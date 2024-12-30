Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.30 13:12:45 38.0847 36.6465 8.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 13:02:38 39.4400 28.1565 10.0 -.- 2.1 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.30 12:48:05 39.3148 29.1757 0.0 -.- 1.2 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.12.30 12:46:54 39.2473 29.2888 0.0 -.- 1.4 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.12.30 12:45:05 37.2327 35.7853 8.9 -.- 1.2 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.30 12:43:27 38.3888 37.5005 1.7 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.30 12:40:25 37.4495 40.3095 2.9 -.- 1.4 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2024.12.30 12:36:26 39.5420 30.0278 0.0 -.- 1.3 -.- AHMETOLUGU-(KUTAHYA) İlksel
2024.12.30 12:09:12 38.2718 37.1217 23.6 -.- 1.2 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 12:05:09 38.4920 39.1718 12.5 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.12.30 11:40:09 38.5042 39.1720 11.4 -.- 1.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.12.30 11:31:20 38.2708 37.7645 9.9 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.30 10:57:00 40.8572 31.6505 12.8 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2024.12.30 10:54:04 38.4928 39.1735 13.9 -.- 1.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04)
2024.12.30 10:52:05 39.6150 40.0838 5.5 -.- 1.6 -.- SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.12.30 10:50:49 38.4665 39.1423 14.1 -.- 1.2 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.30 10:49:27 38.5142 39.1985 5.6 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.12.30 10:48:41 38.4973 39.1820 9.7 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.12.30 10:38:46 37.4342 36.9155 13.6 -.- 1.7 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 10:32:39 37.9082 29.2452 18.0 -.- 1.6 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.12.30 10:25:18 40.0223 28.7885 12.0 -.- 2.2 -.- CINARCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.12.30 08:31:52 37.1455 28.8113 5.4 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 07:45:13 37.6792 36.3310 16.5 -.- 1.3 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 07:32:00 39.4720 26.9775 11.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2024.12.30 06:53:12 39.6097 40.0827 1.9 -.- 1.8 -.- SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.12.30 06:52:46 36.9053 27.6012 10.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.30 05:25:17 36.7502 30.1505 6.8 -.- 3.9 3.8 OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2024.12.30 04:34:06 38.3050 38.1682 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.12.30 04:07:59 37.8877 26.8870 3.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.30 03:56:22 39.1245 25.7562 6.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2024.12.30 03:54:11 39.5985 40.0747 7.1 -.- 1.7 -.- SANSA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2024.12.30 03:24:48 37.5573 37.2350 10.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 03:17:33 42.2462 26.0107 16.2 -.- 1.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.12.30 03:02:17 40.1850 31.7410 8.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.30 03:00:05 39.1800 23.0165 8.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.30 02:46:57 37.1925 28.7795 11.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 02:46:13 37.1650 28.8080 15.1 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.30 02:36:13 38.1492 37.8753 8.7 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.30 02:10:57 37.8628 27.0095 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.30 02:05:56 38.3518 37.4413 10.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 01:53:57 38.5400 28.2328 8.9 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.30 01:43:05 38.1502 37.0472 8.1 -.- 1.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.30 01:18:15 39.9187 40.8147 11.7 -.- 1.3 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.12.30 01:06:13 34.6918 33.4862 18.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.30 00:57:18 39.3825 26.2247 14.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 30 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-30 12:48:05 39.27944 29.16556 7.0 ML 0.9 Emet (Kütahya)
2024-12-30 12:46:55 39.21889 29.21944 7.0 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-12-30 12:09:15 38.22028 37.78194 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-30 12:05:11 38.46083 39.17167 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 11:40:11 38.45417 39.15306 8.03 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 11:31:21 38.23333 37.76222 12.48 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-30 10:57:00 40.86417 31.65917 10.1 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2024-12-30 10:54:05 38.45639 39.15806 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:52:45 38.44639 39.17194 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:50:50 38.46028 39.17389 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:49:51 38.44583 39.16944 8.23 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:49:27 38.45417 39.17222 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:48:42 38.45278 39.16833 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-12-30 10:38:47 37.4525 36.95556 7.58 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-30 10:32:40 37.88556 29.245 7.0 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-30 10:25:20 40.00778 28.85417 12.56 ML 2.1 Orhaneli (Bursa)
2024-12-30 08:31:52 37.11833 28.78861 6.8 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 07:45:13 37.71028 36.2575 7.51 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-12-30 07:32:01 39.49889 26.94944 11.43 ML 1.9 Burhaniye (Balıkesir)
2024-12-30 06:53:12 39.62083 40.0525 6.97 ML 1.5 Üzümlü (Erzincan)
2024-12-30 06:52:46 36.92167 27.61833 6.97 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.97 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-30 05:25:17 36.68806 30.2 7.04 ML 3.9 Kumluca (Antalya)
2024-12-30 04:34:07 38.2925 38.17167 7.7 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-30 04:20:38 38.53722 28.26083 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-12-30 04:07:59 37.87778 26.9625 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.76 km] Menderes (İzmir)
2024-12-30 03:59:13 39.75333 33.95722 6.56 ML 1.0 Delice (Kırıkkale)
2024-12-30 03:56:21 39.10778 25.76194 27.37 ML 2.7 Ege Denizi - [48.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-30 03:54:10 39.61222 40.06944 7.0 ML 1.5 Tercan (Erzincan)
2024-12-30 03:24:48 37.52889 37.26778 10.17 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-30 03:17:31 42.51306 26.18556 7.0 ML 1.4 Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [71.62 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-12-30 03:16:27 38.53861 28.24194 6.98 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2024-12-30 03:02:17 40.17417 31.74 7.02 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-12-30 02:46:56 37.14528 28.77222 6.96 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 02:46:13 37.13667 28.8125 13.9 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2024-12-30 02:36:12 38.19472 37.88778 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-30 02:10:58 37.90556 26.94222 13.47 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.63 km] Menderes (İzmir)
2024-12-30 02:05:56 38.37528 37.32222 7.13 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-30 01:56:38 37.81694 31.96167 7.0 ML 1.0 Beyşehir (Konya)
2024-12-30 01:53:58 38.53417 28.23944 6.94 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2024-12-30 01:43:05 38.19972 37.06194 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-30 01:18:15 39.92083 40.82389 14.01 ML 1.3 Aşkale (Erzurum)
2024-12-30 01:06:08 34.47389 33.62722 10.6 ML 2.7 Akdeniz
2024-12-30 00:57:18 39.39306 26.26083 17.47 ML 1.7 Ege Denizi - [12.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-30 00:41:47 38.82056 40.27056 14.87 ML 1.1 Palu (Elazığ)