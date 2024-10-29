Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.29 12:04:28 40.3163 27.0825 12.7 -.- 1.9 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.10.29 11:49:44 36.4237 33.2225 10.7 -.- 1.6 -.- AKOVA-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 11:40:33 39.3943 26.2265 7.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.29 10:41:41 37.9813 27.1992 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.29 10:06:09 37.3167 30.5148 5.7 -.- 1.8 -.- UGURLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.29 09:50:21 37.3078 30.5233 5.0 -.- 2.7 -.- UGURLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.29 08:05:29 38.0568 37.5520 5.0 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.29 07:39:15 36.4685 33.2217 4.6 -.- 1.7 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 07:34:36 36.4982 33.2325 6.3 -.- 2.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 07:20:44 38.0603 37.2648 4.7 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.29 07:14:02 38.4423 38.0785 7.6 -.- 2.1 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.29 06:17:15 39.6972 33.3280 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.10.29 05:23:10 36.4597 33.2193 9.4 -.- 2.3 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 05:01:17 38.0400 37.0923 1.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.29 04:32:13 36.4678 33.2412 15.0 -.- 1.1 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 04:30:28 39.3503 27.9978 13.1 -.- 1.4 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.29 03:55:26 36.4682 33.2465 18.5 -.- 1.5 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 03:12:14 38.1460 30.9850 5.0 -.- 2.3 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.10.29 03:02:54 40.2435 24.1417 9.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.29 03:01:02 38.3917 38.8600 5.0 -.- 2.4 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.29 02:58:53 38.1043 37.1503 2.5 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.29 02:49:52 37.5825 35.8483 15.7 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.29 02:21:44 38.4410 38.0982 5.5 -.- 2.1 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.29 02:08:17 40.7968 30.9595 18.6 -.- 1.2 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.10.29 01:48:03 36.4980 33.2308 12.4 -.- 1.6 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.29 01:36:48 39.0050 28.0323 10.1 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.29 01:29:51 38.6138 36.5220 21.1 -.- 0.9 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.29 00:41:02 37.6212 26.8493 4.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.29 00:32:34 37.2517 28.1032 17.2 -.- 1.6 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.10.29 00:20:51 38.3525 38.7407 11.5 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
AFAD 29 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-29 12:12:08 38.27861 38.63472 12.25 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-10-29 12:07:18 38.28056 38.63278 14.12 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-10-29 12:04:28 40.30667 27.07194 5.11 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-10-29 11:40:34 39.35944 26.22194 9.66 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 11:06:27 39.395 26.29111 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 11:02:23 39.39111 26.28389 7.14 ML 2.0 Ege Denizi - [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 10:41:42 37.97167 27.21806 6.32 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.03 km] Selçuk (İzmir)
2024-10-29 10:16:43 39.36 28.01222 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2024-10-29 10:13:42 38.23778 37.65972 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-29 09:57:25 39.43472 26.27556 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-29 09:50:23 37.27667 30.56917 7.0 ML 2.4 Bucak (Burdur)
2024-10-29 09:02:29 37.53389 37.22694 9.75 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-29 08:50:36 38.33694 38.80417 10.4 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-29 08:05:30 38.01222 37.545 7.0 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-29 07:50:49 38.53111 44.66667 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.67 km] Başkale (Van)
2024-10-29 07:39:15 36.45917 33.23583 14.15 ML 1.7 Gülnar (Mersin)
2024-10-29 07:34:36 36.50028 33.24361 14.93 ML 1.8 Gülnar (Mersin)
2024-10-29 07:20:45 38.08639 37.26944 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-29 07:14:02 38.45667 38.04639 7.04 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-10-29 06:17:16 39.70167 33.35361 10.37 ML 2.3 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-29 05:01:19 38.03389 37.07 7.03 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-29 04:30:29 39.37083 28.01944 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-29 03:12:15 38.17694 31.07278 7.0 ML 2.3 Gelendost (Isparta)
2024-10-29 03:01:03 38.36333 38.83611 6.73 ML 2.4 Kale (Malatya)
2024-10-29 02:58:53 38.10361 37.145 11.7 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-29 02:21:44 38.46917 38.06861 7.0 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-10-29 01:36:49 38.99417 28.03556 11.38 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-10-29 00:32:35 37.2425 28.08972 7.0 ML 1.4 Yatağan (Muğla)
2024-10-29 00:20:52 38.35472 38.76528 7.57 ML 1.8 Kale (Malatya)