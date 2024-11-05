Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.05 12:09:51 38.4313 38.0347 25.5 -.- 1.5 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.05 11:52:59 35.2203 27.1240 8.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.05 11:28:42 38.1865 38.1335 4.4 -.- 2.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.05 11:18:53 37.1358 28.6638 22.4 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.05 11:14:42 37.1480 28.6910 11.2 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.05 11:07:59 38.9327 37.4772 6.5 -.- 1.7 -.- SARICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.05 10:42:50 37.2592 36.9875 8.9 -.- 1.8 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.05 09:56:17 38.1073 37.8508 8.3 -.- 1.8 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.05 09:51:29 34.9633 26.3418 18.2 -.- 3.8 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.05 09:44:45 39.1115 27.5530 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.05 09:31:15 37.0438 28.3637 6.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.05 08:29:13 37.2213 36.4362 5.3 -.- 1.7 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.11.05 07:48:29 37.6542 29.1618 5.0 -.- 1.6 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.11.05 07:31:44 38.2083 38.6417 4.4 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.05 06:59:29 36.3352 36.1705 4.8 -.- 1.3 -.- ALAHAN-(HATAY) İlksel
2024.11.05 06:26:24 38.0495 37.0862 18.2 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.05 06:11:26 37.8895 27.1842 10.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 05:58:07 36.7153 26.6512 126.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.05 05:55:05 37.1263 27.3100 3.6 -.- 1.1 -.- YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.11.05 05:54:13 40.4117 29.1783 7.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.05 05:21:19 40.7427 31.3897 10.9 -.- 1.9 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.11.05 05:20:58 37.8730 36.6222 19.0 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.05 05:10:14 38.0378 37.0683 6.5 -.- 3.6 3.6 YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.05 04:53:27 36.1148 30.8105 17.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.05 04:48:22 38.8627 37.3590 6.9 -.- 1.5 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.05 04:35:19 37.2277 31.4233 5.0 -.- 3.1 3.0 BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel
2024.11.05 04:25:29 40.4352 28.7330 11.7 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.11.05 04:14:41 38.1698 38.5533 9.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.11.05 03:41:48 37.8423 27.1267 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 03:41:29 37.8175 27.1590 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 03:37:14 38.0560 22.3637 3.9 -.- 4.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.05 03:30:39 37.8027 27.1363 16.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 03:28:40 37.8465 27.1488 8.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 03:27:37 37.8158 27.1235 2.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 02:48:57 38.9858 27.9762 9.4 -.- 0.9 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.05 02:48:13 39.0023 27.9842 9.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.05 02:32:51 38.0070 37.5915 5.0 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.05 02:23:05 38.4380 39.3123 10.3 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.05 02:22:52 39.0193 28.0285 16.2 -.- 1.5 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.05 02:18:48 38.2388 37.3807 6.9 -.- 1.4 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.05 02:15:29 34.8740 32.7980 20.2 -.- 2.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.11.05 02:00:01 37.9780 36.5382 5.4 -.- 1.6 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.05 01:31:16 37.6495 35.9205 5.5 -.- 2.0 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.05 01:24:32 38.6207 26.6680 11.6 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.05 01:05:37 39.8988 24.3982 8.7 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.05 01:02:44 35.8587 30.4327 11.5 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2024.11.05 00:21:29 39.5937 39.8240 5.2 -.- 1.7 -.- DOGANPINAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
AFAD 5 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-05 12:10:53 37.2525 31.45306 7.32 ML 1.2 İbradı (Antalya)
2024-11-05 12:09:50 38.25944 38.07639 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-11-05 12:09:41 36.62028 32.00139 7.0 ML 1.1 Alanya (Antalya)
