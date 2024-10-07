Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.07 11:33:17 34.8313 24.8918 10.6 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.07 11:29:19 39.8257 28.8072 5.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.10.07 10:50:46 38.7612 37.5375 7.1 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.07 10:38:41 36.2282 28.8100 29.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.07 10:13:35 37.2065 28.4393 4.1 -.- 2.5 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2024.10.07 10:02:42 38.2973 36.1320 21.8 -.- 1.2 -.- KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.07 09:41:40 39.1438 28.1382 2.6 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.10.07 09:07:07 37.1253 28.9063 5.0 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.10.07 09:03:16 38.0643 37.7005 3.8 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.07 08:59:21 37.9713 37.6198 9.2 -.- 1.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.07 08:55:01 35.1650 26.3168 5.3 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.07 08:34:55 38.3778 38.8190 5.0 -.- 2.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.07 07:36:23 36.3428 31.8905 84.5 -.- 1.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.07 06:01:20 40.5817 28.8355 8.5 -.- 1.1 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.10.07 05:06:03 40.5533 30.6918 6.7 -.- 2.4 -.- BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.10.07 04:58:33 36.9185 34.6255 8.8 -.- 2.5 -.- YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2024.10.07 04:49:04 40.5750 27.4187 14.4 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.10.07 04:42:31 38.3863 37.3412 5.4 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.07 03:02:45 37.4942 37.0230 5.0 -.- 0.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.07 02:47:43 37.0358 28.2433 6.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.07 02:29:59 38.3092 37.8222 7.7 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.07 02:19:08 38.8855 37.4542 6.4 -.- 1.2 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.07 02:10:12 38.4880 30.4025 9.3 -.- 1.2 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.07 01:52:58 36.3990 36.3407 7.1 -.- 1.3 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.10.07 01:48:04 38.6692 26.7005 17.4 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.07 01:43:54 38.5005 30.9450 6.0 -.- 1.3 -.- ORHANIYE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.07 01:32:40 37.0132 28.3208 5.0 -.- 0.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.07 01:28:53 39.0760 33.0855 5.0 -.- 1.8 -.- KULU (KONYA) İlksel
2024.10.07 01:14:54 38.7557 37.9050 16.9 -.- 1.2 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.07 01:12:25 37.7023 29.3972 4.0 -.- 1.5 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.10.07 00:39:33 40.5123 23.6290 5.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.07 00:26:16 38.4827 38.0517 5.0 -.- 3.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
AFAD 7 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-07 12:06:37 39.55889 27.87583 7.0 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-07 12:02:34 39.21944 26.2375 6.9 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-07 11:57:37 39.74222 30.165 7.1 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2024-10-07 11:29:19 39.90278 28.85056 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-10-07 10:51:26 38.405 37.50361 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-10-07 10:50:46 38.77583 37.48444 7.07 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-10-07 10:49:41 37.91111 32.85972 12.99 ML 1.1 Karatay (Konya)
2024-10-07 10:38:40 36.13917 28.8675 9.52 ML 1.2 Akdeniz - [42.02 km] Seydikemer (Muğla)
2024-10-07 10:13:36 37.20611 28.43972 6.69 ML 2.4 Menteşe (Muğla)
2024-10-07 09:41:41 39.14306 28.1675 11.7 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2024-10-07 09:07:08 37.0725 28.88972 7.06 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-10-07 09:03:16 38.03389 37.6475 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-07 08:59:21 38.02778 37.6525 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-07 08:54:58 35.02139 26.25306 6.91 MW 4.5 Akdeniz
2024-10-07 08:54:34 38.11722 37.15139 6.39 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-07 08:34:56 38.3625 38.7925 7.0 ML 2.8 Kale (Malatya)
2024-10-07 07:36:25 36.4525 31.94083 79.73 ML 1.5 Akdeniz - [09.93 km] Alanya (Antalya)
2024-10-07 05:06:03 40.56944 30.70167 7.0 ML 2.3 Akyazı (Sakarya)
2024-10-07 04:58:34 36.95028 34.58167 8.77 ML 2.3 Toroslar (Mersin)
2024-10-07 04:49:04 40.53972 27.37333 8.74 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.60 km] Marmara (Balıkesir)
2024-10-07 02:47:43 37.05167 28.25306 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-10-07 02:30:00 38.28194 37.7625 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-10-07 01:48:04 38.64 26.68972 6.39 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Foça (İzmir)
2024-10-07 01:28:54 39.09278 33.12111 7.0 ML 1.6 Kulu (Konya)
2024-10-07 00:26:17 38.47278 38.05722 7.0 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)