Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.27 11:37:07 37.8313 36.2722 6.1 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.27 11:31:44 39.2060 27.6458 0.0 -.- 1.6 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.27 11:07:09 40.9212 33.7457 6.5 -.- 2.1 -.- YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2025.01.27 09:51:02 40.4557 28.8118 5.5 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.27 09:35:38 38.8268 30.0415 10.2 -.- 1.7 -.- CALISLAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.27 09:24:52 40.7235 28.4413 4.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.27 09:24:32 38.3487 38.7655 7.7 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.27 09:00:39 40.3967 28.8162 5.6 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.01.27 08:20:35 39.4243 26.2892 8.1 -.- 2.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 07:52:06 39.8473 39.1302 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 07:43:40 39.8405 39.0520 2.9 -.- 2.8 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.27 06:59:40 40.2683 29.2337 12.6 -.- 1.3 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel
2025.01.27 06:53:50 37.8378 33.2593 3.8 -.- 2.4 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.01.27 06:43:23 40.2593 29.2343 18.5 -.- 1.5 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel
2025.01.27 06:29:13 37.2440 28.5035 16.3 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2025.01.27 05:39:34 40.0907 35.9540 23.3 -.- 1.3 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.01.27 05:13:39 40.4933 36.7495 7.4 -.- 1.2 -.- GOKDERE-(TOKAT) İlksel
2025.01.27 04:46:02 39.2605 44.2422 4.2 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.27 04:27:15 37.6952 35.4168 5.0 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.27 04:02:56 36.1790 44.1767 7.8 -.- 4.6 4.6 IRAK İlksel
2025.01.27 03:04:23 38.8782 43.5670 15.2 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2025.01.27 02:56:22 38.4377 27.6773 12.8 -.- 1.7 -.- GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.27 02:43:17 38.5387 38.0018 5.0 -.- 2.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.27 02:31:52 36.6475 26.3562 157.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.27 01:40:46 39.4522 26.2580 12.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.27 01:36:08 38.4113 27.7218 16.3 -.- 1.4 -.- GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.27 00:27:54 36.9338 35.9672 5.3 -.- 1.4 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.27 00:24:51 38.1702 38.3670 26.0 -.- 0.9 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.27 00:22:11 37.8930 26.9212 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 27 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-27 12:38:54 38.25806 38.12472 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-27 11:57:04 37.96694 27.02194 14.48 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Menderes (İzmir)
2025-01-27 11:37:07 37.825 36.2375 7.02 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)
2025-01-27 11:31:45 39.19917 27.70139 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-01-27 11:07:09 40.94361 33.75528 14.81 ML 2.0 Ilgaz (Çankırı)
2025-01-27 09:51:03 40.43417 28.82222 14.4 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.35 km] Mudanya (Bursa)
2025-01-27 09:35:40 38.83056 29.96278 6.69 ML 1.2 Banaz (Uşak)
2025-01-27 09:24:33 38.32694 38.79917 7.46 ML 2.8 Kale (Malatya)
2025-01-27 08:20:35 39.43556 26.2875 9.52 ML 2.8 Ege Denizi - [07.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-27 07:56:56 38.21833 38.09333 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-27 07:52:07 39.85667 39.10278 14.54 ML 2.3 Merkez (Erzincan)
2025-01-27 07:43:41 39.84583 39.04278 13.32 ML 2.6 Kemah (Erzincan)
2025-01-27 07:16:11 38.3925 38.87556 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-01-27 07:09:31 37.90444 26.96722 15.8 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.20 km] Menderes (İzmir)
2025-01-27 06:59:40 40.25611 29.23306 9.49 ML 1.4 Gürsu (Bursa)
2025-01-27 06:56:10 39.42083 40.48667 7.86 ML 1.5 Yedisu (Bingöl)
2025-01-27 06:53:57 38.22583 37.3625 7.02 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-27 06:53:50 37.85278 33.26528 7.0 ML 2.1 Karapınar (Konya)
2025-01-27 06:52:36 38.09306 28.90778 6.96 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2025-01-27 06:43:24 40.25444 29.23472 9.88 ML 1.4 Gürsu (Bursa)
2025-01-27 06:37:37 38.81222 37.45972 6.97 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2025-01-27 06:29:13 37.24722 28.50333 13.46 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-01-27 05:45:25 40.77361 31.49056 7.81 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2025-01-27 05:39:36 40.08083 35.96917 8.08 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
2025-01-27 05:39:15 39.88528 33.11333 7.02 ML 0.6 Mamak (Ankara)
2025-01-27 05:23:39 37.91917 29.40306 7.0 ML 0.7 Çal (Denizli)
2025-01-27 05:17:10 38.5 37.95833 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2025-01-27 05:13:39 40.54889 36.73361 19.3 ML 1.2 Merkez (Tokat)
2025-01-27 04:46:02 39.26083 44.31028 6.86 ML 1.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-01-27 04:34:30 36.55583 25.34222 7.0 ML 1.7 Ege Denizi
2025-01-27 04:34:01 38.20472 38.04361 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-27 04:27:17 37.67667 35.40611 6.97 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2025-01-27 04:21:17 39.395 39.17167 7.0 ML 1.0 Ovacık (Tunceli)
2025-01-27 04:02:26 34.08528 45.34444 7.01 MW 4.9 Khanaqin, Diyala (Irak)
2025-01-27 03:04:26 38.95806 43.53639 10.92 ML 1.2 Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van)
2025-01-27 02:56:22 38.40056 27.69194 7.0 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-27 02:43:19 38.53917 38.01778 9.74 ML 2.3 Yazıhan (Malatya)
2025-01-27 01:40:47 39.47583 26.27611 9.19 ML 1.6 Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-27 01:36:10 38.39056 27.69306 8.96 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-27 00:27:21 36.93139 36.55139 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2025-01-27 00:24:55 38.15139 38.28917 6.98 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-27 00:22:13 37.90333 26.96056 5.68 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)