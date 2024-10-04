Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.04 14:49:43 38.7982 39.9900 7.7 -.- 2.9 -.- BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.10.04 13:43:55 40.4545 29.1768 0.0 -.- 1.6 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.10.04 13:25:42 38.2323 38.6097 5.4 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.04 12:48:36 36.9682 36.8693 28.3 -.- 1.5 -.- BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.04 12:16:29 37.1177 35.7548 6.4 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.04 12:09:49 37.5025 40.2457 5.0 -.- 1.5 -.- BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.04 12:06:02 37.1420 37.2720 0.0 -.- 1.6 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.04 12:03:12 40.4598 35.5945 21.6 -.- 1.5 -.- KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2024.10.04 11:41:57 39.7950 35.2492 13.7 -.- 1.2 -.- CATMASOGUT-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2024.10.04 10:02:35 36.4300 36.2107 15.8 -.- 1.2 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2024.10.04 09:26:56 38.1275 38.3698 1.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.04 09:22:13 38.7835 37.3858 1.2 -.- 2.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.04 09:12:23 37.6490 35.8503 5.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.04 08:57:16 37.8238 33.2447 5.0 -.- 4.0 4.1 BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2024.10.04 08:26:47 36.9832 36.1332 8.6 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.10.04 07:48:47 37.7318 36.9778 5.4 -.- 1.2 -.- BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 07:28:32 38.3150 27.1852 11.6 -.- 1.0 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.10.04 03:59:36 38.0095 36.6610 6.0 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 03:52:45 38.4155 37.3405 11.9 -.- 1.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 02:26:57 38.9673 26.0623 9.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.04 01:54:53 39.0808 23.5123 5.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.04 00:42:36 39.8247 39.1172 7.6 -.- 2.1 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
AFAD 4 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-04 13:42:20 39.63111 30.04139 15.8 ML 0.7 Merkez (Kütahya)
2024-10-04 13:26:26 38.17722 38.61889 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-04 13:25:42 38.1675 38.60278 7.0 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2024-10-04 13:18:26 39.87583 28.83583 7.07 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2024-10-04 13:09:17 39.43361 28.19278 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-04 13:03:15 38.29111 38.24583 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-04 13:02:09 40.0725 27.53944 7.0 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
2024-10-04 12:59:02 38.24333 38.09806 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-04 12:53:44 39.37389 29.26 7.07 ML 1.4 Emet (Kütahya)
2024-10-04 12:48:39 37.01028 36.61861 7.0 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep)
2024-10-04 12:47:36 38.21722 38.08806 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-04 12:31:12 39.14528 27.58778 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-10-04 12:26:32 37.84583 26.97556 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.14 km] Menderes (İzmir)
2024-10-04 12:16:30 37.05056 35.78556 7.0 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2024-10-04 12:09:50 37.44472 40.31833 6.92 ML 1.2 Mazıdağı (Mardin)
2024-10-04 12:09:19 38.6375 39.11556 7.21 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-10-04 12:06:01 36.93528 37.13861 7.0 ML 1.8 Şahinbey (Gaziantep)
2024-10-04 12:03:15 40.11 35.99444 7.21 ML 0.9 Zile (Tokat)
2024-10-04 11:41:57 39.705 35.52861 18.1 ML 1.1 Saraykent (Yozgat)
2024-10-04 11:38:34 39.205 27.65833 7.24 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-10-04 11:12:00 39.85333 28.82528 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-10-04 10:40:09 39.78528 28.0475 19.4 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-04 10:07:10 38.09639 38.42611 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-04 09:26:57 38.08667 38.39806 15.78 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-04 09:22:14 38.80972 37.36361 7.0 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2024-10-04 09:18:54 37.84028 28.8525 7.0 ML 1.1 Babadağ (Denizli)
2024-10-04 09:12:23 37.65389 35.87694 7.1 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-10-04 09:05:04 37.87556 33.30333 5.13 ML 1.3 Karapınar (Konya)
2024-10-04 08:57:17 37.82889 33.27917 13.71 ML 3.9 Karapınar (Konya)
2024-10-04 08:26:48 36.95889 36.09806 13.57 ML 2.0 Erzin (Hatay)
2024-10-04 03:59:36 37.99111 36.57111 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-04 02:26:58 38.96083 26.10306 10.78 ML 1.7 Ege Denizi - [42.73 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-04 00:42:36 39.79944 39.05528 7.0 ML 2.1 Kemah (Erzincan)