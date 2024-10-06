Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.06 11:20:34 37.9710 37.4155 1.6 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 10:44:07 38.2118 37.3298 7.9 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 07:27:51 40.7305 30.6490 16.8 -.- 1.4 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.10.06 07:26:27 34.8070 24.8838 1.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.06 07:12:58 40.7200 30.6075 8.4 -.- 2.1 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.10.06 06:44:09 37.4327 36.9987 5.0 -.- 1.3 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 06:42:11 40.1920 31.7762 9.9 -.- 1.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.06 05:54:43 38.2977 36.3457 4.1 -.- 1.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.06 05:53:05 40.1785 31.7332 3.3 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.06 05:48:39 38.3575 36.5232 5.9 -.- 1.0 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.06 05:33:05 37.3295 36.8768 8.7 -.- 1.2 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.06 05:13:49 41.0950 43.2253 8.6 -.- 2.5 -.- GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2024.10.06 04:51:53 34.8513 24.8948 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.06 04:49:12 40.0397 40.6662 6.7 -.- 2.1 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.10.06 04:48:17 38.1468 36.6453 5.4 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 04:47:27 34.7543 24.9087 7.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.06 04:33:21 37.9123 36.5610 7.8 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 04:12:38 38.5693 26.7648 7.0 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.06 03:59:18 37.6652 35.8338 8.0 -.- 1.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.06 03:38:16 36.9760 28.2113 8.4 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.06 03:31:31 37.8275 36.1227 4.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.06 03:06:18 35.3995 35.2522 15.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.06 03:05:22 38.5563 42.2290 5.4 -.- 1.5 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.10.06 02:48:16 36.4603 26.7850 25.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.06 01:58:13 38.1422 37.2100 31.3 -.- 1.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 01:52:28 38.0893 37.0735 6.5 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.06 01:09:53 34.7837 24.9282 5.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.06 01:00:22 38.1113 30.1823 8.6 -.- 1.8 -.- COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.06 00:53:51 38.2585 36.3453 3.1 -.- 3.5 3.4 BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD 6 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-06 11:20:35 38.00306 37.42667 7.0 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-06 10:44:07 38.20139 37.26583 6.31 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-06 09:59:16 39.65889 30.30083 7.0 ML 1.3 Tepebaşı (Eskişehir)
2024-10-06 09:14:15 35.38528 31.94917 22.79 ML 1.7 Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-10-06 08:40:37 39.72639 27.28556 7.0 ML 0.8 Yenice (Çanakkale)
2024-10-06 08:33:05 38.1175 38.39361 7.01 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-06 07:27:52 40.71333 30.62111 6.96 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)
2024-10-06 07:17:09 38.24028 38.86694 8.16 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-10-06 07:12:58 40.71111 30.62611 6.98 ML 1.7 Akyazı (Sakarya)
2024-10-06 06:44:09 37.45083 37.02333 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-06 06:42:10 40.15917 31.73556 7.3 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
2024-10-06 06:06:52 38.44111 38.05167 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-10-06 05:54:41 38.27333 36.29806 6.83 ML 1.5 Tufanbeyli (Adana)
2024-10-06 05:53:05 40.15722 31.71722 7.0 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-10-06 05:13:50 40.97028 43.17167 10.47 ML 2.3 Çıldır (Ardahan)
2024-10-06 04:49:12 40.08778 40.60889 7.02 ML 1.8 Aşkale (Erzurum)
2024-10-06 04:48:17 38.09222 36.60583 10.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-06 04:33:21 37.94833 36.65667 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-06 04:12:39 38.55611 26.735 8.73 ML 1.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.61 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-06 03:59:19 37.70444 35.93556 6.99 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-10-06 03:38:16 36.96333 28.28333 6.96 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-10-06 03:31:31 37.78472 36.15139 6.92 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-10-06 03:06:18 35.36667 35.29194 12.47 ML 2.9 Akdeniz
2024-10-06 03:05:23 38.58528 42.22639 7.0 ML 1.2 Tatvan (Bitlis)
2024-10-06 01:58:15 38.07667 37.11444 7.0 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-06 01:55:57 38.08667 37.20389 7.06 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-06 01:54:35 38.1 37.18917 7.0 ML 0.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-06 01:52:29 38.10583 37.13389 7.01 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-06 01:00:23 38.11389 30.17278 11.83 ML 1.6 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-10-06 00:53:51 38.26806 36.36833 7.0 ML 3.5 Tufanbeyli (Adana)
2024-10-06 00:42:09 38.2625 38.82361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-06 00:23:33 40.63417 32.84694 6.43 ML 0.9 Kızılcahamam (Ankara)
2024-10-06 00:00:47 38.97667 42.47139 14.27 ML 1.2 Bulanık (Muş)