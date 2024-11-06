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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.06 12:04:18  39.7358   30.1433        0.0      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)                         İlksel

2024.11.06 11:51:28  39.6033   29.4632        0.0      -.-  1.7  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.11.06 11:49:50  37.5238   37.1878        8.0      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.06 11:44:45  36.3717   42.1700        1.0      -.-  3.4  3.3   IRAK                                              İlksel

2024.11.06 11:40:23  39.5237   29.5865        0.0      -.-  1.4  -.-   KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA)                           İlksel

2024.11.06 11:39:13  38.0208   36.7287       23.0      -.-  2.4  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.06 11:02:32  38.8517   37.2595        9.1      -.-  2.0  -.-   KALEDERE-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.11.06 10:33:46  37.9445   37.6893       11.6      -.-  1.9  -.-   ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.06 08:43:25  38.1807   37.3390       25.8      -.-  1.6  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.06 08:40:35  38.1608   38.5170        9.3      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.11.06 08:32:20  37.4360   37.1275        7.8      -.-  2.4  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.06 08:07:07  36.4913   31.6202       22.5      -.-  1.9  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.11.06 07:40:31  40.5752   34.4530       16.4      -.-  1.4  -.-   CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)                          İlksel

2024.11.06 07:37:18  39.4952   27.9353        3.7      -.-  1.8  -.-   INKAYA-(BALIKESIR)                                İlksel

2024.11.06 07:24:22  39.5258   27.9185        9.0      -.-  2.4  -.-   CICEKPINARI-(BALIKESIR)                           İlksel

2024.11.06 07:09:22  37.9165   28.9470       26.8      -.-  1.5  -.-   DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.11.06 07:03:53  36.9835   28.5157        5.0      -.-  2.2  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.11.06 06:28:00  36.3665   25.4712        2.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.06 06:07:28  38.0068   27.3747        5.1      -.-  1.2  -.-   BARUTCU-SELCUK (IZMIR)                            İlksel

2024.11.06 05:59:54  38.4282   30.5727        7.6      -.-  1.5  -.-   ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.11.06 05:48:51  40.0543   40.1173        5.3      -.-  2.0  -.-   SARIHAN-(BAYBURT)                                 İlksel

2024.11.06 05:41:36  35.3633   27.6580        8.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.06 04:54:23  38.5242   43.0045       26.3      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.11.06 04:33:24  37.7877   27.2127        5.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.06 04:02:05  38.6320   43.0093        1.9      -.-  2.2  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.11.06 03:53:44  38.7840   37.9282        7.3      -.-  1.2  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel

2024.11.06 03:38:40  37.8507   26.8902        8.7      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.06 03:08:37  37.4532   37.1233        8.9      -.-  1.1  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.11.06 03:00:14  38.9992   28.0645       11.4      -.-  1.3  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.06 02:17:35  38.0483   37.4773        5.0      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.06 01:48:40  37.0377   28.3195        5.0      -.-  0.9  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.11.06 01:11:39  35.2205   36.8923        8.8      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.11.06 00:51:52  37.6517   35.9263        5.0      -.-  2.4  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.06 00:49:27  38.2240   30.0432        8.8      -.-  1.3  -.-   DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI)                           İlksel

2024.11.06 00:49:15  40.3960   24.1027        5.5      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.06 00:48:27  38.1028   38.2937        5.0      -.-  1.4  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.11.06 00:20:05  37.5257   37.1195        3.6      -.-  1.6  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.11.06 00:12:21  40.5898   29.1897        5.9      -.-  1.0  -.-   TERMAL (YALOVA)                                   İlksel

2024.11.06 00:05:36  37.7872   38.0015       20.5      -.-  1.1  -.-   OGUTLU-TUT (ADIYAMAN)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-06 12:04:03 36.53056  38.66444  5.2    ML    1.7    Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) 

2024-11-06 11:44:46 36.37778  41.97361  34.5  ML    3.5    Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak)     

2024-11-06 11:39:14 37.9975     36.65889  6.96  ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-06 11:32:09 38.15944  29.33861  7.0    ML    1.4    Çal (Denizli)      

2024-11-06 11:20:47 38.2725     38.83194  6.92  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-11-06 11:15:30 38.07083  37.95583  14.74         ML    1.4    Doğanşehir (Malatya) 

2024-11-06 11:09:51 39.67667  29.47444  6.95  ML    1.5    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-11-06 11:02:32 38.82472  37.15833  7.0    ML    1.9    Gürün (Sivas)   

