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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.05 12:07:51  36.7150   35.9078       15.0      -.-  1.7  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.10.05 12:04:09  39.7360   26.3833        0.0      -.-  1.6  -.-   SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE)                       İlksel

2024.10.05 11:36:40  39.0132   38.9418       13.1      -.-  1.8  -.-   SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)                    İlksel

2024.10.05 11:34:55  38.8145   37.4650        7.5      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.10.05 11:02:20  40.4195   27.5382       10.1      -.-  1.8  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                        İlksel

2024.10.05 10:58:35  37.8427   33.2760        3.5      -.-  2.2  -.-   BESAGIL-KARATAY (KONYA)                           İlksel

2024.10.05 07:20:03  40.8313   31.6858       17.4      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.10.05 06:38:14  37.4427   36.4950        5.9      -.-  1.7  -.-   BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.10.05 06:05:25  35.4840   26.6320        7.5      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.05 06:00:23  40.6338   27.5075       12.3      -.-  1.2  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                               İlksel

2024.10.05 05:33:03  40.7642   29.0232       11.1      -.-  1.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.10.05 05:17:18  37.8425   36.1122        5.0      -.-  2.3  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.10.05 04:54:41  36.9740   31.2743       85.4      -.-  1.6  -.-   CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA)                      İlksel

2024.10.05 04:29:25  36.6198   28.3355        5.4      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.05 04:28:38  38.3483   38.7630       10.1      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.05 04:21:51  38.4382   38.0840        1.2      -.-  1.4  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.10.05 04:18:34  37.1097   36.0348        6.5      -.-  1.7  -.-   TATARLI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.05 03:45:25  40.1713   31.7353       12.8      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.10.05 03:32:22  36.3240   36.1792       14.5      -.-  0.9  -.-   ALAHAN-(HATAY)                                    İlksel

2024.10.05 03:08:57  39.2185   40.5453        9.0      -.-  1.6  -.-   ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL)                          İlksel

2024.10.05 02:47:42  37.3395   27.4942       10.4      -.-  1.6  -.-   GURCAMLAR-MILAS (MUGLA)                           İlksel

2024.10.05 02:44:52  37.0188   42.4615       18.5      -.-  3.0  2.8   OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)                            İlksel

2024.10.05 01:31:24  38.2988   37.8002        5.0      -.-  2.1  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.05 01:16:35  36.0907   35.8677       12.2      -.-  2.2  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.10.05 01:06:55  35.9460   28.6782       14.7      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.05 01:02:20  37.3883   36.9440        6.5      -.-  1.4  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.10.05 00:53:18  37.3937   30.9115        4.6      -.-  2.8  -.-   KIZILLI-BUCAK (BURDUR)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-10-05 12:26:40    39.97 28.68778    6.24   ML    1.7     Mustafakemalpaşa (Bursa)  

2024-10-05 12:04:10    39.65361    26.47361    6.67   ML    1.4     Ayvacık (Çanakkale)   

2024-10-05 11:59:23    36.77278    34.20333    7.0     ML    1.6     Erdemli (Mersin)

2024-10-05 11:35:36    37.94694    37.99389    7.0     ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-10-05 11:02:20    40.42278    27.55667    7.0     ML    1.6     Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.23 km] Erdek (Balıkesir)    

2024-10-05 10:58:35    37.84111    33.28611    7.0     ML    2.1     Karapınar (Konya)      

2024-10-05 10:38:25    38.35083    38.445        20.61 ML    1.3     Battalgazi (Malatya)   

2024-10-05 07:20:03    40.87972    31.67917    11.99 ML    1.2     Merkez (Bolu)    

2024-10-05 06:38:15    37.48694    36.52389    7.0     ML    1.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-10-05 06:00:23    40.66444    27.50639    12.15 ML    1.0     Marmara Denizi - [06.12 km] Marmara (Balıkesir)      

2024-10-05 05:33:04    40.76806    29.00444    6.97   ML    1.6     Marmara Denizi - [10.83 km] Adalar (İstanbul)  

2024-10-05 05:17:19    37.83139    36.12222    12.56 ML    2.3     Saimbeyli (Adana)      

2024-10-05 04:54:42    36.89917    31.34139    86.35 ML    1.4     Manavgat (Antalya)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-05 04:29:25    36.60167    28.39083    6.77   ML    1.2     Akdeniz - [22.34 km] Marmaris (Muğla)      

2024-10-05 04:28:38    38.28444    38.79028    5.92   ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2024-10-05 04:21:52    38.4725      38.03667    6.99   ML    1.5     Akçadağ (Malatya)     

2024-10-05 04:18:34    37.07361    36.08 15.05 ML    1.8     Ceyhan (Adana)

2024-10-05 03:45:26    40.18083    31.75944    6.99   ML    2.1     Beypazarı (Ankara)     

2024-10-05 03:08:58    39.21944    40.50056    7.04   ML    1.4     Adaklı (Bingöl)   

2024-10-05 02:47:43    37.42167    27.57361    7.0     ML    1.2     Milas (Muğla)    

2024-10-05 02:44:52    37.06972    42.4   7.37   ML    2.8     Simele, Duhok (Irak) - [06.73 km] Silopi (Şırnak)    

2024-10-05 01:31:24    38.28444    37.7525      10.73 ML    2.2     Akçadağ (Malatya)     

2024-10-05 01:16:35    36.15361    35.90278    7.02   ML    2.3     Samandağ (Hatay)      

2024-10-05 01:06:53    35.78694    28.67639    14.79 ML    2.5     Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya)   

2024-10-05 01:02:20    37.41417    36.90278    7.23   ML    1.3     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-10-05 00:53:17    37.52139    31.22444    8.72   ML    2.5     Sütçüler (Isparta)

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