Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 31 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.31 13:01:57 39.3587 29.3215 0.0 -.- 1.4 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.01.31 12:59:34 37.6565 29.2783 12.2 -.- 2.2 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2025.01.31 12:58:07 37.6662 29.2578 5.4 -.- 2.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2025.01.31 12:36:18 40.3357 41.0978 5.2 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM) İlksel
2025.01.31 12:10:41 38.1962 38.6207 11.9 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.31 11:20:55 41.0158 36.1983 5.0 -.- 1.2 -.- ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN) İlksel
2025.01.31 11:05:35 38.0922 37.2067 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.31 10:54:17 40.4563 29.1558 0.0 -.- 2.0 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.31 10:42:38 39.9902 39.7483 4.3 -.- 2.3 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.01.31 10:34:15 39.5737 33.2713 9.9 -.- 1.3 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA) İlksel
2025.01.31 10:23:04 39.4147 28.1545 5.3 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.31 10:19:21 38.3047 37.7343 5.1 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.31 10:17:48 41.2128 30.0875 9.8 -.- 3.1 3.0 BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI) İlksel
2025.01.31 10:16:24 38.4157 37.4757 8.0 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.31 10:13:56 39.7837 26.3030 0.0 -.- 1.4 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.01.31 09:56:48 38.1952 37.9282 14.3 -.- 1.3 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.31 09:53:20 38.0895 32.5918 1.7 -.- 1.2 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.31 09:43:19 39.5183 39.2453 3.6 -.- 2.5 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.31 09:29:15 41.9298 26.8300 2.0 -.- 1.1 -.- HACIDANISMENT-LALAPASA (EDIRNE) İlksel
2025.01.31 09:17:49 39.9072 41.7038 15.8 -.- 1.2 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.31 09:14:34 38.2257 37.7540 15.1 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.31 08:57:45 38.1547 38.5500 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.01.31 08:27:56 38.0715 38.4387 5.0 -.- 1.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.31 08:25:24 37.0330 30.4633 5.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2025.01.31 08:13:45 38.2255 26.7280 18.2 -.- 1.7 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2025.01.31 08:11:20 37.3168 37.0297 8.7 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.31 07:37:31 38.2480 37.7705 10.5 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.31 07:05:17 38.6505 39.8095 2.2 -.- 2.0 -.- YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.01.31 07:04:33 36.9363 28.0067 10.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.31 06:19:21 37.9900 27.7005 8.0 -.- 1.6 -.- AKMESCIT-TIRE (IZMIR) İlksel
2025.01.31 06:13:34 36.9407 28.0148 15.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.31 05:58:04 37.7008 30.1560 8.1 -.- 1.6 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
2025.01.31 05:45:08 34.9337 32.0057 6.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.31 05:34:04 40.7855 27.5802 14.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.31 04:14:26 36.9758 36.0400 8.1 -.- 1.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2025.01.31 02:49:15 39.6682 26.5350 16.1 -.- 1.4 -.- DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2025.01.31 02:44:47 38.1390 36.9648 5.3 -.- 1.4 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.31 01:59:00 39.4710 25.8877 13.7 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.31 01:52:03 38.4723 40.3747 5.1 -.- 1.1 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2025.01.31 01:23:23 36.9312 27.9995 4.7 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.31 00:14:40 35.6427 27.4193 18.2 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
AFAD 31 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-31 13:03:53 39.69583 29.38528 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2025-01-31 13:01:55 39.38556 29.19222 5.2 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2025-01-31 12:59:34 37.67556 29.25417 7.0 ML 2.9 Serinhisar (Denizli)
2025-01-31 12:58:07 37.67472 29.2525 7.0 ML 2.3 Serinhisar (Denizli)
2025-01-31 12:36:22 40.08222 41.04333 7.0 ML 1.4 Aziziye (Erzurum)
2025-01-31 12:27:04 39.88556 33.41056 7.0 ML 0.9 Yahşihan (Kırıkkale)
2025-01-31 12:10:42 38.18 38.625 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-31 12:05:41 41.11083 28.40111 6.45 ML 0.7 Çatalca (İstanbul)
2025-01-31 12:04:21 38.94028 37.89222 7.08 ML 1.1 Hekimhan (Malatya)
2025-01-31 12:02:33 38.95111 37.85778 7.0 ML 1.1 Hekimhan (Malatya)
2025-01-31 12:01:15 37.18667 37.01028 7.0 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep)
2025-01-31 11:45:36 37.56083 33.66611 6.72 ML 1.2 Karapınar (Konya)
2025-01-31 11:43:55 37.68611 27.07556 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Söke (Aydın)
