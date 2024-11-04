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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.04 11:52:16  38.7562   26.6653        2.5      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.11.04 11:49:37  37.6230   35.1457        1.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA)                        İlksel

2024.11.04 09:33:21  40.1850   23.3850        5.0      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 09:32:13  39.3608   26.2125       14.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.11.04 09:21:53  40.1337   23.2060        6.5      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 08:55:14  37.9280   28.7988        5.4      -.-  2.1  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.11.04 08:54:32  37.9380   28.7997        2.4      -.-  2.2  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.11.04 08:47:10  39.0083   28.0885        3.5      -.-  1.2  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.11.04 08:43:37  38.9928   28.0357       11.8      -.-  1.6  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.04 08:41:00  38.9733   28.0313       13.4      -.-  2.4  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.11.04 08:40:11  38.9852   28.0365       10.8      -.-  2.3  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.11.04 08:18:42  40.1662   23.2495       11.7      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 08:16:35  39.0083   28.0407       14.5      -.-  2.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.04 07:29:56  37.9688   36.6073        9.0      -.-  1.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.11.04 07:09:17  40.1963   23.4058        2.1      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 07:07:31  38.3610   38.8002       15.1      -.-  1.6  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.11.04 07:06:45  40.3402   24.1252        7.0      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 06:31:49  40.3348   24.1563        2.6      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 06:23:41  37.2968   37.5088        6.3      -.-  1.7  -.-   SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP)                   İlksel

2024.11.04 06:11:26  38.3173   37.3483        6.3      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.04 06:07:38  36.5230   30.8487        5.0      -.-  1.8  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.11.04 05:53:30  38.3085   38.0213        7.5      -.-  1.6  -.-   GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.11.04 05:13:30  38.3408   37.2750        5.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.11.04 05:04:41  37.1392   36.0275        1.5      -.-  1.6  -.-   CATAKLI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.04 05:02:15  36.8203   36.1528        2.3      -.-  1.3  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.04 04:43:55  38.4278   30.4393       15.6      -.-  1.2  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.11.04 04:27:49  37.3115   35.8213       13.4      -.-  1.1  -.-   HAMAM-KOZAN (ADANA)                               İlksel

2024.11.04 04:16:31  40.0597   40.1163        5.0      -.-  2.1  -.-   SARIHAN-(BAYBURT)                                 İlksel

2024.11.04 04:15:37  38.9945   32.9812        5.6      -.-  1.7  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                İlksel

2024.11.04 04:12:31  37.4893   37.2288        4.7      -.-  3.5  3.2   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.04 03:52:47  40.2310   24.1267       10.9      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 03:50:22  38.3775   38.7410        8.2      -.-  1.6  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.04 03:39:44  37.9707   36.5365        8.6      -.-  1.2  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.04 03:33:40  38.0468   37.5798       15.5      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.04 03:23:00  40.1578   23.3327        9.2      -.-  3.0  2.8   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 03:15:09  40.1843   31.7065        3.0      -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.04 02:32:24  40.1440   23.2138        8.5      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 02:25:48  37.7908   27.1827       12.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.04 02:15:41  40.0798   23.2285        7.8      -.-  3.4  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 02:06:11  37.7292   35.4442        5.3      -.-  1.4  -.-   CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)                    İlksel

2024.11.04 02:01:27  37.9258   36.5012        5.0      -.-  1.1  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.11.04 01:59:15  38.4003   42.8742        4.2      -.-  1.8  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                              İlksel

2024.11.04 01:52:35  38.3935   38.7478        6.3      -.-  2.0  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.04 01:49:43  38.2583   36.8930       17.6      -.-  1.1  -.-   EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.11.04 01:45:36  38.1140   37.1435        9.1      -.-  1.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.04 01:33:46  38.1180   37.1663        2.4      -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.04 01:26:53  38.1055   37.1062        7.4      -.-  1.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.04 01:25:53  40.1587   23.0797        3.5      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.04 01:20:31  37.3870   35.5612       30.6      -.-  1.1  -.-   AYDIN-KOZAN (ADANA)                               İlksel

2024.11.04 00:11:12  38.3112   38.2100        7.0      -.-  1.8  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Kasım son depremler listesi

Tarih     Saat    Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-11-04 12:13:51      37.61028 33.88222 1.8   ML   1.4   Ereğli (Konya)

2024-11-04 11:52:16      38.76583 26.69222 7.0   ML   1.4   Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir)     

2024-11-04 11:49:39      37.69083 35.08389 7.0   ML   1.7   Çamardı (Niğde)       

2024-11-04 11:29:49      39.88333 38.17333 7.0   ML   0.9   İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas)      

2024-11-04 11:17:31      39.33278 28.17722 6.96 ML   1.5   Sındırgı (Balıkesir)       

2024-11-04 10:46:52      40.04333 28.69417 7.02 ML   1.7   Mustafakemalpaşa (Bursa)    

