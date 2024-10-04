  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.04 14:49:43  38.7982   39.9900        7.7      -.-  2.9  -.-   BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.10.04 13:43:55  40.4545   29.1768        0.0      -.-  1.6  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel

2024.10.04 13:25:42  38.2323   38.6097        5.4      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.04 12:48:36  36.9682   36.8693       28.3      -.-  1.5  -.-   BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                  İlksel

2024.10.04 12:16:29  37.1177   35.7548        6.4      -.-  1.5  -.-   TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2024.10.04 12:09:49  37.5025   40.2457        5.0      -.-  1.5  -.-   BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR)                      İlksel

2024.10.04 12:06:02  37.1420   37.2720        0.0      -.-  1.6  -.-   SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel

2024.10.04 12:03:12  40.4598   35.5945       21.6      -.-  1.5  -.-   KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA)                       İlksel

2024.10.04 11:41:57  39.7950   35.2492       13.7      -.-  1.2  -.-   CATMASOGUT-SORGUN (YOZGAT)                        İlksel

2024.10.04 10:02:35  36.4300   36.2107       15.8      -.-  1.2  -.-   OTENCAY-BELEN (HATAY)                             İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.04 09:26:56  38.1275   38.3698        1.0      -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.10.04 09:22:13  38.7835   37.3858        1.2      -.-  2.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.10.04 09:12:23  37.6490   35.8503        5.9      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.04 08:57:16  37.8238   33.2447        5.0      -.-  4.0  4.1   BESAGIL-KARATAY (KONYA)                           İlksel

2024.10.04 08:26:47  36.9832   36.1332        8.6      -.-  1.9  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel

2024.10.04 07:48:47  37.7318   36.9778        5.4      -.-  1.2  -.-   BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.10.04 07:28:32  38.3150   27.1852       11.6      -.-  1.0  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

2024.10.04 03:59:36  38.0095   36.6610        6.0      -.-  1.4  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.04 03:52:45  38.4155   37.3405       11.9      -.-  1.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.04 02:26:57  38.9673   26.0623        9.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.10.04 01:54:53  39.0808   23.5123        5.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.04 00:42:36  39.8247   39.1172        7.6      -.-  2.1  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer
2024-10-04 13:42:20    39.63111    30.04139    15.8   ML    0.7     Merkez (Kütahya)       
2024-10-04 13:26:26    38.17722    38.61889    7.0     ML    1.9     Pütürge (Malatya)      
2024-10-04 13:25:42    38.1675      38.60278    7.0     ML    2.6     Battalgazi (Malatya)   
2024-10-04 13:18:26    39.87583    28.83583    7.07   ML    1.7     Orhaneli (Bursa)
2024-10-04 13:09:17    39.43361    28.19278    7.0     ML    1.5     Bigadiç (Balıkesir)       
2024-10-04 13:03:15    38.29111    38.24583    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     
2024-10-04 13:02:09    40.0725      27.53944    7.0     ML    1.1     Gönen (Balıkesir)        
2024-10-04 12:59:02    38.24333    38.09806    7.0     ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     
2024-10-04 12:53:44    39.37389    29.26 7.07   ML    1.4     Emet (Kütahya)  
2024-10-04 12:48:39    37.01028    36.61861    7.0     ML    1.6     İslahiye (Gaziantep)    
2024-10-04 12:47:36    38.21722    38.08806    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     
2024-10-04 12:31:12    39.14528    27.58778    7.0     ML    1.4     Soma (Manisa)  
2024-10-04 12:26:32    37.84583    26.97556    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.14 km] Menderes (İzmir)   
2024-10-04 12:16:30    37.05056    35.78556    7.0     ML    1.4     Ceyhan (Adana)
2024-10-04 12:09:50    37.44472    40.31833    6.92   ML    1.2     Mazıdağı (Mardin)     
2024-10-04 12:09:19    38.6375      39.11556    7.21   ML    1.0     Merkez (Elazığ) 
2024-10-04 12:06:01 36.93528  37.13861  7.0    ML    1.8    Şahinbey (Gaziantep)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-04 12:03:15    40.11 35.99444    7.21   ML    0.9     Zile (Tokat)        
2024-10-04 11:41:57    39.705        35.52861    18.1   ML    1.1     Saraykent (Yozgat)     
2024-10-04 11:38:34    39.205        27.65833    7.24   ML    1.2     Soma (Manisa)  
2024-10-04 11:12:00    39.85333    28.82528    7.0     ML    1.6     Orhaneli (Bursa)
2024-10-04 10:40:09    39.78528    28.0475      19.4   ML    1.3     Altıeylül (Balıkesir)      
2024-10-04 10:07:10    38.09639    38.42611    7.0     ML    0.9     Çelikhan (Adıyaman)  
2024-10-04 09:26:57    38.08667    38.39806    15.78 ML    1.7     Çelikhan (Adıyaman)  
2024-10-04 09:22:14    38.80972    37.36361    7.0     ML    2.5     Gürün (Sivas)     
2024-10-04 09:18:54    37.84028    28.8525      7.0     ML    1.1     Babadağ (Denizli)       
2024-10-04 09:12:23    37.65389    35.87694    7.1     ML    1.7     Kozan (Adana)   
2024-10-04 09:05:04    37.87556    33.30333    5.13   ML    1.3     Karapınar (Konya)      
2024-10-04 08:57:17    37.82889    33.27917    13.71 ML    3.9     Karapınar (Konya)      
2024-10-04 08:26:48    36.95889    36.09806    13.57 ML    2.0     Erzin (Hatay)      
2024-10-04 03:59:36    37.99111    36.57111    7.0     ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        
2024-10-04 02:26:58    38.96083    26.10306    10.78 ML    1.7     Ege Denizi - [42.73 km] Karaburun (İzmir)       
2024-10-04 00:42:36    39.79944    39.05528    7.0     ML    2.1     Kemah (Erzincan)

4 | 5