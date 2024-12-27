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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Aralık son depremler listesi 

  Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer

2024.12.27 14:09:52  37.6028   37.2995        5.4      -.-  1.7  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.12.27 12:58:33  38.5153   39.2068        5.5      -.-  1.8  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.12.27 12:57:02  37.0810   29.0143        1.9      -.-  1.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.12.27 12:13:57  37.1580   28.8027        6.3      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 11:54:05  37.1130   29.0953        3.7      -.-  0.8  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

2024.12.27 11:47:53  38.0890   37.3855        4.1      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.27 10:54:07  37.6447   39.2287       18.4      -.-  1.7  -.-   DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA)                      İlksel

2024.12.27 10:53:43  37.0120   28.8057       12.5      -.-  1.4  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.12.27 10:35:03  37.1737   28.8070        5.4      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 10:18:19  37.1613   28.7947       13.4      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 09:55:05  37.1365   28.7940       25.6      -.-  2.1  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 08:29:07  38.7022   27.1907       15.3      -.-  2.4  -.-   BOZALAN-MENEMEN (IZMIR)                           İlksel

2024.12.27 08:22:57  37.1342   28.8408       13.6      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 07:50:45  37.0765   28.8490       23.6      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.12.27 07:32:40  38.2417   37.7603        7.8      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.27 07:03:57  38.5258   28.2905        5.4      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.27 06:15:28  37.3320   36.4517        8.4      -.-  2.2  -.-   COTLU-DUZICI (OSMANIYE)                           İlksel

2024.12.27 06:00:54  37.1353   28.8248       14.0      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 05:41:58  37.1162   28.8105       24.3      -.-  1.5  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.27 05:20:47  37.1353   28.8088       15.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 05:15:05  40.0488   24.3610        8.7      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.27 04:37:36  36.9522   27.6515        4.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.27 04:32:25  37.1258   28.8387       13.6      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.12.27 04:14:38  37.1635   28.8277       14.6      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 04:01:49  37.1355   28.8252       20.2      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 03:51:22  37.6238   27.2527        5.5      -.-  2.2  -.-   ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)                            İlksel

2024.12.27 03:04:38  37.2590   28.7695        3.9      -.-  1.5  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 İlksel

2024.12.27 02:54:20  38.0532   37.3210       15.7      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.27 02:45:09  35.7357   25.4968       21.3      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.27 02:44:41  37.1382   28.8422        8.9      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 02:30:41  38.6605   30.9052        5.4      -.-  1.1  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2024.12.27 02:29:43  38.8452   31.4765        5.2      -.-  1.8  -.-   LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.12.27 02:28:45  37.8627   29.2887       20.0      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.27 01:57:44  37.1078   28.8490        9.0      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.12.27 01:57:11  37.1493   28.8227       16.5      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 01:14:34  37.1480   28.8257       24.4      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 01:11:42  38.1853   36.9027        3.6      -.-  1.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.27 01:05:27  37.1535   28.8243        4.8      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 00:51:50  37.1605   28.8105        7.8      -.-  2.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 00:44:51  36.6297   28.0040       78.5      -.-  1.8  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.12.27 00:40:16  37.1163   28.8143        5.0      -.-  1.1  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.12.27 00:21:32  37.0085   28.4148       15.0      -.-  1.2  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 00:17:45  37.2113   28.8283       22.4      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 00:15:29  37.1698   28.8128        9.5      -.-  2.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.27 00:13:36  37.1703   28.8298       14.6      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-27 13:07:25 38.3275     31.15361  11.82         ML    0.9    Yalvaç (Isparta)

2024-12-27 12:58:33 38.45194  39.16917  7.0    ML    1.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-27 12:57:04 37.10583  29.03139  7.0    ML    1.2    Acıpayam (Denizli)    

2024-12-27 12:31:40 40.13917  38.15222  6.48  ML    1.1    Suşehri (Sivas)  

2024-12-27 12:26:42 39.36944  29.30583  5.52  ML    1.7    Emet (Kütahya)

2024-12-27 12:26:28 39.05833  28.9775     6.95  ML    0.9    Simav (Kütahya)        

2024-12-27 12:24:23 38.15972  37.9775     7.0    ML    0.7    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-27 12:13:57 37.15139  28.8075     7.01  ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 12:10:25 38.2725     38.13583  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-27 12:08:51 38.2875     37.97917  7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-27 11:54:05 37.04556  29.00417  7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-27 11:47:53 38.07083  37.46889  7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-27 10:54:06 37.12611  39.26361  7.21  ML    1.7    Haliliye (Şanlıurfa)    

