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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.30 13:12:45  38.0847   36.6465        8.5      -.-  1.6  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.30 13:02:38  39.4400   28.1565       10.0      -.-  2.1  -.-   SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel

2024.12.30 12:48:05  39.3148   29.1757        0.0      -.-  1.2  -.-   YENICE-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.12.30 12:46:54  39.2473   29.2888        0.0      -.-  1.4  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.12.30 12:45:05  37.2327   35.7853        8.9      -.-  1.2  -.-   CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)                         İlksel

2024.12.30 12:43:27  38.3888   37.5005        1.7      -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.30 12:40:25  37.4495   40.3095        2.9      -.-  1.4  -.-   TASIT-DERIK (MARDIN)                              İlksel

2024.12.30 12:36:26  39.5420   30.0278        0.0      -.-  1.3  -.-   AHMETOLUGU-(KUTAHYA)                              İlksel

2024.12.30 12:09:12  38.2718   37.1217       23.6      -.-  1.2  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.30 12:05:09  38.4920   39.1718       12.5      -.-  1.6  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.12.30 11:40:09  38.5042   39.1720       11.4      -.-  1.5  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.12.30 11:31:20  38.2708   37.7645        9.9      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.30 10:57:00  40.8572   31.6505       12.8      -.-  1.5  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel

2024.12.30 10:54:04  38.4928   39.1735       13.9      -.-  1.9  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               REVIZE01   (2024.12.30 10:54:04)

2024.12.30 10:52:05  39.6150   40.0838        5.5      -.-  1.6  -.-   SENGUL-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel

2024.12.30 10:50:49  38.4665   39.1423       14.1      -.-  1.2  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.12.30 10:49:27  38.5142   39.1985        5.6      -.-  1.5  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.12.30 10:48:41  38.4973   39.1820        9.7      -.-  1.6  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.12.30 10:38:46  37.4342   36.9155       13.6      -.-  1.7  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.12.30 10:32:39  37.9082   29.2452       18.0      -.-  1.6  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.12.30 10:25:18  40.0223   28.7885       12.0      -.-  2.2  -.-   CINARCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.12.30 08:31:52  37.1455   28.8113        5.4      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.30 07:45:13  37.6792   36.3310       16.5      -.-  1.3  -.-   CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.30 07:32:00  39.4720   26.9775       11.8      -.-  2.2  -.-   SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.30 06:53:12  39.6097   40.0827        1.9      -.-  1.8  -.-   SENGUL-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel

2024.12.30 06:52:46  36.9053   27.6012       10.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.30 05:25:17  36.7502   30.1505        6.8      -.-  3.9  3.8   OVACIK-ELMALI (ANTALYA)                           İlksel

2024.12.30 04:34:06  38.3050   38.1682        5.0      -.-  2.5  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.12.30 04:07:59  37.8877   26.8870        3.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.30 03:56:22  39.1245   25.7562        6.9      -.-  3.0  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.30 03:54:11  39.5985   40.0747        7.1      -.-  1.7  -.-   SANSA-UZUMLU (ERZINCAN)                           İlksel

2024.12.30 03:24:48  37.5573   37.2350       10.6      -.-  1.2  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.30 03:17:33  42.2462   26.0107       16.2      -.-  1.7  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.12.30 03:02:17  40.1850   31.7410        8.0      -.-  1.8  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.12.30 03:00:05  39.1800   23.0165        8.9      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.30 02:46:57  37.1925   28.7795       11.4      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.30 02:46:13  37.1650   28.8080       15.1      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.30 02:36:13  38.1492   37.8753        8.7      -.-  1.6  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.30 02:10:57  37.8628   27.0095        4.1      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.30 02:05:56  38.3518   37.4413       10.2      -.-  1.3  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.30 01:53:57  38.5400   28.2328        8.9      -.-  1.3  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.30 01:43:05  38.1502   37.0472        8.1      -.-  1.4  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.30 01:18:15  39.9187   40.8147       11.7      -.-  1.3  -.-   KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel

