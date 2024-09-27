Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.27 13:04:15 39.1673 29.3017 0.0 -.- 1.3 -.- ORENKOY-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.09.27 12:39:18 37.3227 43.9200 3.5 -.- 3.3 3.3 DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2024.09.27 12:28:31 37.9022 36.3003 5.4 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.27 12:14:55 40.4808 29.1982 0.0 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.09.27 10:44:33 38.1875 27.7393 10.4 -.- 1.3 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.09.27 10:29:51 38.6910 43.4897 21.9 -.- 2.7 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2024.09.27 09:33:29 37.6117 29.6367 10.8 -.- 3.2 3.3 DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.09.27 09:12:38 39.0115 40.2785 6.1 -.- 2.4 -.- YAYGINCAYIR-(BINGOL) İlksel
2024.09.27 07:40:15 37.7767 26.8508 9.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.27 07:38:11 38.8832 38.0247 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.27 05:03:25 35.4708 23.4058 8.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.27 03:22:04 36.7035 28.1585 11.9 -.- 0.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.09.27 03:22:01 38.0713 36.5692 5.5 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.27 02:52:49 39.8580 42.8767 12.9 -.- 1.6 -.- GONCALI-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.09.27 02:35:15 37.5357 37.1747 12.9 -.- 1.3 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.27 01:54:24 38.4212 37.4408 5.6 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.27 01:39:37 38.6485 39.4115 13.3 -.- 1.7 -.- HOSKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.09.27 01:38:16 36.0013 29.0207 21.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.27 00:04:01 39.8492 42.7927 7.6 -.- 2.2 -.- TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.09.27 00:03:06 38.4412 37.5095 4.9 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 27 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-27 12:39:18 37.29417 43.97528 7.0 ML 3.1 Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari)
2024-09-27 12:34:02 39.6525 29.47083 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-09-27 12:02:45 41.50083 27.77694 6.1 ML 1.3 Vize (Kırklareli)
2024-09-27 12:02:37 38.00639 37.51306 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-27 12:00:21 38.47444 29.11333 1.9 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2024-09-27 11:15:49 40.38333 27.00806 18.1 ML 1.4 Lapseki (Çanakkale)
2024-09-27 11:08:02 38.85889 25.48917 10.6 ML 2.2 Ege Denizi - [82.63 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-27 10:36:15 38.21056 38.58083 7.0 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 10:29:52 38.71667 43.42667 19.29 ML 2.4 Tuşba (Van)
2024-09-27 09:50:39 37.65139 29.64222 19.62 ML 1.3 Çardak (Denizli)
2024-09-27 09:39:48 38.11028 38.37361 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 09:33:31 37.60083 29.58833 7.44 ML 3.3 Yeşilova (Burdur)
2024-09-27 09:12:39 39.01833 40.27167 7.0 ML 2.5 Merkez (Bingöl)
2024-09-27 09:00:42 38.72556 26.60194 6.76 ML 2.0 Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-27 08:43:15 38.79139 37.98444 11.45 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 08:36:06 38.27028 38.80444 4.09 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 08:32:12 38.33972 37.63306 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-09-27 08:28:57 40.69083 33.00917 6.96 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2024-09-27 08:16:02 35.57778 28.52167 9.56 ML 1.6 Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 08:11:29 38.19528 38.57472 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 07:58:56 38.43639 39.23333 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-09-27 07:48:52 39.05833 37.44944 9.5 ML 1.1 Kangal (Sivas)
2024-09-27 07:40:15 37.82667 26.88389 9.9 ML 1.2 Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir)
2024-09-27 07:38:10 38.79333 37.96583 8.7 ML 2.0 Hekimhan (Malatya)
2024-09-27 07:37:01 38.29222 38.35861 4.67 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-09-27 06:55:03 36.08972 28.3325 6.72 ML 1.4 Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 06:35:22 40.85639 31.80722 9.24 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2024-09-27 06:28:42 38.21861 38.62389 11.38 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:56:25 37.945 36.08 6.89 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-09-27 05:52:55 38.24944 30.82556 6.95 ML 0.9 Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta)
2024-09-27 05:37:58 38.2675 38.83694 4.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 05:03:27 35.51667 23.55889 5.67 ML 2.8 Akdeniz
2024-09-27 04:31:04 38.31111 38.25083 6.44 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 04:29:21 37.24833 37.0675 6.88 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-27 04:06:28 38.10417 38.66861 6.88 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 03:52:26 38.185 39.12444 6.95 ML 1.0 Doğanyol (Malatya)
2024-09-27 03:48:41 38.55389 38.04806 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2024-09-27 03:31:40 38.2475 37.70639 7.03 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:22:05 36.66722 28.21722 4.17 ML 1.0 Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-09-27 03:22:01 38.12028 36.57611 8.13 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-27 03:16:04 38.17528 38.10833 6.99 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-27 03:13:11 39.72583 41.65917 7.0 ML 1.0 Tekman (Erzurum)
2024-09-27 03:03:20 38.39861 37.50306 6.99 ML 0.9 Darende (Malatya)
2024-09-27 02:52:49 39.87417 42.82694 7.0 ML 1.5 Eleşkirt (Ağrı)
2024-09-27 02:52:26 38.04139 38.27528 6.35 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-27 02:41:05 38.57306 39.50028 7.08 ML 0.8 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 02:35:16 37.51 37.17556 6.54 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:54:22 38.36278 37.39167 7.01 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 01:39:37 38.60028 39.50306 6.99 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-09-27 01:38:17 36.06972 29.0525 7.19 ML 1.4 Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya)
2024-09-27 01:36:43 38.84722 31.65194 6.9 ML 0.8 Yunak (Konya)
2024-09-27 01:30:33 41.17694 43.83333 8.84 ML 0.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars)
2024-09-27 01:15:02 38.24806 38.82139 7.3 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:47:56 38.10972 37.20278 6.66 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-27 00:40:09 38.25444 38.75333 9.88 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:21:20 38.29 38.81917 7.58 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-27 00:04:01 39.8275 42.80806 6.98 ML 2.1 Eleşkirt (Ağrı)
2024-09-27 00:03:05 38.41111 37.49083 7.0 ML 2.4 Darende (Malatya)