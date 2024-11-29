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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Kasım son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.29 13:42:26  39.6275   29.4893        0.0      -.-  1.4  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.11.29 13:26:08  39.7843   33.3353        3.7      -.-  2.3  -.-   BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE)                     İlksel

2024.11.29 13:22:14  40.2425   24.0797        9.8      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.29 12:24:26  39.1040   27.5248        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.11.29 12:12:03  39.3387   29.3340        0.0      -.-  1.3  -.-   GURPINAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.11.29 12:01:05  38.6257   39.7315        8.3      -.-  1.9  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)                         İlksel

2024.11.29 11:27:14  38.3920   38.7042       26.7      -.-  2.2  -.-   DARIPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel

2024.11.29 11:02:33  38.3572   38.7923        5.0      -.-  1.6  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.29 09:47:43  40.0728   42.8173        3.7      -.-  1.7  -.-   YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)                          İlksel

2024.11.29 09:43:17  37.7742   26.8947       16.8      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.11.29 09:22:40  37.8822   29.2548        8.5      -.-  1.9  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.11.29 08:46:53  37.9657   27.3768       13.4      -.-  1.3  -.-   SELCUK (IZMIR)                                    İlksel

2024.11.29 08:27:11  38.0155   37.3598        5.0      -.-  1.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.11.29 08:23:43  38.0345   29.0460        1.9      -.-  2.3  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.11.29 08:21:56  37.0657   28.8040        8.2      -.-  1.6  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.11.29 07:50:18  38.7847   37.4205        4.3      -.-  1.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.11.29 07:06:55  36.9657   28.0113       10.7      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.29 07:06:23  38.0645   37.8383       11.2      -.-  1.3  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.11.29 06:29:53  37.8792   26.9370        7.5      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.29 06:14:57  40.2963   26.9827       14.9      -.-  1.2  -.-   CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.29 06:13:15  40.2795   26.9847       13.1      -.-  1.7  -.-   CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel

2024.11.29 06:07:24  39.2745   29.2612       17.1      -.-  1.0  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                            İlksel

2024.11.29 05:55:50  40.7038   30.5367       12.3      -.-  1.4  -.-   TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA)                    İlksel

2024.11.29 05:54:40  37.8363   29.3058       14.1      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.11.29 05:49:00  38.3835   36.7623       26.9      -.-  0.9  -.-   INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.29 05:36:17  37.3272   36.2845        4.9      -.-  1.5  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel

2024.11.29 05:15:28  37.8268   29.3543       15.2      -.-  1.1  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel

2024.11.29 05:14:41  37.8742   29.2707        9.1      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.11.29 05:13:42  37.8685   29.2605       11.5      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.11.29 05:12:08  37.8637   29.2888        8.5      -.-  1.6  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.11.29 05:10:18  37.8697   29.2548        6.5      -.-  1.6  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel

2024.11.29 05:09:53  38.0873   36.5685        8.5      -.-  1.1  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.29 04:37:50  38.1815   38.5162        1.3      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.11.29 04:33:10  39.1083   36.0787        8.6      -.-  1.3  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel

2024.11.29 03:51:26  38.3623   38.7200        5.0      -.-  1.8  -.-   BENTKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.29 03:42:15  37.2387   36.2175        5.0      -.-  2.2  -.-   KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel

2024.11.29 03:26:59  40.7872   27.7210       11.3      -.-  1.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.29 03:11:07  38.1125   36.4982       11.0      -.-  0.9  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.29 03:07:13  38.0972   36.5530        5.9      -.-  1.0  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.29 02:33:11  36.8097   22.8808       12.9      -.-  3.3  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.29 01:54:04  39.1197   37.7810        6.6      -.-  1.5  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                              İlksel

2024.11.29 01:44:39  38.1045   36.5733       17.7      -.-  1.0  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.29 01:17:57  39.3872   35.2602        9.8      -.-  0.9  -.-   PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)                       İlksel

2024.11.29 01:07:38  38.2485   38.1155       28.8      -.-  0.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.11.29 00:20:22  36.5652   28.8517       28.8      -.-  1.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.11.29 00:17:19  36.5237   28.8212        8.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.29 00:16:08  36.4925   28.8388        8.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-29 13:26:08 39.7925     33.3425     7.64  ML    2.2    Yahşihan (Kırıkkale)  

2024-11-29 13:01:11 38.50361  29.13111  6.98  ML    1.0    Eşme (Uşak)      

