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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.07 11:28:45  37.8023   29.3478       17.3      -.-  1.6  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel

2024.11.07 11:11:58  37.9627   38.1510       13.9      -.-  1.7  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               İlksel

2024.11.07 10:20:53  39.0095   28.0357       11.6      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.07 10:20:30  39.0113   28.0417       13.5      -.-  1.7  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.07 09:59:29  39.8330   28.7965        0.0      -.-  1.0  -.-   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.11.07 09:35:44  40.8987   31.6565        9.7      -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.11.07 09:24:39  38.6997   45.1372        4.2      -.-  2.5  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.11.07 08:41:03  38.0490   37.6228        8.2      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.07 08:27:48  36.3975   28.8740       10.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.07 06:24:02  40.5840   34.3863        5.0      -.-  2.0  -.-   YERLI-ISKILIP (CORUM)                             İlksel

2024.11.07 05:34:31  38.8437   37.1900        5.0      -.-  1.5  -.-   RESADIYE-GURUN (SIVAS)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.07 04:52:57  39.0927   40.4053        6.2      -.-  2.0  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   İlksel

2024.11.07 04:43:06  37.8020   43.6128        9.4      -.-  2.4  -.-   UCDOGAN-GURPINAR (VAN)                            İlksel

2024.11.07 04:31:09  40.1255   23.3007        5.4      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.07 03:50:16  37.4500   37.2258        6.5      -.-  2.8  -.-   YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.07 02:46:02  39.2015   41.5228        4.5      -.-  2.2  -.-   CALTILI-VARTO (MUS)                               İlksel

2024.11.07 02:35:50  36.0945   35.8250        9.3      -.-  2.1  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.11.07 02:19:39  37.9287   28.5050        7.6      -.-  2.3  -.-   COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)                          İlksel

2024.11.07 00:47:52  37.9683   26.0940        7.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.11.07 00:43:49  36.9823   28.2133        5.3      -.-  0.9  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2024.11.07 00:30:06  39.3843   40.5335        5.4      -.-  2.0  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-07 12:34:32 39.58083  33.63194  7.32  ML    1.0    Keskin (Kırıkkale)      

2024-11-07 12:25:20 40.17583  39.9025     7.0    ML    1.2    Demirözü (Bayburt) 

2024-11-07 12:09:40 41.25278  41.58389  7.0    ML    1.4    Murgul (Artvin)        

2024-11-07 12:07:46 38.54333  31.65         7.0    ML    1.0    Tuzlukçu (Konya)     

2024-11-07 12:06:18 38.28611  38.09111  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-07 11:53:17 37.36583  36.98778  9.12  ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-07 11:45:52 41.65389  27.70806  7.0    ML    1.1    Vize (Kırklareli)

2024-11-07 11:28:45 37.80806  29.35667  6.99  ML    1.5    Honaz (Denizli)

2024-11-07 11:11:58 37.98694  38.20556  7.0    ML    1.7    Merkez (Adıyaman)  

2024-11-07 11:02:01 38.01028  37.53667  7.0    ML    1.6    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-07 10:53:03 34.91917  25.73472  5.57  ML    3.0    Akdeniz   

2024-11-07 10:50:56 37.43694  37.19389  10.92         ML    1.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-07 10:20:54 38.99222  28.04806  7.15  ML    1.2    Akhisar (Manisa)       

2024-11-07 10:20:29 38.985       28.03861  6.98  ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-11-07 09:35:45 40.90556  31.65083  8.08  ML    1.3    Merkez (Bolu)  

2024-11-07 09:24:44 38.62056  44.86056  6.75  ML    1.9    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)       

2024-11-07 09:23:04 38.49833  43.21194  9.43  ML    1.7    Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)      

2024-11-07 08:41:03 38.04528  37.63222  6.96  ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-07 08:27:48 36.34556  28.86111  7.04  ML    2.0    Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)

2024-11-07 07:17:13 39.46944  26.3625     6.92  ML    1.8    Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-07 06:47:59 38.02639  37.64417  7.0    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-07 06:26:20 37.46306  37.17111  8.63  ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-07 06:24:03 40.60444  34.39722  9.58  ML    1.8    İskilip (Çorum) 

2024-11-07 06:12:30 38.33972  38.80028  9.05  ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-11-07 05:34:32 38.80111  37.17222  8.0    ML    1.4    Gürün (Sivas)   

2024-11-07 05:24:54 38.23389  39.13389  7.0    ML    0.8    Çüngüş (Diyarbakır) 

2024-11-07 04:53:36 39.50028  25.99417  9.37  ML    1.6    Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-07 04:52:57 39.06972  40.36083  10.6  ML    1.6    Merkez (Bingöl)        

2024-11-07 04:43:05 37.825       43.65972  6.95  ML    2.2    Gürpınar (Van)

2024-11-07 03:50:16 37.45417  37.20361  7.41  ML    3.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-07 02:46:02 39.20472  41.5375     8.07  ML    2.1    Varto (Muş)      

2024-11-07 02:35:51 36.1575     35.89417  7.0    ML    2.1    Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay)

2024-11-07 02:19:39 37.95222  28.51472  7.0    ML    2.3    Kuyucak (Aydın)       

2024-11-07 00:47:54 37.98806  26.27556  7.0    ML    1.8    Ege Denizi - [31.66 km] Çeşme (İzmir)   

2024-11-07 00:30:06 39.40194  40.50361  7.0    ML    1.9    Yedisu (Bingöl)

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