Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.07 12:24:02 41.0878 25.2472 9.8 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.07 11:17:17 39.7308 40.5362 6.9 -.- 2.2 -.- GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2025.03.07 11:10:49 39.4940 28.0570 5.0 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 10:51:18 35.9515 27.4150 7.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 10:03:12 38.1343 36.7718 8.3 -.- 1.6 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 09:57:52 38.5372 39.2537 5.0 -.- 1.3 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel
2025.03.07 09:45:21 36.5323 36.3400 1.4 -.- 3.4 3.2 ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.03.07 09:33:59 36.6523 25.8117 15.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 09:31:44 36.0867 27.7672 5.0 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.07 09:27:54 37.1018 28.3682 6.3 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2025.03.07 09:23:52 39.2825 41.7395 16.3 -.- 2.4 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.03.07 08:58:11 40.3665 27.4070 9.4 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.07 08:51:21 38.1200 36.7567 5.0 -.- 2.3 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 08:35:17 39.9598 39.6115 4.2 -.- 1.5 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.03.07 08:16:15 36.9683 27.9872 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.07 07:36:17 40.5618 28.9205 8.5 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.03.07 07:15:37 35.8577 30.7168 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.07 06:59:00 37.1745 28.9313 5.0 -.- 1.4 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.07 06:15:57 38.7378 43.5210 18.1 -.- 1.6 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2025.03.07 06:06:39 38.5068 39.3000 9.3 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.07 05:49:18 40.6195 29.2150 11.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
2025.03.07 05:07:15 39.0453 25.9722 7.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.07 04:48:19 38.3333 38.1727 11.8 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.03.07 04:20:50 38.0875 37.1210 7.9 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 03:32:26 35.9422 27.6235 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 03:04:04 39.6410 26.2010 16.4 -.- 2.0 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.03.07 02:45:43 37.9032 27.5847 9.2 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.07 02:43:02 37.9063 27.5792 7.6 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.07 02:31:55 39.1052 28.1812 11.1 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 02:25:16 37.5380 37.2385 5.2 -.- 2.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 02:16:00 38.0722 36.6968 5.0 -.- 1.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 02:07:36 36.5668 25.5968 5.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 01:41:57 38.5888 39.6458 5.0 -.- 3.1 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.03.07 01:39:05 38.5072 37.2492 10.2 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 01:15:00 40.0830 27.7483 13.6 -.- 0.9 -.- CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 01:08:37 34.6935 37.9530 20.6 -.- 3.3 3.3 SURIYE İlksel
2025.03.07 00:55:26 40.5345 34.7487 10.1 -.- 2.4 -.- SEYDIM-(CORUM) İlksel
2025.03.07 00:20:37 44.1145 38.6378 16.8 -.- 3.8 3.8 RUSYA İlksel
2025.03.07 00:09:13 36.9982 29.1497 3.1 -.- 2.3 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.03.07 00:00:53 36.6115 25.4967 11.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 7 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
07-03-2025 10:09:52 38.0411 38.1669 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
07-03-2025 10:04:12 38.2789 38.0881 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
07-03-2025 09:55:28 39.6347 29.4217 7 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
07-03-2025 09:54:52 39.7106 29.4042 6.91 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
07-03-2025 09:52:55 40.6872 27.4767 12.84 ML 1.9 Marmara Denizi - [09.58 km] Marmara (Balıkesir)
07-03-2025 09:50:41 39.8256 31.4353 6.96 ML 1.6 Mihalıcçık (Eskişehir)