2024-11-04 10:23:21      38.19528 38.03833 7.0   ML   1.4   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-04 10:17:11      37.41333 36.82333 6.77 ML   0.8   Türkoğlu (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 09:39:50      39.45167 33.06389 7.0   ML   0.8   Bala (Ankara) 

2024-11-04 09:32:13      39.37722 26.25306 10.25       ML   1.9   Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)       

2024-11-04 09:26:00      37.15361 31.57694 7.05 ML   1.5   İbradı (Antalya)       

2024-11-04 08:55:13      37.94306 28.82389 7.0   ML   2.2   Buharkent (Aydın)       

2024-11-04 08:54:31      37.93861 28.82667 7.0   ML   2.1   Buharkent (Aydın)       

2024-11-04 08:54:04      38.98444 28.05806 7.0   ML   1.5   Akhisar (Manisa)       

2024-11-04 08:47:10      38.99278 28.05889 7.0   ML   1.2   Akhisar (Manisa)       

2024-11-04 08:43:39      39.00944 28.01083 17.3 ML   1.8   Akhisar (Manisa)       

2024-11-04 08:41:00      38.98806 28.07028 7.0   ML   2.2   Akhisar (Manisa)       

2024-11-04 08:40:11      38.98611 28.04694 7.0   ML   2.0   Akhisar (Manisa)       

2024-11-04 07:49:57      38.26       39.18694 7.0   ML   1.0   Çüngüş (Diyarbakır)    

2024-11-04 07:29:58      38.05083 36.60667 7.0   ML   1.7   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 07:07:32      38.3475   38.78361 6.92 ML   1.4   Kale (Malatya)

2024-11-04 06:23:42      37.32389 37.53833 7.0   ML   1.7   Yavuzeli (Gaziantep)    

2024-11-04 06:11:26      38.32333 37.42222 7.0   ML   1.2   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 06:07:36      36.2275   30.98806 7.0   ML   1.8   Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya)  

2024-11-04 05:53:32      38.46917 38.05056 7.0   ML   1.6   Akçadağ (Malatya)       

2024-11-04 05:38:07      37.49583 37.01389 6.37 ML   0.9   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 05:13:31      38.33194 37.25111 7.0   ML   1.5   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 05:02:16      36.75083 36.375     7.0   ML   1.4   Hassa (Hatay) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-04 04:43:56      38.40056 30.40917 10.93       ML   1.1   Sandıklı (Afyonkarahisar)    

2024-11-04 04:27:50      37.64083 35.90833 6.99 ML   1.4   Kozan (Adana)

2024-11-04 04:16:32      40.06833 40.11722 6.99 ML   1.9   Merkez (Bayburt)       

2024-11-04 04:15:36      38.98917 32.98972 6.97 ML   1.5   Kulu (Konya)  

2024-11-04 04:12:31      37.48778 37.21194 8.92 ML   3.6   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 03:50:21      38.35389 38.74056 12.4 ML   1.6   Kale (Malatya)

2024-11-04 03:39:43      37.98722 36.50333 7.05 ML   1.2   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 03:33:41      38.09472 37.60111 10.15       ML   1.1   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 03:15:10      40.22583 31.7075   6.98 ML   2.1   Beypazarı (Ankara)       

2024-11-04 03:06:39      36.61028 42.61417 6.48 ML   1.4   Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak)  

2024-11-04 02:40:18      38.35333 38.90861 7.23 ML   1.0   Kale (Malatya)

2024-11-04 02:25:48      37.80722 27.15028 7.0   ML   1.4   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-04 02:06:10      37.81       35.40361 6.99 ML   1.6   Yahyalı (Kayseri)       

2024-11-04 02:01:25      37.98083 36.52417 7.01 ML   1.4   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 01:59:15      38.4225   42.88667 7.0   ML   1.9   Gevaş (Van)    

2024-11-04 01:52:35      38.36139 38.73833 12.64       ML   2.0   Kale (Malatya)

2024-11-04 01:33:45      38.09056 37.09833 12.46       ML   1.8   Ekinözü (Kahramanmaraş)   

2024-11-04 01:20:32      37.71       35.46667 7.0   ML   1.2   Aladağ (Adana)       

2024-11-04 00:54:25      38.775     30.40861 7.08 ML   1.1   Sinanpaşa (Afyonkarahisar)    

2024-11-04 00:40:31      38.24556 38.14472 7.0   ML   1.0   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-04 00:27:06      39.075     32.69139 6.93 ML   1.0   Kulu (Konya)  

2024-11-04 00:12:40      38.26083 38.62444 11.6 ML   1.4   Pütürge (Malatya)       

2024-11-04 00:11:12      38.26667 38.21694 11.48       ML   1.7   Yeşilyurt (Malatya)

2024-11-04 00:06:43      39.07       29.42222 6.68 ML   1.2   Gediz (Kütahya)

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