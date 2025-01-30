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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.30 12:44:37  38.4480   40.7047        3.2      -.-  1.9  -.-   DAMAR-LICE (DIYARBAKIR)                           İlksel

2025.01.30 12:39:03  38.1085   28.1805       11.8      -.-  1.5  -.-   SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR)                           İlksel

2025.01.30 12:28:40  36.2817   33.7445        0.0      -.-  1.2  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel

2025.01.30 12:17:46  38.8468   43.6020       17.0      -.-  1.9  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel

2025.01.30 12:17:00  37.4753   36.9338        5.0      -.-  1.3  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2025.01.30 12:14:10  38.1910   37.8197        7.7      -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2025.01.30 12:12:45  37.8620   37.8138        3.7      -.-  1.4  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel

2025.01.30 11:36:58  38.7190   38.9247        5.2      -.-  1.5  -.-   UCAGAC-(ELAZIG)                                   İlksel

2025.01.30 10:58:18  37.9257   36.1510       14.5      -.-  1.3  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2025.01.30 10:13:33  37.2098   30.6368       88.3      -.-  1.9  -.-   KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)                  İlksel

2025.01.30 09:41:45  37.0562   30.0628       21.0      -.-  1.7  -.-   YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA)                 İlksel

2025.01.30 09:17:59  39.4280   26.2555        9.0      -.-  2.2  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.30 09:08:34  39.1033   27.5900        0.0      -.-  1.9  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2025.01.30 07:24:03  36.4280   26.3143       95.3      -.-  3.3  3.4   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.30 07:14:48  38.4318   37.4840        5.4      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.30 07:10:27  36.5427   25.1988       12.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.30 06:52:43  36.4780   25.4215        3.1      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.30 06:40:50  39.2283   27.2718        4.1      -.-  1.7  -.-   ORENLI-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel

2025.01.30 06:30:06  36.5717   25.2090        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.30 05:53:21  38.4843   37.9688       13.9      -.-  1.4  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2025.01.30 05:33:05  36.5160   25.4628        7.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.30 05:16:43  36.3108   36.2878        8.0      -.-  1.8  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel

2025.01.30 04:37:42  36.6897   26.8868      132.9      -.-  3.2  3.3   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2025.01.30 04:34:01  37.9183   37.9187       13.5      -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.30 04:04:43  40.2170   31.7235        7.1      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.01.30 03:19:53  35.4147   32.0902        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.30 02:25:07  38.4077   37.5320        5.4      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.30 02:13:55  37.5232   33.6985        4.0      -.-  1.5  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                           İlksel

2025.01.30 02:10:49  37.4170   33.6263       12.2      -.-  1.4  -.-   KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)                         İlksel

2025.01.30 02:05:42  40.4723   35.7722        7.4      -.-  2.1  -.-   MUSAKOY-(AMASYA)                                  İlksel

2025.01.30 01:30:30  40.4463   29.1850        9.7      -.-  1.4  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2025.01.30 01:13:35  36.6018   25.2167       12.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.30 00:53:11  40.1685   28.9583       14.5      -.-  1.7  -.-   DAGYENICE-NILUFER (BURSA)                         İlksel

2025.01.30 00:26:30  40.2150   28.9363       13.6      -.-  1.9  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

 AFAD 30 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-30 12:17:45    38.875        43.57056    20.0   ML    1.6     Tuşba (Van)       

2025-01-30 12:16:48    38.41389    38.38 13.7   ML    1.2     Battalgazi (Malatya)   

2025-01-30 12:06:22    38.22472    38.03333    18.0   ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-30 11:36:57    38.78944    38.87139    7.0     ML    1.2     Merkez (Elazığ) 

2025-01-30 10:58:18    37.86389    36.24194    7.0     ML    1.5     Saimbeyli (Adana)      

2025-01-30 10:50:15    38.27194    37.91028    5.49   ML    1.7     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-30 10:13:34    37.27 30.7025      86.99 ML    1.7     Bucak (Burdur)  

2025-01-30 09:41:46    37.05278    30.05583    7.79   ML    1.6     Korkuteli (Antalya)      

2025-01-30 09:17:59    39.44028    26.27222    4.48   ML    2.1     Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-30 09:08:35    39.10194    27.54444    7.01   ML    1.6     Soma (Manisa)  

2025-01-30 07:36:21    36.2725      23.5575      7.01   ML    3.3     Ege Denizi

2025-01-30 07:35:03    38.09833    38.48167    7.0     ML    0.9     Sincik (Adıyaman)       

2025-01-30 07:24:03    36.25111    26.19056    40.28 ML    3.2     Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)   

2025-01-30 07:16:30    38.40417    27.68694    7.0     ML    1.4     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-30 07:14:50    38.48361    37.55944    6.9     ML    1.3     Darende (Malatya)     

2025-01-30 06:53:57    40.89222    28.18639    7.0     ML    1.4     Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)   

2025-01-30 06:52:18    41.27639    43.82417    6.92   ML    1.3     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)     

2025-01-30 06:44:38    36.34028    36.26417    7.0     ML    1.4     Antakya (Hatay) 

2025-01-30 06:40:50    39.2175      27.27306    12.0   ML    1.7     Bergama (İzmir)

2025-01-30 05:53:23    38.47083    37.94083    7.02   ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-30 05:37:03    38.56278    37.985        5.18   ML    1.1     Yazıhan (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-30 05:34:09    37.58639    35.38472    7.0     ML    1.0     Aladağ (Adana) 

2025-01-30 05:16:45    36.3175      36.22083    7.0     ML    1.5     Antakya (Hatay) 

2025-01-30 05:01:37    35.78417    35.67194    15.22 ML    1.6     Akdeniz    

2025-01-30 04:37:44    36.66722    27.10528    36.47 ML    3.3     Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)   

2025-01-30 04:34:01    37.90861    37.93972    12.09 ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-30 04:15:09    36.33889    36.20083    7.0     ML    1.1     Antakya (Hatay) 

2025-01-30 04:04:43    40.22556    31.7075      7.11   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-30 03:36:03    37.05917    36.87472    7.0     ML    1.1     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-01-30 03:19:51    35.35639    31.51722    7.19   ML    1.6     Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)     

2025-01-30 03:11:05    39.18889    27.34083    6.68   ML    1.1     Bergama (İzmir)

2025-01-30 02:25:07    38.52556    37.50972    7.0     ML    1.2     Darende (Malatya)     

2025-01-30 02:13:57    37.48611    33.68333    7.01   ML    1.3     Ayrancı (Karaman)      

2025-01-30 02:10:48    37.49917    33.67417    6.97   ML    1.4     Ayrancı (Karaman)      

2025-01-30 02:05:42    40.47472    35.74528    18.53 ML    1.8     Merkez (Amasya)        

2025-01-30 01:54:26    34.65583    45.35611    24.9   ML    3.7     Kalar, Süleymaniye (Irak)        

2025-01-30 00:53:14    40.06861    29.04833    7.0     ML    1.2     Osmangazi (Bursa)     

2025-01-30 00:26:30    40.19972    28.98139    7.0     ML    1.6     Nilüfer (Bursa)

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