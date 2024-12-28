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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.28 12:16:21  38.4877   37.2680        2.9      -.-  2.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.28 12:09:46  38.4580   37.2488        9.0      -.-  1.9  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.28 11:34:42  37.8492   36.4808        3.1      -.-  2.4  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.12.28 11:27:05  38.0717   29.0458        5.4      -.-  2.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.28 10:57:04  39.6110   26.4282        5.4      -.-  2.3  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel

2024.12.28 10:31:29  38.2942   31.1283       17.8      -.-  1.7  -.-   ILEGI-YALVAC (ISPARTA)                            İlksel

2024.12.28 10:05:21  37.5008   36.8313        3.6      -.-  1.6  -.-   SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.12.28 09:58:07  37.1960   28.8013        8.1      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 09:54:43  37.1948   28.7997       11.6      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 09:49:34  37.1633   28.8303       12.1      -.-  2.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 09:48:20  38.8880   43.6663        7.2      -.-  2.3  -.-   OVAPINAR-MURADIYE (VAN)                           İlksel

2024.12.28 09:10:58  39.8843   35.4065        6.0      -.-  2.4  -.-   KARALIK-SORGUN (YOZGAT)                           İlksel

2024.12.28 07:42:56  38.0240   36.4528        2.6      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.28 07:32:13  38.7560   26.0697        1.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.28 07:21:20  37.1465   28.8395        5.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 06:49:35  39.0017   37.5712        7.0      -.-  2.2  -.-   KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)                            İlksel

2024.12.28 06:42:48  40.2790   23.4527        5.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.28 06:00:15  36.1668   35.9762       22.0      -.-  1.4  -.-   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.12.28 05:48:20  37.1200   28.8837        1.1      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.12.28 05:44:46  37.1148   28.8208        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.12.28 05:42:33  37.2333   28.7463       20.6      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 05:36:18  37.1440   28.8598       13.7      -.-  2.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2024.12.28 05:31:26  34.8358   32.0220       15.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.28 05:19:38  37.0888   28.8832       13.2      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.12.28 04:28:57  37.1510   36.6608        8.4      -.-  1.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.12.28 03:59:07  38.3627   38.7655        6.2      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.12.28 03:58:30  38.2667   37.7718        8.4      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.28 03:34:01  38.4173   39.1692        7.5      -.-  2.3  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.12.28 02:01:06  37.1543   28.7930       16.6      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.28 00:04:08  38.2678   38.0685       16.7      -.-  1.4  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-28 12:16:22 38.44         37.28806  7.03  ML    2.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-28 12:09:46 38.44417  37.29611  6.99  ML    2.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-28 11:34:42 37.85722  36.50028  7.0    ML    2.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-28 11:27:05 38.07278  29.04389  7.0    ML    2.7    Güney (Denizli)

2024-12-28 10:57:04 39.61806  26.45306  9.97  ML    2.3    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-28 10:31:29 38.34583  31.15361  7.07  ML    1.5    Yalvaç (Isparta)

2024-12-28 10:05:20 37.50028  36.77028  7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-28 09:58:07 37.16889  28.82444  7.01  ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 09:54:41 37.11111  28.75556  7.43  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 09:49:34 37.14028  28.8075     6.96  ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 09:10:57 39.84528  35.37167  7.31  ML    2.3    Sorgun (Yozgat)       

2024-12-28 09:10:02 37.25972  36.34306  7.0    ML    1.4    Düziçi (Osmaniye)     

2024-12-28 09:09:43 37.13361  29.00333  7.01  ML    1.6    Acıpayam (Denizli)    

2024-12-28 09:01:17 37.28778  36.32083  7.0    ML    1.3    Düziçi (Osmaniye)     

2024-12-28 08:35:09 37.17111  28.54361  7.53  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 08:31:16 38.10611  38.45889  7.21  ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-28 08:22:34 39.64083  37.37361  6.97  ML    1.4    Merkez (Sivas) 

2024-12-28 08:15:11 38.09167  38.47056  7.0    ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-28 07:56:11 37.87611  29.26889  7.0    ML    1.2    Çal (Denizli)      

