Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.29 13:42:26 39.6275 29.4893 0.0 -.- 1.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.29 13:26:08 39.7843 33.3353 3.7 -.- 2.3 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.29 13:22:14 40.2425 24.0797 9.8 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.29 12:24:26 39.1040 27.5248 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.29 12:12:03 39.3387 29.3340 0.0 -.- 1.3 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.29 12:01:05 38.6257 39.7315 8.3 -.- 1.9 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) İlksel
2024.11.29 11:27:14 38.3920 38.7042 26.7 -.- 2.2 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.29 11:02:33 38.3572 38.7923 5.0 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.29 09:47:43 40.0728 42.8173 3.7 -.- 1.7 -.- YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2024.11.29 09:43:17 37.7742 26.8947 16.8 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.29 09:22:40 37.8822 29.2548 8.5 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.11.29 08:46:53 37.9657 27.3768 13.4 -.- 1.3 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.29 08:27:11 38.0155 37.3598 5.0 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 08:23:43 38.0345 29.0460 1.9 -.- 2.3 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 08:21:56 37.0657 28.8040 8.2 -.- 1.6 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.29 07:50:18 38.7847 37.4205 4.3 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.29 07:06:55 36.9657 28.0113 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.29 07:06:23 38.0645 37.8383 11.2 -.- 1.3 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.29 06:29:53 37.8792 26.9370 7.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.29 06:14:57 40.2963 26.9827 14.9 -.- 1.2 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.11.29 06:13:15 40.2795 26.9847 13.1 -.- 1.7 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.11.29 06:07:24 39.2745 29.2612 17.1 -.- 1.0 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.29 05:55:50 40.7038 30.5367 12.3 -.- 1.4 -.- TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2024.11.29 05:54:40 37.8363 29.3058 14.1 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:49:00 38.3835 36.7623 26.9 -.- 0.9 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 05:36:17 37.3272 36.2845 4.9 -.- 1.5 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.11.29 05:15:28 37.8268 29.3543 15.2 -.- 1.1 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:14:41 37.8742 29.2707 9.1 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:13:42 37.8685 29.2605 11.5 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:12:08 37.8637 29.2888 8.5 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:10:18 37.8697 29.2548 6.5 -.- 1.6 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2024.11.29 05:09:53 38.0873 36.5685 8.5 -.- 1.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 04:37:50 38.1815 38.5162 1.3 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.11.29 04:33:10 39.1083 36.0787 8.6 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.11.29 03:51:26 38.3623 38.7200 5.0 -.- 1.8 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.29 03:42:15 37.2387 36.2175 5.0 -.- 2.2 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.11.29 03:26:59 40.7872 27.7210 11.3 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.29 03:11:07 38.1125 36.4982 11.0 -.- 0.9 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 03:07:13 38.0972 36.5530 5.9 -.- 1.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 02:33:11 36.8097 22.8808 12.9 -.- 3.3 3.2 YUNANISTAN İlksel
2024.11.29 01:54:04 39.1197 37.7810 6.6 -.- 1.5 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.11.29 01:44:39 38.1045 36.5733 17.7 -.- 1.0 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.29 01:17:57 39.3872 35.2602 9.8 -.- 0.9 -.- PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2024.11.29 01:07:38 38.2485 38.1155 28.8 -.- 0.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.29 00:20:22 36.5652 28.8517 28.8 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.29 00:17:19 36.5237 28.8212 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.29 00:16:08 36.4925 28.8388 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 29 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-29 13:26:08 39.7925 33.3425 7.64 ML 2.2 Yahşihan (Kırıkkale)
2024-11-29 13:01:11 38.50361 29.13111 6.98 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2024-11-29 12:43:03 38.535 38.07444 7.0 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-11-29 12:42:23 37.94639 36.2425 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-29 12:38:46 38.255 38.16444 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-29 12:24:27 39.07639 27.57778 7.01 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-11-29 12:20:11 38.28389 38.08972 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-29 12:16:37 38.34861 38.15056 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-29 12:12:03 39.405 29.255 7.0 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2024-11-29 12:03:09 38.95028 37.89389 7.06 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-11-29 12:01:50 38.48917 29.13167 7.0 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2024-11-29 12:01:05 38.5775 39.69444 7.0 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-11-29 12:00:06 38.14139 38.06833 7.06 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-29 11:27:15 38.36694 38.72444 7.0 ML 2.4 Kale (Malatya)
2024-11-29 11:02:35 38.34528 38.77694 7.0 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-11-29 09:47:43 40.04389 42.98361 7.0 ML 1.4 Kağızman (Kars)
2024-11-29 09:43:18 37.87306 26.87 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir)
2024-11-29 09:22:42 37.86472 29.23694 7.0 ML 1.9 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 09:16:19 40.14667 41.00667 7.0 ML 1.3 Aziziye (Erzurum)
2024-11-29 08:46:52 37.98472 27.37694 7.0 ML 1.2 Selçuk (İzmir)
2024-11-29 08:23:44 38.035 29.05833 12.31 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 08:21:56 37.04306 28.80389 7.04 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-29 07:06:23 38.06889 37.85528 7.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-29 06:14:58 40.26722 26.96778 6.89 ML 0.9 Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:13:16 40.28972 26.96917 6.96 ML 1.6 Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:07:26 39.2475 29.30917 7.09 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-29 05:55:51 40.69167 30.56028 6.97 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)
2024-11-29 05:54:40 37.8475 29.23694 7.01 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:49:03 38.00083 36.43389 6.7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 05:36:18 37.29972 36.28917 7.02 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye)
2024-11-29 05:15:29 37.85833 29.23611 7.04 ML 0.7 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:13:42 37.8525 29.27389 7.65 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:12:08 37.86083 29.23972 7.04 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:10:19 37.87194 29.25444 7.01 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:09:53 38.15611 36.52556 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 04:37:52 38.15611 38.52167 6.99 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2024-11-29 04:33:11 39.13056 36.02444 6.99 ML 0.9 Sarıoğlan (Kayseri)
2024-11-29 03:51:28 38.35139 38.75639 7.07 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-11-29 03:42:16 37.26889 36.26778 7.06 ML 2.4 Kadirli (Osmaniye)
2024-11-29 03:27:00 40.77028 27.64917 6.98 ML 1.2 Marmara Denizi - [13.06 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-29 03:07:15 38.10833 36.42 6.95 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 01:54:04 39.15167 37.73667 7.27 ML 1.3 Kangal (Sivas)
2024-11-29 01:17:58 39.40944 35.26083 6.81 ML 0.7 Sarıkaya (Yozgat)
2024-11-29 01:07:40 38.23361 38.14472 6.96 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-29 00:47:13 38.07611 36.70944 6.94 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 00:20:24 36.46472 28.84167 5.42 ML 1.3 Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-29 00:17:19 36.49722 28.83167 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-29 00:16:10 36.52194 28.82861 6.34 ML 1.7 Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-29 00:14:05 38.31556 38.72806 7.01 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-11-29 00:12:45 39.20194 29.32639 7.03 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-29 00:09:45 38.46722 31.82694 7.13 ML 0.8 Ilgın (Konya)