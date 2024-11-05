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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.05 12:09:51  38.4313   38.0347       25.5      -.-  1.5  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.11.05 11:52:59  35.2203   27.1240        8.3      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.05 11:28:42  38.1865   38.1335        4.4      -.-  2.1  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.11.05 11:18:53  37.1358   28.6638       22.4      -.-  1.6  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.11.05 11:14:42  37.1480   28.6910       11.2      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.11.05 11:07:59  38.9327   37.4772        6.5      -.-  1.7  -.-   SARICA-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.11.05 10:42:50  37.2592   36.9875        8.9      -.-  1.8  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.11.05 09:56:17  38.1073   37.8508        8.3      -.-  1.8  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel

2024.11.05 09:51:29  34.9633   26.3418       18.2      -.-  3.8  3.8   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.11.05 09:44:45  39.1115   27.5530        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.11.05 09:31:15  37.0438   28.3637        6.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.11.05 08:29:13  37.2213   36.4362        5.3      -.-  1.7  -.-   CAMICI-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel

2024.11.05 07:48:29  37.6542   29.1618        5.0      -.-  1.6  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.11.05 07:31:44  38.2083   38.6417        4.4      -.-  2.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.05 06:59:29  36.3352   36.1705        4.8      -.-  1.3  -.-   ALAHAN-(HATAY)                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.05 06:26:24  38.0495   37.0862       18.2      -.-  1.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.05 06:11:26  37.8895   27.1842       10.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 05:58:07  36.7153   26.6512      126.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.05 05:55:05  37.1263   27.3100        3.6      -.-  1.1  -.-   YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA)                          İlksel

2024.11.05 05:54:13  40.4117   29.1783        7.4      -.-  1.2  -.-   GEMLIK (BURSA)                                    İlksel

2024.11.05 05:21:19  40.7427   31.3897       10.9      -.-  1.9  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                  İlksel

2024.11.05 05:20:58  37.8730   36.6222       19.0      -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.11.05 05:10:14  38.0378   37.0683        6.5      -.-  3.6  3.6   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.05 04:53:27  36.1148   30.8105       17.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.05 04:48:22  38.8627   37.3590        6.9      -.-  1.5  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.11.05 04:35:19  37.2277   31.4233        5.0      -.-  3.1  3.0   BASLAR-IBRADI (ANTALYA)                           İlksel

2024.11.05 04:25:29  40.4352   28.7330       11.7      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.11.05 04:14:41  38.1698   38.5533        9.0      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.11.05 03:41:48  37.8423   27.1267        5.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 03:41:29  37.8175   27.1590        4.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 03:37:14  38.0560   22.3637        3.9      -.-  4.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.05 03:30:39  37.8027   27.1363       16.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 03:28:40  37.8465   27.1488        8.5      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 03:27:37  37.8158   27.1235        2.3      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.05 02:48:57  38.9858   27.9762        9.4      -.-  0.9  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.11.05 02:48:13  39.0023   27.9842        9.8      -.-  1.6  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.11.05 02:32:51  38.0070   37.5915        5.0      -.-  1.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.05 02:23:05  38.4380   39.3123       10.3      -.-  1.1  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel

2024.11.05 02:22:52  39.0193   28.0285       16.2      -.-  1.5  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.05 02:18:48  38.2388   37.3807        6.9      -.-  1.4  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.05 02:15:29  34.8740   32.7980       20.2      -.-  2.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel

2024.11.05 02:00:01  37.9780   36.5382        5.4      -.-  1.6  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.11.05 01:31:16  37.6495   35.9205        5.5      -.-  2.0  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.05 01:24:32  38.6207   26.6680       11.6      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.11.05 01:05:37  39.8988   24.3982        8.7      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.05 01:02:44  35.8587   30.4327       11.5      -.-  3.1  3.3   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.05 00:21:29  39.5937   39.8240        5.2      -.-  1.7  -.-   DOGANPINAR-PULUMUR (TUNCELI)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-05 12:10:53 37.2525     31.45306  7.32  ML    1.2    İbradı (Antalya)

2024-11-05 12:09:50 38.25944  38.07639  7.0    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-05 12:09:41 36.62028  32.00139  7.0    ML    1.1    Alanya (Antalya)       

2024-11-05 12:05:39 38.31333  38.11028  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-05 11:52:58 35.285       26.65889  5.71  ML    2.8    Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)  

2024-11-05 11:49:27 39.96083  33.30833  7.0    ML    1.1    Elmadağ (Ankara)     

