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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.29 12:04:28  40.3163   27.0825       12.7      -.-  1.9  -.-   BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel

2024.10.29 11:49:44  36.4237   33.2225       10.7      -.-  1.6  -.-   AKOVA-GULNAR (MERSIN)                             İlksel

2024.10.29 11:40:33  39.3943   26.2265        7.7      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.29 10:41:41  37.9813   27.1992        6.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.10.29 10:06:09  37.3167   30.5148        5.7      -.-  1.8  -.-   UGURLU-BUCAK (BURDUR)                             İlksel

2024.10.29 09:50:21  37.3078   30.5233        5.0      -.-  2.7  -.-   UGURLU-BUCAK (BURDUR)                             İlksel

2024.10.29 08:05:29  38.0568   37.5520        5.0      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.29 07:39:15  36.4685   33.2217        4.6      -.-  1.7  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.29 07:34:36  36.4982   33.2325        6.3      -.-  2.2  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.29 07:20:44  38.0603   37.2648        4.7      -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.10.29 07:14:02  38.4423   38.0785        7.6      -.-  2.1  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.10.29 06:17:15  39.6972   33.3280        5.0      -.-  2.5  -.-   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              İlksel

2024.10.29 05:23:10  36.4597   33.2193        9.4      -.-  2.3  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.29 05:01:17  38.0400   37.0923        1.2      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.29 04:32:13  36.4678   33.2412       15.0      -.-  1.1  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.29 04:30:28  39.3503   27.9978       13.1      -.-  1.4  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel

2024.10.29 03:55:26  36.4682   33.2465       18.5      -.-  1.5  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.29 03:12:14  38.1460   30.9850        5.0      -.-  2.3  -.-   AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)                         İlksel

2024.10.29 03:02:54  40.2435   24.1417        9.9      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.29 03:01:02  38.3917   38.8600        5.0      -.-  2.4  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.29 02:58:53  38.1043   37.1503        2.5      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.29 02:49:52  37.5825   35.8483       15.7      -.-  0.9  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.29 02:21:44  38.4410   38.0982        5.5      -.-  2.1  -.-   AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.29 02:08:17  40.7968   30.9595       18.6      -.-  1.2  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2024.10.29 01:48:03  36.4980   33.2308       12.4      -.-  1.6  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel

2024.10.29 01:36:48  39.0050   28.0323       10.1      -.-  1.6  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.10.29 01:29:51  38.6138   36.5220       21.1      -.-  0.9  -.-   TEKNELI-SARIZ (KAYSERI)                           İlksel

2024.10.29 00:41:02  37.6212   26.8493        4.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.29 00:32:34  37.2517   28.1032       17.2      -.-  1.6  -.-   BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel

2024.10.29 00:20:51  38.3525   38.7407       11.5      -.-  1.7  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Ekim son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-29 12:12:08 38.27861  38.63472  12.25         ML    1.9    Battalgazi (Malatya)        

2024-10-29 12:07:18 38.28056  38.63278  14.12         ML    1.8    Battalgazi (Malatya)        

2024-10-29 12:04:28 40.30667  27.07194  5.11  ML    1.8    Biga (Çanakkale)       

2024-10-29 11:40:34 39.35944  26.22194  9.66  ML    2.2    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-29 11:06:27 39.395       26.29111  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-29 11:02:23 39.39111  26.28389  7.14  ML    2.0    Ege Denizi - [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-29 10:41:42 37.97167  27.21806  6.32  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.03 km] Selçuk (İzmir)    

2024-10-29 10:16:43 39.36         28.01222  6.99  ML    1.7    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-10-29 10:13:42 38.23778  37.65972  7.0    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-29 09:57:25 39.43472  26.27556  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-29 09:50:23 37.27667  30.56917  7.0    ML    2.4    Bucak (Burdur)

2024-10-29 09:02:29 37.53389  37.22694  9.75  ML    1.6    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-10-29 08:50:36 38.33694  38.80417  10.4  ML    1.6    Kale (Malatya)  

2024-10-29 08:05:30 38.01222  37.545       7.0    ML    2.5    Nurhak (Kahramanmaraş)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-29 07:50:49 38.53111  44.66667  7.0    ML    2.9    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.67 km] Başkale (Van)       

2024-10-29 07:39:15 36.45917  33.23583  14.15         ML    1.7    Gülnar (Mersin)        

2024-10-29 07:34:36 36.50028  33.24361  14.93         ML    1.8    Gülnar (Mersin)        

2024-10-29 07:20:45 38.08639  37.26944  7.0    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-29 07:14:02 38.45667  38.04639  7.04  ML    2.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-29 06:17:16 39.70167  33.35361  10.37         ML    2.3    Bahşili (Kırıkkale)        

2024-10-29 05:01:19 38.03389  37.07         7.03  ML    2.1    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-29 04:30:29 39.37083  28.01944  7.0    ML    1.4    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-29 03:12:15 38.17694  31.07278  7.0    ML    2.3    Gelendost (Isparta)   

2024-10-29 03:01:03 38.36333  38.83611  6.73  ML    2.4    Kale (Malatya)  

2024-10-29 02:58:53 38.10361  37.145       11.7  ML    1.4    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-29 02:21:44 38.46917  38.06861  7.0    ML    2.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-29 01:36:49 38.99417  28.03556  11.38         ML    1.6    Akhisar (Manisa)        

2024-10-29 00:32:35 37.2425     28.08972  7.0    ML    1.4    Yatağan (Muğla)       

2024-10-29 00:20:52 38.35472  38.76528  7.57  ML    1.8    Kale (Malatya)

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