07-03-2025 09:24:06 42.0736 25.2944 9.79 ML 1.4 Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [93.46 km] Merkez (Edirne)
07-03-2025 08:17:18 39.7042 40.5386 7.1 ML 2.1 Tercan (Erzincan)
07-03-2025 08:10:49 39.5183 28.2083 12.04 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
07-03-2025 08:05:47 38.2461 38.1417 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 654593
07-03-2025 07:56:13 38.3181 38.8592 7 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
07-03-2025 07:51:17 35.9917 27.5361 7 ML 2.7 Ege Denizi - [78.39 km] Datça (Muğla)
07-03-2025 07:03:12 38.1167 36.7172 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
07-03-2025 06:57:52 38.4711 39.305 7 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.32 km] Sivrice (Elazığ)
07-03-2025 06:45:22 36.5267 36.4214 7 ML 3.6 Kırıkhan (Hatay)
07-03-2025 06:31:41 35.9742 27.52 7.03 ML 2.0 Ege Denizi - [80.19 km] Datça (Muğla)
07-03-2025 06:27:53 37.0622 28.3744 7 ML 1.6 Ula (Muğla)
07-03-2025 06:23:53 39.3053 41.7222 13.91 ML 2.4 Hınıs (Erzurum)
07-03-2025 06:21:43 36.0242 27.5586 17.6 ML 1.9 Ege Denizi - [75.04 km] Datça (Muğla)
07-03-2025 05:58:11 40.4031 27.3689 14.9 ML 1.3 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.30 km] Biga (Çanakkale)
07-03-2025 08:51:21 38.1508 36.7339 7 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş)
07-03-2025 08:35:18 39.7994 39.7911 13.84 ML 1.2 Çayırlı (Erzincan)
07-03-2025 08:16:15 36.9767 27.9858 7.2 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.13 km] Milas (Muğla)
07-03-2025 07:36:16 40.5889 28.8783 7 ML 1.2 Marmara Denizi - [01.94 km] Armutlu (Yalova)
07-03-2025 07:17:57 37.8717 31.9914 7 ML 1.1 Meram (Konya)
07-03-2025 07:15:37 35.7686 30.6914 6.73 ML 2.1 Akdeniz - [66.56 km] Kumluca (Antalya)
07-03-2025 06:59:00 37.1189 28.95 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
07-03-2025 06:15:57 38.7653 43.5294 7.05 ML 1.3 Tuşba (Van)
07-03-2025 06:06:39 38.4814 39.315 7.07 ML 1.3 Hazar Gölü - [02.18 km] Sivrice (Elazığ)
07-03-2025 05:53:51 36.7528 29.1322 7 ML 1.0 Fethiye (Muğla)
07-03-2025 05:49:18 40.6189 29.1683 7 ML 1.7 Termal (Yalova)
07-03-2025 05:07:15 39.0486 25.9203 7 ML 1.8 Ege Denizi - [49.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
07-03-2025 04:48:20 38.3364 38.1731 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
07-03-2025 04:24:58 35.8256 27.135 8.24 ML 1.8 Ege Denizi - [100.41 km] Datça (Muğla)
07-03-2025 04:20:49 38.115 37.1278 6.93 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
07-03-2025 03:56:34 38.2581 38.1467 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
07-03-2025 03:37:40 37.87 31.9892 6.99 ML 0.9 Meram (Konya)
07-03-2025 03:32:28 36.01 27.7017 7.13 ML 1.6 Ege Denizi - [77.60 km] Datça (Muğla)
07-03-2025 03:28:48 39.9411 29.3769 6.97 ML 1.2 İnegöl (Bursa)
07-03-2025 03:23:05 40.0694 35.9381 6.91 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)
07-03-2025 03:13:00 38.2589 38.85 8.81 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
07-03-2025 03:04:05 39.6464 26.2458 7.07 ML 1.9 Ezine (Çanakkale)
07-03-2025 02:45:42 37.8844 27.5903 7 ML 1.6 Germencik (Aydın)
07-03-2025 02:43:01 37.8819 27.59 7 ML 1.5 Germencik (Aydın)
07-03-2025 02:31:55 39.0689 28.1731 7.01 ML 1.5 Gördes (Manisa)
07-03-2025 02:25:16 37.5325 37.2458 7.83 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
07-03-2025 02:10:52 38.5933 37.2678 9.52 ML 1.2 Gürün (Sivas)
07-03-2025 01:41:59 38.5817 39.6742 7 ML 3.2 Merkez (Elazığ)
07-03-2025 01:39:04 38.61 37.2544 5.39 ML 1.4 Gürün (Sivas)
07-03-2025 01:15:00 40.0844 27.6767 7 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
07-03-2025 01:08:39 34.9275 37.9172 8.23 ML 3.2 Palmyra, Humus (Suriye) - [184.44 km] Reyhanlı (Hatay)
07-03-2025 01:08:20 40.2106 28.9189 7 ML 1.1 Nilüfer (Bursa)
07-03-2025 00:55:26 40.4906 34.7019 7 ML 2.5 Merkez (Çorum)
07-03-2025 00:32:02 38.3547 38.7197 7 ML 1.1 Kale (Malatya)
07-03-2025 00:26:54 38.2372 38.7519 5.86 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
07-03-2025 00:20:38 44.1103 38.5564 6.91 ML 3.4 Karadeniz
07-03-2025 00:09:13 36.9789 29.1539 6.96 ML 2.2 Çameli (Denizli)
07-03-2025 00:00:49 36.5111 25.46 7 ML 2.6 Ege Denizi