2024-12-28 07:49:46 37.4475     28.65028  7.0    ML    1.0    Kale (Denizli)    

2024-12-28 07:42:57 38.02167  36.41083  7.01  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-28 07:32:14 38.73583  26.02861  7.0    ML    2.2    Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)     

2024-12-28 07:28:24 38.01833  27.09833  6.14  ML    1.2    Menderes (İzmir)      

2024-12-28 07:21:20 37.16722  28.78278  7.06  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 07:13:19 37.03194  28.99         7.0    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-28 07:06:12 38.24611  38.82083  13.77         ML    1.0    Pütürge (Malatya)        

2024-12-28 06:51:38 37.15389  28.8925     6.4    ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 06:49:35 39.05222  37.60306  7.0    ML    1.9    Kangal (Sivas)  

2024-12-28 06:39:24 39.78611  33.97361  7.0    ML    0.9    Delice (Kırıkkale)       

2024-12-28 06:33:05 37.16028  28.90361  7.04  ML    1.5    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 06:18:56 37.13389  28.90444  7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-28 06:16:32 37.16222  28.87417  7.0    ML    1.4    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 06:11:53 37.13806  28.93861  7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-28 06:10:22 38.475       39.17361  7.14  ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-28 06:08:55 37.14528  28.89         7.0    ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 06:00:15 36.19222  35.87444  9.87  ML    1.5    Samandağ (Hatay)    

2024-12-28 05:48:21 37.15639  28.83583  6.86  ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 05:43:29 38.23361  38.8025     6.86  ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-12-28 05:42:33 37.1775     28.78472  6.83  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 05:36:19 37.15528  28.8225     7.01  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 05:31:24 34.91222  31.83389  7.0    ML    2.5    Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya)    

2024-12-28 05:29:54 41.08917  38.95639  7.26  ML    2.1    Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun)       

2024-12-28 05:19:39 37.15306  28.82028  7.04  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 05:00:13 37.30306  30.8225     7.11  ML    1.4    Bucak (Burdur)

2024-12-28 04:55:33 38.09278  29.05972  6.85  ML    1.2    Güney (Denizli)

2024-12-28 04:44:21 38.05222  37.65944  7.04  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-28 04:28:58 37.13889  36.68028  7.0    ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-28 04:14:58 38.39583  39.16722  7.02  ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-28 04:10:32 38.11889  38.61361  7.0    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-12-28 04:05:22 36.53389  28.46306  6.06  ML    1.4    Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla)

2024-12-28 03:59:07 38.3525     38.76167  10.41         ML    2.2    Kale (Malatya)  

2024-12-28 03:58:30 38.24583  37.75139  8.14  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-28 03:39:56 37.15083  28.82944  8.63  ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 03:34:00 38.40167  39.1575     7.96  ML    2.3    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-28 03:11:02 38.07222  38.48361  7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-28 02:31:11 38.09139  38.45278  11.04         ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)        

2024-12-28 02:30:26 38.69361  31.49056  8.15  ML    0.9    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2024-12-28 02:30:13 37.05583  29.00194  7.0    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-28 02:28:40 37.7575     27.01861  6.38  ML    1.6    Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-12-28 02:22:50 38.25611  38.82472  7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-12-28 02:19:30 38.07639  38.42944  6.74  ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-28 02:07:35 38.06861  37.20944  7.02  ML    1.2    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-12-28 02:01:06 37.14861  28.82528  6.98  ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 01:44:24 39.55917  41.35194  12.97         ML    1.6    Tekman (Erzurum)        

2024-12-28 01:41:02 36.58667  27.62222  76.84         ML    1.6    Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla)   

2024-12-28 01:39:54 38.13222  38.56667  7.1    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-28 01:35:49 38.22528  38.69667  7.09  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-12-28 01:27:02 38.83833  29.20778  7.01  ML    1.3    Gediz (Kütahya)        

2024-12-28 01:02:09 37.13694  28.80139  7.01  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-28 00:59:28 37.15917  28.86944  7.0    ML    1.1    Beyağaç (Denizli)      

2024-12-28 00:35:14 38.7575     38.65028  7.02  ML    1.0    Keban (Elazığ)  

2024-12-28 00:04:09 38.24528  38.14972  7.02  ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)

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