  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.30 12:21:54  39.1367   43.9603       12.4      -.-  1.9  -.-   KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN)                        İlksel

2024.10.30 12:08:43  38.5173   29.2213        5.0      -.-  1.3  -.-   CAMDERE-ULUBEY (USAK)                             İlksel

2024.10.30 12:02:41  39.8875   30.4717        0.0      -.-  1.8  -.-   SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)                 İlksel

2024.10.30 11:49:05  39.3900   26.2527        9.1      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.30 11:31:58  41.2828   44.0727       12.5      -.-  2.0  -.-   GURCISTAN                                         İlksel

2024.10.30 11:21:33  37.7177   29.2023       11.0      -.-  2.8  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.10.30 10:53:17  37.6915   29.1472        3.1      -.-  1.3  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.10.30 10:40:47  35.9212   28.6327       20.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.30 10:01:52  35.8138   31.3967        8.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.30 09:59:15  37.9715   28.8493       21.0      -.-  1.2  -.-   KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.10.30 09:03:58  37.1755   28.6097        7.7      -.-  1.8  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel

2024.10.30 09:03:02  37.1870   28.5992        4.4      -.-  3.1  3.0   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel

2024.10.30 08:19:03  39.7643   38.9843        9.4      -.-  2.0  -.-   DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel

2024.10.30 08:16:16  38.1927   36.5702        6.9      -.-  1.5  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.30 07:27:34  40.3965   28.8462       10.0      -.-  2.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.10.30 07:12:09  40.4052   28.8555        9.0      -.-  1.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.10.30 07:06:08  39.4272   26.1030       13.9      -.-  2.4  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.30 07:03:45  40.7128   30.6183       11.8      -.-  2.6  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2024.10.30 06:47:10  37.7305   29.2250       11.3      -.-  2.0  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.10.30 06:45:38  37.6877   29.1230        2.5      -.-  1.8  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.10.30 06:44:46  37.7030   29.1960       11.2      -.-  2.4  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.10.30 06:34:03  38.3542   38.6617        5.3      -.-  1.8  -.-   ERENLI-(MALATYA)                                  İlksel

2024.10.30 05:50:05  39.3713   26.2548       11.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.30 05:43:09  39.3688   26.2158       11.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.30 05:08:55  40.4033   28.8598        8.7      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.10.30 04:16:28  39.3147   26.0888        5.8      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.30 03:52:47  37.8317   36.6110        7.9      -.-  1.4  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.10.30 03:47:25  35.1693   28.6373       86.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.30 02:57:21  38.3993   38.0628        6.5      -.-  1.4  -.-   BAHRI-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.10.30 02:30:14  39.3812   40.6765       12.0      -.-  1.3  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel

2024.10.30 02:23:34  38.4508   38.0432        5.0      -.-  1.9  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.10.30 02:13:45  38.8217   39.0752        5.3      -.-  1.5  -.-   ESENKENT-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.10.30 02:03:57  38.2317   30.1035        7.8      -.-  1.9  -.-   KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)                        İlksel

2024.10.30 01:58:41  38.0583   37.4955        5.3      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.30 01:56:04  38.0990   37.1632        4.5      -.-  1.5  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.30 01:48:07  38.0880   36.9782       12.0      -.-  1.4  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.30 01:40:53  40.7715   32.8193        5.3      -.-  1.7  -.-   AKHASAN-CERKES (CANKIRI)                          İlksel

2024.10.30 01:40:07  38.4240   39.0135        5.0      -.-  1.1  -.-   CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.10.30 01:37:51  38.4783   38.9242        4.0      -.-  1.4  -.-   KARAALI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.10.30 01:34:16  38.0958   37.1503        5.5      -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.30 01:05:41  38.0465   42.9752       11.4      -.-  1.7  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                 İlksel

2024.10.30 00:25:24  38.2335   37.2622       10.0      -.-  1.6  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.30 00:10:09  37.1582   30.9563      101.7      -.-  1.7  -.-   HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)                      İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Ekim son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-10-30 12:42:01 38.12944  32.69111  7.0    ML    1.1    Selçuklu (Konya)       

2024-10-30 12:21:55 39.07306  43.92389  10.38         ML    2.1    Çaldıran (Van)  

2024-10-30 12:13:27 38.26306  38.08444  7.0    ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-30 12:08:09 41.27167  41.62278  7.02  ML    1.3    Murgul (Artvin)        

2024-10-30 11:49:06 39.36917  26.27611  7.47  ML    1.4    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.53 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-30 11:31:56 41.41306  44.05056  11.87         ML    2.0    Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars)     

2024-10-30 11:21:33 37.73944  29.1675     7.01  ML    2.6    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-30 10:53:18 37.72556  29.1775     7.0    ML    1.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-30 10:40:43 35.69194  28.51972  6.22  ML    2.1    Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya)  

