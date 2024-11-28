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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.28 12:25:32  37.5760   40.4765       22.3      -.-  2.2  -.-   YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)                        İlksel

2024.11.28 10:43:47  38.4500   37.0193        8.7      -.-  2.0  -.-   KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.28 10:24:53  38.0793   36.7082        8.1      -.-  2.2  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.28 10:11:59  38.0468   36.6492        5.4      -.-  4.0  3.8   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.28 09:19:54  37.5895   27.1955       19.6      -.-  1.6  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                             İlksel

2024.11.28 09:09:44  40.0665   41.2225        5.0      -.-  1.6  -.-   KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)                     REVIZE01   (2024.11.28 09:09:46)

2024.11.28 08:05:56  38.2917   42.3433        5.0      -.-  2.4  -.-   COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.11.28 06:57:46  38.2572   36.3688        7.8      -.-  1.4  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.11.28 06:41:44  39.4533   27.0040        7.6      -.-  1.8  -.-   BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                   İlksel

2024.11.28 06:10:17  35.0452   32.2980        8.1      -.-  2.5  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.28 05:14:57  39.2613   29.2673        6.3      -.-  1.9  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.11.28 05:03:49  40.2057   31.7383        2.8      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.28 04:55:18  37.2908   31.1668      121.9      -.-  2.3  -.-   CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)                        İlksel

2024.11.28 04:30:31  38.6703   38.0142        1.6      -.-  1.5  -.-   ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.11.28 04:04:33  36.1593   28.1893        1.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.28 03:11:58  40.2803   26.9960       11.3      -.-  2.7  -.-   ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.11.28 03:07:36  37.9570   36.5062        6.3      -.-  1.6  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.28 02:43:13  36.6100   42.2967        5.1      -.-  2.7  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.11.28 02:12:58  37.2133   36.6380        1.0      -.-  1.4  -.-   YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE)                    İlksel

2024.11.28 02:04:48  38.0617   37.4792        1.1      -.-  1.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.28 00:49:27  38.0392   37.5430        5.3      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.28 00:44:16  38.0002   36.5340        5.0      -.-  1.2  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.11.28 00:40:05  41.8547   32.4610       10.2      -.-  1.9  -.-   AKKONAK-AMASRA (BARTIN)                           İlksel

2024.11.28 00:37:22  36.6835   36.1217        8.8      -.-  1.6  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.11.28 00:21:12  38.0038   37.4257        5.6      -.-  1.0  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.11.28 00:19:27  37.9908   37.5620        6.9      -.-  1.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-11-28 12:56:53      39.63889 29.4275   6.3   ML   1.1   Tavşanlı (Kütahya)       

2024-11-28 12:55:32      39.53583 28.1925   15.0 ML   1.8   Bigadiç (Balıkesir)       

2024-11-28 12:26:41      41.48833 28.09556 27.9 ML   1.1   Çatalca (İstanbul)       

2024-11-28 11:47:34      39.32833 33.40972 7.0   ML   1.1   Bala (Ankara) 

2024-11-28 11:41:41      37.74194 37.71972 7.0   ML   1.5   Gölbaşı (Adıyaman)    

2024-11-28 11:32:47      39.27111 27.72833 6.56 ML   1.3   Soma (Manisa)       

2024-11-28 11:31:03      38.48472 44.93833 7.0   ML   2.2   Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.20 km] Başkale (Van) 

2024-11-28 11:26:23      39.36667 28.29611 7.0   ML   1.4   Bigadiç (Balıkesir)       

2024-11-28 10:43:47      38.45333 36.98222 7.07 ML   2.0   Afşin (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 10:41:06      38.57056 38.87556 7.0   ML   1.3   Baskil (Elazığ) 

2024-11-28 10:24:53      38.01694 36.62667 6.26 ML   2.2   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 10:12:00      38.04389 36.65222 10.83       ML   4.1   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 09:19:54      37.49583 27.1375   10.81       ML   1.6   Ege Denizi - [10.45 km] Didim (Aydın)      

2024-11-28 09:09:47      39.93806 41.42611 7.0   ML   1.2   Palandöken (Erzurum)       

2024-11-28 08:22:53      39.17       40.41583 11.38       ML   1.6   Adaklı (Bingöl)  

2024-11-28 08:05:57      38.27306 42.34722 7.0   ML   2.5   Merkez (Bitlis)

