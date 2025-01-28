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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.28 13:06:13  38.4407   37.5117       14.2      -.-  1.1  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.28 12:59:14  39.4707   28.1407        6.2      -.-  1.8  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2025.01.28 12:41:14  38.5940   39.1615       22.1      -.-  1.4  -.-   TEPEKOY-(ELAZIG)                                  İlksel

2025.01.28 12:10:52  38.0118   37.4548        3.6      -.-  2.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.01.28 12:06:22  37.9622   37.5177        1.8      -.-  1.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.28 11:45:09  36.9008   28.3270       10.4      -.-  1.7  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2025.01.28 10:53:57  36.9175   28.1980        7.5      -.-  1.2  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2025.01.28 10:26:45  38.0187   37.4752        5.0      -.-  2.7  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.28 09:58:55  38.1662   36.8722        5.0      -.-  2.5  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2025.01.28 09:23:29  36.9173   28.2713        3.3      -.-  1.4  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2025.01.28 09:20:08  36.9040   28.2702        4.9      -.-  0.8  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2025.01.28 09:12:24  36.9198   28.1542        4.7      -.-  1.3  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2025.01.28 08:59:26  36.8363   29.2608        5.0      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)                           REVIZE01   (2025.01.28 08:59:33)

2025.01.28 08:53:30  37.4320   43.8532        5.0      -.-  2.8  -.-   CANAKLI-(HAKKARI)                                 İlksel

2025.01.28 08:41:37  38.2945   37.7720        5.4      -.-  1.2  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2025.01.28 05:18:23  37.8220   37.5778        3.6      -.-  1.3  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel

2025.01.28 04:56:07  40.2263   28.9258       18.9      -.-  1.6  -.-   DOGANKOY-NILUFER (BURSA)                          İlksel

2025.01.28 04:42:09  40.7970   27.7225       23.7      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.01.28 04:38:15  38.3630   38.7607        8.4      -.-  1.6  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.28 04:28:44  36.2300   27.8998       10.0      -.-  1.6  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.28 04:22:49  38.3445   38.1482        9.6      -.-  1.5  -.-   KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2025.01.28 04:13:54  38.1330   28.9022        8.0      -.-  1.9  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.28 03:38:31  35.0312   31.8827        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.28 03:31:06  40.0708   44.7532        1.4      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI                  İlksel

2025.01.28 03:16:47  37.9063   26.8738        4.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.28 02:54:44  38.4367   26.7065        8.0      -.-  1.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.28 02:49:27  39.0237   27.8655       17.3      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2025.01.28 02:48:54  40.5317   28.8725        3.2      -.-  2.0  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2025.01.28 02:24:29  39.8295   38.8177        7.3      -.-  1.6  -.-   AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)                      İlksel

2025.01.28 02:22:18  39.2202   27.3082        7.2      -.-  2.0  -.-   PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.28 02:15:40  38.0812   28.9158       13.2      -.-  1.7  -.-   OGUZ-BULDAN (DENIZLI)                             İlksel

2025.01.28 02:07:58  40.2380   31.6582        2.1      -.-  2.0  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2025.01.28 01:53:48  35.8838   28.7538       13.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.28 01:43:32  40.6938   29.3040        3.4      -.-  1.4  -.-   CIFTLIKKOY (YALOVA)                               İlksel

2025.01.28 01:37:56  38.0635   37.5890        2.2      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.28 01:03:32  36.1205   29.0575       14.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.28 01:02:45  38.3282   28.5450       25.5      -.-  1.4  -.-   BADINCA-ALASEHIR (MANISA)                         İlksel

2025.01.28 00:58:46  37.7797   27.0428       19.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.28 00:58:11  38.1698   36.9620        6.9      -.-  1.7  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2025.01.28 00:29:25  40.3202   23.7740        3.1      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.28 00:27:33  38.4395   37.5825        8.8      -.-  1.3  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-28 12:31:29    40.05944    26.59917    6.99   ML    1.0     Merkez (Çanakkale)    

2025-01-28 12:23:25    41.65278    27.5175      13.5   ML    0.6     Pınarhisar (Kırklareli) 

2025-01-28 12:23:10    38.75944    28.71861    7.0     ML    0.8     Selendi (Manisa)         

2025-01-28 12:10:53    37.98056    37.45833    5.2     ML    2.5     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-28 11:44:37    40.82444    27.63639    6.99   ML    1.4     Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)      

2025-01-28 10:57:25    40.2075      28.95778    7.0     ML    1.2     Nilüfer (Bursa)   

2025-01-28 10:26:46    38.00333    37.47 7.01   ML    2.9     Nurhak (Kahramanmaraş)   

2025-01-28 09:58:55    38.15222    36.82694    7.0     ML    2.5     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-01-28 09:58:02    38.14194    38.60917    7.0     ML    0.6     Pütürge (Malatya)      

2025-01-28 09:12:23    36.98722    28.14083    7.0     ML    0.9     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 

2025-01-28 09:04:32    38.13361    32.09444    7.0     ML    1.1     Ilgın (Konya)      