2024-10-30 10:10:28 37.54861  29.21139  7.0    ML    1.0    Tavas (Denizli)  

2024-10-30 10:06:11 38.51333  38.87306  6.99  ML    1.2    Baskil (Elazığ)   

2024-10-30 10:01:49 35.73861  31.33944  8.17  ML    2.7    Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya)    

2024-10-30 09:59:20 37.91917  28.74111  7.0    ML    1.3    Sarayköy (Denizli)    

2024-10-30 09:52:39 38.36833  38.77167  8.76  ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-10-30 09:35:05 39.69389  33.33722  6.98  ML    1.1    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-10-30 09:03:57 37.07333  28.65583  7.0    ML    2.0    Köyceğiz (Muğla)      

2024-10-30 09:03:03 37.16944  28.60833  7.03  MW  3.3    Ula (Muğla)      

2024-10-30 08:19:03 39.79583  39.03389  9.27  ML    1.7    Kemah (Erzincan)      

2024-10-30 08:16:14 38.12528  36.54333  7.0    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-30 08:12:46 39.40528  26.29722  7.02  ML    1.4    Ege Denizi - [10.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-30 07:27:34 40.40833  28.83389  8.75  ML    2.1    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.71 km] Mudanya (Bursa)       

2024-10-30 07:21:12 38.27222  38.2225     7.04  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-30 07:12:10 40.38         28.86         5.13  ML    1.3    Mudanya (Bursa)      

2024-10-30 07:06:10 39.41889  26.17639  8.86  ML    2.3    Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-30 07:03:46 40.69639  30.61583  6.35  ML    2.2    Akyazı (Sakarya)       

2024-10-30 06:47:11 37.72667  29.16778  9.16  ML    1.9    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-30 06:45:38 37.74222  29.16056  5.6    ML    1.7    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-30 06:44:46 37.72056  29.17667  11.45         ML    2.0    Pamukkale (Denizli)        

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-30 06:34:04 38.36222  38.745       5.78  ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-30 06:23:25 38.21056  39.01111  6.99  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-10-30 06:20:36 35.12556  36.95667  7.17  ML    2.0    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.17 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-10-30 05:50:06 39.39889  26.27167  5.03  ML    1.5    Ege Denizi - [11.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-30 05:43:09 39.40417  26.29111  7.04  ML    1.4    Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-30 05:08:55 40.425       28.82583  8.84  ML    1.8    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.50 km] Mudanya (Bursa)       

2024-10-30 05:04:43 38.1  37.80028  6.01  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-30 04:57:59 37.81361  37.53889  7.0    ML    1.0    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-10-30 04:52:09 37.92         36.58861  6.34  ML    1.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-10-30 04:37:42 38.47694  38.03806  7.05  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-30 04:34:45 38.70472  39.90361  9.45  ML    1.0    Palu (Elazığ)     

2024-10-30 04:17:29 39.66611  37.37167  6.95  ML    1.1    Merkez (Sivas) 

2024-10-30 04:16:29 39.31694  26.11722  13.16         ML    2.9    Ege Denizi - [18.58 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-10-30 04:01:48 38.13167  38.5225     7.0    ML    1.1    Sincik (Adıyaman)    

2024-10-30 03:52:47 37.82667  36.60083  7.03  ML    1.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-10-30 02:57:22 38.4425     38.05528  7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-30 02:30:15 39.37444  40.70028  7.05  ML    1.2    Karlıova (Bingöl)       

2024-10-30 02:23:36 38.47389  38.02556  6.98  ML    1.7    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-30 02:13:45 38.82528  39.04361  7.0    ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-10-30 02:03:57 38.25833  30.11667  11.01         ML    1.8    Kızılören (Afyonkarahisar)       

2024-10-30 01:58:42 38.07194  37.5  11.84         ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-30 01:56:06 38.08556  37.19083  7.0    ML    1.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-30 01:48:07 38.2625     36.93917  7.0    ML    1.4    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-10-30 01:40:53 40.71972  32.8575     10.62         ML    1.3    Çerkeş (Çankırı)        

2024-10-30 01:34:16 38.09194  37.1225     13.22         ML    1.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-30 01:21:12 38.39944  39.05194  9.83  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-30 01:20:56 38.40778  39.00972  12.81         ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-30 01:05:43 38.27417  42.85389  7.0    ML    1.5    Gevaş (Van)      

2024-10-30 00:47:55 38.17639  38.61833  7.0    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-10-30 00:31:34 39.37861  26.28639  9.9    ML    1.7    Ege Denizi - [13.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-30 00:25:24 38.24028  37.27528  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-30 00:10:10 37.08583  30.9875     97.44         ML    1.6    Serik (Antalya) 

2024-10-30 00:00:22 39.38861  26.36972  6.96  ML    1.4    Ege Denizi - [11.85 km] Ayvacık (Çanakkale)

4 | 5