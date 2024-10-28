Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.28 13:02:44 37.4763 35.9687 28.6 -.- 1.0 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.10.28 12:58:06 37.7350 29.2230 2.2 -.- 1.8 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.10.28 12:48:27 38.0015 36.4315 12.9 -.- 1.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 12:20:52 38.2367 24.0643 21.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.28 12:15:22 37.2115 35.8173 2.1 -.- 0.9 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 12:05:56 37.6720 35.9525 5.3 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 11:12:13 38.3210 37.2842 5.0 -.- 2.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 10:36:08 40.0898 27.7740 13.0 -.- 2.3 -.- KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.10.28 10:16:37 38.9388 42.6875 6.3 -.- 2.8 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.10.28 09:22:49 40.3925 42.1585 10.1 -.- 2.2 -.- CATAKKOY-OLTU (ERZURUM) İlksel
2024.10.28 09:15:28 37.6550 35.8837 5.3 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 08:45:37 37.9042 38.0117 9.1 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.28 08:24:41 36.4880 33.2327 10.7 -.- 1.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.28 08:18:21 36.3718 27.5783 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.10.28 07:56:49 38.3368 38.8535 7.2 -.- 2.3 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.28 07:31:47 37.6382 35.8125 7.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 07:01:24 37.5940 37.3255 3.9 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 06:41:03 38.3593 38.8122 21.3 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.28 06:37:16 37.0310 28.5452 3.1 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.28 06:20:11 37.6113 35.8407 7.7 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 06:13:07 38.4227 38.0902 9.7 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.28 06:12:11 37.2472 28.5177 6.7 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.10.28 06:07:24 38.3543 37.2497 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 05:48:56 38.3180 37.3073 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 05:24:59 38.3335 39.4590 5.6 -.- 1.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.10.28 05:23:00 37.6310 35.9578 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 05:21:02 38.1077 37.4703 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.28 05:08:44 37.1290 36.6895 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.28 05:08:14 39.3497 28.0305 11.3 -.- 2.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.10.28 05:02:31 38.4365 38.0290 9.3 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.28 04:51:33 37.5662 35.8347 5.5 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 04:50:30 37.6103 35.8763 5.8 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 04:41:03 39.7347 37.4108 6.0 -.- 1.6 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.28 04:34:46 37.5927 35.8668 2.4 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 04:23:08 39.3885 26.2207 15.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.28 04:19:08 39.6753 33.3460 6.1 -.- 3.5 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.10.28 04:10:42 38.3988 37.4843 6.8 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.28 03:58:32 39.4320 26.1372 16.6 -.- 1.6 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.10.28 03:47:19 37.1238 36.6770 5.2 -.- 2.1 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.28 03:42:04 34.4703 25.6457 22.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.28 03:26:57 37.1553 34.1862 8.5 -.- 1.5 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.10.28 03:11:49 35.5058 28.4842 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.28 03:06:46 38.5355 39.4890 8.8 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2024.10.28 02:56:30 36.1075 29.0018 21.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.28 02:52:02 39.3965 26.2785 11.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.28 02:09:29 38.2575 24.2465 1.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.28 01:54:34 38.4282 30.5802 4.0 -.- 1.7 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.28 01:48:05 37.6382 35.8810 2.2 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 01:22:53 37.6072 35.8778 19.5 -.- 0.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 01:10:43 38.4048 38.8095 5.0 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.28 01:09:50 40.7977 30.9758 10.7 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.10.28 01:01:02 37.6148 35.8918 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 00:52:17 37.5868 35.9063 3.6 -.- 1.7 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 00:26:29 37.5790 35.7940 4.5 -.- 1.3 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) REVIZE02 (2024.10.28 00:26:29)
2024.10.28 00:26:02 39.3697 26.2350 15.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.28 00:21:33 37.6175 35.9245 9.7 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.28 00:18:25 36.0483 27.2050 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2024.10.28 00:07:35 39.7038 37.3648 7.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
AFAD 28 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-28 12:39:01 37.4225 37.15083 11.31 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-28 12:37:32 37.66472 35.96222 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-10-28 12:19:20 39.9 28.81889 7.06 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-10-28 12:05:59 37.67083 35.935 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-28 12:01:19 39.75389 30.17167 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2024-10-28 11:46:44 38.95944 42.94111 7.0 ML 1.5 Adilcevaz (Bitlis)
2024-10-28 11:46:35 37.48556 40.37583 6.86 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin)
