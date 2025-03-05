Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.05 11:26:53 39.2740 27.7128 0.0 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2025.03.05 11:10:01 37.1587 28.8455 8.8 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.05 09:47:01 37.0177 36.0823 5.3 -.- 2.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2025.03.05 09:26:59 40.3393 24.1493 7.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.05 07:45:18 38.2557 38.2973 5.0 -.- 1.7 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.05 06:37:53 36.9510 27.7157 18.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.05 05:49:50 37.1477 28.8255 13.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.05 05:18:12 38.8953 37.2363 5.0 -.- 1.5 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.05 04:54:53 35.7642 24.6593 28.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.05 02:59:05 40.4208 28.9003 8.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.05 02:34:37 36.5938 25.3753 3.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.05 02:27:38 38.3615 27.1980 7.5 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.03.05 02:25:46 37.4320 36.9728 5.0 -.- 1.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.05 02:21:16 35.2425 27.7402 8.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.05 02:16:24 37.1583 36.2310 5.0 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2025.03.05 02:05:48 37.4663 33.6083 8.8 -.- 2.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.03.05 02:00:19 36.7940 28.0832 7.1 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.05 01:42:21 38.3825 30.9628 7.4 -.- 1.5 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.03.05 01:22:21 38.1193 38.3578 5.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.05 01:12:24 38.2957 38.8370 5.4 -.- 1.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.05 01:06:38 36.6755 25.8167 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.05 00:33:11 36.9813 28.2880 10.7 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.05 00:32:08 37.0050 28.1842 27.6 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.05 00:17:38 37.4687 36.3018 17.8 -.- 1.6 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.05 00:11:32 38.6798 44.1377 1.1 -.- 2.1 -.- SARAY (VAN) İlksel
AFAD 5 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
05-03-2025 12:11:16 40.0197 35.3867 6.63 ML 1.0 Çekerek (Yozgat)
05-03-2025 11:47:51 39.9172 25.9058 7 ML 1.3 Ege Denizi - [16.37 km] Bozcaada (Çanakkale)
05-03-2025 11:31:23 36.9869 29.1506 7 ML 1.4 Çameli (Denizli)
05-03-2025 11:26:55 39.2869 27.75 7 ML 1.8 Soma (Manisa)
05-03-2025 11:19:02 39.8886 28.8533 7.31 ML 1.2 Orhaneli (Bursa)
05-03-2025 09:47:01 37.0169 36.11 11.05 ML 2.8 Toprakkale (Osmaniye)
05-03-2025 09:33:25 39.4392 37.3386 7.64 ML 1.0 Ulaş (Sivas)
05-03-2025 09:27:02 40.3842 24.4314 7 ML 2.5 Ege Denizi
05-03-2025 09:25:30 38.9908 37.3728 7 ML 0.9 Gürün (Sivas)
05-03-2025 09:25:27 41.0753 35.24 7.23 ML 1.2 Vezirköprü (Samsun)
05-03-2025 08:45:11 39.5911 28.9294 7 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
05-03-2025 07:45:19 38.2631 38.295 10.98 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
05-03-2025 07:38:47 39.1514 40.35 18.57 ML 1.4 Kiğı (Bingöl)
05-03-2025 07:11:00 38.245 39.3317 7 ML 1.0 Çüngüş (Diyarbakır)
05-03-2025 06:37:52 36.9503 27.7108 24.35 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.57 km] Bodrum (Muğla)
05-03-2025 05:49:50 37.1286 28.7867 6.98 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
05-03-2025 05:29:27 37.985 38.4275 7 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
05-03-2025 05:24:48 39.9411 39.1503 6.98 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
05-03-2025 05:18:12 38.8953 37.2258 7.01 ML 1.5 Gürün (Sivas)
05-03-2025 05:13:31 38.22 38.6819 6.77 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 654385
05-03-2025 05:01:00 36.9014 25.9383 7 ML 2.1 Ege Denizi
05-03-2025 04:57:48 37.8111 36.2428 6.91 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
05-03-2025 04:06:07 38.9242 37.2 6.98 ML 0.8 Gürün (Sivas)
05-03-2025 02:59:05 40.3922 28.9053 7.01 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.51 km] Mudanya (Bursa) 654381
05-03-2025 02:25:45 37.4708 36.9861 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
05-03-2025 02:23:12 36.8386 25.9431 7 ML 2.0 Ege Denizi
05-03-2025 02:21:14 35.1128 27.4722 7.36 ML 2.0 Akdeniz - [175.51 km] Datça (Muğla)
05-03-2025 02:16:25 37.1522 36.2844 6.92 ML 1.5 Merkez (Osmaniye)
05-03-2025 02:05:48 37.4481 33.6547 7 ML 2.4 Ayrancı (Karaman)
05-03-2025 02:00:20 36.7739 28.0594 7 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
05-03-2025 01:42:21 38.3944 30.9533 7 ML 1.4 Yalvaç (Isparta)
05-03-2025 01:22:22 38.1072 38.3592 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
05-03-2025 01:12:25 38.2694 38.7261 10.72 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
05-03-2025 01:06:42 36.8181 26.0525 7 ML 2.0 Ege Denizi
05-03-2025 00:19:53 40.0878 38.8239 7 ML 1.0 Çamoluk (Giresun)
05-03-2025 00:17:39 37.5272 36.2847 7.61 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
05-03-2025 00:11:32 38.6661 44.1494 14.51 ML 2.2 Saray (Van)