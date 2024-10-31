  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.31 12:09:14  36.3225   33.8707        0.0      -.-  1.2  -.-   TASUCU-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.10.31 12:05:51  37.6567   35.9482       12.5      -.-  1.7  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.31 11:46:06  39.0918   27.5103        0.0      -.-  1.8  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.10.31 11:15:03  39.6267   29.5023        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.31 10:56:46  36.9942   29.0722        9.4      -.-  1.7  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.10.31 08:54:07  38.8012   27.7170        1.5      -.-  1.4  -.-   KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)                    İlksel

2024.10.31 08:50:20  38.7205   27.8367       15.5      -.-  1.1  -.-   DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA)                     İlksel

2024.10.31 08:48:01  38.7467   27.8677        6.0      -.-  1.5  -.-   HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                 İlksel

2024.10.31 07:49:52  38.4740   37.5300       10.4      -.-  1.4  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.10.31 06:23:33  37.6378   35.9427        9.3      -.-  1.0  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.31 05:46:06  37.5727   26.7590       10.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.31 05:35:30  38.9387   29.9347        6.6      -.-  1.6  -.-   YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)                      İlksel

2024.10.31 05:23:19  38.4790   38.0130        5.0      -.-  1.9  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.10.31 04:58:31  36.4230   29.5232        3.5      -.-  1.2  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.31 04:00:59  39.2835   29.2987        9.9      -.-  1.6  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2024.10.31 03:36:31  37.8348   28.9375        5.0      -.-  1.4  -.-   BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI)                        İlksel

2024.10.31 03:30:22  37.5835   26.9925       21.2      -.-  1.6  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              İlksel

2024.10.31 03:21:06  37.8603   26.7732        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.31 03:15:55  38.6357   26.5295       11.5      -.-  1.6  -.-   KARABURUN (IZMIR)                                 İlksel

2024.10.31 03:14:50  38.4952   36.4598        5.0      -.-  1.4  -.-   COREKDERE-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel

2024.10.31 02:57:07  36.4617   36.1872        5.2      -.-  1.3  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.10.31 02:36:31  38.0857   36.6337        7.5      -.-  1.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.31 02:19:44  38.8160   39.0820        7.0      -.-  2.0  -.-   ALTINKUSAK-(ELAZIG)                               İlksel

2024.10.31 02:11:41  36.2322   28.6467       22.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.31 01:57:25  38.1553   36.8620       14.3      -.-  1.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.10.31 01:48:16  37.2862   36.8938        7.0      -.-  1.1  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.10.31 01:25:31  38.1663   38.5547        3.4      -.-  1.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.10.31 01:24:54  38.4963   38.0238        7.8      -.-  1.5  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.10.31 01:16:35  37.2967   35.8957        7.6      -.-  1.4  -.-   HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.10.31 01:05:18  36.7642   36.2832        2.3      -.-  1.5  -.-   KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY)                         İlksel

2024.10.31 00:08:58  38.5110   37.9778        8.5      -.-  1.4  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.10.31 00:02:31  37.6053   35.8545        5.5      -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 31 Ekim son depremler listesi

Tarih     Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-10-31 12:12:58       38.47583              29.13889              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-10-31 12:05:52       37.6525                35.97361              7.0          ML         1.6          Kozan (Adana) 

2024-10-31 11:46:06       39.06944              27.52444              7.0          ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-10-31 11:28:40       39.37889              26.27306              7.96       ML         1.4          Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-10-31 11:15:03       39.64306              29.39806              7.01       ML         1.1          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-10-31 10:41:47       36.9275                29.35694              7.0          ML         1.5          Çameli (Denizli)               

2024-10-31 10:02:54       38.88444              43.46611              7.0          ML         1.3          Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van)        

2024-10-31 09:53:21       38.4825                26.79472              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir) 

2024-10-31 09:34:50       38.53278              39.50861              7.0          ML         1.1          Maden (Elazığ)