2024.12.30 01:06:13  34.6918   33.4862       18.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.30 00:57:18  39.3825   26.2247       14.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-30 12:48:05 39.27944  29.16556  7.0    ML    0.9    Emet (Kütahya)

2024-12-30 12:46:55 39.21889  29.21944  7.0    ML    0.9    Hisarcık (Kütahya)    

2024-12-30 12:09:15 38.22028  37.78194  7.0    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-30 12:05:11 38.46083  39.17167  7.0    ML    1.7    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 11:40:11 38.45417  39.15306  8.03  ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 11:31:21 38.23333  37.76222  12.48         ML    2.0    Doğanşehir (Malatya) 

2024-12-30 10:57:00 40.86417  31.65917  10.1  ML    1.6    Merkez (Bolu)  

2024-12-30 10:54:05 38.45639  39.15806  7.0    ML    2.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:52:45 38.44639  39.17194  7.0    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:50:50 38.46028  39.17389  7.0    ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:49:51 38.44583  39.16944  8.23  ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:49:27 38.45417  39.17222  7.0    ML    1.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:48:42 38.45278  39.16833  7.0    ML    2.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-30 10:38:47 37.4525     36.95556  7.58  ML    1.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-30 10:32:40 37.88556  29.245       7.0    ML    2.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-30 10:25:20 40.00778  28.85417  12.56         ML    2.1    Orhaneli (Bursa)        

2024-12-30 08:31:52 37.11833  28.78861  6.8    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-30 07:45:13 37.71028  36.2575     7.51  ML    1.2    Kadirli (Osmaniye)    

2024-12-30 07:32:01 39.49889  26.94944  11.43         ML    1.9    Burhaniye (Balıkesir)        

2024-12-30 06:53:12 39.62083  40.0525     6.97  ML    1.5    Üzümlü (Erzincan)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-30 06:52:46 36.92167  27.61833  6.97  ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.97 km] Bodrum (Muğla)        

2024-12-30 05:25:17 36.68806  30.2  7.04  ML    3.9    Kumluca (Antalya)    

2024-12-30 04:34:07 38.2925     38.17167  7.7    ML    2.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-30 04:20:38 38.53722  28.26083  7.0    ML    0.9    Salihli (Manisa)

2024-12-30 04:07:59 37.87778  26.9625     7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.76 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-30 03:59:13 39.75333  33.95722  6.56  ML    1.0    Delice (Kırıkkale)       

2024-12-30 03:56:21 39.10778  25.76194  27.37         ML    2.7    Ege Denizi - [48.89 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-12-30 03:54:10 39.61222  40.06944  7.0    ML    1.5    Tercan (Erzincan)      

2024-12-30 03:24:48 37.52889  37.26778  10.17         ML    1.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-30 03:17:31 42.51306  26.18556  7.0    ML    1.4    Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [71.62 km] Lalapaşa (Edirne)       

2024-12-30 03:16:27 38.53861  28.24194  6.98  ML    1.1    Salihli (Manisa)

2024-12-30 03:02:17 40.17417  31.74         7.02  ML    1.6    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-30 02:46:56 37.14528  28.77222  6.96  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-30 02:46:13 37.13667  28.8125     13.9  ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-30 02:36:12 38.19472  37.88778  7.0    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-30 02:10:58 37.90556  26.94222  13.47         ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.63 km] Menderes (İzmir)

2024-12-30 02:05:56 38.37528  37.32222  7.13  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-30 01:56:38 37.81694  31.96167  7.0    ML    1.0    Beyşehir (Konya)       

2024-12-30 01:53:58 38.53417  28.23944  6.94  ML    1.2    Salihli (Manisa)

2024-12-30 01:43:05 38.19972  37.06194  7.0    ML    1.4    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-12-30 01:18:15 39.92083  40.82389  14.01         ML    1.3    Aşkale (Erzurum)        

2024-12-30 01:06:08 34.47389  33.62722  10.6  ML    2.7    Akdeniz   

2024-12-30 00:57:18 39.39306  26.26083  17.47         ML    1.7    Ege Denizi - [12.16 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-12-30 00:41:47 38.82056  40.27056  14.87         ML    1.1    Palu (Elazığ)

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