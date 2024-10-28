  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.28 13:02:44  37.4763   35.9687       28.6      -.-  1.0  -.-   AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)                           İlksel

2024.10.28 12:58:06  37.7350   29.2230        2.2      -.-  1.8  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.10.28 12:48:27  38.0015   36.4315       12.9      -.-  1.7  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.28 12:20:52  38.2367   24.0643       21.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.28 12:15:22  37.2115   35.8173        2.1      -.-  0.9  -.-   CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA)                         İlksel

2024.10.28 12:05:56  37.6720   35.9525        5.3      -.-  1.6  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.28 11:12:13  38.3210   37.2842        5.0      -.-  2.4  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.10.28 10:36:08  40.0898   27.7740       13.0      -.-  2.3  -.-   KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR)                        İlksel

2024.10.28 10:16:37  38.9388   42.6875        6.3      -.-  2.8  -.-   DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS)                         İlksel

2024.10.28 09:22:49  40.3925   42.1585       10.1      -.-  2.2  -.-   CATAKKOY-OLTU (ERZURUM)                           İlksel

2024.10.28 09:15:28  37.6550   35.8837        5.3      -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.28 08:45:37  37.9042   38.0117        9.1      -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.10.28 08:24:41  36.4880   33.2327       10.7      -.-  1.2  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.28 08:18:21  36.3718   27.5783       10.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.10.28 07:56:49  38.3368   38.8535        7.2      -.-  2.3  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.28 07:31:47  37.6382   35.8125        7.0      -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.28 07:01:24  37.5940   37.3255        3.9      -.-  2.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.28 06:41:03  38.3593   38.8122       21.3      -.-  1.4  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.28 06:37:16  37.0310   28.5452        3.1      -.-  1.8  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel

2024.10.28 06:20:11  37.6113   35.8407        7.7      -.-  1.0  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.28 06:13:07  38.4227   38.0902        9.7      -.-  1.6  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.10.28 06:12:11  37.2472   28.5177        6.7      -.-  1.4  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel

2024.10.28 06:07:24  38.3543   37.2497        5.0      -.-  1.5  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.28 05:48:56  38.3180   37.3073        5.0      -.-  2.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.10.28 05:24:59  38.3335   39.4590        5.6      -.-  1.0  -.-   KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.28 05:23:00  37.6310   35.9578        5.0      -.-  2.2  -.-   CAMLARCA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.28 05:21:02  38.1077   37.4703        5.0      -.-  2.2  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.28 05:08:44  37.1290   36.6895        5.0      -.-  2.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.10.28 05:08:14  39.3497   28.0305       11.3      -.-  2.5  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2024.10.28 05:02:31  38.4365   38.0290        9.3      -.-  1.8  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.28 04:51:33  37.5662   35.8347        5.5      -.-  1.3  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.28 04:50:30  37.6103   35.8763        5.8      -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.28 04:41:03  39.7347   37.4108        6.0      -.-  1.6  -.-   ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)                            İlksel

2024.10.28 04:34:46  37.5927   35.8668        2.4      -.-  1.7  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.28 04:23:08  39.3885   26.2207       15.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.28 04:19:08  39.6753   33.3460        6.1      -.-  3.5  3.7   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              İlksel

2024.10.28 04:10:42  38.3988   37.4843        6.8      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.28 03:58:32  39.4320   26.1372       16.6      -.-  1.6  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

2024.10.28 03:47:19  37.1238   36.6770        5.2      -.-  2.1  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.10.28 03:42:04  34.4703   25.6457       22.7      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.28 03:26:57  37.1553   34.1862        8.5      -.-  1.5  -.-   BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)                         İlksel

2024.10.28 03:11:49  35.5058   28.4842       10.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.28 03:06:46  38.5355   39.4890        8.8      -.-  1.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.10.28 02:56:30  36.1075   29.0018       21.3      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.28 02:52:02  39.3965   26.2785       11.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.28 02:09:29  38.2575   24.2465        1.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.28 01:54:34  38.4282   30.5802        4.0      -.-  1.7  -.-   ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.10.28 01:48:05  37.6382   35.8810        2.2      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.28 01:22:53  37.6072   35.8778       19.5      -.-  0.9  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.28 01:10:43  38.4048   38.8095        5.0      -.-  1.7  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.28 01:09:50  40.7977   30.9758       10.7      -.-  1.6  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2024.10.28 01:01:02  37.6148   35.8918        5.0      -.-  1.7  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.28 00:52:17  37.5868   35.9063        3.6      -.-  1.7  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.28 00:26:29  37.5790   35.7940        4.5      -.-  1.3  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                              REVIZE02   (2024.10.28 00:26:29)

