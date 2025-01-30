Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.30 12:44:37 38.4480 40.7047 3.2 -.- 1.9 -.- DAMAR-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.01.30 12:39:03 38.1085 28.1805 11.8 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2025.01.30 12:28:40 36.2817 33.7445 0.0 -.- 1.2 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.01.30 12:17:46 38.8468 43.6020 17.0 -.- 1.9 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2025.01.30 12:17:00 37.4753 36.9338 5.0 -.- 1.3 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.30 12:14:10 38.1910 37.8197 7.7 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.30 12:12:45 37.8620 37.8138 3.7 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.30 11:36:58 38.7190 38.9247 5.2 -.- 1.5 -.- UCAGAC-(ELAZIG) İlksel
2025.01.30 10:58:18 37.9257 36.1510 14.5 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.30 10:13:33 37.2098 30.6368 88.3 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.01.30 09:41:45 37.0562 30.0628 21.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2025.01.30 09:17:59 39.4280 26.2555 9.0 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.30 09:08:34 39.1033 27.5900 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.30 07:24:03 36.4280 26.3143 95.3 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2025.01.30 07:14:48 38.4318 37.4840 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.30 07:10:27 36.5427 25.1988 12.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.30 06:52:43 36.4780 25.4215 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.30 06:40:50 39.2283 27.2718 4.1 -.- 1.7 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.30 06:30:06 36.5717 25.2090 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.30 05:53:21 38.4843 37.9688 13.9 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.30 05:33:05 36.5160 25.4628 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.30 05:16:43 36.3108 36.2878 8.0 -.- 1.8 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2025.01.30 04:37:42 36.6897 26.8868 132.9 -.- 3.2 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.30 04:34:01 37.9183 37.9187 13.5 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.30 04:04:43 40.2170 31.7235 7.1 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.30 03:19:53 35.4147 32.0902 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.30 02:25:07 38.4077 37.5320 5.4 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.30 02:13:55 37.5232 33.6985 4.0 -.- 1.5 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.30 02:10:49 37.4170 33.6263 12.2 -.- 1.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.30 02:05:42 40.4723 35.7722 7.4 -.- 2.1 -.- MUSAKOY-(AMASYA) İlksel
2025.01.30 01:30:30 40.4463 29.1850 9.7 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.30 01:13:35 36.6018 25.2167 12.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.30 00:53:11 40.1685 28.9583 14.5 -.- 1.7 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.30 00:26:30 40.2150 28.9363 13.6 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
AFAD 30 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-30 12:17:45 38.875 43.57056 20.0 ML 1.6 Tuşba (Van)
2025-01-30 12:16:48 38.41389 38.38 13.7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-01-30 12:06:22 38.22472 38.03333 18.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-30 11:36:57 38.78944 38.87139 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2025-01-30 10:58:18 37.86389 36.24194 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2025-01-30 10:50:15 38.27194 37.91028 5.49 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2025-01-30 10:13:34 37.27 30.7025 86.99 ML 1.7 Bucak (Burdur)
2025-01-30 09:41:46 37.05278 30.05583 7.79 ML 1.6 Korkuteli (Antalya)
2025-01-30 09:17:59 39.44028 26.27222 4.48 ML 2.1 Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-30 09:08:35 39.10194 27.54444 7.01 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-01-30 07:36:21 36.2725 23.5575 7.01 ML 3.3 Ege Denizi
2025-01-30 07:35:03 38.09833 38.48167 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-01-30 07:24:03 36.25111 26.19056 40.28 ML 3.2 Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)
2025-01-30 07:16:30 38.40417 27.68694 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-30 07:14:50 38.48361 37.55944 6.9 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-30 06:53:57 40.89222 28.18639 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)
2025-01-30 06:52:18 41.27639 43.82417 6.92 ML 1.3 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)
2025-01-30 06:44:38 36.34028 36.26417 7.0 ML 1.4 Antakya (Hatay)
2025-01-30 06:40:50 39.2175 27.27306 12.0 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2025-01-30 05:53:23 38.47083 37.94083 7.02 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-30 05:37:03 38.56278 37.985 5.18 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-01-30 05:34:09 37.58639 35.38472 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2025-01-30 05:16:45 36.3175 36.22083 7.0 ML 1.5 Antakya (Hatay)
2025-01-30 05:01:37 35.78417 35.67194 15.22 ML 1.6 Akdeniz
2025-01-30 04:37:44 36.66722 27.10528 36.47 ML 3.3 Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)
2025-01-30 04:34:01 37.90861 37.93972 12.09 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-30 04:15:09 36.33889 36.20083 7.0 ML 1.1 Antakya (Hatay)
2025-01-30 04:04:43 40.22556 31.7075 7.11 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-01-30 03:36:03 37.05917 36.87472 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-30 03:19:51 35.35639 31.51722 7.19 ML 1.6 Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-30 03:11:05 39.18889 27.34083 6.68 ML 1.1 Bergama (İzmir)
2025-01-30 02:25:07 38.52556 37.50972 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-01-30 02:13:57 37.48611 33.68333 7.01 ML 1.3 Ayrancı (Karaman)
2025-01-30 02:10:48 37.49917 33.67417 6.97 ML 1.4 Ayrancı (Karaman)
2025-01-30 02:05:42 40.47472 35.74528 18.53 ML 1.8 Merkez (Amasya)
2025-01-30 01:54:26 34.65583 45.35611 24.9 ML 3.7 Kalar, Süleymaniye (Irak)
2025-01-30 00:53:14 40.06861 29.04833 7.0 ML 1.2 Osmangazi (Bursa)
2025-01-30 00:26:30 40.19972 28.98139 7.0 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)