2024-11-29 12:43:03 38.535       38.07444  7.0    ML    1.5    Yazıhan (Malatya)     

2024-11-29 12:42:23 37.94639  36.2425     7.0    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-29 12:38:46 38.255       38.16444  7.0    ML    0.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-29 12:24:27 39.07639  27.57778  7.01  ML    1.4    Soma (Manisa) 

2024-11-29 12:20:11 38.28389  38.08972  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-29 12:16:37 38.34861  38.15056  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-29 12:12:03 39.405       29.255       7.0    ML    1.0    Emet (Kütahya)

2024-11-29 12:03:09 38.95028  37.89389  7.06  ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2024-11-29 12:01:50 38.48917  29.13167  7.0    ML    0.8    Eşme (Uşak)      

2024-11-29 12:01:05 38.5775     39.69444  7.0    ML    1.8    Merkez (Elazığ)

2024-11-29 12:00:06 38.14139  38.06833  7.06  ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-29 11:27:15 38.36694  38.72444  7.0    ML    2.4    Kale (Malatya)  

2024-11-29 11:02:35 38.34528  38.77694  7.0    ML    1.6    Kale (Malatya)  

2024-11-29 09:47:43 40.04389  42.98361  7.0    ML    1.4    Kağızman (Kars)        

2024-11-29 09:43:18 37.87306  26.87         7.0    ML    1.3    Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-11-29 09:22:42 37.86472  29.23694  7.0    ML    1.9    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 09:16:19 40.14667  41.00667  7.0    ML    1.3    Aziziye (Erzurum)     

2024-11-29 08:46:52 37.98472  27.37694  7.0    ML    1.2    Selçuk (İzmir)   

2024-11-29 08:23:44 38.035       29.05833  12.31         ML    2.0    Pamukkale (Denizli)        

2024-11-29 08:21:56 37.04306  28.80389  7.04  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-29 07:06:23 38.06889  37.85528  7.05  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-29 06:14:58 40.26722  26.96778  6.89  ML    0.9    Lapseki (Çanakkale)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-29 06:13:16 40.28972  26.96917  6.96  ML    1.6    Lapseki (Çanakkale) 

2024-11-29 06:07:26 39.2475     29.30917  7.09  ML    0.9    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-29 05:55:51 40.69167  30.56028  6.97  ML    1.1    Akyazı (Sakarya)       

2024-11-29 05:54:40 37.8475     29.23694  7.01  ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 05:49:03 38.00083  36.43389  6.7    ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-29 05:36:18 37.29972  36.28917  7.02  ML    1.3    Düziçi (Osmaniye)     

2024-11-29 05:15:29 37.85833  29.23611  7.04  ML    0.7    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 05:13:42 37.8525     29.27389  7.65  ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 05:12:08 37.86083  29.23972  7.04  ML    1.3    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 05:10:19 37.87194  29.25444  7.01  ML    1.7    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-29 05:09:53 38.15611  36.52556  7.01  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-29 04:37:52 38.15611  38.52167  6.99  ML    1.6    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-29 04:33:11 39.13056  36.02444  6.99  ML    0.9    Sarıoğlan (Kayseri)   

2024-11-29 03:51:28 38.35139  38.75639  7.07  ML    2.0    Kale (Malatya)  

2024-11-29 03:42:16 37.26889  36.26778  7.06  ML    2.4    Kadirli (Osmaniye)    

2024-11-29 03:27:00 40.77028  27.64917  6.98  ML    1.2    Marmara Denizi - [13.06 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-29 03:07:15 38.10833  36.42         6.95  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-29 01:54:04 39.15167  37.73667  7.27  ML    1.3    Kangal (Sivas)  

2024-11-29 01:17:58 39.40944  35.26083  6.81  ML    0.7    Sarıkaya (Yozgat)     

2024-11-29 01:07:40 38.23361  38.14472  6.96  ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-29 00:47:13 38.07611  36.70944  6.94  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-29 00:20:24 36.46472  28.84167  5.42  ML    1.3    Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla)

2024-11-29 00:17:19 36.49722  28.83167  7.0    ML    1.6    Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla)      

2024-11-29 00:16:10 36.52194  28.82861  6.34  ML    1.7    Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla)      

2024-11-29 00:14:05 38.31556  38.72806  7.01  ML    1.4    Kale (Malatya)  

2024-11-29 00:12:45 39.20194  29.32639  7.03  ML    0.9    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-29 00:09:45 38.46722  31.82694  7.13  ML    0.8    Ilgın (Konya)

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