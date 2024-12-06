Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.06 13:01:29 39.3215 29.3353 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.12.06 12:15:18 36.3002 34.3635 20.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.06 12:03:25 37.4967 40.3038 6.9 -.- 1.7 -.- ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.12.06 12:02:48 38.2510 37.4367 8.1 -.- 1.8 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.06 11:51:19 42.5425 34.7082 1.7 -.- 2.4 -.- SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2024.12.06 11:31:12 36.9373 26.8777 5.4 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.06 11:23:54 37.1528 27.8280 8.1 -.- 2.1 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2024.12.06 11:23:54)
2024.12.06 10:39:19 36.8708 26.8635 8.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.06 10:38:19 36.9338 26.9768 30.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.06 10:15:56 39.2997 41.1427 10.6 -.- 1.8 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.12.06 09:58:37 36.9963 26.9000 9.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.06 09:35:41 37.1483 28.4333 23.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2024.12.06 08:21:49 36.3827 27.1057 105.5 -.- 3.4 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.06 08:13:15 38.0645 37.7602 8.0 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.06 07:22:52 35.8530 31.7930 23.4 -.- 3.2 2.9 AKDENIZ İlksel
2024.12.06 06:43:17 38.0597 37.2375 8.0 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.06 06:04:11 39.6898 26.3740 5.4 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 04:51:43 39.4375 38.6387 7.9 -.- 1.5 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.12.06 04:47:11 39.1803 23.7660 13.3 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.06 04:18:40 39.6807 26.3723 14.3 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 02:25:23 40.2882 26.9972 7.9 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 01:37:20 39.6908 26.3565 13.0 -.- 1.4 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 01:30:22 38.1417 37.8058 5.4 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.06 01:27:15 38.1087 37.1425 12.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.06 00:54:52 38.5433 40.1948 3.7 -.- 1.8 -.- BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.06 00:54:16 38.5553 40.2123 16.9 -.- 2.1 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.06 00:12:26 40.5993 34.8337 9.5 -.- 1.7 -.- CANAKCI-(CORUM) İlksel
AFAD 6 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-06 13:38:24 38.67083 42.96278 7.03 ML 2.5 Van Gölü - [13.70 km] Adilcevaz (Bitlis)
2024-12-06 13:34:34 37.82556 27.35056 10.4 ML 1.4 Kuşadası (Aydın)
2024-12-06 13:15:40 39.62528 38.70278 11.8 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2024-12-06 13:01:12 39.045 31.07694 6.79 ML 0.5 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-06 12:07:24 39.39806 40.33528 6.93 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)
2024-12-06 12:06:53 38.41833 38.85778 7.0 ML 1.4 Baskil (Elazığ)
2024-12-06 12:02:49 38.24833 37.41833 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-06 11:43:13 38.04306 37.70222 7.23 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-06 11:31:12 36.975 26.88056 7.04 ML 2.5 Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-06 11:23:53 37.15528 27.805 7.2 ML 2.0 Milas (Muğla)
2024-12-06 11:05:34 36.9825 27.00667 9.04 ML 1.7 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-06 10:52:15 36.94444 26.86722 7.1 ML 1.5 Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-06 10:39:17 36.9125 26.915 7.08 ML 3.0 Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-06 10:38:17 36.90056 26.8525 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-06 10:15:57 39.32139 41.21806 7.0 ML 2.0 Varto (Muş)
2024-12-06 10:11:45 38.36917 38.77139 7.0 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-12-06 09:53:25 38.35972 38.69806 7.0 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-12-06 09:48:27 38.40278 37.61028 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-12-06 08:29:44 39.42139 38.66806 6.98 ML 1.4 İliç (Erzincan)
2024-12-06 08:21:51 36.34139 26.96917 36.06 ML 2.8 Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla)
2024-12-06 08:13:15 38.07556 37.74417 8.7 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-06 07:22:54 35.85667 31.89583 25.18 ML 2.9 Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-06 06:43:18 38.07139 37.26306 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-06 06:04:12 39.69139 26.3825 6.86 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-12-06 04:51:44 39.43722 38.64028 8.24 ML 1.1 İliç (Erzincan)
2024-12-06 03:51:43 37.50806 37.24333 8.86 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-06 02:42:50 38.36194 38.75722 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-06 01:58:28 37.02333 36.845 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-06 01:37:21 39.69028 26.38722 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-12-06 01:30:23 38.13722 37.78639 6.56 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-06 01:27:16 38.08639 37.095 7.38 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-06 01:20:32 37.89278 39.52528 7.0 ML 1.2 Çermik (Diyarbakır)
2024-12-06 01:06:39 38.36889 38.79472 6.84 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-06 00:54:17 38.54417 40.18556 6.19 ML 2.2 Arıcak (Elazığ)
2024-12-06 00:25:24 39.43167 38.63194 6.87 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2024-12-06 00:12:26 40.60056 34.89417 14.45 ML 1.6 Merkez (Çorum)