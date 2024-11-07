Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.07 11:28:45 37.8023 29.3478 17.3 -.- 1.6 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.07 11:11:58 37.9627 38.1510 13.9 -.- 1.7 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.11.07 10:20:53 39.0095 28.0357 11.6 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.07 10:20:30 39.0113 28.0417 13.5 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.07 09:59:29 39.8330 28.7965 0.0 -.- 1.0 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.11.07 09:35:44 40.8987 31.6565 9.7 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.11.07 09:24:39 38.6997 45.1372 4.2 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2024.11.07 08:41:03 38.0490 37.6228 8.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.07 08:27:48 36.3975 28.8740 10.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.07 06:24:02 40.5840 34.3863 5.0 -.- 2.0 -.- YERLI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.11.07 05:34:31 38.8437 37.1900 5.0 -.- 1.5 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.07 04:52:57 39.0927 40.4053 6.2 -.- 2.0 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2024.11.07 04:43:06 37.8020 43.6128 9.4 -.- 2.4 -.- UCDOGAN-GURPINAR (VAN) İlksel
2024.11.07 04:31:09 40.1255 23.3007 5.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.07 03:50:16 37.4500 37.2258 6.5 -.- 2.8 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.07 02:46:02 39.2015 41.5228 4.5 -.- 2.2 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2024.11.07 02:35:50 36.0945 35.8250 9.3 -.- 2.1 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.11.07 02:19:39 37.9287 28.5050 7.6 -.- 2.3 -.- COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.11.07 00:47:52 37.9683 26.0940 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.07 00:43:49 36.9823 28.2133 5.3 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.11.07 00:30:06 39.3843 40.5335 5.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
AFAD 7 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-07 12:34:32 39.58083 33.63194 7.32 ML 1.0 Keskin (Kırıkkale)
2024-11-07 12:25:20 40.17583 39.9025 7.0 ML 1.2 Demirözü (Bayburt)
2024-11-07 12:09:40 41.25278 41.58389 7.0 ML 1.4 Murgul (Artvin)
2024-11-07 12:07:46 38.54333 31.65 7.0 ML 1.0 Tuzlukçu (Konya)
2024-11-07 12:06:18 38.28611 38.09111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-07 11:53:17 37.36583 36.98778 9.12 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-07 11:45:52 41.65389 27.70806 7.0 ML 1.1 Vize (Kırklareli)
2024-11-07 11:28:45 37.80806 29.35667 6.99 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2024-11-07 11:11:58 37.98694 38.20556 7.0 ML 1.7 Merkez (Adıyaman)
2024-11-07 11:02:01 38.01028 37.53667 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-07 10:53:03 34.91917 25.73472 5.57 ML 3.0 Akdeniz
2024-11-07 10:50:56 37.43694 37.19389 10.92 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-07 10:20:54 38.99222 28.04806 7.15 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2024-11-07 10:20:29 38.985 28.03861 6.98 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-07 09:35:45 40.90556 31.65083 8.08 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-11-07 09:24:44 38.62056 44.86056 6.75 ML 1.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van)
2024-11-07 09:23:04 38.49833 43.21194 9.43 ML 1.7 Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van)
2024-11-07 08:41:03 38.04528 37.63222 6.96 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-07 08:27:48 36.34556 28.86111 7.04 ML 2.0 Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-07 07:17:13 39.46944 26.3625 6.92 ML 1.8 Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-07 06:47:59 38.02639 37.64417 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-07 06:26:20 37.46306 37.17111 8.63 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-07 06:24:03 40.60444 34.39722 9.58 ML 1.8 İskilip (Çorum)
2024-11-07 06:12:30 38.33972 38.80028 9.05 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-11-07 05:34:32 38.80111 37.17222 8.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-11-07 05:24:54 38.23389 39.13389 7.0 ML 0.8 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-11-07 04:53:36 39.50028 25.99417 9.37 ML 1.6 Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-07 04:52:57 39.06972 40.36083 10.6 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
2024-11-07 04:43:05 37.825 43.65972 6.95 ML 2.2 Gürpınar (Van)
2024-11-07 03:50:16 37.45417 37.20361 7.41 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-07 02:46:02 39.20472 41.5375 8.07 ML 2.1 Varto (Muş)
2024-11-07 02:35:51 36.1575 35.89417 7.0 ML 2.1 Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay)
2024-11-07 02:19:39 37.95222 28.51472 7.0 ML 2.3 Kuyucak (Aydın)
2024-11-07 00:47:54 37.98806 26.27556 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [31.66 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-07 00:30:06 39.40194 40.50361 7.0 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)