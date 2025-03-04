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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2025.03.04 12:20:13  38.2182   37.6645       13.7      -.-  1.9  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2025.03.04 11:49:36  36.5895   25.4652       16.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.04 11:23:22  40.9212   40.2292        7.2      -.-  2.5  -.-   YAZLIK-OF (TRABZON)                               İlksel
2025.03.04 10:02:48  39.0660   39.0033       13.5      -.-  1.8  -.-   TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      İlksel
2025.03.04 09:28:50  39.6437   38.7732        5.7      -.-  2.1  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)                        İlksel
2025.03.04 08:57:53  35.5832   26.1765       12.8      -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.03.04 08:28:57  40.5678   28.1743        7.1      -.-  1.8  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         İlksel
2025.03.04 06:38:55  38.7563   43.6012       16.9      -.-  2.0  -.-   ILIKAYNAK-(VAN)                                   İlksel
2025.03.04 06:30:23  36.7955   25.7100       12.3      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.04 06:07:28  38.2012   30.8525       13.6      -.-  1.5  -.-   ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                      İlksel
2025.03.04 05:56:42  36.6983   25.4270       23.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.04 05:53:10  40.3898   28.8912        3.2      -.-  1.8  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2025.03.04 05:04:38  39.0843   40.7767        5.0      -.-  2.8  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  İlksel
2025.03.04 04:35:28  38.2600   37.3535        1.0      -.-  1.8  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.03.04 04:00:05  37.8783   27.8822       11.1      -.-  1.2  -.-   DOGAN-(AYDIN)                                     İlksel
2025.03.04 03:43:28  38.9722   26.1262        9.4      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.03.04 02:20:48  36.2402   35.8182        8.3      -.-  1.5  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                                İlksel
2025.03.04 02:04:32  38.1788   37.5972        9.7      -.-  1.5  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2025.03.04 01:47:06  36.6673   25.4743        8.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.04 01:27:19  38.2713   37.2933        5.5      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-04 12:24:16    37.03278    38.70917    7.0     ML    1.4     Eyyübiye (Şanlıurfa)   

2025-03-04 12:20:14    38.20944    37.68111    7.0     ML    2.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-04 12:15:47    38.25806    38.00361    6.9     ML    0.9     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-04 12:00:21    37.08417    38.7175      6.82   ML    1.8     Eyyübiye (Şanlıurfa)   

2025-03-04 11:57:20    38.30083    38.35583    5.1     ML    0.8     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-04 11:25:33    38.35806    38.74389    7.0     ML    1.7     Kale (Malatya)   

2025-03-04 11:23:21    40.97722    40.29333    6.95   ML    2.6     Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon)  

2025-03-04 11:19:30    39.5825      33.63528    7.24   ML    0.9     Keskin (Kırıkkale)        

2025-03-04 11:16:35    39.165        43.34639    7.0     ML    1.4     Erciş (Van)

2025-03-04 11:12:59    37.84028    38.14333    6.94   ML    1.3     Merkez (Adıyaman)    

2025-03-04 10:02:48    39.04167    39.0275      7.0     ML    1.5     Çemişgezek (Tunceli) 

2025-03-04 10:01:34    39.80611    30.20972    7.0     ML    0.9     İnönü (Eskişehir)

2025-03-04 09:59:46    38.43861    33.45944    7.02   ML    1.5     Eskil (Aksaray)   

2025-03-04 09:57:14    38.07583    32.76861    7.0     ML    1.0     Selçuklu (Konya)

2025-03-04 09:43:49    38.26861    38.83167    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-03-04 09:28:51    39.61917    38.8025      7.04   ML    2.1     Kemah (Erzincan)       

2025-03-04 09:08:12    37.60639    35.45861    7.0     ML    1.5     Aladağ (Adana) 

2025-03-04 09:05:23    37.6175      35.48556    7.0     ML    1.2     Aladağ (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-04 08:57:53    35.39222    26.8425      7.0     ML    3.1     Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla)   

2025-03-04 08:28:58    40.54222    28.14361    6.92   ML    1.5     Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir)   

2025-03-04 07:04:12    40.82278    42.15778    7.73   ML    0.8     Olur (Erzurum)  

2025-03-04 06:59:25    40.84472    42.12444    6.99   ML    1.8     Olur (Erzurum)  

2025-03-04 06:38:55    38.60722    43.81361    7.09   ML    1.9     İpekyolu (Van)   

2025-03-04 06:15:54    39.03556    40.76611    6.99   ML    1.2     Merkez (Bingöl) 

2025-03-04 06:07:34    38.38472    30.9775      7.01   ML    1.5     Yalvaç (Isparta)  

2025-03-04 05:04:40    39.105        40.77222    6.99   ML    2.9     Karlıova (Bingöl)

2025-03-04 04:35:30    38.27333    37.30556    7.06   ML    1.9     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-04 04:00:07    37.96222    27.85944    6.95   ML    1.4     Efeler (Aydın)     

2025-03-04 03:08:55    39.74222    43.62917    7.04   ML    1.4     Doğubayazıt (Ağrı)     

2025-03-04 02:28:37    38.725        27.29111    7.0     ML    1.4     Yunusemre (Manisa)  

2025-03-04 02:20:51    36.25417    35.99389    7.03   ML    1.7     Samandağ (Hatay)      

2025-03-04 02:04:33    38.18889    37.60444    7.0     ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-04 01:47:54    38.08361    38.33694    7.0     ML    0.7     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-04 01:47:05    36.68444    25.42167    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

2025-03-04 01:27:20    38.24611    37.28222    9.65   ML    2.0     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-04 00:54:20    38.07611    38.75306    7.0     ML    0.7     Pütürge (Malatya)      

2025-03-04 00:31:34    38.27111    38.73167    9.8     ML    1.3     Pütürge (Malatya)

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