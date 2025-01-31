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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.31 13:01:57  39.3587   29.3215        0.0      -.-  1.4  -.-   SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2025.01.31 12:59:34  37.6565   29.2783       12.2      -.-  2.2  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel

2025.01.31 12:58:07  37.6662   29.2578        5.4      -.-  2.4  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2025.01.31 12:36:18  40.3357   41.0978        5.2      -.-  1.4  -.-   ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM)                          İlksel

2025.01.31 12:10:41  38.1962   38.6207       11.9      -.-  2.5  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.31 11:20:55  41.0158   36.1983        5.0      -.-  1.2  -.-   ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN)                          İlksel

2025.01.31 11:05:35  38.0922   37.2067        5.0      -.-  2.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.31 10:54:17  40.4563   29.1558        0.0      -.-  2.0  -.-   GEMLIK (BURSA)                                    İlksel

2025.01.31 10:42:38  39.9902   39.7483        4.3      -.-  2.3  -.-   CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE)                          İlksel

2025.01.31 10:34:15  39.5737   33.2713        9.9      -.-  1.3  -.-   SEHRIBAN-BALA (ANKARA)                            İlksel

2025.01.31 10:23:04  39.4147   28.1545        5.3      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2025.01.31 10:19:21  38.3047   37.7343        5.1      -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.31 10:17:48  41.2128   30.0875        9.8      -.-  3.1  3.0   BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI)                      İlksel

2025.01.31 10:16:24  38.4157   37.4757        8.0      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.31 10:13:56  39.7837   26.3030        0.0      -.-  1.4  -.-   HISARALAN-EZINE (CANAKKALE)                       İlksel

2025.01.31 09:56:48  38.1952   37.9282       14.3      -.-  1.3  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.31 09:53:20  38.0895   32.5918        1.7      -.-  1.2  -.-   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel

2025.01.31 09:43:19  39.5183   39.2453        3.6      -.-  2.5  -.-   DERE-KEMAH (ERZINCAN)                             İlksel

2025.01.31 09:29:15  41.9298   26.8300        2.0      -.-  1.1  -.-   HACIDANISMENT-LALAPASA (EDIRNE)                   İlksel

2025.01.31 09:17:49  39.9072   41.7038       15.8      -.-  1.2  -.-   YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)                     İlksel

2025.01.31 09:14:34  38.2257   37.7540       15.1      -.-  1.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.31 08:57:45  38.1547   38.5500        5.0      -.-  2.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2025.01.31 08:27:56  38.0715   38.4387        5.0      -.-  1.2  -.-   SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)                     İlksel

2025.01.31 08:25:24  37.0330   30.4633        5.0      -.-  2.1  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)                İlksel

2025.01.31 08:13:45  38.2255   26.7280       18.2      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILI-URLA (IZMIR)                            İlksel

2025.01.31 08:11:20  37.3168   37.0297        8.7      -.-  1.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.01.31 07:37:31  38.2480   37.7705       10.5      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.31 07:05:17  38.6505   39.8095        2.2      -.-  2.0  -.-   YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)               İlksel

2025.01.31 07:04:33  36.9363   28.0067       10.5      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.31 06:19:21  37.9900   27.7005        8.0      -.-  1.6  -.-   AKMESCIT-TIRE (IZMIR)                             İlksel

2025.01.31 06:13:34  36.9407   28.0148       15.4      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.31 05:58:04  37.7008   30.1560        8.1      -.-  1.6  -.-   CENDIK-(BURDUR)                                   İlksel

2025.01.31 05:45:08  34.9337   32.0057        6.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.31 05:34:04  40.7855   27.5802       14.3      -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2025.01.31 04:14:26  36.9758   36.0400        8.1      -.-  1.7  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel

2025.01.31 02:49:15  39.6682   26.5350       16.1      -.-  1.4  -.-   DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE)                   İlksel

2025.01.31 02:44:47  38.1390   36.9648        5.3      -.-  1.4  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.31 01:59:00  39.4710   25.8877       13.7      -.-  1.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2025.01.31 01:52:03  38.4723   40.3747        5.1      -.-  1.1  -.-   AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel

