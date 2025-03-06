Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 tarihli son dakika depremlerine son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.06 11:33:12 39.8072 39.1327 14.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.03.06 11:14:14 37.1705 28.8353 9.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 11:06:45 39.1093 27.1817 13.7 -.- 1.7 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.03.06 09:46:20 38.7072 43.3808 14.0 -.- 2.1 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2025.03.06 09:20:18 36.7253 27.7608 74.4 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 09:09:56 40.4243 28.8342 11.8 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.06 08:57:02 37.6737 36.0600 24.9 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.06 08:41:07 38.4170 37.5820 8.2 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.06 08:17:48 37.8253 36.3115 18.2 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 07:42:19 40.3790 27.2088 12.8 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.06 07:28:38 41.1192 39.8898 7.7 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2025.03.06 07:17:59 35.0837 23.6505 17.1 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.06 07:08:43 38.2688 38.0895 6.9 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.06 07:01:55 40.4787 29.2667 5.4 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.03.06 06:32:12 39.8568 38.7577 9.8 -.- 1.8 -.- CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.03.06 06:08:30 37.1638 28.8213 5.0 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 05:39:14 36.2653 36.0783 13.3 -.- 2.6 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2025.03.06 05:15:53 37.1612 28.8048 13.5 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 04:53:34 39.9613 24.2408 12.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.06 04:42:30 36.6312 25.5158 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 04:23:51 37.4812 35.4490 5.3 -.- 0.9 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:19:53 37.6028 35.4687 5.3 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:17:33 37.7103 35.5292 6.8 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:15:29 36.6013 27.7882 7.6 -.- 1.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 04:09:17 38.1497 36.6130 5.0 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 03:58:27 39.1100 40.1463 10.1 -.- 1.7 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2025.03.06 03:55:12 37.9483 27.5907 9.9 -.- 1.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.06 03:41:33 40.3668 27.4517 11.5 -.- 2.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.06 03:37:34 37.5635 35.4902 7.7 -.- 1.2 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 03:28:40 37.5872 36.3562 8.4 -.- 2.2 -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 03:21:04 36.5670 25.5907 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 03:02:04 37.8842 26.9133 10.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 02:54:03 37.1640 28.8192 8.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 02:36:50 38.7570 43.3277 5.0 -.- 1.7 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2025.03.06 02:29:11 39.0318 27.5278 7.9 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.06 02:18:52 36.1125 27.7077 5.0 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.06 02:11:46 40.5532 35.2153 5.6 -.- 1.0 -.- ALOREN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2025.03.06 02:00:20 38.1588 37.3013 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 01:44:20 37.8882 37.8187 5.4 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.06 01:23:56 36.6362 25.6413 9.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 00:33:22 40.4573 36.9828 22.1 -.- 1.1 -.- ARAKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2025.03.06 00:12:13 40.4783 36.9807 5.0 -.- 2.0 -.- KOKLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2025.03.06 00:01:21 36.8178 25.4067 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 6 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-06 11:33:13 39.74306 39.02167 7.0 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
2025-03-06 11:14:15 37.16444 28.84194 12.3 ML 1.5 Beyağaç (Denizli)
2025-03-06 11:13:32 37.15861 28.83639 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-03-06 11:06:46 39.10861 27.24083 8.16 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2025-03-06 10:39:38 38.11667 38.55528 6.99 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2025-03-06 10:22:45 37.93472 37.60583 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-06 09:46:21 38.74417 43.33333 7.18 ML 2.2 Tuşba (Van)
2025-03-06 09:28:40 41.13694 43.75 7.27 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [22.30 km] Akyaka (Kars)
2025-03-06 09:20:18 36.65389 27.77528 74.45 ML 2.4 Ege Denizi - [11.38 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 09:09:56 40.44417 28.82528 8.79 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.46 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-06 08:57:03 37.68722 36.02333 13.95 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-03-06 08:41:08 38.3975 37.48583 7.22 ML 2.0 Darende (Malatya)
2025-03-06 08:01:57 36.96667 36.08361 12.67 ML 2.3 Erzin (Hatay)
2025-03-06 07:58:53 39.29472 28.17306 8.4 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-06 07:42:19 40.3725 27.19944 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-03-06 07:39:54 38.27722 38.80972 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-06 07:28:38 41.14861 39.905 9.62 ML 2.3 Karadeniz - [20.70 km] Ortahisar (Trabzon)
2025-03-06 07:18:00 35.07361 24.06306 6.01 ML 3.4 Akdeniz
2025-03-06 07:08:44 38.21889 38.105 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-06 07:01:55 40.47278 29.285 6.71 ML 1.0 Orhangazi (Bursa)
2025-03-06 06:32:12 39.85028 38.72611 5.0 ML 1.7 Refahiye (Erzincan)
2025-03-06 06:18:56 38.1275 38.53611 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-06 06:08:30 37.15139 28.80833 7.02 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 05:39:14 36.29278 36.05861 7.69 ML 2.6 Antakya (Hatay)
2025-03-06 05:15:53 37.15139 28.83694 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 04:42:31 36.69806 25.59639 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-06 04:23:52 37.6075 35.48722 6.99 ML 0.9 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:19:54 37.60778 35.48361 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:17:35 37.61306 35.48028 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:15:27 36.50472 27.785 5.19 ML 1.3 Ege Denizi - [26.20 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 04:12:33 38.45694 39.28667 10.57 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-03-06 04:11:44 41.21694 43.82528 5.89 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.18 km] Akyaka (Kars)
2025-03-06 04:09:17 38.13417 36.51833 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-06 03:58:28 39.12306 40.15028 10.78 ML 1.1 Karakoçan (Elazığ)
2025-03-06 03:55:12 37.89306 27.59056 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2025-03-06 03:41:32 40.35028 27.43917 8.68 ML 1.9 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.52 km] Biga (Çanakkale)
2025-03-06 03:37:34 37.625 35.46917 7.01 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-03-06 03:28:40 37.57778 36.40167 11.74 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-06 03:21:04 36.63806 25.61944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-06 03:07:00 38.7425 43.36667 6.93 ML 1.3 Tuşba (Van)
2025-03-06 03:02:05 37.89333 26.93889 7.3 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Menderes (İzmir)
2025-03-06 02:54:02 37.1525 28.82306 7.04 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 02:49:02 38.20944 38.7275 13.03 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-03-06 02:36:50 38.725 43.36 10.66 ML 1.6 Tuşba (Van)
2025-03-06 02:29:11 39.02444 27.49917 6.95 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2025-03-06 02:18:52 36.05056 27.52972 9.65 ML 1.6 Ege Denizi - [71.83 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 02:11:47 40.47194 35.26778 5.43 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2025-03-06 02:00:21 38.17056 37.35639 4.54 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-06 01:50:59 38.35056 38.87028 10.96 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-03-06 01:44:20 37.85472 37.81861 11.72 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-06 01:32:35 39.10139 28.16778 10.77 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-06 01:23:57 36.76972 25.81861 9.04 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-06 01:15:15 40.79194 31.08611 7.02 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2025-03-06 00:56:44 36.775 25.81056 6.72 ML 2.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.62 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-06 00:46:26 39.83444 38.68361 7.0 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
2025-03-06 00:33:23 40.48083 36.96639 7.39 ML 1.0 Niksar (Tokat)
2025-03-06 00:12:13 40.47306 36.96917 7.32 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2025-03-06 00:01:24 36.81722 25.92694 7.0 ML 2.1 Ege Denizi