2024-12-27 10:53:48 37.15056  28.71417  7.0    ML    1.4    Ula (Muğla)      

2024-12-27 10:35:03 37.14361  28.72194  7.0    ML    1.7    Ula (Muğla)      

2024-12-27 10:18:20 37.13028  28.78722  7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 09:55:07 37.15917  28.81139  7.0    ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 09:44:15 39.19111  34.14417  7.0    ML    0.8    Merkez (Kırşehir)      

2024-12-27 09:35:08 37.08806  36.50306  7.0    ML    1.5    Hasanbeyli (Osmaniye)        

2024-12-27 09:34:00 37.47         36.55111  7.0    ML    0.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-27 09:28:29 36.92         29.32639  7.0    ML    1.3    Çameli (Denizli)

2024-12-27 09:22:24 38.17806  38.53472  7.0    ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-27 09:15:17 39.76306  44.44611  6.65  ML    2.0    Aralık (Iğdır)    

2024-12-27 09:12:57 37.18639  28.79944  7.0    ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-27 09:11:36 37.39806  29.96361  7.0    ML    1.2    Karamanlı (Burdur)  

2024-12-27 09:10:44 37.16056  28.81917  7.0    ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 08:29:07 38.69528  27.20444  7.83  ML    2.3    Menemen (İzmir)      

2024-12-27 08:22:57 37.13639  28.79333  6.98  ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 07:59:01 38.35778  38.73611  12.24         ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-12-27 07:50:46 37.14111  28.64278  6.99  ML    1.5    Ula (Muğla)      

2024-12-27 07:32:40 38.25         37.77417  9.79  ML    1.7    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-27 07:16:55 37.16083  28.85222  7.0    ML    1.2    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-27 07:03:58 38.47         28.2875     7.0    ML    1.5    Salihli (Manisa)

2024-12-27 06:15:29 37.34806  36.47778  7.0    ML    2.2    Düziçi (Osmaniye)     

2024-12-27 06:10:47 37.14139  28.82333  7.0    ML    1.2    Menteşe (Muğla)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-27 06:00:54 37.13722  28.83444  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 05:48:52 39.26056  29.25139  7.0    ML    1.4    Hisarcık (Kütahya)    

2024-12-27 05:42:00 37.14167  28.82167  7.0    ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 05:32:41 38.21833  38.24056  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-27 05:32:04 36.36111  29.26833  7.01  ML    1.7    Seydikemer (Muğla) 

2024-12-27 05:20:47 37.13639  28.79278  7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 04:56:43 38.74917  40.05889  6.96  ML    1.1    Palu (Elazığ)     

2024-12-27 04:37:36 36.95722  27.65778  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla)        

2024-12-27 04:32:25 37.13833  28.79472  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 04:15:47 38.22         38.23972  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-27 04:14:38 37.14417  28.78528  7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 04:10:13 37.14889  28.84556  7.0    ML    1.2    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-27 04:01:49 37.13361  28.78222  7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 03:51:22 37.61611  27.23972  6.93  ML    2.2    Söke (Aydın)    

2024-12-27 03:47:39 38.1725     38.18806  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-27 03:41:43 37.17417  36.88972  7.0    ML    1.4    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-27 03:04:51 38.07222  38.34056  7.0    ML    1.3    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-27 03:04:38 37.15306  28.83389  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 02:44:42 37.12833  28.83639  7.0    ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 02:30:42 38.65222  30.94556  6.07  ML    1.1    Çay (Afyonkarahisar)

2024-12-27 02:29:43 38.8975     31.44528  7.0    ML    1.7    Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-12-27 02:28:47 37.87333  29.27694  7.04  ML    1.2    Çal (Denizli)      

2024-12-27 02:00:22 38.35444  38.75972  10.14         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-12-27 01:57:44 37.15861  28.83028  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 01:57:11 37.13944  28.80944  7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 01:14:37 37.21667  28.79417  7.0    ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-27 01:11:42 38.13611  36.83667  7.0    ML    1.3    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-12-27 01:05:28 37.23222  28.76917  7.0    ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 00:51:49 37.14083  28.73611  7.17  ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 00:44:51 36.66611  28.11861  75.51         ML    1.7    Marmaris (Muğla)        

2024-12-27 00:21:34 37.01333  28.35528  7.0    ML    1.3    Ula (Muğla)      

2024-12-27 00:15:29 37.14111  28.82167  7.15  ML    2.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-27 00:13:37 37.15056  28.8225     7.0    ML    1.4    Menteşe (Muğla)

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