972 8.04 ML 1.0 Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne)
2025-03-26 03:20:37 36.61778 25.7925 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-26 03:03:45 36.10889 28.125 6.68 ML 1.0 Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-26 02:59:42 38.47528 36.99111 7.16 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-03-26 02:52:35 38.09306 38.50167 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-03-26 02:27:48 38.75222 43.62694 15.2 ML 2.1 İpekyolu (Van)
2025-03-26 02:21:10 36.71056 25.77917 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2025-03-26 02:15:35 37.95222 36.2275 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-26 02:11:08 36.50917 27.51861 86.73 ML 2.0 Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla)
2025-03-26 02:05:21 37.01139 28.26056 6.82 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-26 02:01:56 37.14194 28.79694 7.06 ML 0.8 Menteşe (Muğla)
2025-03-26 02:00:07 37.98417 36.38583 6.98 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-26 01:51:27 37.99806 36.40972 5.6 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-26 01:34:35 38.22306 38.69611 10.83 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-26 01:25:12 36.18611 36.0425 7.06 ML 1.0 Samandağ (Hatay)
2025-03-26 01:23:26 37.5925 26.86083 14.7 ML 2.8 Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın)
2025-03-26 01:07:21 36.49361 28.69917 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-26 01:02:01 38.55028 38.05611 6.17 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-03-26 00:56:45 40.28611 29.47111 7.0 ML 2.0 Yenişehir (Bursa)
2025-03-26 00:42:53 38.4125 38.20222 7.13 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-26 00:41:03 38.1875 38.67139 5.37 ML 0.8 Pütürge (Malatya)