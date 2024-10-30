Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.30 12:21:54 39.1367 43.9603 12.4 -.- 1.9 -.- KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2024.10.30 12:08:43 38.5173 29.2213 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-ULUBEY (USAK) İlksel
2024.10.30 12:02:41 39.8875 30.4717 0.0 -.- 1.8 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.10.30 11:49:05 39.3900 26.2527 9.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.30 11:31:58 41.2828 44.0727 12.5 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel
2024.10.30 11:21:33 37.7177 29.2023 11.0 -.- 2.8 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.30 10:53:17 37.6915 29.1472 3.1 -.- 1.3 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.30 10:40:47 35.9212 28.6327 20.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.30 10:01:52 35.8138 31.3967 8.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.30 09:59:15 37.9715 28.8493 21.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.10.30 09:03:58 37.1755 28.6097 7.7 -.- 1.8 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2024.10.30 09:03:02 37.1870 28.5992 4.4 -.- 3.1 3.0 CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2024.10.30 08:19:03 39.7643 38.9843 9.4 -.- 2.0 -.- DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.10.30 08:16:16 38.1927 36.5702 6.9 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 07:27:34 40.3965 28.8462 10.0 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.10.30 07:12:09 40.4052 28.8555 9.0 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.10.30 07:06:08 39.4272 26.1030 13.9 -.- 2.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.10.30 07:03:45 40.7128 30.6183 11.8 -.- 2.6 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.10.30 06:47:10 37.7305 29.2250 11.3 -.- 2.0 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.10.30 06:45:38 37.6877 29.1230 2.5 -.- 1.8 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.30 06:44:46 37.7030 29.1960 11.2 -.- 2.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.30 06:34:03 38.3542 38.6617 5.3 -.- 1.8 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2024.10.30 05:50:05 39.3713 26.2548 11.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.30 05:43:09 39.3688 26.2158 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.30 05:08:55 40.4033 28.8598 8.7 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.10.30 04:16:28 39.3147 26.0888 5.8 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.30 03:52:47 37.8317 36.6110 7.9 -.- 1.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 03:47:25 35.1693 28.6373 86.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.30 02:57:21 38.3993 38.0628 6.5 -.- 1.4 -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.30 02:30:14 39.3812 40.6765 12.0 -.- 1.3 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.10.30 02:23:34 38.4508 38.0432 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.30 02:13:45 38.8217 39.0752 5.3 -.- 1.5 -.- ESENKENT-(ELAZIG) İlksel
2024.10.30 02:03:57 38.2317 30.1035 7.8 -.- 1.9 -.- KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.30 01:58:41 38.0583 37.4955 5.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 01:56:04 38.0990 37.1632 4.5 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 01:48:07 38.0880 36.9782 12.0 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 01:40:53 40.7715 32.8193 5.3 -.- 1.7 -.- AKHASAN-CERKES (CANKIRI) İlksel
2024.10.30 01:40:07 38.4240 39.0135 5.0 -.- 1.1 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.30 01:37:51 38.4783 38.9242 4.0 -.- 1.4 -.- KARAALI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.30 01:34:16 38.0958 37.1503 5.5 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 01:05:41 38.0465 42.9752 11.4 -.- 1.7 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.10.30 00:25:24 38.2335 37.2622 10.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.30 00:10:09 37.1582 30.9563 101.7 -.- 1.7 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
AFAD 30 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-30 12:42:01 38.12944 32.69111 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2024-10-30 12:21:55 39.07306 43.92389 10.38 ML 2.1 Çaldıran (Van)
2024-10-30 12:13:27 38.26306 38.08444 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-10-30 12:08:09 41.27167 41.62278 7.02 ML 1.3 Murgul (Artvin)
2024-10-30 11:49:06 39.36917 26.27611 7.47 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 11:31:56 41.41306 44.05056 11.87 ML 2.0 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars)
2024-10-30 11:21:33 37.73944 29.1675 7.01 ML 2.6 Pamukkale (Denizli)
