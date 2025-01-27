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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.27 11:37:07  37.8313   36.2722        6.1      -.-  2.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2025.01.27 11:31:44  39.2060   27.6458        0.0      -.-  1.6  -.-   YIRCA-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.27 11:07:09  40.9212   33.7457        6.5      -.-  2.1  -.-   YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI)                           İlksel

2025.01.27 09:51:02  40.4557   28.8118        5.5      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2025.01.27 09:35:38  38.8268   30.0415       10.2      -.-  1.7  -.-   CALISLAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)               İlksel

2025.01.27 09:24:52  40.7235   28.4413        4.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.01.27 09:24:32  38.3487   38.7655        7.7      -.-  2.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.27 09:00:39  40.3967   28.8162        5.6      -.-  1.5  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2025.01.27 08:20:35  39.4243   26.2892        8.1      -.-  2.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.27 07:52:06  39.8473   39.1302        5.0      -.-  2.5  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2025.01.27 07:43:40  39.8405   39.0520        2.9      -.-  2.8  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel

2025.01.27 06:59:40  40.2683   29.2337       12.6      -.-  1.3  -.-   DISKAYA-GURSU (BURSA)                             İlksel

2025.01.27 06:53:50  37.8378   33.2593        3.8      -.-  2.4  -.-   BESAGIL-KARATAY (KONYA)                           İlksel

2025.01.27 06:43:23  40.2593   29.2343       18.5      -.-  1.5  -.-   KARAHIDIR-GURSU (BURSA)                           İlksel

2025.01.27 06:29:13  37.2440   28.5035       16.3      -.-  1.6  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.27 05:39:34  40.0907   35.9540       23.3      -.-  1.3  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2025.01.27 05:13:39  40.4933   36.7495        7.4      -.-  1.2  -.-   GOKDERE-(TOKAT)                                   İlksel

2025.01.27 04:46:02  39.2605   44.2422        4.2      -.-  1.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.01.27 04:27:15  37.6952   35.4168        5.0      -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2025.01.27 04:02:56  36.1790   44.1767        7.8      -.-  4.6  4.6   IRAK                                              İlksel

2025.01.27 03:04:23  38.8782   43.5670       15.2      -.-  1.5  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel

2025.01.27 02:56:22  38.4377   27.6773       12.8      -.-  1.7  -.-   GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)                       İlksel

2025.01.27 02:43:17  38.5387   38.0018        5.0      -.-  2.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2025.01.27 02:31:52  36.6475   26.3562      157.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.27 01:40:46  39.4522   26.2580       12.4      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.27 01:36:08  38.4113   27.7218       16.3      -.-  1.4  -.-   GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA)                        İlksel

2025.01.27 00:27:54  36.9338   35.9672        5.3      -.-  1.4  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2025.01.27 00:24:51  38.1702   38.3670       26.0      -.-  0.9  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2025.01.27 00:22:11  37.8930   26.9212        5.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-27 12:38:54    38.25806    38.12472    7.0     ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-27 11:57:04    37.96694    27.02194    14.48 ML    1.6     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Menderes (İzmir)   

2025-01-27 11:37:07    37.825        36.2375      7.02   ML    2.6     Saimbeyli (Adana)      

2025-01-27 11:31:45    39.19917    27.70139    7.0     ML    1.3     Soma (Manisa)  

2025-01-27 11:07:09    40.94361    33.75528    14.81 ML    2.0     Ilgaz (Çankırı)    

2025-01-27 09:51:03    40.43417    28.82222    14.4   ML    2.0     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.35 km] Mudanya (Bursa)   

2025-01-27 09:35:40    38.83056    29.96278    6.69   ML    1.2     Banaz (Uşak)      

2025-01-27 09:24:33    38.32694    38.79917    7.46   ML    2.8     Kale (Malatya)   

2025-01-27 08:20:35    39.43556    26.2875      9.52   ML    2.8     Ege Denizi - [07.46 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-27 07:56:56    38.21833    38.09333    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-27 07:52:07    39.85667    39.10278    14.54 ML    2.3     Merkez (Erzincan)      

2025-01-27 07:43:41    39.84583    39.04278    13.32 ML    2.6     Kemah (Erzincan)       

2025-01-27 07:16:11    38.3925      38.87556    7.02   ML    0.8     Sivrice (Elazığ)   

2025-01-27 07:09:31    37.90444    26.96722    15.8   ML    1.1     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.20 km] Menderes (İzmir)   

2025-01-27 06:59:40    40.25611    29.23306    9.49   ML    1.4     Gürsu (Bursa)    

2025-01-27 06:56:10    39.42083    40.48667    7.86   ML    1.5     Yedisu (Bingöl)  

2025-01-27 06:53:57    38.22583    37.3625      7.02   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-27 06:53:50    37.85278    33.26528    7.0     ML    2.1     Karapınar (Konya)      

2025-01-27 06:52:36    38.09306    28.90778    6.96   ML    1.3     Buldan (Denizli)

2025-01-27 06:43:24    40.25444    29.23472    9.88   ML    1.4     Gürsu (Bursa)    

2025-01-27 06:37:37    38.81222    37.45972    6.97   ML    1.2     Gürün (Sivas)     

2025-01-27 06:29:13    37.24722    28.50333    13.46 ML    1.4     Menteşe (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-27 05:45:25    40.77361    31.49056    7.81   ML    0.8     Merkez (Bolu)    

2025-01-27 05:39:36    40.08083    35.96917    8.08   ML    1.0     Sulusaray (Tokat)        

2025-01-27 05:39:15    39.88528    33.11333    7.02   ML    0.6     Mamak (Ankara)

2025-01-27 05:23:39    37.91917    29.40306    7.0     ML    0.7     Çal (Denizli)       

2025-01-27 05:17:10    38.5   37.95833    7.0     ML    0.9     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-27 05:13:39    40.54889    36.73361    19.3   ML    1.2     Merkez (Tokat)  

2025-01-27 04:46:02    39.26083    44.31028    6.86   ML    1.5     Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı)  

2025-01-27 04:34:30    36.55583    25.34222    7.0     ML    1.7     Ege Denizi

2025-01-27 04:34:01    38.20472    38.04361    7.0     ML    0.9     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-27 04:27:17    37.67667    35.40611    6.97   ML    1.5     Aladağ (Adana) 

2025-01-27 04:21:17    39.395        39.17167    7.0     ML    1.0     Ovacık (Tunceli)

2025-01-27 04:02:26    34.08528    45.34444    7.01   MW  4.9     Khanaqin, Diyala (Irak)        

2025-01-27 03:04:26    38.95806    43.53639    10.92 ML    1.2     Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van)

2025-01-27 02:56:22    38.40056    27.69194    7.0     ML    1.7     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-27 02:43:19    38.53917    38.01778    9.74   ML    2.3     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-27 01:40:47    39.47583    26.27611    9.19   ML    1.6     Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-27 01:36:10    38.39056    27.69306    8.96   ML    1.2     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-27 00:27:21    36.93139    36.55139    7.0     ML    1.4     İslahiye (Gaziantep)    

2025-01-27 00:24:55    38.15139    38.28917    6.98   ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-27 00:22:13    37.90333    26.96056    5.68   ML    1.4     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)

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