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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.07 12:24:02  41.0878   25.2472        9.8      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.07 11:17:17  39.7308   40.5362        6.9      -.-  2.2  -.-   GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN)                        İlksel

2025.03.07 11:10:49  39.4940   28.0570        5.0      -.-  2.0  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel

2025.03.07 10:51:18  35.9515   27.4150        7.3      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.07 10:03:12  38.1343   36.7718        8.3      -.-  1.6  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.07 09:57:52  38.5372   39.2537        5.0      -.-  1.3  -.-   YEDIGOZE-(ELAZIG)                                 İlksel

2025.03.07 09:45:21  36.5323   36.3400        1.4      -.-  3.4  3.2   ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2025.03.07 09:33:59  36.6523   25.8117       15.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.07 09:31:44  36.0867   27.7672        5.0      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.07 09:27:54  37.1018   28.3682        6.3      -.-  1.6  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2025.03.07 09:23:52  39.2825   41.7395       16.3      -.-  2.4  -.-   TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)                         İlksel

2025.03.07 08:58:11  40.3665   27.4070        9.4      -.-  1.6  -.-   BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel

2025.03.07 08:51:21  38.1200   36.7567        5.0      -.-  2.3  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.07 08:35:17  39.9598   39.6115        4.2      -.-  1.5  -.-   ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)                        İlksel

2025.03.07 08:16:15  36.9683   27.9872        5.4      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.07 07:36:17  40.5618   28.9205        8.5      -.-  1.4  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2025.03.07 07:15:37  35.8577   30.7168       12.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.07 06:59:00  37.1745   28.9313        5.0      -.-  1.4  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         İlksel

2025.03.07 06:15:57  38.7378   43.5210       18.1      -.-  1.6  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    İlksel

2025.03.07 06:06:39  38.5068   39.3000        9.3      -.-  1.2  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2025.03.07 05:49:18  40.6195   29.2150       11.0      -.-  1.8  -.-   KADIKOY-(YALOVA)                                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.07 05:07:15  39.0453   25.9722        7.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.03.07 04:48:19  38.3333   38.1727       11.8      -.-  1.8  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2025.03.07 04:20:50  38.0875   37.1210        7.9      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.07 03:32:26  35.9422   27.6235        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.07 03:04:04  39.6410   26.2010       16.4      -.-  2.0  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2025.03.07 02:45:43  37.9032   27.5847        9.2      -.-  1.8  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2025.03.07 02:43:02  37.9063   27.5792        7.6      -.-  1.7  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2025.03.07 02:31:55  39.1052   28.1812       11.1      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.03.07 02:25:16  37.5380   37.2385        5.2      -.-  2.0  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.03.07 02:16:00  38.0722   36.6968        5.0      -.-  1.2  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.07 02:07:36  36.5668   25.5968        5.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.07 01:41:57  38.5888   39.6458        5.0      -.-  3.1  3.3   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            İlksel

2025.03.07 01:39:05  38.5072   37.2492       10.2      -.-  1.3  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.03.07 01:15:00  40.0830   27.7483       13.6      -.-  0.9  -.-   CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)                          İlksel

2025.03.07 01:08:37  34.6935   37.9530       20.6      -.-  3.3  3.3   SURIYE                                            İlksel

2025.03.07 00:55:26  40.5345   34.7487       10.1      -.-  2.4  -.-   SEYDIM-(CORUM)                                    İlksel

2025.03.07 00:20:37  44.1145   38.6378       16.8      -.-  3.8  3.8   RUSYA                                             İlksel

2025.03.07 00:09:13  36.9982   29.1497        3.1      -.-  2.3  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2025.03.07 00:00:53  36.6115   25.4967       11.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

07-03-2025 10:09:52    38.0411      38.1669      7       ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)

07-03-2025 10:04:12    38.2789      38.0881      7       ML    1.2     Akçadağ (Malatya)

07-03-2025 09:55:28    39.6347      29.4217      7       ML    1.5     Tavşanlı (Kütahya)

07-03-2025 09:54:52    39.7106      29.4042      6.91   ML    1.2     Tavşanlı (Kütahya)

07-03-2025 09:52:55    40.6872      27.4767      12.84 ML    1.9     Marmara Denizi - [09.58 km] Marmara (Balıkesir)

07-03-2025 09:50:41    39.8256      31.4353      6.96   ML    1.6     Mihalıcçık (Eskişehir)

07-03-2025 09:24:06    42.0736      25.2944      9.79   ML    1.4     Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [93.46 km] Merkez (Edirne)

07-03-2025 08:17:18    39.7042      40.5386      7.1     ML    2.1     Tercan (Erzincan)

07-03-2025 08:10:49    39.5183      28.2083      12.04 ML    1.9     Bigadiç (Balıkesir)

07-03-2025 08:05:47    38.2461      38.1417      7       ML    1.9     Yeşilyurt (Malatya)         654593

07-03-2025 07:56:13    38.3181      38.8592      7       ML    1.8     Pütürge (Malatya)

07-03-2025 07:51:17    35.9917      27.5361      7       ML    2.7     Ege Denizi - [78.39 km] Datça (Muğla)

07-03-2025 07:03:12    38.1167      36.7172      6.99   ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)

07-03-2025 06:57:52    38.4711      39.305        7       ML    1.2     Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ)

