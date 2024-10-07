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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.07 11:33:17  34.8313   24.8918       10.6      -.-  3.7  4.0   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.07 11:29:19  39.8257   28.8072        5.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)                          İlksel

2024.10.07 10:50:46  38.7612   37.5375        7.1      -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.10.07 10:38:41  36.2282   28.8100       29.9      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.07 10:13:35  37.2065   28.4393        4.1      -.-  2.5  -.-   ORTAKOY-(MUGLA)                                   İlksel

2024.10.07 10:02:42  38.2973   36.1320       21.8      -.-  1.2  -.-   KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel

2024.10.07 09:41:40  39.1438   28.1382        2.6      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2024.10.07 09:07:07  37.1253   28.9063        5.0      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.10.07 09:03:16  38.0643   37.7005        3.8      -.-  2.1  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.10.07 08:59:21  37.9713   37.6198        9.2      -.-  1.6  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.10.07 08:55:01  35.1650   26.3168        5.3      -.-  4.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.07 08:34:55  38.3778   38.8190        5.0      -.-  2.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.07 07:36:23  36.3428   31.8905       84.5      -.-  1.7  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.10.07 06:01:20  40.5817   28.8355        8.5      -.-  1.1  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel

2024.10.07 05:06:03  40.5533   30.6918        6.7      -.-  2.4  -.-   BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2024.10.07 04:58:33  36.9185   34.6255        8.8      -.-  2.5  -.-   YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN)                         İlksel

2024.10.07 04:49:04  40.5750   27.4187       14.4      -.-  1.5  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel

2024.10.07 04:42:31  38.3863   37.3412        5.4      -.-  1.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.07 03:02:45  37.4942   37.0230        5.0      -.-  0.9  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.10.07 02:47:43  37.0358   28.2433        6.3      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.07 02:29:59  38.3092   37.8222        7.7      -.-  1.5  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.07 02:19:08  38.8855   37.4542        6.4      -.-  1.2  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.10.07 02:10:12  38.4880   30.4025        9.3      -.-  1.2  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.10.07 01:52:58  36.3990   36.3407        7.1      -.-  1.3  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.10.07 01:48:04  38.6692   26.7005       17.4      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.07 01:43:54  38.5005   30.9450        6.0      -.-  1.3  -.-   ORHANIYE-CAY (AFYONKARAHISAR)                     İlksel

2024.10.07 01:32:40  37.0132   28.3208        5.0      -.-  0.8  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.10.07 01:28:53  39.0760   33.0855        5.0      -.-  1.8  -.-   KULU (KONYA)                                      İlksel

2024.10.07 01:14:54  38.7557   37.9050       16.9      -.-  1.2  -.-   GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)                      İlksel

2024.10.07 01:12:25  37.7023   29.3972        4.0      -.-  1.5  -.-   KARACAY-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel

2024.10.07 00:39:33  40.5123   23.6290        5.4      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.07 00:26:16  38.4827   38.0517        5.0      -.-  3.0  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-07 12:06:37 39.55889  27.87583  7.0    ML    1.0    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-10-07 12:02:34 39.21944  26.2375     6.9    ML    1.9    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.71 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-07 11:57:37 39.74222  30.165       7.1    ML    1.3    İnönü (Eskişehir)       

2024-10-07 11:29:19 39.90278  28.85056  7.0    ML    1.6    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-07 10:51:26 38.405       37.50361  7.0    ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-10-07 10:50:46 38.77583  37.48444  7.07  ML    1.8    Gürün (Sivas)   

2024-10-07 10:49:41 37.91111  32.85972  12.99         ML    1.1    Karatay (Konya)        

2024-10-07 10:38:40 36.13917  28.8675     9.52  ML    1.2    Akdeniz - [42.02 km] Seydikemer (Muğla) 

2024-10-07 10:13:36 37.20611  28.43972  6.69  ML    2.4    Menteşe (Muğla)      

2024-10-07 09:41:41 39.14306  28.1675     11.7  ML    2.5    Sındırgı (Balıkesir)    

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-07 09:07:08 37.0725     28.88972  7.06  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-10-07 09:03:16 38.03389  37.6475     7.0    ML    2.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-07 08:59:21 38.02778  37.6525     7.0    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-07 08:54:58 35.02139  26.25306  6.91  MW  4.5    Akdeniz   

2024-10-07 08:54:34 38.11722  37.15139  6.39  ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-07 08:34:56 38.3625     38.7925     7.0    ML    2.8    Kale (Malatya)  

2024-10-07 07:36:25 36.4525     31.94083  79.73         ML    1.5    Akdeniz - [09.93 km] Alanya (Antalya)

2024-10-07 05:06:03 40.56944  30.70167  7.0    ML    2.3    Akyazı (Sakarya)       

2024-10-07 04:58:34 36.95028  34.58167  8.77  ML    2.3    Toroslar (Mersin)      

2024-10-07 04:49:04 40.53972  27.37333  8.74  ML    1.4    Marmara Denizi - [09.60 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-10-07 02:47:43 37.05167  28.25306  7.0    ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2024-10-07 02:30:00 38.28194  37.7625     7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-07 01:48:04 38.64         26.68972  6.39  ML    1.7    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.63 km] Foça (İzmir)  

2024-10-07 01:28:54 39.09278  33.12111  7.0    ML    1.6    Kulu (Konya)    

2024-10-07 00:26:17 38.47278  38.05722  7.0    ML    3.0    Akçadağ (Malatya)

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