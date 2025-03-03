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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.03 12:49:11  37.1682   28.7890        9.1      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.03 12:46:54  39.4140   40.2127        5.0      -.-  3.6  3.8   SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)             İlksel

2025.03.03 11:06:09  36.5433   25.7413        6.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 10:20:02  36.6170   25.5407        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 10:05:22  41.2142   28.8928        0.0      -.-  1.5  -.-   ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel

2025.03.03 10:02:04  36.7150   25.7343        8.2      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 09:55:14  38.1337   32.3462        0.0      -.-  0.9  -.-   LADIK-SARAYONU (KONYA)                            İlksel

2025.03.03 09:42:05  36.7020   25.5623        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 09:09:16  39.7322   39.2570       23.3      -.-  1.5  -.-   BALLI-(ERZINCAN)                                  İlksel

2025.03.03 09:08:47  37.2820   36.8327        5.5      -.-  1.8  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.03.03 09:01:06  36.1688   30.3118       11.9      -.-  3.6  3.5   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel

2025.03.03 08:50:27  36.6980   25.5467        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.03 08:49:26  39.7820   39.1235        2.5      -.-  2.8  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2025.03.03 08:38:55  36.7052   25.6007        7.3      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 08:32:17  38.0668   36.5665        6.7      -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.03 08:31:37  38.4340   37.4390        8.3      -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.03.03 08:09:08  36.6778   25.6310        5.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 06:19:33  36.5880   27.9530       24.9      -.-  1.5  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)              İlksel

2025.03.03 06:00:47  37.1553   28.8835        2.8      -.-  1.5  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.03.03 05:31:31  39.8527   43.4190        6.9      -.-  2.9  -.-   KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)                          İlksel

2025.03.03 04:41:25  36.5520   25.4880        7.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 03:57:09  36.5177   25.4435        7.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 03:45:30  39.6095   31.6018       11.0      -.-  1.8  -.-   IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel

2025.03.03 03:09:12  35.9778   30.6638       13.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.03 02:37:49  40.0532   33.1495        8.9      -.-  1.7  -.-   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                         İlksel

2025.03.03 02:34:52  40.5348   25.0432        9.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 02:14:39  36.6770   25.7278       11.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 02:06:33  36.1483   28.2677        2.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.03 02:04:25  39.0707   29.0050       15.3      -.-  1.5  -.-   MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel

2025.03.03 01:57:50  38.1137   37.8640       10.8      -.-  1.4  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.03.03 01:48:35  36.7195   25.6117       13.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.03 01:33:36  38.0347   38.2038        6.5      -.-  1.9  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2025.03.03 01:15:09  36.9988   28.1985       20.1      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.03 00:15:25  36.9482   27.7033        7.1      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-03 12:49:49    39.45861    28.14333    7.6     ML    2.0     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-03-03 12:46:55    39.43417    40.20417    7.0     ML    3.5     Pülümür (Tunceli)       

2025-03-03 12:42:02    40.58722    40.88222    7.1     ML    1.0     İspir (Erzurum)  

2025-03-03 12:41:42    40.55972    40.83944    7.0     ML    0.6     İspir (Erzurum)  

2025-03-03 11:45:49    39.00028    43.55056    9.5     ML    1.4     Erciş (Van)

2025-03-03 10:12:25    37.97139    29.00083    7.0     ML    1.1     Sarayköy (Denizli)       

2025-03-03 09:55:15    38.11667    32.68417    7.0     ML    0.9     Selçuklu (Konya)

2025-03-03 09:09:16    39.76361    39.00694    7.0     ML    1.0     Kemah (Erzincan)       

2025-03-03 09:08:52    37.28083    36.69 7.02   ML    1.0     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-03-03 09:03:08    37.95667    26.22 7.0     ML    2.2     Ege Denizi - [35.50 km] Çeşme (İzmir)       

2025-03-03 09:01:05    36.07222    30.32056    18.35 ML    3.6     Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya)      

2025-03-03 08:49:27    39.77194    39.12944    5.87   ML    2.5     Kemah (Erzincan)       

2025-03-03 08:32:18    38.08667    36.55944    7.0     ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-03 07:15:34    42.01889    26.07222    7.93   ML    1.9     Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [36.25 km] Merkez (Edirne)    

2025-03-03 06:44:22    38.32722    38.85333    7.0     ML    1.2     Kale (Malatya)   

2025-03-03 06:19:36    36.78722    27.91333    8.49   ML    1.3     Datça (Muğla)   

2025-03-03 06:00:51    37.1525      28.80778    6.99   ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-03-03 05:31:33    39.84611    43.38417    7.0     ML    2.7     Merkez (Ağrı)    

2025-03-03 05:19:38    37.14972    28.81806    6.99   ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-03-03 05:18:09    37.15222    28.82333    6.97   ML    1.4     Menteşe (Muğla)        

2025-03-03 04:41:24    36.59833    25.42694    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-03-03 04:15:59    36.41917    28.39111    7.0     ML    1.1     Akdeniz - [34.57 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-03 03:57:11    36.59 25.62444    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-03-03 03:52:03    39.07611    27.78667    6.99   ML    1.0     Kırkağaç (Manisa)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-03 03:45:52    38.81694    41.84139    7.0     ML    1.3     Korkut (Muş)      

2025-03-03 03:45:31    39.56861    31.59583    7.0     ML    1.7     Sivrihisar (Eskişehir)   

2025-03-03 03:09:14    35.85944    30.4575      9.8     ML    2.2     Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya)      

2025-03-03 02:45:17    37.0   28.93472    7.1     ML    1.3     Köyceğiz (Muğla)       

2025-03-03 02:37:50    40.06556    33.17694    7.0     ML    1.5     Akyurt (Ankara) 

2025-03-03 02:19:19    36.23694    28.24639    7.14   ML    1.1     Akdeniz - [45.52 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-03 02:06:31    35.99889    28.12528    10.24 ML    1.7     Akdeniz - [70.26 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-03 02:04:28    39.14083    29.00778    10.05 ML    1.2     Simav (Kütahya)

2025-03-03 01:57:52    38.08861    37.84028    7.71   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-03 01:48:34    36.73 25.69417    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-03-03 01:43:52    37.33806    37.01056    8.29   ML    1.0     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-03-03 01:41:06    37.06056    28.55278    7.1     ML    0.6     Köyceğiz (Muğla)       

2025-03-03 01:33:36    37.99361    38.17194    6.98   ML    1.9     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-03 01:15:12    36.98861    28.03333    7.02   ML    1.5     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.87 km] Milas (Muğla)        

2025-03-03 01:14:05    37.49694    33.67639    6.54   ML    1.3     Ayrancı (Karaman)      

2025-03-03 00:49:38    38.44028    39.06694    10.14 ML    1.4     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-03 00:33:06    39.12556    29.00361    10.98 ML    1.1     Simav (Kütahya)

2025-03-03 00:23:03    36.55583    25.37083    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-03-03 00:18:59    37.50861    35.37444    7.0     ML    1.0     Aladağ (Adana) 

2025-03-03 00:17:19    37.91639    28.78778    7.26   ML    1.0     Sarayköy (Denizli)       

2025-03-03 00:15:25    36.94583    27.70778    7.0     ML    2.0     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.13 km] Bodrum (Muğla)    

2025-03-03 00:14:17    38.43528    39.06333    11.39 ML    1.4     Sivrice (Elazığ)

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