Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.28 13:06:13 38.4407 37.5117 14.2 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 12:59:14 39.4707 28.1407 6.2 -.- 1.8 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.28 12:41:14 38.5940 39.1615 22.1 -.- 1.4 -.- TEPEKOY-(ELAZIG) İlksel
2025.01.28 12:10:52 38.0118 37.4548 3.6 -.- 2.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 12:06:22 37.9622 37.5177 1.8 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 11:45:09 36.9008 28.3270 10.4 -.- 1.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 10:53:57 36.9175 28.1980 7.5 -.- 1.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 10:26:45 38.0187 37.4752 5.0 -.- 2.7 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 09:58:55 38.1662 36.8722 5.0 -.- 2.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 09:23:29 36.9173 28.2713 3.3 -.- 1.4 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 09:20:08 36.9040 28.2702 4.9 -.- 0.8 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 09:12:24 36.9198 28.1542 4.7 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.28 08:59:26 36.8363 29.2608 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
2025.01.28 08:53:30 37.4320 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel
2025.01.28 08:41:37 38.2945 37.7720 5.4 -.- 1.2 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.28 05:18:23 37.8220 37.5778 3.6 -.- 1.3 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.28 04:56:07 40.2263 28.9258 18.9 -.- 1.6 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.28 04:42:09 40.7970 27.7225 23.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.28 04:38:15 38.3630 38.7607 8.4 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.28 04:28:44 36.2300 27.8998 10.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.28 04:22:49 38.3445 38.1482 9.6 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.28 04:13:54 38.1330 28.9022 8.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.01.28 03:38:31 35.0312 31.8827 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 03:31:06 40.0708 44.7532 1.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.28 03:16:47 37.9063 26.8738 4.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 02:54:44 38.4367 26.7065 8.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 02:49:27 39.0237 27.8655 17.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.28 02:48:54 40.5317 28.8725 3.2 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.01.28 02:24:29 39.8295 38.8177 7.3 -.- 1.6 -.- AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.01.28 02:22:18 39.2202 27.3082 7.2 -.- 2.0 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.28 02:15:40 38.0812 28.9158 13.2 -.- 1.7 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.01.28 02:07:58 40.2380 31.6582 2.1 -.- 2.0 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.01.28 01:53:48 35.8838 28.7538 13.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 01:43:32 40.6938 29.3040 3.4 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel
2025.01.28 01:37:56 38.0635 37.5890 2.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.28 01:03:32 36.1205 29.0575 14.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.28 01:02:45 38.3282 28.5450 25.5 -.- 1.4 -.- BADINCA-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.01.28 00:58:46 37.7797 27.0428 19.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.28 00:58:11 38.1698 36.9620 6.9 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.28 00:29:25 40.3202 23.7740 3.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.28 00:27:33 38.4395 37.5825 8.8 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 28 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-28 12:31:29 40.05944 26.59917 6.99 ML 1.0 Merkez (Çanakkale)
2025-01-28 12:23:25 41.65278 27.5175 13.5 ML 0.6 Pınarhisar (Kırklareli)
2025-01-28 12:23:10 38.75944 28.71861 7.0 ML 0.8 Selendi (Manisa)
2025-01-28 12:10:53 37.98056 37.45833 5.2 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-28 11:44:37 40.82444 27.63639 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-01-28 10:57:25 40.2075 28.95778 7.0 ML 1.2 Nilüfer (Bursa)
2025-01-28 10:26:46 38.00333 37.47 7.01 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-28 09:58:55 38.15222 36.82694 7.0 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-01-28 09:58:02 38.14194 38.60917 7.0 ML 0.6 Pütürge (Malatya)