2025-01-31 11:37:38 37.87056 27.17833 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.27 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-31 11:20:56 41.0175 36.10306 8.52 ML 1.4 Kavak (Samsun)
2025-01-31 11:05:36 38.05167 37.12444 7.0 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-01-31 10:54:17 40.4375 29.14306 7.56 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.45 km] Gemlik (Bursa)
2025-01-31 10:42:38 39.99278 39.725 7.03 ML 1.8 Demirözü (Bayburt)
2025-01-31 10:36:28 38.31972 38.855 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-01-31 10:34:16 39.52889 33.28833 7.0 ML 1.1 Bala (Ankara)
2025-01-31 10:23:05 39.45917 28.15139 6.98 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-31 10:19:23 38.28222 37.87028 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 10:17:48 41.19139 30.09667 7.1 ML 2.6 Karadeniz - [09.18 km] Kandıra (Kocaeli)
2025-01-31 10:16:24 38.39611 37.46861 7.14 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-01-31 10:13:56 39.755 26.3 7.0 ML 0.8 Ezine (Çanakkale)
2025-01-31 09:56:50 38.2625 38.08361 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 09:53:20 38.085 32.68111 7.03 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2025-01-31 09:43:20 39.51583 39.23056 7.01 ML 2.3 Kemah (Erzincan)
2025-01-31 09:29:13 41.95139 26.85611 7.06 ML 0.9 Lalapaşa (Edirne)
2025-01-31 09:17:51 39.9175 41.73667 7.01 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2025-01-31 09:14:35 38.25667 37.79417 9.21 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 08:57:46 38.13083 38.55389 7.02 ML 2.9 Sincik (Adıyaman)
2025-01-31 08:27:57 38.09861 38.39972 13.53 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-31 08:25:24 36.96944 30.51722 7.0 ML 1.7 Döşemealtı (Antalya)
2025-01-31 08:13:45 38.18722 26.70083 12.76 ML 1.7 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.70 km] Urla (İzmir)
2025-01-31 08:11:20 37.30972 37.02222 13.22 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-31 08:02:10 39.93639 39.45833 7.0 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-31 07:37:32 38.26306 37.8 10.2 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 07:05:18 38.63083 39.75833 11.68 ML 2.0 Keban Barajı - [01.34 km] Palu (Elazığ)
2025-01-31 07:04:34 36.94222 28.01056 6.53 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
2025-01-31 06:26:09 38.34167 38.80889 7.0 ML 0.8 Kale (Malatya)
2025-01-31 06:19:21 37.93361 27.63861 7.0 ML 1.6 Germencik (Aydın)
2025-01-31 06:13:34 36.93028 27.98917 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla)
2025-01-31 05:58:05 37.71861 30.15806 7.0 ML 1.4 Burdur Gölü - [04.94 km] Merkez (Burdur)
2025-01-31 05:45:06 34.95556 31.85861 4.75 ML 2.2 Akdeniz - [142.53 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-31 05:34:05 40.79 27.53861 11.98 ML 1.6 Marmara Denizi - [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-01-31 05:31:30 39.70611 41.38889 5.05 ML 1.5 Tekman (Erzurum)
2025-01-31 05:10:07 40.75611 32.93694 11.51 ML 0.8 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-31 04:59:12 39.32361 41.11944 7.0 ML 0.8 Karlıova (Bingöl)
2025-01-31 04:24:57 38.40306 38.03 7.0 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 04:14:27 36.975 36.03806 4.16 ML 1.8 Erzin (Hatay)
2025-01-31 04:11:10 39.63444 37.37278 7.06 ML 0.8 Merkez (Sivas)
2025-01-31 03:04:33 38.30556 37.84694 9.21 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 02:50:56 36.63556 25.43611 7.52 ML 2.0 Ege Denizi
2025-01-31 02:49:15 39.67694 26.53889 13.87 ML 1.3 Bayramiç (Çanakkale)
2025-01-31 02:44:47 38.10139 36.91444 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-31 02:38:33 37.12194 36.63083 7.0 ML 1.0 Hasanbeyli (Osmaniye)
2025-01-31 02:22:44 38.54333 38.00333 7.09 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-01-31 02:06:55 40.35917 35.55444 5.69 ML 0.8 Göynücek (Amasya)
2025-01-31 01:59:04 39.45611 26.23694 10.43 ML 1.0 Ege Denizi - [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-31 01:53:51 36.24778 28.25833 7.01 ML 1.3 Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-31 01:52:04 38.51417 40.36333 11.0 ML 1.1 Hani (Diyarbakır)
2025-01-31 01:23:23 36.9425 28.00028 4.71 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
2025-01-31 01:11:11 40.84917 31.50556 12.13 ML 0.9 Yığılca (Düzce)
2025-01-31 00:33:01 36.24333 31.53278 35.29 ML 1.8 Akdeniz - [47.66 km] Alanya (Antalya)
2025-01-31 00:31:30 38.535 39.48222 7.34 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2025-01-31 00:17:35 35.55972 27.66889 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [125.41 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-31 00:14:38 35.5225 27.52306 38.95 ML 3.5 Akdeniz - [130.21 km] Datça (Muğla)
2025-01-31 00:04:17 38.44833 37.98639 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-01-31 00:00:36 38.04111 37.6825 6.97 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-31 00:00:15 39.44722 26.22861 6.97 ML 1.2 Ege Denizi - [06.01 km] Ayvacık (Çanakkale)