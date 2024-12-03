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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.03 12:34:08  37.2828   31.8815        0.0      -.-  1.5  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel

2024.12.03 12:22:25  40.3217   30.0505       12.2      -.-  1.6  -.-   SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK)                       İlksel

2024.12.03 12:20:46  36.9830   35.7387        5.0      -.-  1.0  -.-   AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2024.12.03 10:21:44  38.4842   38.3520       26.7      -.-  1.1  -.-   HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA)                   İlksel

2024.12.03 09:39:07  39.6650   27.8090        5.4      -.-  2.5  -.-   KALAYCILAR-(BALIKESIR)                            İlksel

2024.12.03 09:26:26  40.1990   28.9958        5.0      -.-  1.5  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2024.12.03 09:09:31  37.8360   36.1665        5.1      -.-  2.6  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.12.03 09:08:27  37.7452   36.3158        8.6      -.-  2.2  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.03 07:56:49  37.4955   37.0275        2.9      -.-  1.5  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.12.03 07:30:23  37.6200   37.3075        5.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.03 05:54:07  37.2317   28.3045        1.5      -.-  1.2  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   İlksel

2024.12.03 05:26:52  40.7935   33.6188        2.2      -.-  1.9  -.-   AHLATKOY-(CANKIRI)                                İlksel

2024.12.03 05:25:21  38.0320   37.5292        1.7      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.03 04:13:51  36.0522   27.1830        6.5      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.03 03:10:25  36.4572   36.3830        2.6      -.-  2.2  -.-   KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)                     İlksel

2024.12.03 02:49:55  37.8925   36.1428        9.7      -.-  1.4  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2024.12.03 02:46:19  37.9175   36.0528        4.8      -.-  1.4  -.-   GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.12.03 02:37:12  38.3620   37.5620        5.0      -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.12.03 01:48:18  37.8297   36.0945        4.1      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.12.03 01:39:13  37.8132   36.1100        2.4      -.-  1.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.12.03 01:30:31  37.8510   36.1375        6.6      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.12.03 00:56:01  40.4302   28.9113        4.7      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.12.03 00:36:41  37.8320   36.1533        5.4      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.12.03 00:23:19  34.4290   33.3157        5.4      -.-  4.0  3.9   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.03 00:15:17  37.7545   35.5847        5.4      -.-  1.3  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.12.03 00:14:49  37.8798   27.5885        7.8      -.-  1.8  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2024.12.03 00:11:18  37.8558   36.1157       13.5      -.-  1.2  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.12.03 00:03:51  37.8500   36.1178        3.8      -.-  2.1  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.12.03 00:02:11  37.8465   36.1583        7.7      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Aralık son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-03 12:55:12 38.40472  38.91028  16.43         ML    1.3    Baskil (Elazığ)   

2024-12-03 12:52:01 37.93639  38.28389  7.02  ML    1.4    Merkez (Adıyaman)  

2024-12-03 12:48:36 38.98528  27.10472  8.75  ML    1.5    Bergama (İzmir)        

2024-12-03 12:47:19 38.23111  38.0775     7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-03 12:34:10 37.33417  31.83333  7.0    ML    1.2    Seydişehir (Konya)    

2024-12-03 12:31:14 38.88917  39.50778  7.0    ML    1.3    Pertek (Tunceli)        

2024-12-03 12:18:23 38.08389  27.50806  7.0    ML    1.1    Torbalı (İzmir)  

2024-12-03 12:07:48 38.45028  29.70028  7.0    ML    0.8    Çivril (Denizli)  

2024-12-03 12:00:24 40.7925     33.65806  7.0    ML    1.5    Ilgaz (Çankırı)  

2024-12-03 11:47:10 38.18944  38.47389  7.0    ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-03 11:43:01 39.09917  27.55917  7.2    ML    1.2    Soma (Manisa) 

2024-12-03 10:49:55 38.93444  26.61778  7.0    ML    1.8    Ege Denizi - [17.11 km] Dikili (İzmir)     

2024-12-03 10:21:38 38.22972  38.21667  7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-03 09:39:06 39.66833  27.83917  13.88         ML    2.4    Karesi (Balıkesir)        

2024-12-03 09:26:26 40.19639  28.97278  7.07  ML    1.4    Nilüfer (Bursa) 

2024-12-03 09:09:31 37.85722  36.14444  15.59         ML    2.7    Saimbeyli (Adana)        

