Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.28 12:16:21 38.4877 37.2680 2.9 -.- 2.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.28 12:09:46 38.4580 37.2488 9.0 -.- 1.9 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.28 11:34:42 37.8492 36.4808 3.1 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.28 11:27:05 38.0717 29.0458 5.4 -.- 2.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.28 10:57:04 39.6110 26.4282 5.4 -.- 2.3 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.12.28 10:31:29 38.2942 31.1283 17.8 -.- 1.7 -.- ILEGI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.12.28 10:05:21 37.5008 36.8313 3.6 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.28 09:58:07 37.1960 28.8013 8.1 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 09:54:43 37.1948 28.7997 11.6 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 09:49:34 37.1633 28.8303 12.1 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 09:48:20 38.8880 43.6663 7.2 -.- 2.3 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.12.28 09:10:58 39.8843 35.4065 6.0 -.- 2.4 -.- KARALIK-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2024.12.28 07:42:56 38.0240 36.4528 2.6 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.28 07:32:13 38.7560 26.0697 1.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.28 07:21:20 37.1465 28.8395 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 06:49:35 39.0017 37.5712 7.0 -.- 2.2 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.12.28 06:42:48 40.2790 23.4527 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.28 06:00:15 36.1668 35.9762 22.0 -.- 1.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.12.28 05:48:20 37.1200 28.8837 1.1 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.28 05:44:46 37.1148 28.8208 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.28 05:42:33 37.2333 28.7463 20.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 05:36:18 37.1440 28.8598 13.7 -.- 2.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2024.12.28 05:31:26 34.8358 32.0220 15.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.28 05:19:38 37.0888 28.8832 13.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.28 04:28:57 37.1510 36.6608 8.4 -.- 1.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.28 03:59:07 38.3627 38.7655 6.2 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.28 03:58:30 38.2667 37.7718 8.4 -.- 2.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.28 03:34:01 38.4173 39.1692 7.5 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.28 02:01:06 37.1543 28.7930 16.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.28 00:04:08 38.2678 38.0685 16.7 -.- 1.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
AFAD 28 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-28 12:16:22 38.44 37.28806 7.03 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-28 12:09:46 38.44417 37.29611 6.99 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-28 11:34:42 37.85722 36.50028 7.0 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-28 11:27:05 38.07278 29.04389 7.0 ML 2.7 Güney (Denizli)
2024-12-28 10:57:04 39.61806 26.45306 9.97 ML 2.3 Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-28 10:31:29 38.34583 31.15361 7.07 ML 1.5 Yalvaç (Isparta)
2024-12-28 10:05:20 37.50028 36.77028 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-28 09:58:07 37.16889 28.82444 7.01 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 09:54:41 37.11111 28.75556 7.43 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 09:49:34 37.14028 28.8075 6.96 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 09:10:57 39.84528 35.37167 7.31 ML 2.3 Sorgun (Yozgat)
2024-12-28 09:10:02 37.25972 36.34306 7.0 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye)
2024-12-28 09:09:43 37.13361 29.00333 7.01 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)
2024-12-28 09:01:17 37.28778 36.32083 7.0 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye)
2024-12-28 08:35:09 37.17111 28.54361 7.53 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 08:31:16 38.10611 38.45889 7.21 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-28 08:22:34 39.64083 37.37361 6.97 ML 1.4 Merkez (Sivas)
2024-12-28 08:15:11 38.09167 38.47056 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-12-28 07:56:11 37.87611 29.26889 7.0 ML 1.2 Çal (Denizli)
2024-12-28 07:49:46 37.4475 28.65028 7.0 ML 1.0 Kale (Denizli)
2024-12-28 07:42:57 38.02167 36.41083 7.01 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-28 07:32:14 38.73583 26.02861 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-28 07:28:24 38.01833 27.09833 6.14 ML 1.2 Menderes (İzmir)
2024-12-28 07:21:20 37.16722 28.78278 7.06 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 07:13:19 37.03194 28.99 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-28 07:06:12 38.24611 38.82083 13.77 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-28 06:51:38 37.15389 28.8925 6.4 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 06:49:35 39.05222 37.60306 7.0 ML 1.9 Kangal (Sivas)
2024-12-28 06:39:24 39.78611 33.97361 7.0 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)
2024-12-28 06:33:05 37.16028 28.90361 7.04 ML 1.5 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 06:18:56 37.13389 28.90444 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-28 06:16:32 37.16222 28.87417 7.0 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 06:11:53 37.13806 28.93861 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-28 06:10:22 38.475 39.17361 7.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-28 06:08:55 37.14528 28.89 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 06:00:15 36.19222 35.87444 9.87 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
2024-12-28 05:48:21 37.15639 28.83583 6.86 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 05:43:29 38.23361 38.8025 6.86 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-28 05:42:33 37.1775 28.78472 6.83 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 05:36:19 37.15528 28.8225 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 05:31:24 34.91222 31.83389 7.0 ML 2.5 Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-28 05:29:54 41.08917 38.95639 7.26 ML 2.1 Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun)
2024-12-28 05:19:39 37.15306 28.82028 7.04 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 05:00:13 37.30306 30.8225 7.11 ML 1.4 Bucak (Burdur)
2024-12-28 04:55:33 38.09278 29.05972 6.85 ML 1.2 Güney (Denizli)
2024-12-28 04:44:21 38.05222 37.65944 7.04 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-28 04:28:58 37.13889 36.68028 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-28 04:14:58 38.39583 39.16722 7.02 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-28 04:10:32 38.11889 38.61361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-28 04:05:22 36.53389 28.46306 6.06 ML 1.4 Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla)
2024-12-28 03:59:07 38.3525 38.76167 10.41 ML 2.2 Kale (Malatya)
2024-12-28 03:58:30 38.24583 37.75139 8.14 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-28 03:39:56 37.15083 28.82944 8.63 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 03:34:00 38.40167 39.1575 7.96 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)
2024-12-28 03:11:02 38.07222 38.48361 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-28 02:31:11 38.09139 38.45278 11.04 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-28 02:30:26 38.69361 31.49056 8.15 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-28 02:30:13 37.05583 29.00194 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-28 02:28:40 37.7575 27.01861 6.38 ML 1.6 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın)
2024-12-28 02:22:50 38.25611 38.82472 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-28 02:19:30 38.07639 38.42944 6.74 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-28 02:07:35 38.06861 37.20944 7.02 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-28 02:01:06 37.14861 28.82528 6.98 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 01:44:24 39.55917 41.35194 12.97 ML 1.6 Tekman (Erzurum)
2024-12-28 01:41:02 36.58667 27.62222 76.84 ML 1.6 Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla)
2024-12-28 01:39:54 38.13222 38.56667 7.1 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-28 01:35:49 38.22528 38.69667 7.09 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-28 01:27:02 38.83833 29.20778 7.01 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2024-12-28 01:02:09 37.13694 28.80139 7.01 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-28 00:59:28 37.15917 28.86944 7.0 ML 1.1 Beyağaç (Denizli)
2024-12-28 00:35:14 38.7575 38.65028 7.02 ML 1.0 Keban (Elazığ)
2024-12-28 00:04:09 38.24528 38.14972 7.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)