07-03-2025 06:45:22    36.5267      36.4214      7       ML    3.6     Kırıkhan (Hatay)

07-03-2025 06:31:41    35.9742      27.52 7.03   ML    2.0     Ege Denizi - [80.19 km] Datça (Muğla)

07-03-2025 06:27:53    37.0622      28.3744      7       ML    1.6     Ula (Muğla)

07-03-2025 06:23:53    39.3053      41.7222      13.91 ML    2.4     Hınıs (Erzurum)

07-03-2025 06:21:43    36.0242      27.5586      17.6   ML    1.9     Ege Denizi - [75.04 km] Datça (Muğla)

07-03-2025 05:58:11    40.4031      27.3689      14.9   ML    1.3     Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.30 km] Biga (Çanakkale)

07-03-2025 08:51:21    38.1508      36.7339      7       ML    2.3     Afşin (Kahramanmaraş)

07-03-2025 08:35:18    39.7994      39.7911      13.84 ML    1.2     Çayırlı (Erzincan)

07-03-2025 08:16:15    36.9767      27.9858      7.2     ML    1.8     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.13 km] Milas (Muğla)

07-03-2025 07:36:16    40.5889      28.8783      7       ML    1.2     Marmara Denizi - [01.94 km] Armutlu (Yalova)

07-03-2025 07:17:57    37.8717      31.9914      7       ML    1.1     Meram (Konya)

07-03-2025 07:15:37    35.7686      30.6914      6.73   ML    2.1     Akdeniz - [66.56 km] Kumluca (Antalya)

07-03-2025 06:59:00    37.1189      28.95 7       ML    1.3     Köyceğiz (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

07-03-2025 06:15:57    38.7653      43.5294      7.05   ML    1.3     Tuşba (Van)

07-03-2025 06:06:39    38.4814      39.315        7.07   ML    1.3     Hazar Gölü - [02.18 km] Sivrice (Elazığ)

07-03-2025 05:53:51    36.7528      29.1322      7       ML    1.0     Fethiye (Muğla)

07-03-2025 05:49:18    40.6189      29.1683      7       ML    1.7     Termal (Yalova)

07-03-2025 05:07:15    39.0486      25.9203      7       ML    1.8     Ege Denizi - [49.46 km] Ayvacık (Çanakkale)

07-03-2025 04:48:20    38.3364      38.1731      7       ML    1.6     Yeşilyurt (Malatya)

07-03-2025 04:24:58    35.8256      27.135        8.24   ML    1.8     Ege Denizi - [100.41 km] Datça (Muğla)

07-03-2025 04:20:49    38.115        37.1278      6.93   ML    1.4     Ekinözü (Kahramanmaraş)

07-03-2025 03:56:34    38.2581      38.1467      7       ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)

07-03-2025 03:37:40    37.87 31.9892      6.99   ML    0.9     Meram (Konya)

07-03-2025 03:32:28    36.01 27.7017      7.13   ML    1.6     Ege Denizi - [77.60 km] Datça (Muğla)

07-03-2025 03:28:48    39.9411      29.3769      6.97   ML    1.2     İnegöl (Bursa)

07-03-2025 03:23:05    40.0694      35.9381      6.91   ML    1.2     Kadışehri (Yozgat)

07-03-2025 03:13:00    38.2589      38.85 8.81   ML    1.0     Pütürge (Malatya)

07-03-2025 03:04:05    39.6464      26.2458      7.07   ML    1.9     Ezine (Çanakkale)

07-03-2025 02:45:42    37.8844      27.5903      7       ML    1.6     Germencik (Aydın)

07-03-2025 02:43:01    37.8819      27.59 7       ML    1.5     Germencik (Aydın)

07-03-2025 02:31:55    39.0689      28.1731      7.01   ML    1.5     Gördes (Manisa)

07-03-2025 02:25:16    37.5325      37.2458      7.83   ML    2.0     Pazarcık (Kahramanmaraş)

07-03-2025 02:10:52    38.5933      37.2678      9.52   ML    1.2     Gürün (Sivas)

07-03-2025 01:41:59    38.5817      39.6742      7       ML    3.2     Merkez (Elazığ)

07-03-2025 01:39:04    38.61 37.2544      5.39   ML    1.4     Gürün (Sivas)

07-03-2025 01:15:00    40.0844      27.6767      7       ML    1.1     Gönen (Balıkesir)

07-03-2025 01:08:39    34.9275      37.9172      8.23   ML    3.2     Palmyra, Humus (Suriye) - [184.44 km] Reyhanlı (Hatay)

07-03-2025 01:08:20    40.2106      28.9189      7       ML    1.1     Nilüfer (Bursa)

07-03-2025 00:55:26    40.4906      34.7019      7       ML    2.5     Merkez (Çorum)

07-03-2025 00:32:02    38.3547      38.7197      7       ML    1.1     Kale (Malatya)

07-03-2025 00:26:54    38.2372      38.7519      5.86   ML    1.2     Pütürge (Malatya)

07-03-2025 00:20:38    44.1103      38.5564      6.91   ML    3.4     Karadeniz

07-03-2025 00:09:13    36.9789      29.1539      6.96   ML    2.2     Çameli (Denizli)

07-03-2025 00:00:49    36.5111      25.46 7       ML    2.6     Ege Denizi

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