2024-11-06 11:00:11 39.40417  26.29417  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-06 10:55:31 40.65583  33.01028  17.8  ML    2.0    Orta (Çankırı)   

2024-11-06 10:33:54 38.82917  37.35694  7.0    ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-11-06 10:15:45 38.20611  38.6425     7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-11-06 08:43:42 38.1675     38.46306  6.99  ML    1.5    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-06 08:40:35 38.1375     38.55028  6.96  ML    1.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-06 08:32:20 37.46583  37.17722  5.06  ML    2.6    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-06 08:07:06 36.65389  31.82611  94.8  ML    1.8    Alanya (Antalya)       

2024-11-06 08:00:27 38.27194  38.84306  7.0    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-11-06 07:43:30 37.61528  35.86389  7.0    ML    1.5    Kozan (Adana) 

2024-11-06 07:40:29 40.55778  34.42111  6.98  ML    1.1    Uğurludağ (Çorum) 

2024-11-06 07:37:19 39.505       27.91222  6.22  ML    1.7    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-11-06 07:24:21 39.51528  27.91028  11.81         ML    2.2    Altıeylül (Balıkesir)        

2024-11-06 07:09:24 37.885       29.12611  9.62  ML    1.2    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-06 07:03:53 37.00222  28.5375     7.0    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-06 06:28:18 38.34667  38.87028  6.97  ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-06 06:07:28 37.96972  27.40056  7.03  ML    1.1    Selçuk (İzmir)   

2024-11-06 06:01:08 38.27167  38.67389  11.52         ML    1.1    Battalgazi (Malatya)        

2024-11-06 05:59:54 38.42917  30.60056  7.0    ML    1.3    Şuhut (Afyonkarahisar)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-06 05:48:51 40.04111  40.12889  11.06         ML    1.8    Otlukbeli (Erzincan)        

2024-11-06 05:41:34 35.375       27.52028  13.92         ML    2.4    Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)   

2024-11-06 05:07:19 36.39056  30.05083  7.03  ML    1.2    Finike (Antalya)

2024-11-06 05:04:48 36.01111  30.05111  7.2    ML    1.1    Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)        

2024-11-06 04:54:24 38.6225     43.02361  9.83  ML    1.4    Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)      

2024-11-06 04:33:25 37.79667  27.25306  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-06 04:27:09 38.33972  38.79778  10.59         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-06 04:26:54 38.38389  38.87222  7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-06 04:09:10 37.98694  36.50306  7.02  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-06 04:02:05 38.63194  43.02028  7.0    ML    2.0    Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)      

2024-11-06 03:56:08 38.40333  26.69806  6.99  ML    1.7    Urla (İzmir)       

2024-11-06 03:53:43 38.78472  37.97083  12.85         ML    1.4    Hekimhan (Malatya)        

2024-11-06 03:38:40 37.88278  26.90083  7.53  ML    1.7    Ege Denizi - [21.06 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-11-06 03:08:38 37.44972  37.17056  10.05         ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-06 03:06:56 38.44222  38.89417  9.66  ML    0.9    Baskil (Elazığ)   

2024-11-06 03:00:13 38.98583  28.05306  5.65  ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2024-11-06 02:49:28 38.36278  38.72222  11.99         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-06 02:17:36 38.04528  37.42556  7.0    ML    1.4    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-06 01:48:40 37.06333  28.34056  7.0    ML    0.9    Ula (Muğla)      

2024-11-06 01:41:45 38.35028  38.77278  10.29         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-06 01:30:06 38.15083  38.60111  7.0    ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-06 01:11:38 35.27306  36.99         10.27         ML    2.4    Hama (Suriye) - [98.76 km] Altınözü (Hatay)      

2024-11-06 01:03:58 40.05417  40.125       6.9    ML    1.4    Merkez (Bayburt)     

2024-11-06 00:59:42 37.52333  37.22944  6.95  ML    1.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-06 00:51:53 37.64         35.90222  10.91         ML    2.2    Kozan (Adana) 

2024-11-06 00:49:27 38.27111  30.13417  7.0    ML    1.2    Kızılören (Afyonkarahisar)       

2024-11-06 00:48:29 38.05806  38.32278  8.36  ML    1.6    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-06 00:20:05 37.52667  37.13833  7.55  ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-06 00:12:22 40.56972  29.21778  7.0    ML    1.3    Merkez (Yalova)        

2024-11-06 00:05:37 37.98194  38.08417  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-06 00:01:52 38.27139  38.22417  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)

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