2024-11-05 11:28:43 38.19639  38.13028  7.0    ML    2.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-05 11:21:35 37.52111  37.03833  7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-05 11:14:43 37.15833  28.67694  7.0    ML    1.6    Ula (Muğla)      

2024-11-05 11:14:27 39.6025     33.13917  0.0    ML    1.2    Bala (Ankara)   

2024-11-05 11:08:02 38.88722  37.43472  7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-11-05 10:42:49 37.22306  36.95111  5.82  ML    2.0    Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-05 10:23:00 40.82417  28.42917  6.96  ML    1.5    Marmara Denizi - [20.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2024-11-05 10:18:44 38.26667  38.84222  5.09  ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-11-05 10:13:15 38.23444  38.1275     7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-05 09:56:18 38.16528  37.90111  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-05 09:54:53 38.14         37.88389  7.9    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-05 09:51:24 34.83389  26.20611  10.47         ML    3.6    Akdeniz   

2024-11-05 09:31:15 37.07389  28.35         7.0    ML    1.4    Ula (Muğla)      

2024-11-05 09:28:13 39.69083  27.8275     5.14  ML    1.4    Karesi (Balıkesir)       

2024-11-05 09:12:12 37.59         35.86417  7.0    ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-11-05 08:29:13 37.24556  36.40333  7.0    ML    1.6    Düziçi (Osmaniye)     

2024-11-05 08:13:33 37.66972  37.49389  7.0    ML    1.4    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-11-05 07:31:45 38.1575     38.64583  11.28         ML    2.9    Pütürge (Malatya)        

2024-11-05 06:59:29 36.3525     36.24083  7.7    ML    1.7    Antakya (Hatay)        

2024-11-05 06:26:25 38.02694  37.0575     7.01  ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-05 06:11:27 37.89056  27.18111  7.95  ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-05 05:54:13 40.37222  29.19722  6.83  ML    1.0    Gemlik (Bursa)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-05 05:21:20 40.71722  31.37         7.02  ML    1.3    Kaynaşlı (Düzce)        

2024-11-05 05:20:59 37.86556  36.6125     6.98  ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-11-05 05:10:14 38.01667  37.04083  7.01  ML    3.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-05 04:35:21 37.23444  31.40028  7.39  ML    2.7    İbradı (Antalya)

2024-11-05 04:25:29 40.40528  28.73833  6.95  ML    1.3    Marmara Denizi - [04.93 km] Mudanya (Bursa)       

2024-11-05 03:41:49 37.83722  27.17583  7.29  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-05 03:38:48 38.07639  38.4125     6.83  ML    0.7    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-05 03:37:16 38.11028  22.25167  8.54  MW  4.0    Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)    

2024-11-05 03:28:41 37.84222  27.16944  7.0    ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-05 02:48:15 38.99361  28.06111  8.26  ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-11-05 02:32:52 38.0075     37.59056  7.0    ML    1.1    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-05 02:24:05 38.37167  38.84556  7.0    ML    0.9    Kale (Malatya)  

2024-11-05 02:23:06 38.41361  39.22417  7.13  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-05 02:22:53 39.00639  28.04194  7.0    ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2024-11-05 02:18:49 38.21889  37.38444  6.99  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-05 02:15:25 34.69167  32.47056  14.22         ML    2.7    Akdeniz   

2024-11-05 02:00:01 37.97722  36.48639  6.97  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-05 01:58:04 40.08194  35.44056  6.8    ML    1.0    Çekerek (Yozgat)      

2024-11-05 01:56:42 38.07111  43.38667  7.01  ML    1.4    Gürpınar (Van)

2024-11-05 01:52:28 38.51444  39.46778  7.36  ML    1.3    Hazar Gölü - [04.06 km] Merkez (Elazığ)

2024-11-05 01:31:16 37.655       35.90472  6.97  ML    2.0    Kozan (Adana) 

2024-11-05 01:24:33 38.61306  26.66778  9.1    ML    1.6    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.83 km] Foça (İzmir)  

2024-11-05 01:24:09 36.73806  36.54556  8.66  ML    1.4    Hassa (Hatay)   

2024-11-05 01:17:00 37.33194  36.90778  7.2    ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-05 01:02:46 35.78667  30.38389  35.73         ML    3.0    Akdeniz - [58.28 km] Kumluca (Antalya)     

2024-11-05 00:37:12 38.38806  39.1225     6.93  ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-05 00:30:26 38.33139  38.79306  10.49         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-05 00:26:44 40.10167  28.49306  7.0    ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-11-05 00:21:29 39.63083  39.71556  9.28  ML    1.4    Merkez (Erzincan)     

2024-11-05 00:00:02 38.38694  38.87333  6.88  ML    0.8    Kale (Malatya)

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