2024-11-28 07:49:08      38.65083 39.67722 7.0   ML   1.2   Merkez (Elazığ)       

2024-11-28 07:27:41      38.07028 37.20611 6.98 ML   1.5   Ekinözü (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 07:01:40      38.32417 37.36667 7.0   ML   1.2   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 06:58:48      38.0575   38.22444 7.0   ML   1.3   Çelikhan (Adıyaman)    

2024-11-28 06:57:46      38.22833 36.34167 6.9   ML   1.4   Tufanbeyli (Adana)       

2024-11-28 06:41:44      39.46167 27.00056 12.67       ML   1.8   Burhaniye (Balıkesir)       

2024-11-28 06:10:17      35.13611 32.29972 5.88 ML   2.4   Akdeniz  

2024-11-28 05:18:37      39.27944 29.26083 11.46       ML   1.0   Emet (Kütahya)

2024-11-28 05:14:56      39.27361 29.25472 11.02       ML   1.7   Emet (Kütahya)

2024-11-28 05:03:49      40.19056 31.7225   6.91 ML   2.0   Beypazarı (Ankara)       

2024-11-28 04:58:40      38.15833 38.54       7.0   ML   1.0   Battalgazi (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-28 04:55:17      37.35639 31.19889 34.48       ML   2.3   Manavgat (Antalya)

2024-11-28 04:30:31      38.66722 38.0375   7.06 ML   1.5   Hekimhan (Malatya)

2024-11-28 04:26:38      38.24306 38.74583 11.46       ML   1.0   Pütürge (Malatya)

2024-11-28 04:14:39      38.13361 37.88917 7.05 ML   1.1   Doğanşehir (Malatya)

2024-11-28 04:04:32      36.12861 28.16639 7.76 ML   1.5   Akdeniz - [56.09 km] Marmaris (Muğla)   

2024-11-28 03:52:41      38.25611 37.76528 7.0   ML   1.5   Akçadağ (Malatya)       

2024-11-28 03:35:27      38.09556 38.47278 7.07 ML   0.9   Sincik (Adıyaman)       

2024-11-28 03:33:30      38.60361 39.29083 7.92 ML   1.0   Merkez (Elazığ)       

2024-11-28 03:11:57      40.28444 26.99722 10.42       ML   2.3   Biga (Çanakkale)    

2024-11-28 03:07:36      37.96778 36.51722 7.01 ML   1.6   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 03:05:35      38.75611 40.07917 6.95 ML   1.3   Palu (Elazığ)   

2024-11-28 03:03:13      38.27694 38.48917 5.31 ML   1.0   Battalgazi (Malatya)

2024-11-28 02:58:35      38.30611 42.37361 7.0   ML   1.2   Hizan (Bitlis)  

2024-11-28 02:43:13      36.64778 42.26889 8.33 ML   2.5   Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak)  

2024-11-28 02:34:18      40.65222 42.65694 7.01 ML   1.7   Göle (Ardahan)       

2024-11-28 02:31:48      38.26306 37.76       7.0   ML   1.2   Akçadağ (Malatya)       

2024-11-28 02:12:58      37.17667 36.6725   7.0   ML   1.7   Bahçe (Osmaniye)       

2024-11-28 02:04:49      38.035     37.385     7.02 ML   1.4   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 01:44:45      36.61389 36.40583 7.21 ML   1.1   Kırıkhan (Hatay)       

2024-11-28 01:33:58      38.10556 38.47472 7.0   ML   1.0   Sincik (Adıyaman)       

2024-11-28 00:58:12      39.37917 28.26806 8.3   ML   1.2   Bigadiç (Balıkesir)       

2024-11-28 00:52:40      39.82861 39.27333 7.0   ML   2.0   Merkez (Erzincan)       

2024-11-28 00:49:27      38.02611 37.53639 6.99 ML   1.8   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 00:40:07      41.725     32.53944 11.24       ML   1.9   Amasra (Bartın)   

2024-11-28 00:37:21      36.71444 36.12944 7.0   ML   1.6   Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Payas (Hatay)     

2024-11-28 00:21:12      38.04139 37.41       6.99 ML   1.2   Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-11-28 00:19:26      38.01083 37.57861 7.0   ML   1.7   Nurhak (Kahramanmaraş)

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