2024.10.28 00:26:02  39.3697   26.2350       15.2      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.28 00:21:33  37.6175   35.9245        9.7      -.-  1.4  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.28 00:18:25  36.0483   27.2050        5.0      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.28 00:07:35  39.7038   37.3648        7.5      -.-  1.9  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-28 12:39:01 37.4225     37.15083  11.31         ML    1.7    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-28 12:37:32 37.66472  35.96222  7.0    ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-10-28 12:19:20 39.9  28.81889  7.06  ML    1.5    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-28 12:05:59 37.67083  35.935       7.0    ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-10-28 12:01:19 39.75389  30.17167  7.0    ML    1.3    İnönü (Eskişehir)       

2024-10-28 11:46:44 38.95944  42.94111  7.0    ML    1.5    Adilcevaz (Bitlis)        

2024-10-28 11:46:35 37.48556  40.37583  6.86  ML    1.4    Mazıdağı (Mardin)    

2024-10-28 11:28:18 40.40028  28.68056  6.92  ML    1.0    Marmara Denizi - [05.89 km] Mudanya (Bursa)       

2024-10-28 11:15:57 40.42528  28.83583  7.0    ML    1.3    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.59 km] Mudanya (Bursa)       

2024-10-28 11:12:14 38.31694  37.2325     7.0    ML    2.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-28 11:09:50 39.65972  37.38917  7.0    ML    0.8    Merkez (Sivas) 

2024-10-28 10:59:29 37.63861  35.92167  7.0    ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-10-28 10:58:29 38.03417  38.24333  6.94  ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-28 10:50:24 39.92028  28.83083  11.29         ML    1.6    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-28 10:49:23 39.39167  26.28111  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - [12.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-28 10:37:34 39.69056  33.34306  7.0    ML    1.0    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-10-28 10:36:08 40.09222  27.75389  6.96  ML    1.9    Gönen (Balıkesir)      

2024-10-28 10:26:09 39.56056  30.13278  7.0    ML    1.0    Merkez (Kütahya)     

2024-10-28 10:17:28 36.68667  28.96         7.0    ML    0.9    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.29 km] Fethiye (Muğla)     

2024-10-28 10:16:37 38.96389  42.65694  7.0    ML    2.7    Malazgirt (Muş)        

2024-10-28 10:00:48 39.65056  37.35389  7.03  ML    1.3    Merkez (Sivas) 

2024-10-28 09:40:15 40.495       34.69389  7.05  ML    1.3    Merkez (Çorum)       

2024-10-28 09:39:01 38.35056  38.74333  10.96         ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-10-28 09:22:49 40.35139  42.27333  6.99  ML    2.0    Şenkaya (Erzurum)   

2024-10-28 09:15:27 37.62472  35.86611  7.0    ML    1.7    Kozan (Adana) 

2024-10-28 08:59:19 39.27139  43.78917  7.0    ML    1.8    Diyadin (Ağrı)  

2024-10-28 08:46:18 38.37722  38.76028  7.62  ML    0.8    Kale (Malatya)  

2024-10-28 08:45:37 37.93583  38.02056  7.0    ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-28 08:45:28 39.00556  29.82639  6.99  ML    1.3    Altıntaş (Kütahya)     

2024-10-28 08:18:23 36.40583  27.72889  7.28  ML    1.6    Ege Denizi - [35.74 km] Datça (Muğla)  

2024-10-28 07:56:50 38.33944  38.83639  9.76  ML    2.5    Kale (Malatya)  

2024-10-28 07:31:48 37.70611  35.91222  6.87  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-10-28 07:01:25 37.61111  37.26778  7.29  ML    3.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-28 07:00:48 38.49         28.47028  10.4  ML    0.8    Kula (Manisa)   

