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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 tarihli son dakika depremlerine son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.06 11:33:12  39.8072   39.1327       14.0      -.-  1.9  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2025.03.06 11:14:14  37.1705   28.8353        9.3      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.06 11:06:45  39.1093   27.1817       13.7      -.-  1.7  -.-   BERGAMA (IZMIR)                                   İlksel

2025.03.06 09:46:20  38.7072   43.3808       14.0      -.-  2.1  -.-   OTLUCA-(VAN)                                      İlksel

2025.03.06 09:20:18  36.7253   27.7608       74.4      -.-  2.5  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.03.06 09:09:56  40.4243   28.8342       11.8      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2025.03.06 08:57:02  37.6737   36.0600       24.9      -.-  1.6  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2025.03.06 08:41:07  38.4170   37.5820        8.2      -.-  2.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.03.06 08:17:48  37.8253   36.3115       18.2      -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.06 07:42:19  40.3790   27.2088       12.8      -.-  1.4  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2025.03.06 07:28:38  41.1192   39.8898        7.7      -.-  2.3  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                      İlksel

2025.03.06 07:17:59  35.0837   23.6505       17.1      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.06 07:08:43  38.2688   38.0895        6.9      -.-  1.7  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2025.03.06 07:01:55  40.4787   29.2667        5.4      -.-  1.3  -.-   FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)                        İlksel

2025.03.06 06:32:12  39.8568   38.7577        9.8      -.-  1.8  -.-   CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN)                       İlksel

2025.03.06 06:08:30  37.1638   28.8213        5.0      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.06 05:39:14  36.2653   36.0783       13.3      -.-  2.6  -.-   KESECIK-(HATAY)                                   İlksel

2025.03.06 05:15:53  37.1612   28.8048       13.5      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.06 04:53:34  39.9613   24.2408       12.4      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.06 04:42:30  36.6312   25.5158        5.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.06 04:23:51  37.4812   35.4490        5.3      -.-  0.9  -.-   MAZILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.03.06 04:19:53  37.6028   35.4687        5.3      -.-  1.3  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.06 04:17:33  37.7103   35.5292        6.8      -.-  1.4  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.03.06 04:15:29  36.6013   27.7882        7.6      -.-  1.2  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.03.06 04:09:17  38.1497   36.6130        5.0      -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.06 03:58:27  39.1100   40.1463       10.1      -.-  1.7  -.-   CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                          İlksel

2025.03.06 03:55:12  37.9483   27.5907        9.9      -.-  1.1  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2025.03.06 03:41:33  40.3668   27.4517       11.5      -.-  2.2  -.-   BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel

2025.03.06 03:37:34  37.5635   35.4902        7.7      -.-  1.2  -.-   KIZILDAM-ALADAG (ADANA)                           İlksel

2025.03.06 03:28:40  37.5872   36.3562        8.4      -.-  2.2  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.06 03:21:04  36.5670   25.5907        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.06 03:02:04  37.8842   26.9133       10.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.06 02:54:03  37.1640   28.8192        8.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.06 02:36:50  38.7570   43.3277        5.0      -.-  1.7  -.-   SAHGELDI-(VAN)                                    İlksel

2025.03.06 02:29:11  39.0318   27.5278        7.9      -.-  1.4  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2025.03.06 02:18:52  36.1125   27.7077        5.0      -.-  1.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.06 02:11:46  40.5532   35.2153        5.6      -.-  1.0  -.-   ALOREN-MECITOZU (CORUM)                           İlksel

2025.03.06 02:00:20  38.1588   37.3013        5.0      -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.06 01:44:20  37.8882   37.8187        5.4      -.-  1.4  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel

2025.03.06 01:23:56  36.6362   25.6413        9.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.06 00:33:22  40.4573   36.9828       22.1      -.-  1.1  -.-   ARAKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel

2025.03.06 00:12:13  40.4783   36.9807        5.0      -.-  2.0  -.-   KOKLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel

2025.03.06 00:01:21  36.8178   25.4067        9.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-06 11:33:13    39.74306    39.02167    7.0     ML    1.2     Kemah (Erzincan)       

2025-03-06 11:14:15    37.16444    28.84194    12.3   ML    1.5     Beyağaç (Denizli)        

2025-03-06 11:13:32    37.15861    28.83639    7.0     ML    1.3     Beyağaç (Denizli)        

2025-03-06 11:06:46    39.10861    27.24083    8.16   ML    1.7     Bergama (İzmir)

2025-03-06 10:39:38    38.11667    38.55528    6.99   ML    2.2     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-06 10:22:45    37.93472    37.60583    7.0     ML    1.4     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-03-06 09:46:21    38.74417    43.33333    7.18   ML    2.2     Tuşba (Van)       

2025-03-06 09:28:40    41.13694    43.75 7.27   ML    2.0     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [22.30 km] Akyaka (Kars)     

2025-03-06 09:20:18    36.65389    27.77528    74.45 ML    2.4     Ege Denizi - [11.38 km] Datça (Muğla)   