2025.01.31 01:23:23  36.9312   27.9995        4.7      -.-  2.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.31 00:14:40  35.6427   27.4193       18.2      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 31 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-31 13:03:53    39.69583    29.38528    7.0     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2025-01-31 13:01:55    39.38556    29.19222    5.2     ML    1.2     Emet (Kütahya)  

2025-01-31 12:59:34    37.67556    29.25417    7.0     ML    2.9     Serinhisar (Denizli)     

2025-01-31 12:58:07    37.67472    29.2525      7.0     ML    2.3     Serinhisar (Denizli)     

2025-01-31 12:36:22    40.08222    41.04333    7.0     ML    1.4     Aziziye (Erzurum)       

2025-01-31 12:27:04    39.88556    33.41056    7.0     ML    0.9     Yahşihan (Kırıkkale)    

2025-01-31 12:10:42    38.18 38.625        7.0     ML    2.4     Pütürge (Malatya)      

2025-01-31 12:05:41    41.11083    28.40111    6.45   ML    0.7     Çatalca (İstanbul)       

2025-01-31 12:04:21    38.94028    37.89222    7.08   ML    1.1     Hekimhan (Malatya)   

2025-01-31 12:02:33    38.95111    37.85778    7.0     ML    1.1     Hekimhan (Malatya)   

2025-01-31 12:01:15    37.18667    37.01028    7.0     ML    1.6     Şehitkamil (Gaziantep)        

2025-01-31 11:45:36    37.56083    33.66611    6.72   ML    1.2     Karapınar (Konya)      

2025-01-31 11:43:55    37.68611    27.07556    7.0     ML    1.4     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Söke (Aydın) 

2025-01-31 11:37:38    37.87056    27.17833    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.27 km] Kuşadası (Aydın)   

2025-01-31 11:20:56    41.0175      36.10306    8.52   ML    1.4     Kavak (Samsun) 

2025-01-31 11:05:36    38.05167    37.12444    7.0     ML    2.7     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-01-31 10:54:17    40.4375      29.14306    7.56   ML    1.8     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.45 km] Gemlik (Bursa)       

2025-01-31 10:42:38    39.99278    39.725        7.03   ML    1.8     Demirözü (Bayburt)    

2025-01-31 10:36:28    38.31972    38.855        7.0     ML    1.1     Pütürge (Malatya)      

2025-01-31 10:34:16    39.52889    33.28833    7.0     ML    1.1     Bala (Ankara)     

2025-01-31 10:23:05    39.45917    28.15139    6.98   ML    1.9     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-01-31 10:19:23    38.28222    37.87028    7.0     ML    1.5     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 10:17:48    41.19139    30.09667    7.1     ML    2.6     Karadeniz - [09.18 km] Kandıra (Kocaeli)        

2025-01-31 10:16:24    38.39611    37.46861    7.14   ML    1.7     Darende (Malatya)     

2025-01-31 10:13:56    39.755        26.3   7.0     ML    0.8     Ezine (Çanakkale)       

2025-01-31 09:56:50    38.2625      38.08361    7.0     ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 09:53:20    38.085        32.68111    7.03   ML    1.3     Selçuklu (Konya)

2025-01-31 09:43:20    39.51583    39.23056    7.01   ML    2.3     Kemah (Erzincan)       

2025-01-31 09:29:13    41.95139    26.85611    7.06   ML    0.9     Lalapaşa (Edirne)        

2025-01-31 09:17:51    39.9175      41.73667    7.01   ML    1.2     Pasinler (Erzurum)      

2025-01-31 09:14:35    38.25667    37.79417    9.21   ML    2.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 08:57:46    38.13083    38.55389    7.02   ML    2.9     Sincik (Adıyaman)       

2025-01-31 08:27:57    38.09861    38.39972    13.53 ML    1.4     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-31 08:25:24    36.96944    30.51722    7.0     ML    1.7     Döşemealtı (Antalya)  