2025-01-28 09:12:23 36.98722 28.14083 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-28 09:04:32 38.13361 32.09444 7.0 ML 1.1 Ilgın (Konya)
2025-01-28 08:53:29 37.40028 44.02194 7.11 ML 2.8 Yüksekova (Hakkari)
2025-01-28 08:41:38 38.33639 37.91056 6.65 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-01-28 07:34:07 36.41278 28.65722 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)
2025-01-28 07:22:27 41.98556 43.67 8.8 ML 1.5 Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan)
2025-01-28 06:49:34 38.66556 38.07472 6.9 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2025-01-28 06:36:34 37.43889 37.07611 6.69 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-28 06:33:55 39.20611 38.95111 7.0 ML 1.5 Hozat (Tunceli)
2025-01-28 06:15:54 38.41 38.92222 6.98 ML 0.8 Baskil (Elazığ)
2025-01-28 06:04:52 38.4875 37.3975 6.92 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-28 06:03:39 38.34139 38.785 8.17 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-01-28 06:01:22 40.08444 27.62611 6.92 ML 0.8 Gönen (Balıkesir)
2025-01-28 05:57:07 38.29389 38.1575 6.82 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-28 05:54:41 38.07222 37.89083 7.37 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-28 05:45:16 38.19 38.13917 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-28 05:43:05 40.30972 43.27694 7.02 ML 1.7 Digor (Kars)
2025-01-28 05:24:31 37.89944 27.31167 6.55 ML 0.9 Selçuk (İzmir)
2025-01-28 05:18:24 37.76889 37.59083 8.66 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-28 05:09:16 38.12361 36.75 6.95 ML 1.1 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-01-28 05:02:45 37.91833 38.01361 7.01 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-28 04:56:09 40.19889 28.9775 9.41 ML 1.3 Nilüfer (Bursa)
2025-01-28 04:48:23 38.66583 38.0775 6.99 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2025-01-28 04:42:12 40.77917 27.6225 7.13 ML 1.4 Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir)
2025-01-28 04:38:16 38.34056 38.755 9.24 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-01-28 04:28:37 35.82722 27.66667 6.95 ML 1.6 Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla)
2025-01-28 04:22:52 38.31 38.15833 7.04 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-28 04:13:54 38.09667 28.91083 11.51 ML 1.9 Buldan (Denizli)
2025-01-28 04:10:53 37.90639 37.94361 6.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-28 03:38:33 34.96611 31.58667 14.6 ML 2.5 Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-28 03:33:16 36.98833 28.53444 6.98 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-28 03:31:02 40.17917 45.05889 7.0 ML 2.2 Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır)
2025-01-28 03:16:47 37.87194 26.92333 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir)
2025-01-28 03:08:40 38.37139 42.80028 6.91 ML 1.1 Gevaş (Van)
2025-01-28 02:54:44 38.42306 26.66861 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir)
2025-01-28 02:49:29 39.01222 27.87 6.65 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2025-01-28 02:48:54 40.56528 28.8375 7.02 ML 1.9 Armutlu (Yalova)
2025-01-28 02:24:28 39.84528 38.8925 7.0 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)
2025-01-28 02:22:18 39.23889 27.31 7.0 ML 1.8 Bergama (İzmir)
2025-01-28 02:15:40 38.08167 28.90528 12.04 ML 1.5 Buldan (Denizli)
2025-01-28 02:07:58 40.22167 31.75056 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2025-01-28 02:06:49 38.135 37.52611 15.5 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-28 01:53:55 36.05361 29.02639 10.17 ML 1.3 Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya)
2025-01-28 01:47:42 38.46333 38.0175 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-01-28 01:43:34 40.68972 29.33694 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova)
2025-01-28 01:37:57 38.055 37.57389 9.31 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-28 01:06:03 39.62444 32.92028 7.62 ML 1.2 Gölbaşı (Ankara)
2025-01-28 01:03:32 36.04861 29.025 11.37 ML 2.0 Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya)
2025-01-28 01:02:48 38.3675 28.40889 7.0 ML 1.4 Alaşehir (Manisa)
2025-01-28 00:58:53 37.955 27.09139 8.35 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)
2025-01-28 00:58:12 38.11194 36.92139 12.27 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-28 00:10:23 39.94056 39.62194 7.0 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-28 00:02:06 38.05333 37.75667 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)