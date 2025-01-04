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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.04 12:08:37  38.7112   30.7583        8.9      -.-  2.0  -.-   COBANLAR (AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2025.01.04 12:04:20  39.3563   33.4282        0.0      -.-  1.5  -.-   TEPEKOY-BALA (ANKARA)                             İlksel

2025.01.04 12:02:18  38.4343   37.3557        2.8      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.04 12:01:02  38.4410   37.4300       15.0      -.-  1.7  1.9   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.04 11:41:49  38.1798   37.1907        5.2      -.-  1.4  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.04 11:36:53  39.1040   27.5542        0.0      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2025.01.04 11:01:43  36.5675   31.9265        5.5      -.-  1.8  -.-   ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA)                         İlksel

2025.01.04 10:41:51  38.4250   37.4692        7.5      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.04 10:35:33  38.4220   37.4828        1.0      -.-  4.0  4.1   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.04 10:27:51  37.1520   28.8555        4.3      -.-  1.6  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.01.04 10:24:36  38.6555   43.0333       13.7      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2025.01.04 09:44:17  37.4507   36.9342        5.0      -.-  1.8  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2025.01.04 09:00:39  38.7912   40.2812       10.1      -.-  2.1  -.-   ATIKKOY-PALU (ELAZIG)                             İlksel

2025.01.04 08:36:12  38.3628   42.0430        6.9      -.-  2.1  -.-   ICMELI-(BITLIS)                                   İlksel

2025.01.04 08:19:24  42.6028   26.0497       10.5      -.-  1.8  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.04 07:51:35  39.3667   26.2132        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.04 07:27:05  38.4623   28.3667       27.1      -.-  1.9  -.-   HACILI-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.04 06:52:41  37.0105   28.2250       14.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.04 06:51:42  38.3130   38.3365        3.7      -.-  2.2  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                                 İlksel

2025.01.04 06:41:58  38.4518   37.2793        5.2      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.04 06:22:06  36.5998   28.3647        4.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.04 05:44:28  35.7505   25.4908        7.4      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.04 05:28:16  38.4857   44.9118        5.3      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.01.04 04:27:55  39.3067   28.6895        8.3      -.-  1.9  -.-   KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel

2025.01.04 04:21:12  38.1808   37.7788       16.7      -.-  1.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.04 03:45:21  38.4517   28.3010       14.8      -.-  1.3  -.-   KOSEALI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2025.01.04 03:39:35  39.0980   27.0635       15.9      -.-  1.2  -.-   NARLICA-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.04 03:36:52  37.8602   26.8935       20.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.04 03:26:21  40.8447   34.7433        8.6      -.-  2.7  -.-   KIRENCI-DODURGA (CORUM)                           İlksel

2025.01.04 02:10:24  38.5263   28.2325       10.0      -.-  2.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.04 01:28:54  38.5570   44.8582        5.0      -.-  2.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.01.04 01:24:36  35.6567   28.1790       30.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.04 00:51:31  40.3577   24.1338        7.3      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.04 00:50:31  37.1708   36.6993        5.4      -.-  1.3  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-04 11:50:34 37.40944  36.89361  8.73  ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-04 11:48:50 37.82444  37.82611  7.02  ML    1.0    Gölbaşı (Adıyaman)  

2025-01-04 11:41:50 38.22194  37.24833  7.01  ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-04 11:36:54 39.0875     27.59722  6.99  ML    1.3    Soma (Manisa) 

2025-01-04 11:30:46 37.38972  36.80139  7.0    ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-04 11:21:09 36.99944  37.6125     16.87         ML    1.7    Oğuzeli (Gaziantep)        

2025-01-04 11:01:44 36.57833  31.95028  6.99  ML    1.2    Alanya (Antalya)       

2025-01-04 11:01:26 37.40833  37.07111  7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-04 10:54:45 38.39333  37.42667  5.64  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-04 10:41:51 38.40472  37.49306  7.31  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2025-01-04 10:35:33 38.42472  37.47056  10.43         MW  4.0    Darende (Malatya)        

2025-01-04 10:27:52 37.1725     28.85194  6.91  ML    1.3    Beyağaç (Denizli)      

2025-01-04 10:24:37 38.63806  42.99111  6.95  ML    1.5    Van Gölü - [17.73 km] Tuşba (Van)      

2025-01-04 10:22:52 38.54806  28.27194  6.98  ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-04 09:45:08 38.39611  41.95417  7.0    ML    1.3    Mutki (Bitlis)    

