Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.05 12:07:51 36.7150 35.9078 15.0 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.05 12:04:09 39.7360 26.3833 0.0 -.- 1.6 -.- SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.10.05 11:36:40 39.0132 38.9418 13.1 -.- 1.8 -.- SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.10.05 11:34:55 38.8145 37.4650 7.5 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.05 11:02:20 40.4195 27.5382 10.1 -.- 1.8 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2024.10.05 10:58:35 37.8427 33.2760 3.5 -.- 2.2 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2024.10.05 07:20:03 40.8313 31.6858 17.4 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2024.10.05 06:38:14 37.4427 36.4950 5.9 -.- 1.7 -.- BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.05 06:05:25 35.4840 26.6320 7.5 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.05 06:00:23 40.6338 27.5075 12.3 -.- 1.2 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.10.05 05:33:03 40.7642 29.0232 11.1 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.10.05 05:17:18 37.8425 36.1122 5.0 -.- 2.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.05 04:54:41 36.9740 31.2743 85.4 -.- 1.6 -.- CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.10.05 04:29:25 36.6198 28.3355 5.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.05 04:28:38 38.3483 38.7630 10.1 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.05 04:21:51 38.4382 38.0840 1.2 -.- 1.4 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.05 04:18:34 37.1097 36.0348 6.5 -.- 1.7 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.05 03:45:25 40.1713 31.7353 12.8 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.05 03:32:22 36.3240 36.1792 14.5 -.- 0.9 -.- ALAHAN-(HATAY) İlksel
2024.10.05 03:08:57 39.2185 40.5453 9.0 -.- 1.6 -.- ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.05 02:47:42 37.3395 27.4942 10.4 -.- 1.6 -.- GURCAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.10.05 02:44:52 37.0188 42.4615 18.5 -.- 3.0 2.8 OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.10.05 01:31:24 38.2988 37.8002 5.0 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.05 01:16:35 36.0907 35.8677 12.2 -.- 2.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.10.05 01:06:55 35.9460 28.6782 14.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.05 01:02:20 37.3883 36.9440 6.5 -.- 1.4 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.05 00:53:18 37.3937 30.9115 4.6 -.- 2.8 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR) İlksel
AFAD 5 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-05 12:26:40 39.97 28.68778 6.24 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-05 12:04:10 39.65361 26.47361 6.67 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-05 11:59:23 36.77278 34.20333 7.0 ML 1.6 Erdemli (Mersin)
2024-10-05 11:35:36 37.94694 37.99389 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-05 11:02:20 40.42278 27.55667 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.23 km] Erdek (Balıkesir)
2024-10-05 10:58:35 37.84111 33.28611 7.0 ML 2.1 Karapınar (Konya)
2024-10-05 10:38:25 38.35083 38.445 20.61 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-10-05 07:20:03 40.87972 31.67917 11.99 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-10-05 06:38:15 37.48694 36.52389 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-05 06:00:23 40.66444 27.50639 12.15 ML 1.0 Marmara Denizi - [06.12 km] Marmara (Balıkesir)
2024-10-05 05:33:04 40.76806 29.00444 6.97 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.83 km] Adalar (İstanbul)
2024-10-05 05:17:19 37.83139 36.12222 12.56 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2024-10-05 04:54:42 36.89917 31.34139 86.35 ML 1.4 Manavgat (Antalya)
2024-10-05 04:29:25 36.60167 28.39083 6.77 ML 1.2 Akdeniz - [22.34 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-05 04:28:38 38.28444 38.79028 5.92 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-10-05 04:21:52 38.4725 38.03667 6.99 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-05 04:18:34 37.07361 36.08 15.05 ML 1.8 Ceyhan (Adana)
2024-10-05 03:45:26 40.18083 31.75944 6.99 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-10-05 03:08:58 39.21944 40.50056 7.04 ML 1.4 Adaklı (Bingöl)
2024-10-05 02:47:43 37.42167 27.57361 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2024-10-05 02:44:52 37.06972 42.4 7.37 ML 2.8 Simele, Duhok (Irak) - [06.73 km] Silopi (Şırnak)
2024-10-05 01:31:24 38.28444 37.7525 10.73 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2024-10-05 01:16:35 36.15361 35.90278 7.02 ML 2.3 Samandağ (Hatay)
2024-10-05 01:06:53 35.78694 28.67639 14.79 ML 2.5 Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya)
2024-10-05 01:02:20 37.41417 36.90278 7.23 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-05 00:53:17 37.52139 31.22444 8.72 ML 2.5 Sütçüler (Isparta)