2024-10-31 08:43:43       40.15361              34.60611              7.0          ML         0.9          Sungurlu (Çorum)          

2024-10-31 08:38:58       38.78333              43.47944              6.9          ML         1.8          Tuşba (Van)      

2024-10-31 08:20:50       38.31889              38.09083              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-10-31 07:45:11       39.69389              33.32528              7.0          ML         0.9          Bahşili (Kırıkkale)            

2024-10-31 07:15:56       38.29611              38.2475                7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-10-31 06:50:25       38.07861              38.43944              7.0          ML         0.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-31 06:48:24       39.68694              33.32528              7.01       ML         1.4          Bahşili (Kırıkkale)            

2024-10-31 06:26:15       38.66083              29.90472              6.85       ML         0.9          Banaz (Uşak)    

2024-10-31 06:23:35       37.61667              35.95028              7.0          ML         1.5          Kozan (Adana) 

2024-10-31 05:53:51       38.22528              38.10639              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-10-31 05:46:08       37.65556              26.82194              12.0       ML         1.7          Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın)    

2024-10-31 05:35:32       38.89389              29.84611              7.0          ML         1.4          Banaz (Uşak)    

2024-10-31 05:23:21       38.44972              38.03889              7.0          ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-10-31 04:51:23       37.92722              37.95611              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-31 04:09:13       37.61278              35.86056              7.0          ML         1.0          Kozan (Adana) 

2024-10-31 04:03:50       40.79972              27.495   7.0          ML         1.3          Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)          

2024-10-31 04:01:00       39.25333              29.29028              7.0          ML         1.4          Hisarcık (Kütahya)          

2024-10-31 03:53:18       37.96056              38.08889              7.0          ML         0.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-31 03:38:10       38.04167              37.54833              7.03       ML         0.9          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-10-31 03:36:32       37.81028              28.87722              7.0          ML         1.1          Babadağ (Denizli)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-31 03:30:24       37.62139              27.05583              7.0          ML         1.6          Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın)     

2024-10-31 03:30:17       37.825   36.23167              6.98       ML         1.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-10-31 03:21:07       37.88639              26.76806              7.0          ML         2.4          Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-10-31 03:15:56       38.72694              26.51833              6.96       ML         1.5          Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir)               

2024-10-31 03:15:32       38.07194              36.55861              12.27     ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-31 03:14:50       38.51694              36.38972              7.0          ML         1.1          Pınarbaşı (Kayseri)         

2024-10-31 02:57:07       36.39139              36.25861              7.0          ML         1.6          Antakya (Hatay)             

2024-10-31 02:55:50       36.12139              35.90694              7.0          ML         1.2          Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay)         

2024-10-31 02:36:31       38.09278              36.61111              6.97       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-31 02:19:44       38.83139              39.04083              7.0          ML         1.7          Merkez (Elazığ)               

2024-10-31 02:11:42       36.19611              28.56917              7.06       ML         1.6          Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla)   

2024-10-31 02:06:01       37.57444              37.33417              7.0          ML         0.8          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-10-31 01:57:26       38.14556              36.83861              7.0          ML         1.3          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-10-31 01:48:17       37.25639              36.86083              7.0          ML         1.4          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-10-31 01:36:17       38.09167              38.47194              7.0          ML         0.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-10-31 01:05:19       36.69861              36.45833              12.14     ML         1.8          Hassa (Hatay)   

2024-10-31 00:56:24       38.01083              27.18444              7.0          ML         1.5          Menderes (İzmir)          

2024-10-31 00:38:24       40.70056              35.72444              7.08       ML         1.4          Merkez (Amasya)          

2024-10-31 00:17:58       35.15222              37.10083              6.94       ML         2.3          Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.53 km] Altınözü (Hatay)             

2024-10-31 00:08:58       38.45611              38.02667              7.0          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-10-31 00:02:32       37.64444              35.94     7.06       ML         1.9          Kozan (Adana)

4 | 5