2025-01-04 09:44:17 37.44389  36.88417  7.0    ML    2.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-04 09:34:32 38.18583  38.62194  11.12         ML    1.7    Pütürge (Malatya)        

2025-01-04 09:30:35 38.57639  28.28528  7.03  ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-04 09:20:54 39.44111  30.07833  9.93  ML    1.2    Merkez (Kütahya)     

2025-01-04 09:00:39 38.80417  40.27444  6.97  ML    1.9    Palu (Elazığ)     

2025-01-04 08:36:12 38.35833  41.96917  7.3    ML    2.0    Mutki (Bitlis)    

2025-01-04 08:35:40 38.42667  41.98472  6.33  ML    1.5    Merkez (Bitlis)  

2025-01-04 08:28:30 38.46056  39.16389  7.0    ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-04 08:19:25 42.54583  26.46556  5.71  ML    1.6    Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)       

2025-01-04 07:51:36 39.37806  26.31861  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-04 07:44:35 40.815       31.39417  7.04  ML    1.4    Yığılca (Düzce) 

2025-01-04 07:32:48 40.9475     39.73944  7.0    ML    1.2    Ortahisar (Trabzon)  

2025-01-04 07:29:37 40.88639  34.80083  7.01  ML    0.9    Dodurga (Çorum)     

2025-01-04 07:27:05 38.52028  28.24222  7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-04 07:00:17 40.88444  28.8275     7.0    ML    1.4    Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)    

2025-01-04 06:52:42 37.00833  28.16722  7.53  ML    1.5    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)        

2025-01-04 06:51:43 38.28333  38.34944  9.55  ML    2.2    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-04 06:41:58 38.44639  37.30917  7.15  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2025-01-04 06:41:08 38.30333  43.52611  7.02  ML    1.5    Gürpınar (Van)

2025-01-04 06:22:06 36.57         28.40556  7.23  ML    1.6    Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-04 05:50:56 39.25722  41.69389  10.81         ML    1.3    Hınıs (Erzurum)        

2025-01-04 05:47:32 38.99333  29.88889  7.01  ML    1.1    Altıntaş (Kütahya)     

2025-01-04 05:36:08 39.40778  37.3425     6.99  ML    1.3    Ulaş (Sivas)       

2025-01-04 05:31:03 38.35639  38.83639  7.0    ML    0.9    Kale (Malatya)  

2025-01-04 05:28:16 38.47667  44.94389  7.0    ML    1.8    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)       

2025-01-04 05:10:47 38.56972  31.19611  7.0    ML    0.9    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2025-01-04 05:00:37 38.49222  39.17167  12.89         ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2025-01-04 04:31:46 38.52444  28.23833  7.01  ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-04 04:27:56 39.27028  28.64556  7.0    ML    1.7    Simav (Kütahya)        

2025-01-04 04:21:14 38.20722  37.80083  7.0    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-04 03:45:21 38.51833  28.25         6.99  ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-04 03:41:44 40.87528  34.78694  6.93  ML    0.9    Dodurga (Çorum)     

2025-01-04 03:39:36 39.06472  27.11333  7.0    ML    1.3    Bergama (İzmir)        

2025-01-04 03:37:38 39.09972  40.32639  11.36         ML    1.0    Merkez (Bingöl)        

2025-01-04 03:36:55 37.88472  27.00222  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)       

2025-01-04 03:26:20 40.85222  34.76694  11.06         ML    2.6    Dodurga (Çorum)        

2025-01-04 03:21:04 38.53972  28.25639  7.0    ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:23:55 38.56         28.25278  7.0    ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:23:13 38.53944  28.25806  7.0    ML    0.8    Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:22:40 38.14         38.27         7.0    ML    0.9    Çelikhan (Adıyaman)

2025-01-04 02:10:25 38.53111  28.25667  7.0    ML    2.4    Salihli (Manisa)

2025-01-04 01:44:48 38.14028  38.3075     7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-04 01:28:52 38.43806  44.98722  9.72  ML    2.7    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.55 km] Başkale (Van)       

2025-01-04 01:24:39 35.84889  28.36722  13.3  ML    1.7    Akdeniz - [89.93 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-04 00:50:31 37.16667  36.69083  7.05  ML    1.3    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-04 00:43:02 37.19778  36.93556  7.0    ML    1.2    Nurdağı (Gaziantep)

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