2024-11-05 12:05:39 38.31333 38.11028 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-05 11:52:58 35.285 26.65889 5.71 ML 2.8 Akdeniz - [171.78 km] Datça (Muğla)
2024-11-05 11:49:27 39.96083 33.30833 7.0 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)
2024-11-05 11:28:43 38.19639 38.13028 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-05 11:21:35 37.52111 37.03833 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-05 11:14:43 37.15833 28.67694 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)
2024-11-05 11:14:27 39.6025 33.13917 0.0 ML 1.2 Bala (Ankara)
2024-11-05 11:08:02 38.88722 37.43472 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-11-05 10:42:49 37.22306 36.95111 5.82 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-05 10:23:00 40.82417 28.42917 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi - [20.99 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2024-11-05 10:18:44 38.26667 38.84222 5.09 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-11-05 10:13:15 38.23444 38.1275 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-05 09:56:18 38.16528 37.90111 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-05 09:54:53 38.14 37.88389 7.9 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-05 09:51:24 34.83389 26.20611 10.47 ML 3.6 Akdeniz
2024-11-05 09:31:15 37.07389 28.35 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-11-05 09:28:13 39.69083 27.8275 5.14 ML 1.4 Karesi (Balıkesir)
2024-11-05 09:12:12 37.59 35.86417 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-05 08:29:13 37.24556 36.40333 7.0 ML 1.6 Düziçi (Osmaniye)
2024-11-05 08:13:33 37.66972 37.49389 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-05 07:31:45 38.1575 38.64583 11.28 ML 2.9 Pütürge (Malatya)
2024-11-05 06:59:29 36.3525 36.24083 7.7 ML 1.7 Antakya (Hatay)
2024-11-05 06:26:25 38.02694 37.0575 7.01 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-05 06:11:27 37.89056 27.18111 7.95 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-05 05:54:13 40.37222 29.19722 6.83 ML 1.0 Gemlik (Bursa)
2024-11-05 05:21:20 40.71722 31.37 7.02 ML 1.3 Kaynaşlı (Düzce)
2024-11-05 05:20:59 37.86556 36.6125 6.98 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-11-05 05:10:14 38.01667 37.04083 7.01 ML 3.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-05 04:35:21 37.23444 31.40028 7.39 ML 2.7 İbradı (Antalya)
2024-11-05 04:25:29 40.40528 28.73833 6.95 ML 1.3 Marmara Denizi - [04.93 km] Mudanya (Bursa)
2024-11-05 03:41:49 37.83722 27.17583 7.29 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-05 03:38:48 38.07639 38.4125 6.83 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-05 03:37:16 38.11028 22.25167 8.54 MW 4.0 Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
2024-11-05 03:28:41 37.84222 27.16944 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-05 02:48:15 38.99361 28.06111 8.26 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-05 02:32:52 38.0075 37.59056 7.0 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-05 02:24:05 38.37167 38.84556 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-11-05 02:23:06 38.41361 39.22417 7.13 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-11-05 02:22:53 39.00639 28.04194 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-05 02:18:49 38.21889 37.38444 6.99 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-05 02:15:25 34.69167 32.47056 14.22 ML 2.7 Akdeniz
2024-11-05 02:00:01 37.97722 36.48639 6.97 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-05 01:58:04 40.08194 35.44056 6.8 ML 1.0 Çekerek (Yozgat)
2024-11-05 01:56:42 38.07111 43.38667 7.01 ML 1.4 Gürpınar (Van)
2024-11-05 01:52:28 38.51444 39.46778 7.36 ML 1.3 Hazar Gölü - [04.06 km] Merkez (Elazığ)
2024-11-05 01:31:16 37.655 35.90472 6.97 ML 2.0 Kozan (Adana)
2024-11-05 01:24:33 38.61306 26.66778 9.1 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.83 km] Foça (İzmir)
2024-11-05 01:24:09 36.73806 36.54556 8.66 ML 1.4 Hassa (Hatay)
2024-11-05 01:17:00 37.33194 36.90778 7.2 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-05 01:02:46 35.78667 30.38389 35.73 ML 3.0 Akdeniz - [58.28 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-05 00:37:12 38.38806 39.1225 6.93 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-11-05 00:30:26 38.33139 38.79306 10.49 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-05 00:26:44 40.10167 28.49306 7.0 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-11-05 00:21:29 39.63083 39.71556 9.28 ML 1.4 Merkez (Erzincan)
2024-11-05 00:00:02 38.38694 38.87333 6.88 ML 0.8 Kale (Malatya)