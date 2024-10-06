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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.06 11:20:34  37.9710   37.4155        1.6      -.-  2.7  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.10.06 10:44:07  38.2118   37.3298        7.9      -.-  1.9  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.10.06 07:27:51  40.7305   30.6490       16.8      -.-  1.4  -.-   DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2024.10.06 07:26:27  34.8070   24.8838        1.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.06 07:12:58  40.7200   30.6075        8.4      -.-  2.1  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2024.10.06 06:44:09  37.4327   36.9987        5.0      -.-  1.3  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.10.06 06:42:11  40.1920   31.7762        9.9      -.-  1.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.10.06 05:54:43  38.2977   36.3457        4.1      -.-  1.2  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.10.06 05:53:05  40.1785   31.7332        3.3      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.10.06 05:48:39  38.3575   36.5232        5.9      -.-  1.0  -.-   ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)                           İlksel

2024.10.06 05:33:05  37.3295   36.8768        8.7      -.-  1.2  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.10.06 05:13:49  41.0950   43.2253        8.6      -.-  2.5  -.-   GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.06 04:51:53  34.8513   24.8948        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.06 04:49:12  40.0397   40.6662        6.7      -.-  2.1  -.-   MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)                     İlksel

2024.10.06 04:48:17  38.1468   36.6453        5.4      -.-  1.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.06 04:47:27  34.7543   24.9087        7.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.06 04:33:21  37.9123   36.5610        7.8      -.-  1.3  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.10.06 04:12:38  38.5693   26.7648        7.0      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.06 03:59:18  37.6652   35.8338        8.0      -.-  1.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.06 03:38:16  36.9760   28.2113        8.4      -.-  1.7  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2024.10.06 03:31:31  37.8275   36.1227        4.2      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.10.06 03:06:18  35.3995   35.2522       15.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.06 03:05:22  38.5563   42.2290        5.4      -.-  1.5  -.-   CEKMECE-TATVAN (BITLIS)                           İlksel

2024.10.06 02:48:16  36.4603   26.7850       25.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.06 01:58:13  38.1422   37.2100       31.3      -.-  1.0  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.06 01:52:28  38.0893   37.0735        6.5      -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.06 01:09:53  34.7837   24.9282        5.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.06 01:00:22  38.1113   30.1823        8.6      -.-  1.8  -.-   COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.10.06 00:53:51  38.2585   36.3453        3.1      -.-  3.5  3.4   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Ekim son depremler listesi

Tarih    Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-06 11:20:35 38.00306  37.42667  7.0    ML    2.8    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-10-06 10:44:07 38.20139  37.26583  6.31  ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-06 09:59:16 39.65889  30.30083  7.0    ML    1.3    Tepebaşı (Eskişehir)  

2024-10-06 09:14:15 35.38528  31.94917  22.79         ML    1.7    Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-10-06 08:40:37 39.72639  27.28556  7.0    ML    0.8    Yenice (Çanakkale)   

2024-10-06 08:33:05 38.1175     38.39361  7.01  ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-06 07:27:52 40.71333  30.62111  6.96  ML    1.1    Akyazı (Sakarya)       

2024-10-06 07:17:09 38.24028  38.86694  8.16  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-10-06 07:12:58 40.71111  30.62611  6.98  ML    1.7    Akyazı (Sakarya)       

2024-10-06 06:44:09 37.45083  37.02333  7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-06 06:42:10 40.15917  31.73556  7.3    ML    1.1    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-06 06:06:52 38.44111  38.05167  7.0    ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-06 05:54:41 38.27333  36.29806  6.83  ML    1.5    Tufanbeyli (Adana)   

2024-10-06 05:53:05 40.15722  31.71722  7.0    ML    1.5    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-06 05:13:50 40.97028  43.17167  10.47         ML    2.3    Çıldır (Ardahan)        

2024-10-06 04:49:12 40.08778  40.60889  7.02  ML    1.8    Aşkale (Erzurum)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-06 04:48:17 38.09222  36.60583  10.0  ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-06 04:33:21 37.94833  36.65667  7.0    ML    1.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-10-06 04:12:39 38.55611  26.735       8.73  ML    1.8    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.61 km] Karaburun (İzmir) 

2024-10-06 03:59:19 37.70444  35.93556  6.99  ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-10-06 03:38:16 36.96333  28.28333  6.96  ML    1.4    Marmaris (Muğla)     

2024-10-06 03:31:31 37.78472  36.15139  6.92  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-06 03:06:18 35.36667  35.29194  12.47         ML    2.9    Akdeniz   

2024-10-06 03:05:23 38.58528  42.22639  7.0    ML    1.2    Tatvan (Bitlis)   

2024-10-06 01:58:15 38.07667  37.11444  7.0    ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-06 01:55:57 38.08667  37.20389  7.06  ML    1.0    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-06 01:54:35 38.1  37.18917  7.0    ML    0.8    Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-10-06 01:52:29 38.10583  37.13389  7.01  ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-06 01:00:23 38.11389  30.17278  11.83         ML    1.6    Dinar (Afyonkarahisar)       

2024-10-06 00:53:51 38.26806  36.36833  7.0    ML    3.5    Tufanbeyli (Adana)   

2024-10-06 00:42:09 38.2625     38.82361  7.0    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-10-06 00:23:33 40.63417  32.84694  6.43  ML    0.9    Kızılcahamam (Ankara)        

2024-10-06 00:00:47 38.97667  42.47139  14.27         ML    1.2    Bulanık (Muş)

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