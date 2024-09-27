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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.27 13:04:15  39.1673   29.3017        0.0      -.-  1.3  -.-   ORENKOY-HISARCIK (KUTAHYA)                        İlksel

2024.09.27 12:39:18  37.3227   43.9200        3.5      -.-  3.3  3.3   DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)                       İlksel

2024.09.27 12:28:31  37.9022   36.3003        5.4      -.-  1.8  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.27 12:14:55  40.4808   29.1982        0.0      -.-  0.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.09.27 10:44:33  38.1875   27.7393       10.4      -.-  1.3  -.-   PINARLI-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel

2024.09.27 10:29:51  38.6910   43.4897       21.9      -.-  2.7  -.-   SATIBEY-(VAN)                                     İlksel

2024.09.27 09:33:29  37.6117   29.6367       10.8      -.-  3.2  3.3   DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)                       İlksel

2024.09.27 09:12:38  39.0115   40.2785        6.1      -.-  2.4  -.-   YAYGINCAYIR-(BINGOL)                              İlksel

2024.09.27 07:40:15  37.7767   26.8508        9.3      -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.09.27 07:38:11  38.8832   38.0247       11.0      -.-  2.1  -.-   CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.27 05:03:25  35.4708   23.4058        8.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.09.27 03:22:04  36.7035   28.1585       11.9      -.-  0.9  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2024.09.27 03:22:01  38.0713   36.5692        5.5      -.-  1.3  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.09.27 02:52:49  39.8580   42.8767       12.9      -.-  1.6  -.-   GONCALI-ELESKIRT (AGRI)                           İlksel

2024.09.27 02:35:15  37.5357   37.1747       12.9      -.-  1.3  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.09.27 01:54:24  38.4212   37.4408        5.6      -.-  1.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.27 01:39:37  38.6485   39.4115       13.3      -.-  1.7  -.-   HOSKOY-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.09.27 01:38:16  36.0013   29.0207       21.3      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.27 00:04:01  39.8492   42.7927        7.6      -.-  2.2  -.-   TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI)                        İlksel

2024.09.27 00:03:06  38.4412   37.5095        4.9      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-09-27 12:39:18 37.29417  43.97528  7.0    ML    3.1    Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari)        

2024-09-27 12:34:02 39.6525     29.47083  7.0    ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-09-27 12:02:45 41.50083  27.77694  6.1    ML    1.3    Vize (Kırklareli)

2024-09-27 12:02:37 38.00639  37.51306  7.0    ML    1.4    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-09-27 12:00:21 38.47444  29.11333  1.9    ML    0.8    Eşme (Uşak)      

2024-09-27 11:15:49 40.38333  27.00806  18.1  ML    1.4    Lapseki (Çanakkale) 

2024-09-27 11:08:02 38.85889  25.48917  10.6  ML    2.2    Ege Denizi - [82.63 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-27 10:36:15 38.21056  38.58083  7.0    ML    1.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-27 10:29:52 38.71667  43.42667  19.29         ML    2.4    Tuşba (Van)      

2024-09-27 09:50:39 37.65139  29.64222  19.62         ML    1.3    Çardak (Denizli)        

2024-09-27 09:39:48 38.11028  38.37361  7.0    ML    1.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-27 09:33:31 37.60083  29.58833  7.44  ML    3.3    Yeşilova (Burdur)      

2024-09-27 09:12:39 39.01833  40.27167  7.0    ML    2.5    Merkez (Bingöl)        

2024-09-27 09:00:42 38.72556  26.60194  6.76  ML    2.0    Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-27 08:43:15 38.79139  37.98444  11.45         ML    1.3    Hekimhan (Malatya)        

2024-09-27 08:36:06 38.27028  38.80444  4.09  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 08:32:12 38.33972  37.63306  7.0    ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-09-27 08:28:57 40.69083  33.00917  6.96  ML    1.1    Çerkeş (Çankırı)        

2024-09-27 08:16:02 35.57778  28.52167  9.56  ML    1.6    Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya)    

2024-09-27 08:11:29 38.19528  38.57472  7.0    ML    1.3    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-27 07:58:56 38.43639  39.23333  7.0    ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-09-27 07:48:52 39.05833  37.44944  9.5    ML    1.1    Kangal (Sivas)  

2024-09-27 07:40:15 37.82667  26.88389  9.9    ML    1.2    Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-09-27 07:38:10 38.79333  37.96583  8.7    ML    2.0    Hekimhan (Malatya) 

2024-09-27 07:37:01 38.29222  38.35861  4.67  ML    1.3    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-27 06:55:03 36.08972  28.3325     6.72  ML    1.4    Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla)     

2024-09-27 06:35:22 40.85639  31.80722  9.24  ML    0.8    Merkez (Bolu)  

2024-09-27 06:28:42 38.21861  38.62389  11.38         ML    1.4    Pütürge (Malatya)        

2024-09-27 05:56:25 37.945       36.08         6.89  ML    0.9    Saimbeyli (Adana)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-27 05:52:55 38.24944  30.82556  6.95  ML    0.9    Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta)

2024-09-27 05:37:58 38.2675     38.83694  4.55  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 05:03:27 35.51667  23.55889  5.67  ML    2.8    Akdeniz   

2024-09-27 04:31:04 38.31111  38.25083  6.44  ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-27 04:29:21 37.24833  37.0675     6.88  ML    1.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-27 04:06:28 38.10417  38.66861  6.88  ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 03:52:26 38.185       39.12444  6.95  ML    1.0    Doğanyol (Malatya) 

2024-09-27 03:48:41 38.55389  38.04806  7.0    ML    1.2    Yazıhan (Malatya)     

2024-09-27 03:31:40 38.2475     37.70639  7.03  ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-27 03:22:05 36.66722  28.21722  4.17  ML    1.0    Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla)     

2024-09-27 03:22:01 38.12028  36.57611  8.13  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-27 03:16:04 38.17528  38.10833  6.99  ML    0.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-27 03:13:11 39.72583  41.65917  7.0    ML    1.0    Tekman (Erzurum)   

2024-09-27 03:03:20 38.39861  37.50306  6.99  ML    0.9    Darende (Malatya)    

2024-09-27 02:52:49 39.87417  42.82694  7.0    ML    1.5    Eleşkirt (Ağrı)   

2024-09-27 02:52:26 38.04139  38.27528  6.35  ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-09-27 02:41:05 38.57306  39.50028  7.08  ML    0.8    Merkez (Elazığ)

2024-09-27 02:35:16 37.51         37.17556  6.54  ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-27 01:54:22 38.36278  37.39167  7.01  ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-27 01:39:37 38.60028  39.50306  6.99  ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-09-27 01:38:17 36.06972  29.0525     7.19  ML    1.4    Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya)  

2024-09-27 01:36:43 38.84722  31.65194  6.9    ML    0.8    Yunak (Konya) 

2024-09-27 01:30:33 41.17694  43.83333  8.84  ML    0.8    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars)       

2024-09-27 01:15:02 38.24806  38.82139  7.3    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 00:47:56 38.10972  37.20278  6.66  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-27 00:40:09 38.25444  38.75333  9.88  ML    0.7    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 00:21:20 38.29         38.81917  7.58  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-09-27 00:04:01 39.8275     42.80806  6.98  ML    2.1    Eleşkirt (Ağrı)   

2024-09-27 00:03:05 38.41111  37.49083  7.0    ML    2.4    Darende (Malatya)

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