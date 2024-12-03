Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.03 12:34:08 37.2828 31.8815 0.0 -.- 1.5 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.12.03 12:22:25 40.3217 30.0505 12.2 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2024.12.03 12:20:46 36.9830 35.7387 5.0 -.- 1.0 -.- AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.03 10:21:44 38.4842 38.3520 26.7 -.- 1.1 -.- HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.12.03 09:39:07 39.6650 27.8090 5.4 -.- 2.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.12.03 09:26:26 40.1990 28.9958 5.0 -.- 1.5 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2024.12.03 09:09:31 37.8360 36.1665 5.1 -.- 2.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 09:08:27 37.7452 36.3158 8.6 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 07:56:49 37.4955 37.0275 2.9 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 07:30:23 37.6200 37.3075 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 05:54:07 37.2317 28.3045 1.5 -.- 1.2 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2024.12.03 05:26:52 40.7935 33.6188 2.2 -.- 1.9 -.- AHLATKOY-(CANKIRI) İlksel
2024.12.03 05:25:21 38.0320 37.5292 1.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 04:13:51 36.0522 27.1830 6.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.03 03:10:25 36.4572 36.3830 2.6 -.- 2.2 -.- KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.03 02:49:55 37.8925 36.1428 9.7 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 02:46:19 37.9175 36.0528 4.8 -.- 1.4 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 02:37:12 38.3620 37.5620 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.03 01:48:18 37.8297 36.0945 4.1 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 01:39:13 37.8132 36.1100 2.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 01:30:31 37.8510 36.1375 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:56:01 40.4302 28.9113 4.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.03 00:36:41 37.8320 36.1533 5.4 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:23:19 34.4290 33.3157 5.4 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ İlksel
2024.12.03 00:15:17 37.7545 35.5847 5.4 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:14:49 37.8798 27.5885 7.8 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.03 00:11:18 37.8558 36.1157 13.5 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:03:51 37.8500 36.1178 3.8 -.- 2.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:02:11 37.8465 36.1583 7.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD 3 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-03 12:55:12 38.40472 38.91028 16.43 ML 1.3 Baskil (Elazığ)
2024-12-03 12:52:01 37.93639 38.28389 7.02 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)
2024-12-03 12:48:36 38.98528 27.10472 8.75 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-12-03 12:47:19 38.23111 38.0775 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-03 12:34:10 37.33417 31.83333 7.0 ML 1.2 Seydişehir (Konya)
2024-12-03 12:31:14 38.88917 39.50778 7.0 ML 1.3 Pertek (Tunceli)
2024-12-03 12:18:23 38.08389 27.50806 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2024-12-03 12:07:48 38.45028 29.70028 7.0 ML 0.8 Çivril (Denizli)
2024-12-03 12:00:24 40.7925 33.65806 7.0 ML 1.5 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-03 11:47:10 38.18944 38.47389 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 11:43:01 39.09917 27.55917 7.2 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-12-03 10:49:55 38.93444 26.61778 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)
2024-12-03 10:21:38 38.22972 38.21667 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-03 09:39:06 39.66833 27.83917 13.88 ML 2.4 Karesi (Balıkesir)
2024-12-03 09:26:26 40.19639 28.97278 7.07 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)
2024-12-03 09:09:31 37.85722 36.14444 15.59 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 09:08:27 37.87444 36.17528 18.04 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 09:06:45 38.20722 38.46778 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 08:53:02 37.86278 36.18667 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 08:36:22 34.79111 33.40167 22.95 ML 2.1 Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-12-03 08:13:11 36.89583 28.49056 6.62 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-03 08:09:05 38.345 37.58361 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-12-03 07:56:49 37.49278 37.00861 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-03 07:35:39 37.82222 27.02444 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın)
2024-12-03 07:31:29 40.23222 31.72056 6.92 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-12-03 07:30:25 37.56778 37.32639 7.0 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-03 06:33:04 35.95694 28.31528 7.68 ML 1.7 Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-03 06:03:49 38.205 38.58833 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-12-03 05:54:07 37.24389 28.32472 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-12-03 05:48:52 38.35333 38.76944 8.98 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-12-03 05:46:22 38.00389 37.52472 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-03 05:38:30 38.52278 39.07778 6.79 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-12-03 05:26:53 40.78722 33.63639 6.06 ML 1.7 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-03 05:25:22 38.0 37.50833 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-03 05:14:20 38.07694 38.40972 7.02 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-03 04:52:46 38.21806 38.70361 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-12-03 04:40:20 38.98583 29.93889 6.94 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2024-12-03 04:32:14 38.28667 37.22222 17.22 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-03 04:14:58 37.81028 36.10194 7.03 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 04:13:52 35.95583 27.39028 15.36 ML 2.7 Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)
2024-12-03 04:02:04 38.27722 42.40528 7.0 ML 1.2 Hizan (Bitlis)
2024-12-03 03:43:35 40.85583 31.61972 7.34 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2024-12-03 03:39:14 38.25222 37.74222 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-12-03 03:31:45 37.80667 36.09083 7.0 ML 1.1 Feke (Adana)
2024-12-03 03:27:46 38.17139 38.68611 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-03 03:10:26 36.42889 36.41694 7.0 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-03 02:49:55 37.88944 36.20972 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 02:46:19 37.8875 36.23333 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 02:37:13 38.32306 37.52944 7.16 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-03 02:14:32 37.90889 36.23917 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 02:12:03 38.70583 27.87528 7.02 ML 0.9 Gölmarmara (Manisa)
2024-12-03 02:04:14 37.85833 36.1775 7.19 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 01:48:19 37.85444 36.17944 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 01:39:13 37.88444 36.23639 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 01:37:47 37.85944 36.15833 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 01:30:32 37.86361 36.15611 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 01:29:17 40.82167 33.55917 7.0 ML 1.4 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-03 01:16:50 37.87444 36.22083 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:58:20 37.8525 36.20083 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:56:01 40.42083 28.88056 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-03 00:52:12 37.72667 43.94639 7.04 ML 2.2 Merkez (Hakkari)
2024-12-03 00:36:41 37.85722 36.19528 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:31:27 37.38306 37.07361 6.2 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-03 00:24:25 38.22722 38.62 7.67 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-12-03 00:23:21 34.51111 33.26361 33.13 MW 3.9 Akdeniz
2024-12-03 00:15:18 37.79861 35.61139 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-03 00:14:49 37.87444 27.60111 7.0 ML 1.7 Germencik (Aydın)
2024-12-03 00:13:43 37.81333 36.10639 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:11:20 37.85 36.2 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:03:51 37.85472 36.18833 7.09 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2024-12-03 00:02:11 37.86806 36.19333 6.7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)