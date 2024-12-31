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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.31 12:41:13  38.1542   30.8175        5.1      -.-  1.1  -.-   AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA)                      İlksel

2024.12.31 12:21:31  38.7373   38.8377       27.5      -.-  1.6  -.-   ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.31 12:11:20  38.4115   38.9587        5.7      -.-  3.1  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.31 11:18:07  38.0237   36.4582       26.5      -.-  1.8  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.31 11:09:25  37.1482   28.8057        8.1      -.-  2.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.31 10:45:01  38.1558   38.5640        2.4      -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.31 10:38:24  38.5592   28.2552        6.4      -.-  1.9  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                            İlksel

2024.12.31 10:35:38  38.5412   28.2463        6.1      -.-  1.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.31 10:17:21  38.4378   39.2342        6.5      -.-  1.5  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.12.31 09:47:03  38.1043   38.4857        8.5      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.12.31 09:28:59  40.6943   27.2993        5.4      -.-  2.1  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                          İlksel

2024.12.31 09:08:28  38.1832   30.7318       15.6      -.-  1.5  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel

2024.12.31 09:02:10  38.5403   28.2472        7.1      -.-  1.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.31 08:59:48  37.8735   29.2338        9.0      -.-  1.8  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.12.31 08:56:31  37.1842   28.7330        7.9      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.31 08:44:11  40.7627   27.3402       14.8      -.-  2.0  -.-   GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         İlksel

2024.12.31 08:41:18  39.4470   37.2980        5.0      -.-  2.1  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                              İlksel

2024.12.31 08:31:01  40.2200   31.7212        7.1      -.-  1.7  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.12.31 08:16:26  37.2510   28.7493       10.1      -.-  1.8  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 İlksel

2024.12.31 07:39:26  36.9625   28.8967        2.8      -.-  1.5  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.12.31 06:58:32  37.5760   35.6978       10.4      -.-  1.3  -.-   KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.12.31 06:49:26  39.0115   27.1527        7.9      -.-  2.0  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2024.12.31 06:42:39  38.4065   38.9497        6.2      -.-  1.5  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.31 06:15:06  38.4068   38.9622        2.3      -.-  3.1  3.1   TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel

2024.12.31 05:54:03  39.2530   26.1962       14.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.31 05:53:06  38.5083   28.2190        5.1      -.-  1.6  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.31 05:37:14  40.1948   31.7647        6.2      -.-  1.9  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.12.31 05:33:11  37.6188   35.7627       10.9      -.-  1.2  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.12.31 05:12:24  38.1037   36.5800        2.6      -.-  0.9  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.31 04:56:35  38.4577   28.4077       28.9      -.-  1.4  -.-   ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA)                        İlksel

2024.12.31 04:51:22  38.4362   38.9092       17.4      -.-  1.0  -.-   ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.31 04:49:40  37.1420   28.8108        5.3      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.31 04:47:57  40.5737   24.0658        6.0      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.31 04:42:55  40.9105   34.4922        8.8      -.-  1.4  -.-   ASAGISEYHLER-ISKILIP (CORUM)                      İlksel

2024.12.31 04:35:23  40.5932   24.0597        6.2      -.-  3.1  3.0   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.31 04:20:35  38.4247   38.9410        8.1      -.-  2.0  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.31 02:50:09  40.1365   31.7473        8.3      -.-  2.1  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.12.31 02:46:55  38.5832   27.9508        2.4      -.-  1.6  -.-   DIBEKDERE-AHMETLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.31 02:17:13  38.3377   27.1652        8.9      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel

2024.12.31 02:15:23  39.9618   42.2777        6.2      -.-  1.8  -.-   YESILOZ-HORASAN (ERZURUM)                         İlksel

2024.12.31 01:36:50  37.1927   28.8230       13.3      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.31 01:30:52  39.4125   37.2818        9.5      -.-  1.7  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2024.12.31 01:29:03  38.5310   28.2252        6.9      -.-  1.3  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2024.12.31 01:28:00  36.2197   35.7883        9.3      -.-  1.3  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                                İlksel

2024.12.31 01:26:58  36.3025   28.9458       31.5      -.-  2.5  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.12.31 01:15:52  38.3208   38.6995       18.6      -.-  1.1  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.12.31 01:14:48  39.4502   37.2787        7.8      -.-  1.5  -.-   ORENLICE-ULAS (SIVAS)                             İlksel

