Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.03 12:49:11 37.1682 28.7890 9.1 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.03 12:46:54 39.4140 40.2127 5.0 -.- 3.6 3.8 SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.03.03 11:06:09 36.5433 25.7413 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 10:20:02 36.6170 25.5407 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 10:05:22 41.2142 28.8928 0.0 -.- 1.5 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2025.03.03 10:02:04 36.7150 25.7343 8.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 09:55:14 38.1337 32.3462 0.0 -.- 0.9 -.- LADIK-SARAYONU (KONYA) İlksel
2025.03.03 09:42:05 36.7020 25.5623 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 09:09:16 39.7322 39.2570 23.3 -.- 1.5 -.- BALLI-(ERZINCAN) İlksel
2025.03.03 09:08:47 37.2820 36.8327 5.5 -.- 1.8 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.03 09:01:06 36.1688 30.3118 11.9 -.- 3.6 3.5 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2025.03.03 08:50:27 36.6980 25.5467 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 08:49:26 39.7820 39.1235 2.5 -.- 2.8 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.03.03 08:38:55 36.7052 25.6007 7.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 08:32:17 38.0668 36.5665 6.7 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.03 08:31:37 38.4340 37.4390 8.3 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.03 08:09:08 36.6778 25.6310 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 06:19:33 36.5880 27.9530 24.9 -.- 1.5 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.03 06:00:47 37.1553 28.8835 2.8 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.03 05:31:31 39.8527 43.4190 6.9 -.- 2.9 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2025.03.03 04:41:25 36.5520 25.4880 7.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 03:57:09 36.5177 25.4435 7.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 03:45:30 39.6095 31.6018 11.0 -.- 1.8 -.- IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2025.03.03 03:09:12 35.9778 30.6638 13.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.03 02:37:49 40.0532 33.1495 8.9 -.- 1.7 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2025.03.03 02:34:52 40.5348 25.0432 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 02:14:39 36.6770 25.7278 11.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 02:06:33 36.1483 28.2677 2.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.03 02:04:25 39.0707 29.0050 15.3 -.- 1.5 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.03.03 01:57:50 38.1137 37.8640 10.8 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.03 01:48:35 36.7195 25.6117 13.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.03 01:33:36 38.0347 38.2038 6.5 -.- 1.9 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.03 01:15:09 36.9988 28.1985 20.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.03 00:15:25 36.9482 27.7033 7.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 3 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-03 12:49:49 39.45861 28.14333 7.6 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-03 12:46:55 39.43417 40.20417 7.0 ML 3.5 Pülümür (Tunceli)
2025-03-03 12:42:02 40.58722 40.88222 7.1 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2025-03-03 12:41:42 40.55972 40.83944 7.0 ML 0.6 İspir (Erzurum)
2025-03-03 11:45:49 39.00028 43.55056 9.5 ML 1.4 Erciş (Van)
2025-03-03 10:12:25 37.97139 29.00083 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2025-03-03 09:55:15 38.11667 32.68417 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2025-03-03 09:09:16 39.76361 39.00694 7.0 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2025-03-03 09:08:52 37.28083 36.69 7.02 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-03 09:03:08 37.95667 26.22 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir)
2025-03-03 09:01:05 36.07222 30.32056 18.35 ML 3.6 Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya)
2025-03-03 08:49:27 39.77194 39.12944 5.87 ML 2.5 Kemah (Erzincan)
2025-03-03 08:32:18 38.08667 36.55944 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-03 07:15:34 42.01889 26.07222 7.93 ML 1.9 Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne)
2025-03-03 06:44:22 38.32722 38.85333 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-03-03 06:19:36 36.78722 27.91333 8.49 ML 1.3 Datça (Muğla)
2025-03-03 06:00:51 37.1525 28.80778 6.99 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-03-03 05:31:33 39.84611 43.38417 7.0 ML 2.7 Merkez (Ağrı)
2025-03-03 05:19:38 37.14972 28.81806 6.99 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-03-03 05:18:09 37.15222 28.82333 6.97 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-03-03 04:41:24 36.59833 25.42694 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-03 04:15:59 36.41917 28.39111 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-03 03:57:11 36.59 25.62444 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-03 03:52:03 39.07611 27.78667 6.99 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-03-03 03:45:52 38.81694 41.84139 7.0 ML 1.3 Korkut (Muş)
2025-03-03 03:45:31 39.56861 31.59583 7.0 ML 1.7 Sivrihisar (Eskişehir)
2025-03-03 03:09:14 35.85944 30.4575 9.8 ML 2.2 Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya)
2025-03-03 02:45:17 37.0 28.93472 7.1 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-03 02:37:50 40.06556 33.17694 7.0 ML 1.5 Akyurt (Ankara)
2025-03-03 02:19:19 36.23694 28.24639 7.14 ML 1.1 Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-03 02:06:31 35.99889 28.12528 10.24 ML 1.7 Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-03 02:04:28 39.14083 29.00778 10.05 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-03-03 01:57:52 38.08861 37.84028 7.71 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-03 01:48:34 36.73 25.69417 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-03 01:43:52 37.33806 37.01056 8.29 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-03 01:41:06 37.06056 28.55278 7.1 ML 0.6 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-03 01:33:36 37.99361 38.17194 6.98 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-03 01:15:12 36.98861 28.03333 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla)
2025-03-03 01:14:05 37.49694 33.67639 6.54 ML 1.3 Ayrancı (Karaman)
2025-03-03 00:49:38 38.44028 39.06694 10.14 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2025-03-03 00:33:06 39.12556 29.00361 10.98 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-03-03 00:23:03 36.55583 25.37083 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-03 00:18:59 37.50861 35.37444 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2025-03-03 00:17:19 37.91639 28.78778 7.26 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2025-03-03 00:15:25 36.94583 27.70778 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.13 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-03 00:14:17 38.43528 39.06333 11.39 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)