2024-10-28 06:41:04 38.33194  38.78222  9.21  ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-10-28 06:37:17 36.9875     28.51778  6.96  ML    1.4    Ula (Muğla)      

2024-10-28 06:13:54 38.09028  38.34889  7.07  ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-28 06:13:08 38.44444  38.01222  6.95  ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-28 06:12:12 37.27639  28.51778  7.36  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-10-28 06:07:25 38.31944  37.23694  7.0    ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-28 05:48:57 38.31722  37.23917  7.0    ML    2.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-28 05:25:00 38.28778  39.42806  7.26  ML    1.3    Çüngüş (Diyarbakır) 

2024-10-28 05:22:59 37.62694  35.88806  7.35  ML    2.2    Kozan (Adana) 

2024-10-28 05:21:03 38.07972  37.43778  6.99  ML    2.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-28 05:08:44 37.14389  36.65111  7.02  ML    2.6    İslahiye (Gaziantep)  

2024-10-28 05:08:16 39.38528  27.99694  8.93  ML    2.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-28 05:02:33 38.445       38.02778  6.98  ML    1.8    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-28 04:51:33 37.64194  35.90028  6.97  ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-10-28 04:50:29 37.61472  35.88028  7.04  ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-10-28 04:41:02 39.66417  37.36167  6.95  ML    1.4    Merkez (Sivas) 

2024-10-28 04:23:08 39.43056  26.30417  6.68  ML    1.2    Ege Denizi - [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-28 04:19:08 39.68083  33.35111  7.0    ML    3.4    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-10-28 04:10:41 38.37639  37.51583  7.05  ML    1.2    Darende (Malatya)    

2024-10-28 03:58:33 39.55083  26.17361  13.18         ML    1.3    Ayvacık (Çanakkale)        

2024-10-28 03:47:19 37.12         36.69194  7.65  ML    2.0    Nurdağı (Gaziantep)

2024-10-28 03:26:59 37.22028  34.09028  7.02  ML    1.4    Ayrancı (Karaman)    

2024-10-28 03:11:52 35.77306  28.50528  17.24         ML    1.6    Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya)     

2024-10-28 03:06:46 38.53917  39.49083  7.0    ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2024-10-28 03:01:10 37.17722  27.90028  7.01  ML    1.1    Milas (Muğla)   

2024-10-28 02:56:27 35.95444  28.89056  8.19  ML    1.4    Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya)  

2024-10-28 02:52:02 39.36028  26.26611  6.76  ML    1.5    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-28 02:44:06 37.42306  36.84         7.0    ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-28 02:39:31 38.185       38.70278  9.59  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-10-28 02:26:32 38.355       38.76694  10.65         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-28 02:02:56 37.78583  29.46528  7.0    ML    0.9    Honaz (Denizli)

2024-10-28 01:54:33 38.44083  30.62139  10.89         ML    1.6    Şuhut (Afyonkarahisar)       

2024-10-28 01:48:05 37.64194  35.87056  9.88  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-10-28 01:10:43 38.33833  38.79722  7.07  ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-28 01:01:02 37.64361  35.90944  6.63  ML    1.8    Kozan (Adana) 

2024-10-28 00:52:17 37.64528  35.90139  7.0    ML    1.7    Kozan (Adana) 

2024-10-28 00:34:00 39.36722  26.29417  7.08  ML    1.5    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-28 00:26:27 37.63611  35.88583  6.89  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-10-28 00:26:02 39.36528  26.25222  11.38         ML    2.4    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.13 km] Ayvacık (Çanakkale)         

2024-10-28 00:21:33 37.64056  35.89028  6.88  ML    1.5    Kozan (Adana) 

2024-10-28 00:18:27 36.08333  27.34389  7.08  ML    2.8    Ege Denizi - [68.44 km] Datça (Muğla)  

2024-10-28 00:17:02 35.9775     27.37194  6.64  ML    2.1    Ege Denizi - [79.84 km] Datça (Muğla)  

2024-10-28 00:07:54 41.11583  43.96083  6.43  ML    2.0    Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars) 

2024-10-28 00:07:34 39.67194  37.36694  12.84         ML    1.7    Merkez (Sivas)

4 | 5