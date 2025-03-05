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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2025.03.05 11:26:53  39.2740   27.7128        0.0      -.-  2.3  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2025.03.05 11:10:01  37.1587   28.8455        8.8      -.-  1.8  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel
2025.03.05 09:47:01  37.0177   36.0823        5.3      -.-  2.6  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel
2025.03.05 09:26:59  40.3393   24.1493        7.6      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.05 07:45:18  38.2557   38.2973        5.0      -.-  1.7  -.-   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2025.03.05 06:37:53  36.9510   27.7157       18.9      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.03.05 05:49:50  37.1477   28.8255       13.7      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.03.05 05:18:12  38.8953   37.2363        5.0      -.-  1.5  -.-   KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2025.03.05 04:54:53  35.7642   24.6593       28.1      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.03.05 02:59:05  40.4208   28.9003        8.2      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2025.03.05 02:34:37  36.5938   25.3753        3.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.05 02:27:38  38.3615   27.1980        7.5      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2025.03.05 02:25:46  37.4320   36.9728        5.0      -.-  1.5  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.05 02:21:16  35.2425   27.7402        8.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.03.05 02:16:24  37.1583   36.2310        5.0      -.-  1.4  -.-   KUMARLI-(OSMANIYE)                                İlksel
2025.03.05 02:05:48  37.4663   33.6083        8.8      -.-  2.4  -.-   KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)                         İlksel
2025.03.05 02:00:19  36.7940   28.0832        7.1      -.-  1.8  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2025.03.05 01:42:21  38.3825   30.9628        7.4      -.-  1.5  -.-   KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel
2025.03.05 01:22:21  38.1193   38.3578        5.0      -.-  1.6  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2025.03.05 01:12:24  38.2957   38.8370        5.4      -.-  1.2  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2025.03.05 01:06:38  36.6755   25.8167        8.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.05 00:33:11  36.9813   28.2880       10.7      -.-  0.9  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.03.05 00:32:08  37.0050   28.1842       27.6      -.-  0.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.03.05 00:17:38  37.4687   36.3018       17.8      -.-  1.6  -.-   HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.03.05 00:11:32  38.6798   44.1377        1.1      -.-  2.1  -.-   SARAY (VAN)                                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

05-03-2025 12:11:16    40.0197      35.3867      6.63   ML    1.0     Çekerek (Yozgat)

05-03-2025 11:47:51    39.9172      25.9058      7       ML    1.3     Ege Denizi - [16.37 km] Bozcaada (Çanakkale)

05-03-2025 11:31:23    36.9869      29.1506      7       ML    1.4     Çameli (Denizli)

05-03-2025 11:26:55    39.2869      27.75 7       ML    1.8     Soma (Manisa)

05-03-2025 11:19:02    39.8886      28.8533      7.31   ML    1.2     Orhaneli (Bursa)

05-03-2025 09:47:01    37.0169      36.11 11.05 ML    2.8     Toprakkale (Osmaniye)

05-03-2025 09:33:25    39.4392      37.3386      7.64   ML    1.0     Ulaş (Sivas)

05-03-2025 09:27:02    40.3842      24.4314      7       ML    2.5     Ege Denizi

05-03-2025 09:25:30    38.9908      37.3728      7       ML    0.9     Gürün (Sivas)

05-03-2025 09:25:27    41.0753      35.24 7.23   ML    1.2     Vezirköprü (Samsun)

05-03-2025 08:45:11    39.5911      28.9294      7       ML    1.6     Dursunbey (Balıkesir)

05-03-2025 07:45:19    38.2631      38.295        10.98 ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)

05-03-2025 07:38:47    39.1514      40.35 18.57 ML    1.4     Kiğı (Bingöl)

05-03-2025 07:11:00    38.245        39.3317      7       ML    1.0     Çüngüş (Diyarbakır)

05-03-2025 06:37:52    36.9503      27.7108      24.35 ML    1.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.57 km] Bodrum (Muğla)

05-03-2025 05:49:50    37.1286      28.7867      6.98   ML    1.6     Menteşe (Muğla)

05-03-2025 05:29:27    37.985        38.4275      7       ML    0.9     Sincik (Adıyaman)

05-03-2025 05:24:48    39.9411      39.1503      6.98   ML    1.0     Refahiye (Erzincan)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

05-03-2025 05:18:12    38.8953      37.2258      7.01   ML    1.5     Gürün (Sivas)

05-03-2025 05:13:31    38.22 38.6819      6.77   ML    0.9     Pütürge (Malatya)       654385

05-03-2025 05:01:00    36.9014      25.9383      7       ML    2.1     Ege Denizi

05-03-2025 04:57:48    37.8111      36.2428      6.91   ML    1.4     Saimbeyli (Adana)

05-03-2025 04:06:07    38.9242      37.2   6.98   ML    0.8     Gürün (Sivas)

05-03-2025 02:59:05    40.3922      28.9053      7.01   ML    1.2     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.51 km] Mudanya (Bursa)    654381

05-03-2025 02:25:45    37.4708      36.9861      7       ML    1.6     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

05-03-2025 02:23:12    36.8386      25.9431      7       ML    2.0     Ege Denizi

05-03-2025 02:21:14    35.1128      27.4722      7.36   ML    2.0     Akdeniz - [175.51 km] Datça (Muğla)

05-03-2025 02:16:25    37.1522      36.2844      6.92   ML    1.5     Merkez (Osmaniye)

05-03-2025 02:05:48    37.4481      33.6547      7       ML    2.4     Ayrancı (Karaman)

05-03-2025 02:00:20    36.7739      28.0594      7       ML    1.4     Marmaris (Muğla)

05-03-2025 01:42:21    38.3944      30.9533      7       ML    1.4     Yalvaç (Isparta)

05-03-2025 01:22:22    38.1072      38.3592      7       ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)

05-03-2025 01:12:25    38.2694      38.7261      10.72 ML    1.4     Pütürge (Malatya)

05-03-2025 01:06:42    36.8181      26.0525      7       ML    2.0     Ege Denizi

05-03-2025 00:19:53    40.0878      38.8239      7       ML    1.0     Çamoluk (Giresun)

05-03-2025 00:17:39    37.5272      36.2847      7.61   ML    1.4     Andırın (Kahramanmaraş)

05-03-2025 00:11:32    38.6661      44.1494      14.51 ML    2.2     Saray (Van)

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