Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2024.12.27 14:09:52 37.6028 37.2995 5.4 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.27 12:58:33 38.5153 39.2068 5.5 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.12.27 12:57:02 37.0810 29.0143 1.9 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 12:13:57 37.1580 28.8027 6.3 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 11:54:05 37.1130 29.0953 3.7 -.- 0.8 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.12.27 11:47:53 38.0890 37.3855 4.1 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.27 10:54:07 37.6447 39.2287 18.4 -.- 1.7 -.- DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2024.12.27 10:53:43 37.0120 28.8057 12.5 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 10:35:03 37.1737 28.8070 5.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 10:18:19 37.1613 28.7947 13.4 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 09:55:05 37.1365 28.7940 25.6 -.- 2.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.27 08:29:07 38.7022 27.1907 15.3 -.- 2.4 -.- BOZALAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2024.12.27 08:22:57 37.1342 28.8408 13.6 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 07:50:45 37.0765 28.8490 23.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 07:32:40 38.2417 37.7603 7.8 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.27 07:03:57 38.5258 28.2905 5.4 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.27 06:15:28 37.3320 36.4517 8.4 -.- 2.2 -.- COTLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.12.27 06:00:54 37.1353 28.8248 14.0 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 05:41:58 37.1162 28.8105 24.3 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 05:20:47 37.1353 28.8088 15.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 05:15:05 40.0488 24.3610 8.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.27 04:37:36 36.9522 27.6515 4.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.27 04:32:25 37.1258 28.8387 13.6 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 04:14:38 37.1635 28.8277 14.6 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 04:01:49 37.1355 28.8252 20.2 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 03:51:22 37.6238 27.2527 5.5 -.- 2.2 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.12.27 03:04:38 37.2590 28.7695 3.9 -.- 1.5 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 02:54:20 38.0532 37.3210 15.7 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.27 02:45:09 35.7357 25.4968 21.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.27 02:44:41 37.1382 28.8422 8.9 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 02:30:41 38.6605 30.9052 5.4 -.- 1.1 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.27 02:29:43 38.8452 31.4765 5.2 -.- 1.8 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.27 02:28:45 37.8627 29.2887 20.0 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.27 01:57:44 37.1078 28.8490 9.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 01:57:11 37.1493 28.8227 16.5 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 01:14:34 37.1480 28.8257 24.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 01:11:42 38.1853 36.9027 3.6 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.27 01:05:27 37.1535 28.8243 4.8 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:51:50 37.1605 28.8105 7.8 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:44:51 36.6297 28.0040 78.5 -.- 1.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.27 00:40:16 37.1163 28.8143 5.0 -.- 1.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:21:32 37.0085 28.4148 15.0 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:17:45 37.2113 28.8283 22.4 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:15:29 37.1698 28.8128 9.5 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.27 00:13:36 37.1703 28.8298 14.6 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
AFAD 27 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-27 13:07:25 38.3275 31.15361 11.82 ML 0.9 Yalvaç (Isparta)
2024-12-27 12:58:33 38.45194 39.16917 7.0 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-12-27 12:57:04 37.10583 29.03139 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
2024-12-27 12:31:40 40.13917 38.15222 6.48 ML 1.1 Suşehri (Sivas)
2024-12-27 12:26:42 39.36944 29.30583 5.52 ML 1.7 Emet (Kütahya)
2024-12-27 12:26:28 39.05833 28.9775 6.95 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2024-12-27 12:24:23 38.15972 37.9775 7.0 ML 0.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-27 12:13:57 37.15139 28.8075 7.01 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 12:10:25 38.2725 38.13583 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-27 12:08:51 38.2875 37.97917 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-12-27 11:54:05 37.04556 29.00417 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-27 11:47:53 38.07083 37.46889 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-27 10:54:06 37.12611 39.26361 7.21 ML 1.7 Haliliye (Şanlıurfa)
2024-12-27 10:53:48 37.15056 28.71417 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-12-27 10:35:03 37.14361 28.72194 7.0 ML 1.7 Ula (Muğla)
2024-12-27 10:18:20 37.13028 28.78722 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 09:55:07 37.15917 28.81139 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 09:44:15 39.19111 34.14417 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırşehir)
2024-12-27 09:35:08 37.08806 36.50306 7.0 ML 1.5 Hasanbeyli (Osmaniye)
2024-12-27 09:34:00 37.47 36.55111 7.0 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-27 09:28:29 36.92 29.32639 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2024-12-27 09:22:24 38.17806 38.53472 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-12-27 09:15:17 39.76306 44.44611 6.65 ML 2.0 Aralık (Iğdır)
2024-12-27 09:12:57 37.18639 28.79944 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2024-12-27 09:11:36 37.39806 29.96361 7.0 ML 1.2 Karamanlı (Burdur)
2024-12-27 09:10:44 37.16056 28.81917 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 08:29:07 38.69528 27.20444 7.83 ML 2.3 Menemen (İzmir)
2024-12-27 08:22:57 37.13639 28.79333 6.98 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 07:59:01 38.35778 38.73611 12.24 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-12-27 07:50:46 37.14111 28.64278 6.99 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-12-27 07:32:40 38.25 37.77417 9.79 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-12-27 07:16:55 37.16083 28.85222 7.0 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)
2024-12-27 07:03:58 38.47 28.2875 7.0 ML 1.5 Salihli (Manisa)
2024-12-27 06:15:29 37.34806 36.47778 7.0 ML 2.2 Düziçi (Osmaniye)
2024-12-27 06:10:47 37.14139 28.82333 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 06:00:54 37.13722 28.83444 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 05:48:52 39.26056 29.25139 7.0 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)
2024-12-27 05:42:00 37.14167 28.82167 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 05:32:41 38.21833 38.24056 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-27 05:32:04 36.36111 29.26833 7.01 ML 1.7 Seydikemer (Muğla)
2024-12-27 05:20:47 37.13639 28.79278 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 04:56:43 38.74917 40.05889 6.96 ML 1.1 Palu (Elazığ)
2024-12-27 04:37:36 36.95722 27.65778 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-27 04:32:25 37.13833 28.79472 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 04:15:47 38.22 38.23972 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-27 04:14:38 37.14417 28.78528 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 04:10:13 37.14889 28.84556 7.0 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)
2024-12-27 04:01:49 37.13361 28.78222 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 03:51:22 37.61611 27.23972 6.93 ML 2.2 Söke (Aydın)
2024-12-27 03:47:39 38.1725 38.18806 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-27 03:41:43 37.17417 36.88972 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-27 03:04:51 38.07222 38.34056 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-27 03:04:38 37.15306 28.83389 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 02:44:42 37.12833 28.83639 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 02:30:42 38.65222 30.94556 6.07 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
2024-12-27 02:29:43 38.8975 31.44528 7.0 ML 1.7 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-27 02:28:47 37.87333 29.27694 7.04 ML 1.2 Çal (Denizli)
2024-12-27 02:00:22 38.35444 38.75972 10.14 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-27 01:57:44 37.15861 28.83028 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 01:57:11 37.13944 28.80944 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 01:14:37 37.21667 28.79417 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2024-12-27 01:11:42 38.13611 36.83667 7.0 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-27 01:05:28 37.23222 28.76917 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 00:51:49 37.14083 28.73611 7.17 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 00:44:51 36.66611 28.11861 75.51 ML 1.7 Marmaris (Muğla)
2024-12-27 00:21:34 37.01333 28.35528 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)
2024-12-27 00:15:29 37.14111 28.82167 7.15 ML 2.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-27 00:13:37 37.15056 28.8225 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)