2024-10-30 10:53:18 37.72556 29.1775 7.0 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2024-10-30 10:40:43 35.69194 28.51972 6.22 ML 2.1 Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya)
2024-10-30 10:10:28 37.54861 29.21139 7.0 ML 1.0 Tavas (Denizli)
2024-10-30 10:06:11 38.51333 38.87306 6.99 ML 1.2 Baskil (Elazığ)
2024-10-30 10:01:49 35.73861 31.33944 8.17 ML 2.7 Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-10-30 09:59:20 37.91917 28.74111 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2024-10-30 09:52:39 38.36833 38.77167 8.76 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-30 09:35:05 39.69389 33.33722 6.98 ML 1.1 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-30 09:03:57 37.07333 28.65583 7.0 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-10-30 09:03:03 37.16944 28.60833 7.03 MW 3.3 Ula (Muğla)
2024-10-30 08:19:03 39.79583 39.03389 9.27 ML 1.7 Kemah (Erzincan)
2024-10-30 08:16:14 38.12528 36.54333 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-30 08:12:46 39.40528 26.29722 7.02 ML 1.4 Ege Denizi - [10.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 07:27:34 40.40833 28.83389 8.75 ML 2.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.71 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-30 07:21:12 38.27222 38.2225 7.04 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-30 07:12:10 40.38 28.86 5.13 ML 1.3 Mudanya (Bursa)
2024-10-30 07:06:10 39.41889 26.17639 8.86 ML 2.3 Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 07:03:46 40.69639 30.61583 6.35 ML 2.2 Akyazı (Sakarya)
2024-10-30 06:47:11 37.72667 29.16778 9.16 ML 1.9 Pamukkale (Denizli)
2024-10-30 06:45:38 37.74222 29.16056 5.6 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-10-30 06:44:46 37.72056 29.17667 11.45 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-10-30 06:34:04 38.36222 38.745 5.78 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-30 06:23:25 38.21056 39.01111 6.99 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-30 06:20:36 35.12556 36.95667 7.17 ML 2.0 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.17 km] Yayladağı (Hatay)
2024-10-30 05:50:06 39.39889 26.27167 5.03 ML 1.5 Ege Denizi - [11.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 05:43:09 39.40417 26.29111 7.04 ML 1.4 Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 05:08:55 40.425 28.82583 8.84 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.50 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-30 05:04:43 38.1 37.80028 6.01 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-30 04:57:59 37.81361 37.53889 7.0 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-10-30 04:52:09 37.92 36.58861 6.34 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-30 04:37:42 38.47694 38.03806 7.05 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-10-30 04:34:45 38.70472 39.90361 9.45 ML 1.0 Palu (Elazığ)
2024-10-30 04:17:29 39.66611 37.37167 6.95 ML 1.1 Merkez (Sivas)
2024-10-30 04:16:29 39.31694 26.11722 13.16 ML 2.9 Ege Denizi - [18.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 04:01:48 38.13167 38.5225 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-10-30 03:52:47 37.82667 36.60083 7.03 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-30 02:57:22 38.4425 38.05528 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-10-30 02:30:15 39.37444 40.70028 7.05 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2024-10-30 02:23:36 38.47389 38.02556 6.98 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-10-30 02:13:45 38.82528 39.04361 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-10-30 02:03:57 38.25833 30.11667 11.01 ML 1.8 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-10-30 01:58:42 38.07194 37.5 11.84 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-30 01:56:06 38.08556 37.19083 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-30 01:48:07 38.2625 36.93917 7.0 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-10-30 01:40:53 40.71972 32.8575 10.62 ML 1.3 Çerkeş (Çankırı)
2024-10-30 01:34:16 38.09194 37.1225 13.22 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-30 01:21:12 38.39944 39.05194 9.83 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-30 01:20:56 38.40778 39.00972 12.81 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-30 01:05:43 38.27417 42.85389 7.0 ML 1.5 Gevaş (Van)
2024-10-30 00:47:55 38.17639 38.61833 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-30 00:31:34 39.37861 26.28639 9.9 ML 1.7 Ege Denizi - [13.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-30 00:25:24 38.24028 37.27528 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-30 00:10:10 37.08583 30.9875 97.44 ML 1.6 Serik (Antalya)
2024-10-30 00:00:22 39.38861 26.36972 6.96 ML 1.4 Ege Denizi - [11.85 km] Ayvacık (Çanakkale)