2024-12-03 09:08:27 37.87444  36.17528  18.04         ML    2.1    Saimbeyli (Adana)        

2024-12-03 09:06:45 38.20722  38.46778  7.0    ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-03 08:53:02 37.86278  36.18667  7.0    ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 08:36:22 34.79111  33.40167  22.95         ML    2.1    Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)        

2024-12-03 08:13:11 36.89583  28.49056  6.62  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-03 08:09:05 38.345       37.58361  7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-03 07:56:49 37.49278  37.00861  7.0    ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-03 07:35:39 37.82222  27.02444  7.0    ML    0.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-12-03 07:31:29 40.23222  31.72056  6.92  ML    2.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-03 07:30:25 37.56778  37.32639  7.0    ML    2.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-03 06:33:04 35.95694  28.31528  7.68  ML    1.7    Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)     

2024-12-03 06:03:49 38.205       38.58833  7.0    ML    1.4    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-03 05:54:07 37.24389  28.32472  7.0    ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2024-12-03 05:48:52 38.35333  38.76944  8.98  ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-12-03 05:46:22 38.00389  37.52472  7.0    ML    1.5    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-12-03 05:38:30 38.52278  39.07778  6.79  ML    1.0    Merkez (Elazığ)

2024-12-03 05:26:53 40.78722  33.63639  6.06  ML    1.7    Ilgaz (Çankırı)  

2024-12-03 05:25:22 38.0  37.50833  6.99  ML    1.8    Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-12-03 05:14:20 38.07694  38.40972  7.02  ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-03 04:52:46 38.21806  38.70361  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-03 04:40:20 38.98583  29.93889  6.94  ML    1.1    Altıntaş (Kütahya)     

2024-12-03 04:32:14 38.28667  37.22222  17.22         ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-12-03 04:14:58 37.81028  36.10194  7.03  ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 04:13:52 35.95583  27.39028  15.36         ML    2.7    Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)   

2024-12-03 04:02:04 38.27722  42.40528  7.0    ML    1.2    Hizan (Bitlis)     

2024-12-03 03:43:35 40.85583  31.61972  7.34  ML    0.9    Merkez (Bolu)  

2024-12-03 03:39:14 38.25222  37.74222  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-03 03:31:45 37.80667  36.09083  7.0    ML    1.1    Feke (Adana)    

2024-12-03 03:27:46 38.17139  38.68611  7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-03 03:10:26 36.42889  36.41694  7.0    ML    2.3    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-03 02:49:55 37.88944  36.20972  7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 02:46:19 37.8875     36.23333  7.0    ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 02:37:13 38.32306  37.52944  7.16  ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-03 02:14:32 37.90889  36.23917  7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 02:12:03 38.70583  27.87528  7.02  ML    0.9    Gölmarmara (Manisa)        

2024-12-03 02:04:14 37.85833  36.1775     7.19  ML    1.0    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 01:48:19 37.85444  36.17944  7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 01:39:13 37.88444  36.23639  7.0    ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 01:37:47 37.85944  36.15833  7.0    ML    1.5    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 01:30:32 37.86361  36.15611  7.0    ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 01:29:17 40.82167  33.55917  7.0    ML    1.4    Ilgaz (Çankırı)  

2024-12-03 01:16:50 37.87444  36.22083  7.0    ML    0.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:58:20 37.8525     36.20083  7.0    ML    0.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:56:01 40.42083  28.88056  7.0    ML    1.2    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)       

2024-12-03 00:52:12 37.72667  43.94639  7.04  ML    2.2    Merkez (Hakkari)      

2024-12-03 00:36:41 37.85722  36.19528  7.0    ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:31:27 37.38306  37.07361  6.2    ML    0.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-03 00:24:25 38.22722  38.62         7.67  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-12-03 00:23:21 34.51111  33.26361  33.13         MW  3.9    Akdeniz   

2024-12-03 00:15:18 37.79861  35.61139  7.0    ML    1.3    Kozan (Adana) 

2024-12-03 00:14:49 37.87444  27.60111  7.0    ML    1.7    Germencik (Aydın)   

2024-12-03 00:13:43 37.81333  36.10639  7.0    ML    1.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:11:20 37.85         36.2  7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:03:51 37.85472  36.18833  7.09  ML    2.0    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-03 00:02:11 37.86806  36.19333  6.7    ML    1.8    Saimbeyli (Adana)

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