2024.12.31 01:08:22  36.9088   28.9322       13.5      -.-  1.1  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel

2024.12.31 01:00:38  38.3348   38.6438       15.0      -.-  1.1  -.-   DUZYOL-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.31 00:54:01  38.4165   37.3150        5.3      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.31 00:49:20  38.0890   37.2138        5.4      -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.31 00:30:14  38.3562   31.1692        5.3      -.-  1.7  -.-   SUCULLU-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel

2024.12.31 00:25:56  38.4070   37.4723       18.0      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.31 00:11:02  37.9962   36.3417       19.6      -.-  1.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.31 00:09:59  39.0827   40.3988        5.3      -.-  1.6  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 31 Aralık son depremler listesi 

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-31 12:11:20 38.40028  38.94167  12.5  ML    3.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 11:20:13 38.50306  31.74778  7.0    ML    1.2    Tuzlukçu (Konya)     

2024-12-31 11:18:08 37.96583  36.33861  6.88  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-31 11:09:24 37.15111  28.805       10.5  ML    2.2    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 10:38:24 38.53944  28.25222  9.5    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2024-12-31 10:35:38 38.53444  28.24083  11.6  ML    1.4    Salihli (Manisa)

2024-12-31 09:47:02 38.08444  38.43417  5.03  ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-31 09:29:00 40.73278  27.28806  7.87  ML    1.7    Şarköy (Tekirdağ)     

2024-12-31 09:08:30 38.21361  30.75833  6.89  ML    1.2    Eğirdir Gölü - [01.59 km] Senirkent (Isparta)   

2024-12-31 09:02:10 38.52417  28.23889  11.9  ML    1.4    Salihli (Manisa)

2024-12-31 08:59:49 37.89167  29.25389  12.91         ML    1.8    Pamukkale (Denizli)        

2024-12-31 08:59:27 37.87083  29.23444  7.1    ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-31 08:56:31 37.13111  28.79667  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 08:44:12 40.74028  27.30083  10.02         ML    2.0    Şarköy (Tekirdağ)        

2024-12-31 08:41:18 39.42333  37.34056  7.0    ML    1.8    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 08:31:00 40.15278  31.74028  7.0    ML    1.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-31 08:16:26 37.1575     28.79389  6.99  ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 08:00:14 38.26361  38.17389  11.27         ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-31 07:57:00 39.40944  37.32056  5.09  ML    1.1    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 07:39:29 37.15194  28.8075     7.0    ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 07:39:24 42.55944  42.42139  7.0    ML    1.6    Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [110.85 km] Posof (Ardahan)  

2024-12-31 07:31:16 39.27028  29.28861  10.31         ML    1.2    Emet (Kütahya)

2024-12-31 07:30:44 39.14889  40.1175     11.96         ML    1.5    Karakoçan (Elazığ)        

2024-12-31 07:12:21 38.54056  28.2425     6.98  ML    1.0    Salihli (Manisa)

2024-12-31 07:06:53 37.84361  36.24472  7.0    ML    0.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-31 06:58:34 37.54194  35.65111  6.98  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-12-31 06:49:27 39.01028  27.15806  4.58  ML    2.1    Bergama (İzmir)        

2024-12-31 06:44:48 38.575       28.25833  7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)

2024-12-31 06:42:40 38.37944  38.94083  11.2  ML    1.4    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 06:17:30 38.27389  38.1825     7.02  ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-31 06:15:07 38.40694  38.93917  12.94         ML    3.1    Baskil (Elazığ)   

2024-12-31 06:12:13 38.3675     38.94833  7.09  ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 05:54:01 39.21806  26.21222  7.01  ML    2.0    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.60 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-12-31 05:53:07 38.54028  28.24472  7.0    ML    1.4    Salihli (Manisa)

2024-12-31 05:37:13 40.19833  31.73972  10.13         ML    1.6    Beypazarı (Ankara)        

2024-12-31 05:35:32 38.52278  28.26333  7.01  ML    0.9    Salihli (Manisa)

2024-12-31 05:33:11 37.62361  35.84389  7.0    ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-12-31 05:24:40 38.17333  38.56056  7.35  ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-31 05:23:31 37.86944  36.22278  7.0    ML    1.0    Saimbeyli (Adana)    

