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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2024.12.06 13:01:29  39.3215   29.3353        0.0      -.-  1.5  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel
2024.12.06 12:15:18  36.3002   34.3635       20.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.12.06 12:03:25  37.4967   40.3038        6.9      -.-  1.7  -.-   ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)                           İlksel
2024.12.06 12:02:48  38.2510   37.4367        8.1      -.-  1.8  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.12.06 11:51:19  42.5425   34.7082        1.7      -.-  2.4  -.-   SINOP ACIKLARI (KARADENIZ)                        İlksel
2024.12.06 11:31:12  36.9373   26.8777        5.4      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.12.06 11:23:54  37.1528   27.8280        8.1      -.-  2.1  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         REVIZE01   (2024.12.06 11:23:54)
2024.12.06 10:39:19  36.8708   26.8635        8.2      -.-  2.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.12.06 10:38:19  36.9338   26.9768       30.9      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.12.06 10:15:56  39.2997   41.1427       10.6      -.-  1.8  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.06 09:58:37  36.9963   26.9000        9.7      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.12.06 09:35:41  37.1483   28.4333       23.7      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                   İlksel
2024.12.06 08:21:49  36.3827   27.1057      105.5      -.-  3.4  3.4   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.12.06 08:13:15  38.0645   37.7602        8.0      -.-  2.1  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2024.12.06 07:22:52  35.8530   31.7930       23.4      -.-  3.2  2.9   AKDENIZ                                           İlksel
2024.12.06 06:43:17  38.0597   37.2375        8.0      -.-  1.6  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.12.06 06:04:11  39.6898   26.3740        5.4      -.-  1.7  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2024.12.06 04:51:43  39.4375   38.6387        7.9      -.-  1.5  -.-   DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel
2024.12.06 04:47:11  39.1803   23.7660       13.3      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.12.06 04:18:40  39.6807   26.3723       14.3      -.-  1.4  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2024.12.06 02:25:23  40.2882   26.9972        7.9      -.-  2.4  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2024.12.06 01:37:20  39.6908   26.3565       13.0      -.-  1.4  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2024.12.06 01:30:22  38.1417   37.8058        5.4      -.-  1.7  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2024.12.06 01:27:15  38.1087   37.1425       12.4      -.-  1.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.12.06 00:54:52  38.5433   40.1948        3.7      -.-  1.8  -.-   BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)                          İlksel
2024.12.06 00:54:16  38.5553   40.2123       16.9      -.-  2.1  -.-   GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)                           İlksel
2024.12.06 00:12:26  40.5993   34.8337        9.5      -.-  1.7  -.-   CANAKCI-(CORUM)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-12-06 13:38:24    38.67083    42.96278    7.03   ML    2.5     Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis)

2024-12-06 13:34:34    37.82556    27.35056    10.4   ML    1.4     Kuşadası (Aydın)

2024-12-06 13:15:40    39.62528    38.70278    11.8   ML    1.0     Kemah (Erzincan)       

2024-12-06 13:01:12    39.045        31.07694    6.79   ML    0.5     Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-12-06 12:07:24    39.39806    40.33528    6.93   ML    1.8     Kiğı (Bingöl)       

2024-12-06 12:06:53    38.41833    38.85778    7.0     ML    1.4     Baskil (Elazığ)    

2024-12-06 12:02:49    38.24833    37.41833    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-06 11:43:13    38.04306    37.70222    7.23   ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-06 11:31:12    36.975        26.88056    7.04   ML    2.5     Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla)

2024-12-06 11:23:53    37.15528    27.805        7.2     ML    2.0     Milas (Muğla)    

2024-12-06 11:05:34    36.9825      27.00667    9.04   ML    1.7     Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla)       

2024-12-06 10:52:15    36.94444    26.86722    7.1     ML    1.5     Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla)

2024-12-06 10:39:17    36.9125      26.915        7.08   ML    3.0     Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla)

2024-12-06 10:38:17    36.90056    26.8525      7.0     ML    2.2     Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla)

2024-12-06 10:15:57    39.32139    41.21806    7.0     ML    2.0     Varto (Muş)       

2024-12-06 10:11:45    38.36917    38.77139    7.0     ML    1.6     Kale (Malatya)   

2024-12-06 09:53:25    38.35972    38.69806    7.0     ML    1.6     Kale (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-06 09:48:27    38.40278    37.61028    7.0     ML    1.4     Darende (Malatya)     

2024-12-06 08:29:44    39.42139    38.66806    6.98   ML    1.4     İliç (Erzincan)     

2024-12-06 08:21:51    36.34139    26.96917    36.06 ML    2.8     Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla)   

2024-12-06 08:13:15    38.07556    37.74417    8.7     ML    2.0     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-06 07:22:54    35.85667    31.89583    25.18 ML    2.9     Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-12-06 06:43:18    38.07139    37.26306    7.01   ML    1.6     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-12-06 06:04:12    39.69139    26.3825      6.86   ML    1.6     Ezine (Çanakkale)       

2024-12-06 04:51:44    39.43722    38.64028    8.24   ML    1.1     İliç (Erzincan)     

2024-12-06 03:51:43    37.50806    37.24333    8.86   ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-12-06 02:42:50    38.36194    38.75722    7.0     ML    1.2     Kale (Malatya)   

2024-12-06 01:58:28    37.02333    36.845        7.0     ML    1.4     İslahiye (Gaziantep)    

2024-12-06 01:37:21    39.69028    26.38722    7.0     ML    1.4     Ezine (Çanakkale)       

2024-12-06 01:30:23    38.13722    37.78639    6.56   ML    1.6     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-06 01:27:16    38.08639    37.095        7.38   ML    1.3     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-12-06 01:20:32    37.89278    39.52528    7.0     ML    1.2     Çermik (Diyarbakır)    

2024-12-06 01:06:39    38.36889    38.79472    6.84   ML    1.0     Kale (Malatya)   

2024-12-06 00:54:17    38.54417    40.18556    6.19   ML    2.2     Arıcak (Elazığ)   

2024-12-06 00:25:24    39.43167    38.63194    6.87   ML    1.3     İliç (Erzincan)     

2024-12-06 00:12:26    40.60056    34.89417    14.45 ML    1.6     Merkez (Çorum)

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