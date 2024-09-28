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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.28 11:40:40  38.2433   37.5980        9.1      -.-  1.8  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.28 10:53:35  36.6115   27.3512      107.7      -.-  3.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.09.28 10:25:37  38.1303   37.0862        5.0      -.-  2.0  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.28 10:23:18  40.2030   31.8880        7.2      -.-  2.0  -.-   GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)                    İlksel

2024.09.28 09:47:32  40.7597   29.9305        0.0      -.-  2.0  -.-   IZMIT (KOCAELI)                                   İlksel

2024.09.28 07:58:29  38.1252   38.5220       15.9      -.-  1.3  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.09.28 07:50:37  38.1577   38.5248       12.1      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.09.28 07:38:46  39.3658   25.9395       14.5      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.09.28 07:28:42  38.6315   43.4737        5.8      -.-  2.8  -.-   COMAKLI-(VAN)                                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.28 06:49:01  36.9365   28.6973        2.4      -.-  1.6  -.-   MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)                           İlksel

2024.09.28 05:22:00  38.5670   40.7037        5.4      -.-  1.5  -.-   AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR)                       İlksel

2024.09.28 04:54:42  37.3457   37.1097        5.6      -.-  1.3  -.-   KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.28 04:35:30  38.8733   42.1070        5.0      -.-  1.5  -.-   UZGORUR-BULANIK (MUS)                             İlksel

2024.09.28 04:32:33  38.8692   42.1050        5.6      -.-  2.0  -.-   CINARARDI-KORKUT (MUS)                            İlksel

2024.09.28 04:05:57  35.1532   35.2507       13.7      -.-  2.9  -.-   DOGU AKDENIZ                                      İlksel

2024.09.28 03:21:34  38.0078   37.6272        9.7      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.28 03:05:14  36.3738   29.3965       46.3      -.-  2.0  -.-   AKLAR-KAS (ANTALYA)                               İlksel

2024.09.28 01:44:49  40.2068   31.7365        1.0      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.09.28 01:39:48  37.6325   35.8773       13.6      -.-  1.5  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.09.28 01:33:11  38.6988   38.0142        7.6      -.-  1.0  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.09.28 01:14:08  38.1203   36.5982        7.7      -.-  1.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.28 01:05:49  39.1658   38.5278        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem   Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-28 11:40:43 38.41833  37.47833  10.1  ML    1.9    Darende (Malatya)    

2024-09-28 11:31:07 39.21778  27.68417  7.99  ML    1.3    Soma (Manisa) 

2024-09-28 11:14:20 40.01194  28.82889  23.07         ML    1.5    Orhaneli (Bursa)        

2024-09-28 10:57:58 38.15167  38.58139  10.7  ML    1.4    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-28 10:53:37 36.65667  27.47667  4.8    ML    2.6    Datça (Muğla)  

2024-09-28 10:23:18 40.19806  31.87222  6.99  ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-28 10:08:03 38.25694  42.55389  12.8  ML    1.7    Tatvan (Bitlis)   

2024-09-28 09:42:02 36.87917  36.31972  7.07  ML    1.6    Dörtyol (Hatay)

2024-09-28 07:58:30 38.10889  38.54194  7.0    ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-28 07:50:39 38.1275     38.4775     7.0    ML    1.4    Sincik (Adıyaman)    

2024-09-28 07:38:48 39.42444  26.05361  14.28         ML    1.4    Ege Denizi - [06.20 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-09-28 07:28:42 38.60778  43.63111  7.0    ML    2.5    İpekyolu (Van) 

2024-09-28 06:49:01 36.91861  28.7775     7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-28 05:27:26 37.435       37.21028  10.34         ML    0.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-28 05:21:59 38.56417  40.71944  7.0    ML    1.3    Lice (Diyarbakır)       

2024-09-28 04:54:42 37.33722  37.08833  7.0    ML    1.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-28 04:35:31 38.88528  42.11028  6.84  ML    1.1    Bulanık (Muş)  

2024-09-28 04:32:33 38.87889  42.12611  6.98  ML    2.0    Bulanık (Muş)  

2024-09-28 04:06:00 35.27778  35.34361  40.67         ML    2.7    Akdeniz   

2024-09-28 03:29:51 38.03611  37.12139  7.0    ML    1.2    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-09-28 03:21:34 38.02556  37.66333  7.0    ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-28 03:05:15 36.47222  29.3  33.8  ML    1.4    Seydikemer (Muğla) 

2024-09-28 02:43:32 37.85889  36.24972  7.0    ML    1.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-09-28 01:44:50 40.23917  31.70083  7.06  ML    1.8    Beypazarı (Ankara)   

2024-09-28 01:39:49 37.65361  35.93889  7.0    ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-09-28 01:33:12 38.79639  37.99778  6.61  ML    1.3    Hekimhan (Malatya) 

2024-09-28 01:05:50 39.16833  38.49417  7.08  ML    2.0    Kemaliye (Erzincan)  

2024-09-28 00:48:24 36.76444  26.03917  7.3    ML    1.6    Ege Denizi

2024-09-28 00:41:32 38.27028  38.15278  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-09-28 00:25:14 38.185       38.01972  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)

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