2025-03-06 09:09:56    40.44417    28.82528    8.79   ML    2.0     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.46 km] Mudanya (Bursa)   

2025-03-06 08:57:03    37.68722    36.02333    13.95 ML    1.8     Kozan (Adana)   

2025-03-06 08:41:08    38.3975      37.48583    7.22   ML    2.0     Darende (Malatya)     

2025-03-06 08:01:57    36.96667    36.08361    12.67 ML    2.3     Erzin (Hatay)      

2025-03-06 07:58:53    39.29472    28.17306    8.4     ML    1.6     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-03-06 07:42:19    40.3725      27.19944    7.0     ML    1.0     Biga (Çanakkale)         

2025-03-06 07:39:54    38.27722    38.80972    7.0     ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-03-06 07:28:38    41.14861    39.905        9.62   ML    2.3     Karadeniz - [20.70 km] Ortahisar (Trabzon)    

2025-03-06 07:18:00    35.07361    24.06306    6.01   ML    3.4     Akdeniz    

2025-03-06 07:08:44    38.21889    38.105        7.0     ML    1.9     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-06 07:01:55    40.47278    29.285        6.71   ML    1.0     Orhangazi (Bursa)      

2025-03-06 06:32:12    39.85028    38.72611    5.0     ML    1.7     Refahiye (Erzincan)    

2025-03-06 06:18:56    38.1275      38.53611    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-06 06:08:30    37.15139    28.80833    7.02   ML    1.4     Menteşe (Muğla)        

2025-03-06 05:39:14    36.29278    36.05861    7.69   ML    2.6     Antakya (Hatay) 

2025-03-06 05:15:53    37.15139    28.83694    7.0     ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-03-06 04:42:31    36.69806    25.59639    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-03-06 04:23:52    37.6075      35.48722    6.99   ML    0.9     Aladağ (Adana) 

2025-03-06 04:19:54    37.60778    35.48361    7.0     ML    1.3     Aladağ (Adana) 

2025-03-06 04:17:35    37.61306    35.48028    7.0     ML    1.3     Aladağ (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-06 04:15:27    36.50472    27.785        5.19   ML    1.3     Ege Denizi - [26.20 km] Datça (Muğla)   

2025-03-06 04:12:33    38.45694    39.28667    10.57 ML    0.9     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-06 04:11:44    41.21694    43.82528    5.89   ML    1.8     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.18 km] Akyaka (Kars)     

2025-03-06 04:09:17    38.13417    36.51833    7.0     ML    1.3     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-06 03:58:28    39.12306    40.15028    10.78 ML    1.1     Karakoçan (Elazığ)      

2025-03-06 03:55:12    37.89306    27.59056    7.0     ML    1.3     Germencik (Aydın)      

2025-03-06 03:41:32    40.35028    27.43917    8.68   ML    1.9     Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.52 km] Biga (Çanakkale)   

2025-03-06 03:37:34    37.625        35.46917    7.01   ML    1.2     Aladağ (Adana) 

2025-03-06 03:28:40    37.57778    36.40167    11.74 ML    2.2     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-03-06 03:21:04    36.63806    25.61944    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-03-06 03:07:00    38.7425      43.36667    6.93   ML    1.3     Tuşba (Van)       

2025-03-06 03:02:05    37.89333    26.93889    7.3     ML    1.4     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Menderes (İzmir)   

2025-03-06 02:54:02    37.1525      28.82306    7.04   ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-03-06 02:49:02    38.20944    38.7275      13.03 ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2025-03-06 02:36:50    38.725        43.36 10.66 ML    1.6     Tuşba (Van)       

2025-03-06 02:29:11    39.02444    27.49917    6.95   ML    1.3     Kınık (İzmir)       

2025-03-06 02:18:52    36.05056    27.52972    9.65   ML    1.6     Ege Denizi - [71.83 km] Datça (Muğla)   

2025-03-06 02:11:47    40.47194    35.26778    5.43   ML    1.1     Mecitözü (Çorum)      

2025-03-06 02:00:21    38.17056    37.35639    4.54   ML    1.1     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-06 01:50:59    38.35056    38.87028    10.96 ML    1.1     Kale (Malatya)   

2025-03-06 01:44:20    37.85472    37.81861    11.72 ML    1.6     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-03-06 01:32:35    39.10139    28.16778    10.77 ML    1.1     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-03-06 01:23:57    36.76972    25.81861    9.04   ML    2.0     Ege Denizi

2025-03-06 01:15:15    40.79194    31.08611    7.02   ML    1.0     Merkez (Düzce) 

2025-03-06 00:56:44    36.775        25.81056    6.72   ML    2.0     Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.62 km] Bodrum (Muğla)     

2025-03-06 00:46:26    39.83444    38.68361    7.0     ML    1.0     Refahiye (Erzincan)    

2025-03-06 00:33:23    40.48083    36.96639    7.39   ML    1.0     Niksar (Tokat)    

2025-03-06 00:12:13    40.47306    36.96917    7.32   ML    1.7     Niksar (Tokat)    

2025-03-06 00:01:24    36.81722    25.92694    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

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