2024-10-28 11:28:18 40.40028 28.68056 6.92 ML 1.0 Marmara Denizi - [05.89 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-28 11:15:57 40.42528 28.83583 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.59 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-28 11:12:14 38.31694 37.2325 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-28 11:09:50 39.65972 37.38917 7.0 ML 0.8 Merkez (Sivas)
2024-10-28 10:59:29 37.63861 35.92167 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-10-28 10:58:29 38.03417 38.24333 6.94 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-28 10:50:24 39.92028 28.83083 11.29 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-10-28 10:49:23 39.39167 26.28111 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [12.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 10:37:34 39.69056 33.34306 7.0 ML 1.0 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-28 10:36:08 40.09222 27.75389 6.96 ML 1.9 Gönen (Balıkesir)
2024-10-28 10:26:09 39.56056 30.13278 7.0 ML 1.0 Merkez (Kütahya)
2024-10-28 10:17:28 36.68667 28.96 7.0 ML 0.9 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.29 km] Fethiye (Muğla)
2024-10-28 10:16:37 38.96389 42.65694 7.0 ML 2.7 Malazgirt (Muş)
2024-10-28 10:00:48 39.65056 37.35389 7.03 ML 1.3 Merkez (Sivas)
2024-10-28 09:40:15 40.495 34.69389 7.05 ML 1.3 Merkez (Çorum)
2024-10-28 09:39:01 38.35056 38.74333 10.96 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-28 09:22:49 40.35139 42.27333 6.99 ML 2.0 Şenkaya (Erzurum)
2024-10-28 09:15:27 37.62472 35.86611 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-10-28 08:59:19 39.27139 43.78917 7.0 ML 1.8 Diyadin (Ağrı)
2024-10-28 08:46:18 38.37722 38.76028 7.62 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-28 08:45:37 37.93583 38.02056 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-28 08:45:28 39.00556 29.82639 6.99 ML 1.3 Altıntaş (Kütahya)
2024-10-28 08:18:23 36.40583 27.72889 7.28 ML 1.6 Ege Denizi - [35.74 km] Datça (Muğla)
2024-10-28 07:56:50 38.33944 38.83639 9.76 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-28 07:31:48 37.70611 35.91222 6.87 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-28 07:01:25 37.61111 37.26778 7.29 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-28 07:00:48 38.49 28.47028 10.4 ML 0.8 Kula (Manisa)
2024-10-28 06:41:04 38.33194 38.78222 9.21 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-28 06:37:17 36.9875 28.51778 6.96 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-10-28 06:13:54 38.09028 38.34889 7.07 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-28 06:13:08 38.44444 38.01222 6.95 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-10-28 06:12:12 37.27639 28.51778 7.36 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-10-28 06:07:25 38.31944 37.23694 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-28 05:48:57 38.31722 37.23917 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-28 05:25:00 38.28778 39.42806 7.26 ML 1.3 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-10-28 05:22:59 37.62694 35.88806 7.35 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-10-28 05:21:03 38.07972 37.43778 6.99 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-28 05:08:44 37.14389 36.65111 7.02 ML 2.6 İslahiye (Gaziantep)
2024-10-28 05:08:16 39.38528 27.99694 8.93 ML 2.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-28 05:02:33 38.445 38.02778 6.98 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-10-28 04:51:33 37.64194 35.90028 6.97 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-28 04:50:29 37.61472 35.88028 7.04 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-28 04:41:02 39.66417 37.36167 6.95 ML 1.4 Merkez (Sivas)
2024-10-28 04:23:08 39.43056 26.30417 6.68 ML 1.2 Ege Denizi - [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 04:19:08 39.68083 33.35111 7.0 ML 3.4 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-28 04:10:41 38.37639 37.51583 7.05 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-10-28 03:58:33 39.55083 26.17361 13.18 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 03:47:19 37.12 36.69194 7.65 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-28 03:26:59 37.22028 34.09028 7.02 ML 1.4 Ayrancı (Karaman)
2024-10-28 03:11:52 35.77306 28.50528 17.24 ML 1.6 Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya)
2024-10-28 03:06:46 38.53917 39.49083 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-10-28 03:01:10 37.17722 27.90028 7.01 ML 1.1 Milas (Muğla)
2024-10-28 02:56:27 35.95444 28.89056 8.19 ML 1.4 Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya)
2024-10-28 02:52:02 39.36028 26.26611 6.76 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 02:44:06 37.42306 36.84 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-28 02:39:31 38.185 38.70278 9.59 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-10-28 02:26:32 38.355 38.76694 10.65 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-28 02:02:56 37.78583 29.46528 7.0 ML 0.9 Honaz (Denizli)
2024-10-28 01:54:33 38.44083 30.62139 10.89 ML 1.6 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-10-28 01:48:05 37.64194 35.87056 9.88 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-28 01:10:43 38.33833 38.79722 7.07 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-28 01:01:02 37.64361 35.90944 6.63 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-10-28 00:52:17 37.64528 35.90139 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-10-28 00:34:00 39.36722 26.29417 7.08 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 00:26:27 37.63611 35.88583 6.89 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-28 00:26:02 39.36528 26.25222 11.38 ML 2.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-28 00:21:33 37.64056 35.89028 6.88 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-10-28 00:18:27 36.08333 27.34389 7.08 ML 2.8 Ege Denizi - [68.44 km] Datça (Muğla)
2024-10-28 00:17:02 35.9775 27.37194 6.64 ML 2.1 Ege Denizi - [79.84 km] Datça (Muğla)
2024-10-28 00:07:54 41.11583 43.96083 6.43 ML 2.0 Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars)
2024-10-28 00:07:34 39.67194 37.36694 12.84 ML 1.7 Merkez (Sivas)