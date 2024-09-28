Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.28 11:40:40 38.2433 37.5980 9.1 -.- 1.8 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.28 10:53:35 36.6115 27.3512 107.7 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.09.28 10:25:37 38.1303 37.0862 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.28 10:23:18 40.2030 31.8880 7.2 -.- 2.0 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.28 09:47:32 40.7597 29.9305 0.0 -.- 2.0 -.- IZMIT (KOCAELI) İlksel
2024.09.28 07:58:29 38.1252 38.5220 15.9 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.09.28 07:50:37 38.1577 38.5248 12.1 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.09.28 07:38:46 39.3658 25.9395 14.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.28 07:28:42 38.6315 43.4737 5.8 -.- 2.8 -.- COMAKLI-(VAN) İlksel
2024.09.28 06:49:01 36.9365 28.6973 2.4 -.- 1.6 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.28 05:22:00 38.5670 40.7037 5.4 -.- 1.5 -.- AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.09.28 04:54:42 37.3457 37.1097 5.6 -.- 1.3 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.28 04:35:30 38.8733 42.1070 5.0 -.- 1.5 -.- UZGORUR-BULANIK (MUS) İlksel
2024.09.28 04:32:33 38.8692 42.1050 5.6 -.- 2.0 -.- CINARARDI-KORKUT (MUS) İlksel
2024.09.28 04:05:57 35.1532 35.2507 13.7 -.- 2.9 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2024.09.28 03:21:34 38.0078 37.6272 9.7 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.28 03:05:14 36.3738 29.3965 46.3 -.- 2.0 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.09.28 01:44:49 40.2068 31.7365 1.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.28 01:39:48 37.6325 35.8773 13.6 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.28 01:33:11 38.6988 38.0142 7.6 -.- 1.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.09.28 01:14:08 38.1203 36.5982 7.7 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.28 01:05:49 39.1658 38.5278 5.0 -.- 2.0 -.- KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
AFAD 28 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-28 11:40:43 38.41833 37.47833 10.1 ML 1.9 Darende (Malatya)
2024-09-28 11:31:07 39.21778 27.68417 7.99 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-09-28 11:14:20 40.01194 28.82889 23.07 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-09-28 10:57:58 38.15167 38.58139 10.7 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-09-28 10:53:37 36.65667 27.47667 4.8 ML 2.6 Datça (Muğla)
2024-09-28 10:23:18 40.19806 31.87222 6.99 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-09-28 10:08:03 38.25694 42.55389 12.8 ML 1.7 Tatvan (Bitlis)
2024-09-28 09:42:02 36.87917 36.31972 7.07 ML 1.6 Dörtyol (Hatay)
2024-09-28 07:58:30 38.10889 38.54194 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-09-28 07:50:39 38.1275 38.4775 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-09-28 07:38:48 39.42444 26.05361 14.28 ML 1.4 Ege Denizi - [06.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-28 07:28:42 38.60778 43.63111 7.0 ML 2.5 İpekyolu (Van)
2024-09-28 06:49:01 36.91861 28.7775 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2024-09-28 05:27:26 37.435 37.21028 10.34 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-28 05:21:59 38.56417 40.71944 7.0 ML 1.3 Lice (Diyarbakır)
2024-09-28 04:54:42 37.33722 37.08833 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-28 04:35:31 38.88528 42.11028 6.84 ML 1.1 Bulanık (Muş)
2024-09-28 04:32:33 38.87889 42.12611 6.98 ML 2.0 Bulanık (Muş)
2024-09-28 04:06:00 35.27778 35.34361 40.67 ML 2.7 Akdeniz
2024-09-28 03:29:51 38.03611 37.12139 7.0 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-09-28 03:21:34 38.02556 37.66333 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-28 03:05:15 36.47222 29.3 33.8 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)
2024-09-28 02:43:32 37.85889 36.24972 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-09-28 01:44:50 40.23917 31.70083 7.06 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-09-28 01:39:49 37.65361 35.93889 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-09-28 01:33:12 38.79639 37.99778 6.61 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-09-28 01:05:50 39.16833 38.49417 7.08 ML 2.0 Kemaliye (Erzincan)
2024-09-28 00:48:24 36.76444 26.03917 7.3 ML 1.6 Ege Denizi
2024-09-28 00:41:32 38.27028 38.15278 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-09-28 00:25:14 38.185 38.01972 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)