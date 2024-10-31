Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.31 12:09:14 36.3225 33.8707 0.0 -.- 1.2 -.- TASUCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.10.31 12:05:51 37.6567 35.9482 12.5 -.- 1.7 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 11:46:06 39.0918 27.5103 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.10.31 11:15:03 39.6267 29.5023 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 10:56:46 36.9942 29.0722 9.4 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.10.31 08:54:07 38.8012 27.7170 1.5 -.- 1.4 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.10.31 08:50:20 38.7205 27.8367 15.5 -.- 1.1 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.10.31 08:48:01 38.7467 27.8677 6.0 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.10.31 07:49:52 38.4740 37.5300 10.4 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.31 06:23:33 37.6378 35.9427 9.3 -.- 1.0 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 05:46:06 37.5727 26.7590 10.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.31 05:35:30 38.9387 29.9347 6.6 -.- 1.6 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 05:23:19 38.4790 38.0130 5.0 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 04:58:31 36.4230 29.5232 3.5 -.- 1.2 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.10.31 04:00:59 39.2835 29.2987 9.9 -.- 1.6 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.10.31 03:36:31 37.8348 28.9375 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2024.10.31 03:30:22 37.5835 26.9925 21.2 -.- 1.6 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.31 03:21:06 37.8603 26.7732 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.31 03:15:55 38.6357 26.5295 11.5 -.- 1.6 -.- KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.10.31 03:14:50 38.4952 36.4598 5.0 -.- 1.4 -.- COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.31 02:57:07 36.4617 36.1872 5.2 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2024.10.31 02:36:31 38.0857 36.6337 7.5 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 02:19:44 38.8160 39.0820 7.0 -.- 2.0 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG) İlksel
2024.10.31 02:11:41 36.2322 28.6467 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.31 01:57:25 38.1553 36.8620 14.3 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.31 01:48:16 37.2862 36.8938 7.0 -.- 1.1 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.31 01:25:31 38.1663 38.5547 3.4 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.10.31 01:24:54 38.4963 38.0238 7.8 -.- 1.5 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 01:16:35 37.2967 35.8957 7.6 -.- 1.4 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.31 01:05:18 36.7642 36.2832 2.3 -.- 1.5 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.10.31 00:08:58 38.5110 37.9778 8.5 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.31 00:02:31 37.6053 35.8545 5.5 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD 31 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-31 12:12:58 38.47583 29.13889 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-10-31 12:05:52 37.6525 35.97361 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-31 11:46:06 39.06944 27.52444 7.0 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-10-31 11:28:40 39.37889 26.27306 7.96 ML 1.4 Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-31 11:15:03 39.64306 29.39806 7.01 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-31 10:41:47 36.9275 29.35694 7.0 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2024-10-31 10:02:54 38.88444 43.46611 7.0 ML 1.3 Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van)
2024-10-31 09:53:21 38.4825 26.79472 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir)
2024-10-31 09:34:50 38.53278 39.50861 7.0 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2024-10-31 08:43:43 40.15361 34.60611 7.0 ML 0.9 Sungurlu (Çorum)
2024-10-31 08:38:58 38.78333 43.47944 6.9 ML 1.8 Tuşba (Van)
2024-10-31 08:20:50 38.31889 38.09083 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-10-31 07:45:11 39.69389 33.32528 7.0 ML 0.9 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-31 07:15:56 38.29611 38.2475 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-31 06:50:25 38.07861 38.43944 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-31 06:48:24 39.68694 33.32528 7.01 ML 1.4 Bahşili (Kırıkkale)
2024-10-31 06:26:15 38.66083 29.90472 6.85 ML 0.9 Banaz (Uşak)
2024-10-31 06:23:35 37.61667 35.95028 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-10-31 05:53:51 38.22528 38.10639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-31 05:46:08 37.65556 26.82194 12.0 ML 1.7 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın)
2024-10-31 05:35:32 38.89389 29.84611 7.0 ML 1.4 Banaz (Uşak)
2024-10-31 05:23:21 38.44972 38.03889 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-10-31 04:51:23 37.92722 37.95611 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-31 04:09:13 37.61278 35.86056 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-10-31 04:03:50 40.79972 27.495 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-10-31 04:01:00 39.25333 29.29028 7.0 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)
2024-10-31 03:53:18 37.96056 38.08889 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-31 03:38:10 38.04167 37.54833 7.03 ML 0.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-31 03:36:32 37.81028 28.87722 7.0 ML 1.1 Babadağ (Denizli)
2024-10-31 03:30:24 37.62139 27.05583 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın)
2024-10-31 03:30:17 37.825 36.23167 6.98 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-10-31 03:21:07 37.88639 26.76806 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir)
2024-10-31 03:15:56 38.72694 26.51833 6.96 ML 1.5 Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-31 03:15:32 38.07194 36.55861 12.27 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-31 03:14:50 38.51694 36.38972 7.0 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-10-31 02:57:07 36.39139 36.25861 7.0 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-10-31 02:55:50 36.12139 35.90694 7.0 ML 1.2 Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay)
2024-10-31 02:36:31 38.09278 36.61111 6.97 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-31 02:19:44 38.83139 39.04083 7.0 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2024-10-31 02:11:42 36.19611 28.56917 7.06 ML 1.6 Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla)
2024-10-31 02:06:01 37.57444 37.33417 7.0 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-31 01:57:26 38.14556 36.83861 7.0 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-10-31 01:48:17 37.25639 36.86083 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-31 01:36:17 38.09167 38.47194 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-10-31 01:05:19 36.69861 36.45833 12.14 ML 1.8 Hassa (Hatay)
2024-10-31 00:56:24 38.01083 27.18444 7.0 ML 1.5 Menderes (İzmir)
2024-10-31 00:38:24 40.70056 35.72444 7.08 ML 1.4 Merkez (Amasya)
2024-10-31 00:17:58 35.15222 37.10083 6.94 ML 2.3 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.53 km] Altınözü (Hatay)
2024-10-31 00:08:58 38.45611 38.02667 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-10-31 00:02:32 37.64444 35.94 7.06 ML 1.9 Kozan (Adana)