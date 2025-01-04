Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.04 12:08:37 38.7112 30.7583 8.9 -.- 2.0 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.04 12:04:20 39.3563 33.4282 0.0 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2025.01.04 12:02:18 38.4343 37.3557 2.8 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 12:01:02 38.4410 37.4300 15.0 -.- 1.7 1.9 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 11:41:49 38.1798 37.1907 5.2 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.04 11:36:53 39.1040 27.5542 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.04 11:01:43 36.5675 31.9265 5.5 -.- 1.8 -.- ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2025.01.04 10:41:51 38.4250 37.4692 7.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 10:35:33 38.4220 37.4828 1.0 -.- 4.0 4.1 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 10:27:51 37.1520 28.8555 4.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.04 10:24:36 38.6555 43.0333 13.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2025.01.04 09:44:17 37.4507 36.9342 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.04 09:00:39 38.7912 40.2812 10.1 -.- 2.1 -.- ATIKKOY-PALU (ELAZIG) İlksel
2025.01.04 08:36:12 38.3628 42.0430 6.9 -.- 2.1 -.- ICMELI-(BITLIS) İlksel
2025.01.04 08:19:24 42.6028 26.0497 10.5 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2025.01.04 07:51:35 39.3667 26.2132 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.04 07:27:05 38.4623 28.3667 27.1 -.- 1.9 -.- HACILI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 06:52:41 37.0105 28.2250 14.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.04 06:51:42 38.3130 38.3365 3.7 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.01.04 06:41:58 38.4518 37.2793 5.2 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.04 06:22:06 36.5998 28.3647 4.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.04 05:44:28 35.7505 25.4908 7.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.04 05:28:16 38.4857 44.9118 5.3 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.04 04:27:55 39.3067 28.6895 8.3 -.- 1.9 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.01.04 04:21:12 38.1808 37.7788 16.7 -.- 1.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.04 03:45:21 38.4517 28.3010 14.8 -.- 1.3 -.- KOSEALI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 03:39:35 39.0980 27.0635 15.9 -.- 1.2 -.- NARLICA-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.04 03:36:52 37.8602 26.8935 20.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.04 03:26:21 40.8447 34.7433 8.6 -.- 2.7 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) İlksel
2025.01.04 02:10:24 38.5263 28.2325 10.0 -.- 2.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 01:28:54 38.5570 44.8582 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.04 01:24:36 35.6567 28.1790 30.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.04 00:51:31 40.3577 24.1338 7.3 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.04 00:50:31 37.1708 36.6993 5.4 -.- 1.3 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
AFAD 4 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-04 11:50:34 37.40944 36.89361 8.73 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-04 11:48:50 37.82444 37.82611 7.02 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-04 11:41:50 38.22194 37.24833 7.01 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-04 11:36:54 39.0875 27.59722 6.99 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-01-04 11:30:46 37.38972 36.80139 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-04 11:21:09 36.99944 37.6125 16.87 ML 1.7 Oğuzeli (Gaziantep)
2025-01-04 11:01:44 36.57833 31.95028 6.99 ML 1.2 Alanya (Antalya)
2025-01-04 11:01:26 37.40833 37.07111 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-04 10:54:45 38.39333 37.42667 5.64 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-04 10:41:51 38.40472 37.49306 7.31 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-01-04 10:35:33 38.42472 37.47056 10.43 MW 4.0 Darende (Malatya)
2025-01-04 10:27:52 37.1725 28.85194 6.91 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-01-04 10:24:37 38.63806 42.99111 6.95 ML 1.5 Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van)
2025-01-04 10:22:52 38.54806 28.27194 6.98 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-04 09:45:08 38.39611 41.95417 7.0 ML 1.3 Mutki (Bitlis)
2025-01-04 09:44:17 37.44389 36.88417 7.0 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-04 09:34:32 38.18583 38.62194 11.12 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-01-04 09:30:35 38.57639 28.28528 7.03 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-04 09:20:54 39.44111 30.07833 9.93 ML 1.2 Merkez (Kütahya)
2025-01-04 09:00:39 38.80417 40.27444 6.97 ML 1.9 Palu (Elazığ)
2025-01-04 08:36:12 38.35833 41.96917 7.3 ML 2.0 Mutki (Bitlis)
2025-01-04 08:35:40 38.42667 41.98472 6.33 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2025-01-04 08:28:30 38.46056 39.16389 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2025-01-04 08:19:25 42.54583 26.46556 5.71 ML 1.6 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)
2025-01-04 07:51:36 39.37806 26.31861 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-04 07:44:35 40.815 31.39417 7.04 ML 1.4 Yığılca (Düzce)
2025-01-04 07:32:48 40.9475 39.73944 7.0 ML 1.2 Ortahisar (Trabzon)
2025-01-04 07:29:37 40.88639 34.80083 7.01 ML 0.9 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 07:27:05 38.52028 28.24222 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-04 07:00:17 40.88444 28.8275 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)
2025-01-04 06:52:42 37.00833 28.16722 7.53 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)
2025-01-04 06:51:43 38.28333 38.34944 9.55 ML 2.2 Battalgazi (Malatya)
2025-01-04 06:41:58 38.44639 37.30917 7.15 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-01-04 06:41:08 38.30333 43.52611 7.02 ML 1.5 Gürpınar (Van)
2025-01-04 06:22:06 36.57 28.40556 7.23 ML 1.6 Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-04 05:50:56 39.25722 41.69389 10.81 ML 1.3 Hınıs (Erzurum)
2025-01-04 05:47:32 38.99333 29.88889 7.01 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2025-01-04 05:36:08 39.40778 37.3425 6.99 ML 1.3 Ulaş (Sivas)
2025-01-04 05:31:03 38.35639 38.83639 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-01-04 05:28:16 38.47667 44.94389 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)
2025-01-04 05:10:47 38.56972 31.19611 7.0 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-01-04 05:00:37 38.49222 39.17167 12.89 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2025-01-04 04:31:46 38.52444 28.23833 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 04:27:56 39.27028 28.64556 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-01-04 04:21:14 38.20722 37.80083 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-04 03:45:21 38.51833 28.25 6.99 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 03:41:44 40.87528 34.78694 6.93 ML 0.9 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 03:39:36 39.06472 27.11333 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2025-01-04 03:37:38 39.09972 40.32639 11.36 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
2025-01-04 03:36:55 37.88472 27.00222 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)
2025-01-04 03:26:20 40.85222 34.76694 11.06 ML 2.6 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 03:21:04 38.53972 28.25639 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:23:55 38.56 28.25278 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:23:13 38.53944 28.25806 7.0 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:22:40 38.14 38.27 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-04 02:10:25 38.53111 28.25667 7.0 ML 2.4 Salihli (Manisa)
2025-01-04 01:44:48 38.14028 38.3075 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-04 01:28:52 38.43806 44.98722 9.72 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.55 km] Başkale (Van)
2025-01-04 01:24:39 35.84889 28.36722 13.3 ML 1.7 Akdeniz - [89.93 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-04 00:50:31 37.16667 36.69083 7.05 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-04 00:43:02 37.19778 36.93556 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)