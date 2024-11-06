Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.06 12:04:18 39.7358 30.1433 0.0 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2024.11.06 11:51:28 39.6033 29.4632 0.0 -.- 1.7 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 11:49:50 37.5238 37.1878 8.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 11:44:45 36.3717 42.1700 1.0 -.- 3.4 3.3 IRAK İlksel
2024.11.06 11:40:23 39.5237 29.5865 0.0 -.- 1.4 -.- KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 11:39:13 38.0208 36.7287 23.0 -.- 2.4 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 11:02:32 38.8517 37.2595 9.1 -.- 2.0 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.06 10:33:46 37.9445 37.6893 11.6 -.- 1.9 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.06 08:43:25 38.1807 37.3390 25.8 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 08:40:35 38.1608 38.5170 9.3 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.11.06 08:32:20 37.4360 37.1275 7.8 -.- 2.4 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 08:07:07 36.4913 31.6202 22.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.06 07:40:31 40.5752 34.4530 16.4 -.- 1.4 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.11.06 07:37:18 39.4952 27.9353 3.7 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 07:24:22 39.5258 27.9185 9.0 -.- 2.4 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 07:09:22 37.9165 28.9470 26.8 -.- 1.5 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.06 07:03:53 36.9835 28.5157 5.0 -.- 2.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.06 06:28:00 36.3665 25.4712 2.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.06 06:07:28 38.0068 27.3747 5.1 -.- 1.2 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.06 05:59:54 38.4282 30.5727 7.6 -.- 1.5 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.11.06 05:48:51 40.0543 40.1173 5.3 -.- 2.0 -.- SARIHAN-(BAYBURT) İlksel
2024.11.06 05:41:36 35.3633 27.6580 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.06 04:54:23 38.5242 43.0045 26.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2024.11.06 04:33:24 37.7877 27.2127 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.06 04:02:05 38.6320 43.0093 1.9 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2024.11.06 03:53:44 38.7840 37.9282 7.3 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.06 03:38:40 37.8507 26.8902 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.06 03:08:37 37.4532 37.1233 8.9 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 03:00:14 38.9992 28.0645 11.4 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.06 02:17:35 38.0483 37.4773 5.0 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 01:48:40 37.0377 28.3195 5.0 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.06 01:11:39 35.2205 36.8923 8.8 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2024.11.06 00:51:52 37.6517 35.9263 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.06 00:49:27 38.2240 30.0432 8.8 -.- 1.3 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.11.06 00:49:15 40.3960 24.1027 5.5 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.06 00:48:27 38.1028 38.2937 5.0 -.- 1.4 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.06 00:20:05 37.5257 37.1195 3.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 00:12:21 40.5898 29.1897 5.9 -.- 1.0 -.- TERMAL (YALOVA) İlksel
2024.11.06 00:05:36 37.7872 38.0015 20.5 -.- 1.1 -.- OGUTLU-TUT (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 6 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-06 12:04:03 36.53056 38.66444 5.2 ML 1.7 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-11-06 11:44:46 36.37778 41.97361 34.5 ML 3.5 Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak)
2024-11-06 11:39:14 37.9975 36.65889 6.96 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-06 11:32:09 38.15944 29.33861 7.0 ML 1.4 Çal (Denizli)
2024-11-06 11:20:47 38.2725 38.83194 6.92 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-11-06 11:15:30 38.07083 37.95583 14.74 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-06 11:09:51 39.67667 29.47444 6.95 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-11-06 11:02:32 38.82472 37.15833 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-11-06 11:00:11 39.40417 26.29417 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-06 10:55:31 40.65583 33.01028 17.8 ML 2.0 Orta (Çankırı)
2024-11-06 10:33:54 38.82917 37.35694 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-11-06 10:15:45 38.20611 38.6425 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-06 08:43:42 38.1675 38.46306 6.99 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 08:40:35 38.1375 38.55028 6.96 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-11-06 08:32:20 37.46583 37.17722 5.06 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 08:07:06 36.65389 31.82611 94.8 ML 1.8 Alanya (Antalya)
2024-11-06 08:00:27 38.27194 38.84306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-11-06 07:43:30 37.61528 35.86389 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-11-06 07:40:29 40.55778 34.42111 6.98 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)
2024-11-06 07:37:19 39.505 27.91222 6.22 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:24:21 39.51528 27.91028 11.81 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:09:24 37.885 29.12611 9.62 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-11-06 07:03:53 37.00222 28.5375 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-06 06:28:18 38.34667 38.87028 6.97 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 06:07:28 37.96972 27.40056 7.03 ML 1.1 Selçuk (İzmir)
2024-11-06 06:01:08 38.27167 38.67389 11.52 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 05:59:54 38.42917 30.60056 7.0 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-11-06 05:48:51 40.04111 40.12889 11.06 ML 1.8 Otlukbeli (Erzincan)
2024-11-06 05:41:34 35.375 27.52028 13.92 ML 2.4 Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
2024-11-06 05:07:19 36.39056 30.05083 7.03 ML 1.2 Finike (Antalya)
2024-11-06 05:04:48 36.01111 30.05111 7.2 ML 1.1 Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)
2024-11-06 04:54:24 38.6225 43.02361 9.83 ML 1.4 Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 04:33:25 37.79667 27.25306 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-06 04:27:09 38.33972 38.79778 10.59 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:26:54 38.38389 38.87222 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:09:10 37.98694 36.50306 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-06 04:02:05 38.63194 43.02028 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 03:56:08 38.40333 26.69806 6.99 ML 1.7 Urla (İzmir)
2024-11-06 03:53:43 38.78472 37.97083 12.85 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-11-06 03:38:40 37.88278 26.90083 7.53 ML 1.7 Ege Denizi - [21.06 km] Seferihisar (İzmir)
2024-11-06 03:08:38 37.44972 37.17056 10.05 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 03:06:56 38.44222 38.89417 9.66 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2024-11-06 03:00:13 38.98583 28.05306 5.65 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-06 02:49:28 38.36278 38.72222 11.99 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 02:17:36 38.04528 37.42556 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-06 01:48:40 37.06333 28.34056 7.0 ML 0.9 Ula (Muğla)
2024-11-06 01:41:45 38.35028 38.77278 10.29 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 01:30:06 38.15083 38.60111 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 01:11:38 35.27306 36.99 10.27 ML 2.4 Hama (Suriye) - [98.76 km] Altınözü (Hatay)
2024-11-06 01:03:58 40.05417 40.125 6.9 ML 1.4 Merkez (Bayburt)
2024-11-06 00:59:42 37.52333 37.22944 6.95 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:51:53 37.64 35.90222 10.91 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-11-06 00:49:27 38.27111 30.13417 7.0 ML 1.2 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-11-06 00:48:29 38.05806 38.32278 8.36 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-06 00:20:05 37.52667 37.13833 7.55 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:12:22 40.56972 29.21778 7.0 ML 1.3 Merkez (Yalova)
2024-11-06 00:05:37 37.98194 38.08417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-06 00:01:52 38.27139 38.22417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)