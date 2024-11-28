Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.28 12:25:32 37.5760 40.4765 22.3 -.- 2.2 -.- YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.28 10:43:47 38.4500 37.0193 8.7 -.- 2.0 -.- KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 10:24:53 38.0793 36.7082 8.1 -.- 2.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 10:11:59 38.0468 36.6492 5.4 -.- 4.0 3.8 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 09:19:54 37.5895 27.1955 19.6 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.11.28 09:09:44 40.0665 41.2225 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) REVIZE01 (2024.11.28 09:09:46)
2024.11.28 08:05:56 38.2917 42.3433 5.0 -.- 2.4 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.28 06:57:46 38.2572 36.3688 7.8 -.- 1.4 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.28 06:41:44 39.4533 27.0040 7.6 -.- 1.8 -.- BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.11.28 06:10:17 35.0452 32.2980 8.1 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.11.28 05:14:57 39.2613 29.2673 6.3 -.- 1.9 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.28 05:03:49 40.2057 31.7383 2.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.28 04:55:18 37.2908 31.1668 121.9 -.- 2.3 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.11.28 04:30:31 38.6703 38.0142 1.6 -.- 1.5 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.28 04:04:33 36.1593 28.1893 1.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.28 03:11:58 40.2803 26.9960 11.3 -.- 2.7 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.28 03:07:36 37.9570 36.5062 6.3 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 02:43:13 36.6100 42.2967 5.1 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2024.11.28 02:12:58 37.2133 36.6380 1.0 -.- 1.4 -.- YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.11.28 02:04:48 38.0617 37.4792 1.1 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:49:27 38.0392 37.5430 5.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:44:16 38.0002 36.5340 5.0 -.- 1.2 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:40:05 41.8547 32.4610 10.2 -.- 1.9 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel
2024.11.28 00:37:22 36.6835 36.1217 8.8 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.11.28 00:21:12 38.0038 37.4257 5.6 -.- 1.0 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.28 00:19:27 37.9908 37.5620 6.9 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 28 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-28 12:56:53 39.63889 29.4275 6.3 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-11-28 12:55:32 39.53583 28.1925 15.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-28 12:26:41 41.48833 28.09556 27.9 ML 1.1 Çatalca (İstanbul)
2024-11-28 11:47:34 39.32833 33.40972 7.0 ML 1.1 Bala (Ankara)
2024-11-28 11:41:41 37.74194 37.71972 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-28 11:32:47 39.27111 27.72833 6.56 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-11-28 11:31:03 38.48472 44.93833 7.0 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.20 km] Başkale (Van)
2024-11-28 11:26:23 39.36667 28.29611 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-28 10:43:47 38.45333 36.98222 7.07 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-11-28 10:41:06 38.57056 38.87556 7.0 ML 1.3 Baskil (Elazığ)
2024-11-28 10:24:53 38.01694 36.62667 6.26 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-28 10:12:00 38.04389 36.65222 10.83 ML 4.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-28 09:19:54 37.49583 27.1375 10.81 ML 1.6 Ege Denizi - [10.45 km] Didim (Aydın)
2024-11-28 09:09:47 39.93806 41.42611 7.0 ML 1.2 Palandöken (Erzurum)
2024-11-28 08:22:53 39.17 40.41583 11.38 ML 1.6 Adaklı (Bingöl)
2024-11-28 08:05:57 38.27306 42.34722 7.0 ML 2.5 Merkez (Bitlis)
2024-11-28 07:49:08 38.65083 39.67722 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-11-28 07:27:41 38.07028 37.20611 6.98 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-28 07:01:40 38.32417 37.36667 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-28 06:58:48 38.0575 38.22444 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-28 06:57:46 38.22833 36.34167 6.9 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)
2024-11-28 06:41:44 39.46167 27.00056 12.67 ML 1.8 Burhaniye (Balıkesir)
2024-11-28 06:10:17 35.13611 32.29972 5.88 ML 2.4 Akdeniz
2024-11-28 05:18:37 39.27944 29.26083 11.46 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2024-11-28 05:14:56 39.27361 29.25472 11.02 ML 1.7 Emet (Kütahya)
2024-11-28 05:03:49 40.19056 31.7225 6.91 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-11-28 04:58:40 38.15833 38.54 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-28 04:55:17 37.35639 31.19889 34.48 ML 2.3 Manavgat (Antalya)
2024-11-28 04:30:31 38.66722 38.0375 7.06 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-11-28 04:26:38 38.24306 38.74583 11.46 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-28 04:14:39 38.13361 37.88917 7.05 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-28 04:04:32 36.12861 28.16639 7.76 ML 1.5 Akdeniz - [56.09 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-28 03:52:41 38.25611 37.76528 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-28 03:35:27 38.09556 38.47278 7.07 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2024-11-28 03:33:30 38.60361 39.29083 7.92 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-11-28 03:11:57 40.28444 26.99722 10.42 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-11-28 03:07:36 37.96778 36.51722 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-28 03:05:35 38.75611 40.07917 6.95 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-11-28 03:03:13 38.27694 38.48917 5.31 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-28 02:58:35 38.30611 42.37361 7.0 ML 1.2 Hizan (Bitlis)
2024-11-28 02:43:13 36.64778 42.26889 8.33 ML 2.5 Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak)
2024-11-28 02:34:18 40.65222 42.65694 7.01 ML 1.7 Göle (Ardahan)
2024-11-28 02:31:48 38.26306 37.76 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-11-28 02:12:58 37.17667 36.6725 7.0 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye)
2024-11-28 02:04:49 38.035 37.385 7.02 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 01:44:45 36.61389 36.40583 7.21 ML 1.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-28 01:33:58 38.10556 38.47472 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-11-28 00:58:12 39.37917 28.26806 8.3 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-28 00:52:40 39.82861 39.27333 7.0 ML 2.0 Merkez (Erzincan)
2024-11-28 00:49:27 38.02611 37.53639 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 00:40:07 41.725 32.53944 11.24 ML 1.9 Amasra (Bartın)
2024-11-28 00:37:21 36.71444 36.12944 7.0 ML 1.6 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Payas (Hatay)
2024-11-28 00:21:12 38.04139 37.41 6.99 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-28 00:19:26 38.01083 37.57861 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)