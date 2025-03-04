Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.04 12:20:13 38.2182 37.6645 13.7 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.04 11:49:36 36.5895 25.4652 16.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.04 11:23:22 40.9212 40.2292 7.2 -.- 2.5 -.- YAZLIK-OF (TRABZON) İlksel
2025.03.04 10:02:48 39.0660 39.0033 13.5 -.- 1.8 -.- TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2025.03.04 09:28:50 39.6437 38.7732 5.7 -.- 2.1 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.03.04 08:57:53 35.5832 26.1765 12.8 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.04 08:28:57 40.5678 28.1743 7.1 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.04 06:38:55 38.7563 43.6012 16.9 -.- 2.0 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel
2025.03.04 06:30:23 36.7955 25.7100 12.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.04 06:07:28 38.2012 30.8525 13.6 -.- 1.5 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.03.04 05:56:42 36.6983 25.4270 23.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.04 05:53:10 40.3898 28.8912 3.2 -.- 1.8 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.03.04 05:04:38 39.0843 40.7767 5.0 -.- 2.8 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2025.03.04 04:35:28 38.2600 37.3535 1.0 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.04 04:00:05 37.8783 27.8822 11.1 -.- 1.2 -.- DOGAN-(AYDIN) İlksel
2025.03.04 03:43:28 38.9722 26.1262 9.4 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.04 02:20:48 36.2402 35.8182 8.3 -.- 1.5 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.03.04 02:04:32 38.1788 37.5972 9.7 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.04 01:47:06 36.6673 25.4743 8.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.04 01:27:19 38.2713 37.2933 5.5 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 4 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-04 12:24:16 37.03278 38.70917 7.0 ML 1.4 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-03-04 12:20:14 38.20944 37.68111 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-04 12:15:47 38.25806 38.00361 6.9 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2025-03-04 12:00:21 37.08417 38.7175 6.82 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-03-04 11:57:20 38.30083 38.35583 5.1 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2025-03-04 11:25:33 38.35806 38.74389 7.0 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-03-04 11:23:21 40.97722 40.29333 6.95 ML 2.6 Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon)
2025-03-04 11:19:30 39.5825 33.63528 7.24 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)
2025-03-04 11:16:35 39.165 43.34639 7.0 ML 1.4 Erciş (Van)
2025-03-04 11:12:59 37.84028 38.14333 6.94 ML 1.3 Merkez (Adıyaman)
2025-03-04 10:02:48 39.04167 39.0275 7.0 ML 1.5 Çemişgezek (Tunceli)
2025-03-04 10:01:34 39.80611 30.20972 7.0 ML 0.9 İnönü (Eskişehir)
2025-03-04 09:59:46 38.43861 33.45944 7.02 ML 1.5 Eskil (Aksaray)
2025-03-04 09:57:14 38.07583 32.76861 7.0 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2025-03-04 09:43:49 38.26861 38.83167 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-03-04 09:28:51 39.61917 38.8025 7.04 ML 2.1 Kemah (Erzincan)
2025-03-04 09:08:12 37.60639 35.45861 7.0 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2025-03-04 09:05:23 37.6175 35.48556 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-03-04 08:57:53 35.39222 26.8425 7.0 ML 3.1 Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla)
2025-03-04 08:28:58 40.54222 28.14361 6.92 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir)
2025-03-04 07:04:12 40.82278 42.15778 7.73 ML 0.8 Olur (Erzurum)
2025-03-04 06:59:25 40.84472 42.12444 6.99 ML 1.8 Olur (Erzurum)
2025-03-04 06:38:55 38.60722 43.81361 7.09 ML 1.9 İpekyolu (Van)
2025-03-04 06:15:54 39.03556 40.76611 6.99 ML 1.2 Merkez (Bingöl)
2025-03-04 06:07:34 38.38472 30.9775 7.01 ML 1.5 Yalvaç (Isparta)
2025-03-04 05:04:40 39.105 40.77222 6.99 ML 2.9 Karlıova (Bingöl)
2025-03-04 04:35:30 38.27333 37.30556 7.06 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-04 04:00:07 37.96222 27.85944 6.95 ML 1.4 Efeler (Aydın)
2025-03-04 03:08:55 39.74222 43.62917 7.04 ML 1.4 Doğubayazıt (Ağrı)
2025-03-04 02:28:37 38.725 27.29111 7.0 ML 1.4 Yunusemre (Manisa)
2025-03-04 02:20:51 36.25417 35.99389 7.03 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2025-03-04 02:04:33 38.18889 37.60444 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-04 01:47:54 38.08361 38.33694 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-04 01:47:05 36.68444 25.42167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-03-04 01:27:20 38.24611 37.28222 9.65 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-04 00:54:20 38.07611 38.75306 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2025-03-04 00:31:34 38.27111 38.73167 9.8 ML 1.3 Pütürge (Malatya)