2024-12-31 05:19:07 38.98583  27.51722  7.02  ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-12-31 05:14:07 39.40944  37.3575     7.0    ML    0.8    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 05:12:24 38.08722  36.51         6.99  ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-31 04:59:23 38.08611  38.35361  7.02  ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-31 04:56:35 38.5475     28.26667  5.22  ML    1.4    Salihli (Manisa)

2024-12-31 04:51:24 38.39194  38.94306  10.42         ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 04:49:40 37.14361  28.82222  12.97         ML    1.3    Menteşe (Muğla)        

2024-12-31 04:48:02 40.06444  24.21944  8.02  ML    2.2    Ege Denizi

2024-12-31 04:42:55 40.89389  34.50972  6.98  ML    1.2    İskilip (Çorum) 

2024-12-31 04:35:18 40.39028  23.76889  6.29  ML    2.9    Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [167.58 km] Gökçeada (Çanakkale)  

2024-12-31 04:32:02 38.40806  38.93861  14.63         ML    1.1    Baskil (Elazığ)   

2024-12-31 04:29:10 38.37778  38.94278  7.11  ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 04:20:35 38.38861  38.93472  12.53         ML    1.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-31 04:11:13 38.12361  38.47667  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-31 04:06:30 37.84083  29.82056  6.99  ML    1.1    Acıgöl - [07.56 km] Çardak (Denizli)        

2024-12-31 03:16:48 38.29417  38.64833  12.79         ML    1.0    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-31 03:08:15 39.81889  36.40611  12.23         ML    1.4    Yıldızeli (Sivas) 

2024-12-31 03:06:16 38.51139  28.25583  6.94  ML    1.0    Salihli (Manisa)

2024-12-31 03:05:00 38.34417  38.87722  7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-12-31 02:50:11 40.17139  31.74861  7.0    ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-31 02:46:57 38.58528  27.95361  9.58  ML    1.4    Ahmetli (Manisa)       

2024-12-31 02:20:58 41.77667  41.73028  9.15  ML    1.2    Karadeniz

2024-12-31 02:17:13 38.33167  27.17722  6.96  ML    1.5    Gaziemir (İzmir)        

2024-12-31 02:15:23 39.97694  42.27472  14.82         ML    1.4    Horasan (Erzurum)        

2024-12-31 02:15:06 38.08639  37.8725     7.0    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-31 02:03:53 38.91389  29.9125     6.98  ML    1.0    Dumlupınar (Kütahya)        

2024-12-31 01:50:22 38.52389  28.23583  7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)

2024-12-31 01:36:50 37.13861  28.81194  7.1    ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 01:30:52 39.41139  37.33944  9.01  ML    1.7    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 01:29:03 38.52167  28.24389  7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)

2024-12-31 01:28:00 36.09083  35.87861  14.36         ML    1.9    Akdeniz - [05.72 km] Samandağ (Hatay)     

2024-12-31 01:26:59 36.30556  28.93611  31.78         ML    2.3    Akdeniz - [25.39 km] Fethiye (Muğla) 

2024-12-31 01:15:52 38.26194  38.72889  9.64  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-12-31 01:14:48 39.41583  37.33583  7.0    ML    1.5    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 01:08:25 37.13806  28.82417  6.84  ML    1.2    Menteşe (Muğla)      

2024-12-31 01:01:53 37.48417  37.07806  8.37  ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-31 01:00:40 38.26333  38.74139  9.52  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-12-31 00:52:29 38.77111  25.64361  10.14         ML    1.9    Ege Denizi - [67.31 km] Karaburun (İzmir)      

2024-12-31 00:52:11 39.885       41.71222  7.0    ML    1.0    Pasinler (Erzurum)    

2024-12-31 00:49:20 38.07028  37.22083  7.02  ML    1.5    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-12-31 00:38:42 40.20944  31.7325     6.99  ML    1.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-31 00:30:14 38.33583  31.15278  9.17  ML    1.5    Yalvaç (Isparta)

2024-12-31 00:25:58 38.365       37.50972  7.05  ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-12-31 00:12:13 39.43389  37.35583  7.0    ML    1.1    Ulaş (Sivas)       

2024-12-31 00:11:02 37.98611  36.31111  7.01  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-31 00:10:00 39.05222  40.40167  10.39         ML    1.2    Merkez (Bingöl)

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