2025-01-28 08:53:29    37.40028    44.02194    7.11   ML    2.8     Yüksekova (Hakkari)   

2025-01-28 08:41:38    38.33639    37.91056    6.65   ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-28 07:34:07    36.41278    28.65722    7.0     ML    1.0     Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)  

2025-01-28 07:22:27    41.98556    43.67 8.8     ML    1.5     Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan)       

2025-01-28 06:49:34    38.66556    38.07472    6.9     ML    1.2     Hekimhan (Malatya)   

2025-01-28 06:36:34    37.43889    37.07611    6.69   ML    1.1     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-01-28 06:33:55    39.20611    38.95111    7.0     ML    1.5     Hozat (Tunceli)  

2025-01-28 06:15:54    38.41 38.92222    6.98   ML    0.8     Baskil (Elazığ)    

2025-01-28 06:04:52    38.4875      37.3975      6.92   ML    1.3     Darende (Malatya)     

2025-01-28 06:03:39    38.34139    38.785        8.17   ML    1.2     Kale (Malatya)   

2025-01-28 06:01:22    40.08444    27.62611    6.92   ML    0.8     Gönen (Balıkesir)        

2025-01-28 05:57:07    38.29389    38.1575      6.82   ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-28 05:54:41    38.07222    37.89083    7.37   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 05:45:16    38.19 38.13917    7.0     ML    0.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-28 05:43:05    40.30972    43.27694    7.02   ML    1.7     Digor (Kars)       

2025-01-28 05:24:31    37.89944    27.31167    6.55   ML    0.9     Selçuk (İzmir)     

2025-01-28 05:18:24    37.76889    37.59083    8.66   ML    1.4     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-01-28 05:09:16    38.12361    36.75 6.95   ML    1.1     Afşin (Kahramanmaraş)       

2025-01-28 05:02:45    37.91833    38.01361    7.01   ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 04:56:09    40.19889    28.9775      9.41   ML    1.3     Nilüfer (Bursa)   

2025-01-28 04:48:23    38.66583    38.0775      6.99   ML    1.3     Hekimhan (Malatya)   

2025-01-28 04:42:12    40.77917    27.6225      7.13   ML    1.4     Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-28 04:38:16    38.34056    38.755        9.24   ML    1.7     Kale (Malatya)   

2025-01-28 04:28:37    35.82722    27.66667    6.95   ML    1.6     Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla)     

2025-01-28 04:22:52    38.31 38.15833    7.04   ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-28 04:13:54    38.09667    28.91083    11.51 ML    1.9     Buldan (Denizli)

2025-01-28 04:10:53    37.90639    37.94361    6.98   ML    1.3     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 03:38:33    34.96611    31.58667    14.6   ML    2.5     Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya)     

2025-01-28 03:33:16    36.98833    28.53444    6.98   ML    1.1     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-28 03:31:02    40.17917    45.05889    7.0     ML    2.2     Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır)       

2025-01-28 03:16:47    37.87194    26.92333    7.0     ML    1.4     Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir)       

2025-01-28 03:08:40    38.37139    42.80028    6.91   ML    1.1     Gevaş (Van)       

2025-01-28 02:54:44    38.42306    26.66861    7.0     ML    1.4     Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir)

2025-01-28 02:49:29    39.01222    27.87 6.65   ML    2.0     Akhisar (Manisa)         

2025-01-28 02:48:54    40.56528    28.8375      7.02   ML    1.9     Armutlu (Yalova)        

2025-01-28 02:24:28    39.84528    38.8925      7.0     ML    1.4     Refahiye (Erzincan)    

2025-01-28 02:22:18    39.23889    27.31 7.0     ML    1.8     Bergama (İzmir)

2025-01-28 02:15:40    38.08167    28.90528    12.04 ML    1.5     Buldan (Denizli)

2025-01-28 02:07:58    40.22167    31.75056    7.0     ML    1.6     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-28 02:06:49    38.135        37.52611    15.5   ML    0.9     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-28 01:53:55    36.05361    29.02639    10.17 ML    1.3     Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya)   

2025-01-28 01:47:42    38.46333    38.0175      7.0     ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-28 01:43:34    40.68972    29.33694    7.0     ML    1.2     Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova) 

2025-01-28 01:37:57    38.055        37.57389    9.31   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-28 01:06:03    39.62444    32.92028    7.62   ML    1.2     Gölbaşı (Ankara)

2025-01-28 01:03:32    36.04861    29.025        11.37 ML    2.0     Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya)   

2025-01-28 01:02:48    38.3675      28.40889    7.0     ML    1.4     Alaşehir (Manisa)       

2025-01-28 00:58:53    37.955        27.09139    8.35   ML    1.2     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)   

2025-01-28 00:58:12    38.11194    36.92139    12.27 ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-28 00:10:23    39.94056    39.62194    7.0     ML    1.0     Kelkit (Gümüşhane)    

2025-01-28 00:02:06    38.05333    37.75667    7.0     ML    0.9     Doğanşehir (Malatya)

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