2025-01-31 08:13:45    38.18722    26.70083    12.76 ML    1.7     Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.70 km] Urla (İzmir)      

2025-01-31 08:11:20    37.30972    37.02222    13.22 ML    1.5     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-31 08:02:10    39.93639    39.45833    7.0     ML    1.2     Kelkit (Gümüşhane)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-31 07:37:32    38.26306    37.8   10.2   ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 07:05:18    38.63083    39.75833    11.68 ML    2.0     Keban Barajı - [01.34 km] Palu (Elazığ)      

2025-01-31 07:04:34    36.94222    28.01056    6.53   ML    1.0     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)        

2025-01-31 06:26:09    38.34167    38.80889    7.0     ML    0.8     Kale (Malatya)   

2025-01-31 06:19:21    37.93361    27.63861    7.0     ML    1.6     Germencik (Aydın)      

2025-01-31 06:13:34    36.93028    27.98917    7.0     ML    1.0     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla)        

2025-01-31 05:58:05    37.71861    30.15806    7.0     ML    1.4     Burdur Gölü - [04.94 km] Merkez (Burdur)

2025-01-31 05:45:06    34.95556    31.85861    4.75   ML    2.2     Akdeniz - [142.53 km] Gazipaşa (Antalya)     

2025-01-31 05:34:05    40.79 27.53861    11.98 ML    1.6     Marmara Denizi - [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)    

2025-01-31 05:31:30    39.70611    41.38889    5.05   ML    1.5     Tekman (Erzurum)      

2025-01-31 05:10:07    40.75611    32.93694    11.51 ML    0.8     Çerkeş (Çankırı) 

2025-01-31 04:59:12    39.32361    41.11944    7.0     ML    0.8     Karlıova (Bingöl)

2025-01-31 04:24:57    38.40306    38.03 7.0     ML    0.8     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 04:14:27    36.975        36.03806    4.16   ML    1.8     Erzin (Hatay)      

2025-01-31 04:11:10    39.63444    37.37278    7.06   ML    0.8     Merkez (Sivas)   

2025-01-31 03:04:33    38.30556    37.84694    9.21   ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 02:50:56    36.63556    25.43611    7.52   ML    2.0     Ege Denizi

2025-01-31 02:49:15    39.67694    26.53889    13.87 ML    1.3     Bayramiç (Çanakkale) 

2025-01-31 02:44:47    38.10139    36.91444    7.0     ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-31 02:38:33    37.12194    36.63083    7.0     ML    1.0     Hasanbeyli (Osmaniye)        

2025-01-31 02:22:44    38.54333    38.00333    7.09   ML    1.0     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-31 02:06:55    40.35917    35.55444    5.69   ML    0.8     Göynücek (Amasya)    

2025-01-31 01:59:04    39.45611    26.23694    10.43 ML    1.0     Ege Denizi - [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-31 01:53:51    36.24778    28.25833    7.01   ML    1.3     Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-31 01:52:04    38.51417    40.36333    11.0   ML    1.1     Hani (Diyarbakır)        

2025-01-31 01:23:23    36.9425      28.00028    4.71   ML    2.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)        

2025-01-31 01:11:11    40.84917    31.50556    12.13 ML    0.9     Yığılca (Düzce)  

2025-01-31 00:33:01    36.24333    31.53278    35.29 ML    1.8     Akdeniz - [47.66 km] Alanya (Antalya)

2025-01-31 00:31:30    38.535        39.48222    7.34   ML    1.0     Merkez (Elazığ) 

2025-01-31 00:17:35    35.55972    27.66889    7.0     ML    2.1     Akdeniz - [125.41 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-31 00:14:38    35.5225      27.52306    38.95 ML    3.5     Akdeniz - [130.21 km] Datça (Muğla)   

2025-01-31 00:04:17    38.44833    37.98639    7.0     ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-31 00:00:36    38.04111    37.6825      6.97   ML    0.8     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-31 00:00:15    39.44722    26.22861    6.97   ML    1.2     Ege Denizi - [06.01 km] Ayvacık (Çanakkale)

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